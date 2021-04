CALENDAR

Today

BASEBALL

Big West: UC Davis at Hawaii, 3 p.m., at Les Murakami Stadium

ILH: Damien vs. ‘Iolani, 3:30 p.m., at Ala Wai.

GOLF

Mid-Pacific Open: Second round, 6:50 a.m., at Mid-Pacific Country Club.

SOFTBALL

PacWest: Hawaii Hilo at Hawaii Pacific (DH), 1 p.m., at Howard A. Okita Field.

VOLLEYBALL

Big West men: Championship tournament—semifinals, Long Beach State vs. UC Santa Barbara, 4:30 p.m.; UC San Diego at Hawaii, 7 p.m.; matches at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center

PacWest women: Alaska Anchorage at Hawaii Hilo, 10 a.m.; Alaska Anchorage vs. Chaminade, 2:30 p.m.; Chaminade at Hawaii Hilo, 7 p.m.; matches at Vulcan gym.

WATER POLO

Big West women: UC Davis at Hawaii, 6 p.m., at Duke Kahanamoku Aquatic Complex.

SATURDAY

BASEBALL

Big West: UC Davis at Hawaii (DH), noon, at Les Murakami Stadium.

ILH: Mid-Pacific vs. Punahou, 1 p.m., at Ala Wai; Maryknoll vs. Pac-Five, 3:30 p.m., at Hans L’Orange; Kamehameha vs. Saint Louis, 6:30 p.m., Hans L’Orange.

OIA: Waianae at Campbell, 11 a.m.; Pearl City at Mililani, 11 a.m.; Roosevelt at Leilehua, 11 a.m.; Kaiser at Kailua, 11 a.m.; Castle vs. Farrington, 11 a.m., at DeSa Field; Kaimuki at Waipahu, 11 a.m.; Kalaheo at McKinley, 11 a.m.; Radford at Waialua, 2 p.m.; Kapolei vs. Aiea, Hans L’Orange, 6:30 p.m.

GOLF

Mid-Pacific Open: Third round, 6:50 a.m., at Mid-Pacific Country Club.

SOFTBALL

PacWest: Hawaii Hilo at Hawaii Pacific (DH), noon, at Howard A. Okita Field.

ILH Division I: Punahou vs. Sacred Hearts, 10 a.m., at Ala Wai CP; Mid-Pacific vs. Maryknoll, 10 a.m., at Sand Island.

OIA Division I: Leilehua at Mililani, 10 a.m.; Campbell at Kapolei, 10 a.m.; Kapolei Charter at Waianae, 10 a.m.; Moanalua at Kaiser, 10 a.m.; Kalani at Roosevelt, 10 a.m.; Castle at Kaimuki, 10 a.m.

OIA Division II: Kalaheo at Waialua, 10 a.m.; Aiea at Nanakuli, 10 a.m.

VOLLEYBALL

Big West men: Championship tournament—championship, semifinal winners, 7 p.m., at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center

PacWest women: Chaminade vs. Alaska Anchorage, 10 a.m.; Chaminade vs. Hawaii Pacific, 2:30 p.m.; Alaska Anchorage at Hawaii Hilo, 7 p.m.; matches at Vulcan gym.

ILH Division I boys: Iolani at Kamehameha, Hawaii Baptist at Punahou; both matches start at 9 a.m.; also, Maryknoll at Mid-Pacific, 2:30 p.m.

ILH Division I girls: ‘Iolani at Kamehameha, 10:15 a.m.; Le Jardin at Mid-Pacific, 1 p.m.;

ILH Division II girls: St. Andrew’s at Maryknoll, 9 a.m.

WATER POLO

Big West women: UC Davis at Hawaii, noon, at Duke Kahanamoku Aquatic Complex.

PacWest Men’s Tennis

Championships

Hawaii Hilo 4, Biola 0

Doubles

1. Martin Soukal/Santiago Di Loreto (UHH) def. Alexei Prokopchuk/Antonio Rosales Varona (BU) 6-4

2. Luca Checchia/Joshua Liu (UHH) vs. Sebastian Herrera/Erik Martinez (BU) 5-4, unfinished.

3. Alessio Demichelis/Chun En Wu (UHH) def. Isaac Cordova/Alex Sedeno (BU) 6-2

Singles

1. Martin Soukal (UHH) def. Alexei Prokopchuk (BU) 6-1, 6-3

2. Sebastian Herrera (BU) vs. Alessio Demichelis 6-3, 3-6, 3-1, unfinished

3. Chun En Wu (UHH) def. Antonio Varona (BU) 6-4, 6-3

4. Luca Checchia (UHH) vs. Isaac Cordova (BU) 5-7, 5-3, unfinished

5. Joshua Liu (UHH) vs. Alex Sedano (BU) 6-2, 2-5, unfinished

6. Santiago Di Loreto (UHH) vs. Erik Martinez (BU) 6-1, 6-3

Hawaii Pacific 4, MSU-Denver 0

Doubles

1. Benjamin Loccisano/Marcel Hornung (HPU) def. Mateo Besada/Daniel Llorente (MSUD) 6-1

2. Felix Einig/Cheng Chieh Wang (HPU) def. Jack McDermott/David Kijak (MSUD) 6-0

3. Kilian Maitre/Ryohei Arai (HPU) vs. Alejandro Martinez-Morilla/Billy McDermott 3-4, unfinished

Singles

1. Benjamin Loccisano (HPU) vs. Daniel Llorente (MSUD) 6-4, 3-2, unfinished

2. Felix Einig (HPU) def. Jack McDermott (MSUD) 6-4, 6-0

3. Kilian Maitre (HPU) vs. Alejandro Martinez-Morilla (MSUD) 7-6 (0), unfinished

4. Marcel Hornung (HPU) def. David Kijak (MSUD) 7-5, 6-1

5. Ryohei Arai (HPU) vs. Mateo Besada (MSUD) 6-7 (2), unfinished

6. Cheng Chieh Wang (HPU) def. Billy McDermott (MSUD) 6-2, 6-1

PacWest woMen’s Tennis

Championships

Hawaii Pacific 4, Fresno Pacific 1

Doubles

1. Marleen Tilgner/Mihoki Miyahara (HPU) vs. Mariia Borodii/Lea Falentin (FPU) 5-4, unfinished

2. Valentina Mokrova/Elodie Busson (HPU) def. Sanne Brull/Alice Di Matteo (FPU) 6-3

3. Nicole Ballach/Marta Ruszczynska (HPU) def. Alice Marques/Daimy Paula (FPU) 6-2

Singles

1. Marleen Tilgner (HPU) def. Mariia Borodii (FPU) 6-1, 6-0

2. Elodie Busson (HPU) def. Lea Falentin (FPU) 6-2, 6-4

3. Mihoki Miyahara (HPU) vs. Alice Di Matteo (FPU) 1-6, 6-3, unfinished

4. Valentina Mokrova (HPU) def. Alice Marques (FPU) 6-4, 6-3

5. Sanne Brull (FPU) def. Marta Ruszczynska (HPU) 7-5, 6-3

6. Nicole Ballach (HPU) vs. Daimy Paula (FPU) 6-1, 6-6, unfinished