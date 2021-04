CALENDAR

TODAY

GOLF

PacWest men: PacWest Championships, all day, at Waikoloa Beach Course.

PacWest women: PacWest Championships, all day, at Waikoloa Kings Golf Course.

SAILING

ILH Varsity II and III: Regatta No. 4,

4 p.m., at Magic Island.

SOFTBALL

ILH Division I: Mid-Pacific vs. ‘Iolani, 4 p.m., at Ala Wai 2; Kamehameha vs. Sacred Hearts, 4 p.m., at Ala Wai CP; Punahou vs. Maryknoll, 6 p.m., at McKinley High.

TRACK AND FIELD

ILH: field events at 8:30 a.m. and

3:30 p.m., running events at 8:45 a.m.

and 3:45 p.m.; all at ‘Iolani.

Thursday

SAILING

ILH Varsity I: Regatta No. 4, 4 p.m., at Magic Island.

SOFTBALL

ILH Division II: Punahou at Kamehameha, 4 p.m.; Damien at Mid-Pacific, 4 p.m.

VOLLEYBALL

Big West men: Championship tournament—quarterfinals, UC Irvine vs. Long Beach State, 4:30 p.m.; CSUN vs. UC San Diego, 7 p.m.; matches at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center

ILH Division I boys: Mid-Pacific at Kamehameha, Punahou at ‘Iolani; both matches start at 5 p.m.; Maryknoll at Hawaii Baptist, 6 p.m.

OIA boys: Waialua at Campbell, 5 p.m.; Radford at Pearl City, 5 p.m.

ILH Division I girls: Punahou at ‘Iolani, Mid-Pacific at Kamehameha; both matches start at 6:15 p.m.

Sailing

ILH

Through April 20

Varsity 1 B/G

(through 8 races, low score wins)

1. Mid Pacific 43

2. Le Jardin 62

3. ‘Iolani 92

4. Punahou 95

5. Kamehameha 150

Varsity 2 B/G

(through 11 races, low score wins)

1. Punahou 17

2. ‘Iolani 29

3. Kamehameha 31

4. Sacred Hearts 33

Varsity 3 B/G

(through 9 races, low score wins)

1. Mid Pacific 12

2. Punahou 26

3. ‘Iolani 36

4. St. Andrew’s 42

5. Kamehameha 56

6. Sacred Hearts 62

– Punahou 2 31

– Iolani 2 60

BASEBALL

ILH

Varsity

Mid-Pacific 7, Saint Louis 6

Saint Louis 014 010 0 — 6 10 1

Mid-Pacific 202 030 x — 7 10 1

W—Kodey Shojinaga. L—Spencer Rego.

Leading hitters—STL: Nuu Contrades 2-4, 2 2B; Caleb Lomavita 2-4, 2B, 1 RBI; Aiva Arquette 2-4, 2B, HR, 2 RBI . MPI: Lee Matsuzaki- 1-4, 3B; Draven Nushida 3-4, 2 2B; Kodey Shojinaga 3-3, 2 2B, 4 RBI; Karter Wong 2-3, 1 RBI.

Other Scores

Varsity

Punahou 0, ‘Iolani 0 (suspended after 12 inn.)

Kamehameha 11, Pac-Five 4

Maryknoll 9, Damien 2

Junior Varsity

Punahou 8, Maryknoll 3

softball

PACWEST

Tuesday, At Kealakehe High

Game 1

Hawaii Pacific 4, Chaminade 0

Chaminade 000 000 0 — 0 6 0

Hawaii Pacific 200 200 x — 4 7 0

W—Malia Torres. L—Taylor Genera.

Leading hitters—CUH: Malia Moisa 2-2. HPU: Kanoa Tanigawa 2-3 HR, 3 RBI; Noel Saunders 2-3 RBI.

Game 2

Hawaii Pacific 6, Chaminade 5, 10 inn.

Chaminade (10-10) 120 000 000 2 — 5 9 3

Hawaii Pacific (2-9) 110 100 000 3 — 6 13 1

W—Megan Wilson. L—Madelyn Stockslager.

Leading hitters—CUH: Taylor Genera 1-4, 2 RBI; Cheyenne Obara 2-3, 1 RBI; Jaeda Cabunoc 3-5; Malia Moisa 2-4. HPU: Hoku Ching 2-4, 2RBI; Noel Saunders 2-5; Cieana Curran 2-4, Mary Dungey 2-5, Poliahu Aina 1-2, RBI; Brandi Leong 1-5, RBI; Ashley Iseri 1-5, RBI.

ILH

‘Iolani 13, Kamehameha 7

Kamehameha 202 101 1 — 7 12 6

‘Iolani 317 011 x — 13 6 2

W—Capello, A. L—Lyman, H.

Leading hitters—KS: McClinton, C. 2-3; Agena, H. 2-4; Telles, N. 2-5. Iolani: Kai, K. 2-3; Agbayani, A. 2-4.

Kalani 5, Moanalua 5

Kalani 400 000 1 — 5 6 0

Moanalua 000 005 0 — 5 8 1

SP—Horita, C. SP—Kameoka, K.

Leading hitters—KLN: Horita, P. 2-4, 2RBI; Taketa, J. 2-4, 1RBI. MNL: Kameoka, P. 2-4, 2RBI; Miyataki, K. 2-3, 1RBI; Kimura, T. 1-4, 1 RBI.

Volleyball

ILH

Varsity 1 Boys

Punahou def. Maryknoll 25-13, 25-18

‘Iolani def. Mid-Pacific 25-14, 25-19

Varsity 1 Girls

Punahou def. Le Jardin 25-19, 22-25,

25-15

‘Iolani def. Mid-Pacific 25-22, 21-25, 25-15

Varsity 2 Boys

Saint Louis def. Hanalani 25-18, 25-18

Varsity 2 Girls

Hawaii Baptist def. La Pietra 25-11, 25-17

St. Andrews def. Hanalani 26-24, 25-21

Junior Varsity Boys

‘Iolani def. Mid-Pacific 25-11, 23-25, 25-12

Junior Varsity Girls

Mid-Pacific def. ‘Iolani 25-13, 25-21

Oia

Varsity Boys

Roosevelt def. Kailua 25-13, 25-16, 25-20

Waipahu def. Campbell 25-23, 20-25,

21-25, 25-13, 25-11

Junior Varsity Boys

Roosevelt def. Kailua 21-7, 21-17