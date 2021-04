CALENDAR

Today

SAILING

ILH Varsity II and III: Holden Championship 1, 4 p.m., at Magic Island.

SOFTBALL

ILH Division I: Maryknoll vs. ‘Iolani, 4 p.m., at Ala Wai 2.

VOLLEYBALL

OIA boys: McKinley at Moanalua, 5 p.m.; Kahuku at Roosevelt, 5 p.m.; Kaiser at Waianae, 5 p.m.; Kalani at Kalaheo, 6 p.m.; Kailua at Castle, 6:30 p.m.

Tuesday

BASEBALL

ILH: Saint Louis vs. Pac-Five, 3:30 p.m., at CORP; ‘Iolani vs. Kamehameha, 3:30 p.m., at Ala Wai; Mid-Pacific vs. Maryknoll, 3:30 p.m., at Goeas Field; Punahou vs. Damien, 6:30 p.m., at CORP.

GOLF

ILH: Varsity 1 Tournament #7, 7 a.m., at Pearl Country Club.

SAILING

ILH Varsity I: Dole Championship 1, 4 p.m., at Magic Island.

SOFTBALL

ILH Division II: Mid-Pacific vs. Maryknoll, 4 p.m., at Sand Island; Kamehameha vs. Damien, 4 p.m., at Ala Wai CP.

OIA Division I: Waianae at Leilehua, 3 p.m.; Kapolei Charter at Pearl City, 3 p.m.; Campbell at Roosevelt, 3 p.m.; Castle at Moanalua, 3 p.m.; Kaimuki at Kailua, 3 p.m.; Kalani at Kaiser, 3 p.m.; Kapolei at Mililani, 6:30 p.m.

OIA Division II: Waipahu at Radford, 3 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Division II boys: Le Jardin at Saint Louis, 6 p.m.

ILH Division II girls: Maryknoll at Hawaii Baptist, 6 p.m.; La Pietra at St. Andrew’s, 6 p.m.; Damien at Sacred Hearts, 6 p.m.

ILH Division III boys: Single Elimination Tournament—Island Pacific at Hawaiian Mission, 5 p.m.

ILH Division III girls: Single Elimination Tournament—Christian Academy at Hawaiian Mission, 6:15 p.m.

OIA boys: Pearl City at Aiea, 5 p.m.; Kapolei at Waialua, 5 p.m.; Nanakuli at Campbell, 5 p.m.; Radford at Leilehua, 6 p.m.; Mililani at Waipahu, 6 p.m.

VOLLEYBALL

College Women

Sunday

At UHH Gym

Hawaii Pacific def. Alaska Anchorage

25-16, 25-21, 28-26

Hawaii Hilo def. Hawaii Pacific 25-12,

25-16, 25-23

ILH

Saturday

Girls varsity, Division II

Maryknoll def. Saint Andrew’s 26-24, 25-16

HOCKEY

National Hockey League

Sunday

Pittsburgh 1, Boston 0

N.Y. Rangers 6, Buffalo 3

Philadelphia 4, New Jersey 3, SO

Tampa Bay 4, Columbus 3, OT

Today

Montreal at Calgary, 12:30 p.m.

Colorado at St. Louis, 1 p.m.

Vancouver at Ottawa, 1 p.m.

Carolina at Dallas, 1:30 p.m.

Florida at Nashville, 2 p.m.

Edmonton at Winnipeg, 3 p.m.

Anaheim at Los Angeles, 4 p.m.

Arizona at San Jose, 4:30 p.m.

Tuesday

Boston at Pittsburgh, 1 p.m.

Buffalo at N.Y. Rangers, 1 p.m.

Detroit at Columbus, 1 p.m.

N.Y. Islanders at Washington, 1 p.m.

Philadelphia at New Jersey, 1 p.m.

Florida at Nashville, 2 p.m.

Tampa Bay at Chicago, 2 p.m.

Carolina at Dallas, 2:30 p.m.

PRECISION AIR RIFLERY

ILH

Saturday

Varsity

Sacred Hearts 2222, Punahou 2146

High shooters—Sacred Hearts: Elena Amado 379. Punahou: Alexis Morikawa 368.

Junior varsity

Punahou 2,129, Saint Louis 2,103

SOFTBALL

PACWEST

Sunday, At Howard A. Okita Field

Game 1

Hawaii Hilo 010 010 1 — 3 9 0

Hawaii Pacific 300 010 x — 4 5 3

W—Malia Torres. L—Nia Trinidad.

Leading hitters—UHH: Markie Okamoto 2-3; Angel Prewitt 2-3, RBI; Kiarra Lincoln 2-4. HPU: Cieana Curran 2-3, RBI; Mary Dungey 2-3; Cherise Horita 2b, RBI.

Game 2

UHH (13-8) 000 001 0 — 1 7 1

HPU (6-11) 010 000 1 — 2 4 3

W—Malia Torres. L—Sara Bhatt.

Leading hitters—UHH: Angel Prewitt 2-3; Vevesi Liilii 2b; Kiarra Lincoln 2b. HPU: Cieana Curran HR, RBI; Brandi Leong 2-3, 2b.

ILH

Saturday, At Sand Island

Maryknoll 15, Mid-Pacific 0, 5 inn.

Mid Pacific 0 0 0 0 0 — 0 3 4

Maryknoll 7 0 5 3 x — 15 14 0

W—Sherreigh Nakoa-Chung. L—Avery Mahoe.

Leading hitters—Mid-Pacific: none. Maryknoll: Carys Murakami 3-4, 2b, HR, 2 RBI; Nellian McEnroe-Marinas 2-2, HR, 4 RBI; Sherreigh Nakoa-Chung 2-3, 2b, RBI; Jennalyn Sniffen 2-3, 2b, HR, 4 RBI;

Logan-Ray Gaspar 2b, 2 RBI.

Mid-Pacific Open

Sunday, At Mid-Pacific Country Club

Final round, par 72

Professional Flight

Alex Ching, Kailua 73-67-68-75—283

Dean Wilson (PGA), Kaneohe 69-74-71-77—291

Jared Sawada, Miliani 68-72-77-74—291

Tyler Ota, Honolulu 70-71-77-75—293

Samuel Cyr, Kihei 72-76-75-72—295

Cory Oride, Lihue 75-73-73-76—297

Tadd Fujikawa, Honolulu 76-75-73-77—301

Corey Kozuma, Kaneohe 74-74-73-80—301

TJ Esaki-Kua, Honolulu 80-76-71-75—302

John Hearn, Honolulu 73-76-78-78—305

Jared Chinn, Fayetteville, N.C. 70-78-79-78—305

Kevin Carll, Honolulu 72-80-73-83—308

Juan Rodriguez, Waikoloa 77-75-75-82—309

Todd Rego, Waipahu 78-76-80-78—312

Ryan Cancino, Lahaina 73-84-77-80—314

Marcus Judge, Kihei 76-80-75-83—314

Kyle Yawata, Aiea 73-79-78-85—315

Kevin Shimomura, Waipahu 77-79-80-81—317

Ryan Nagata, Honolulu 81-79-80-82—322

Aaron Chun, Aiea 76-81-81-85—323

Kalani Kiaaina, Waipahu 82-78-82-81—323

Bobby Jewell, Kailua 80-79-89-78—326

Mark Chun, Honolulu 80-80-81-85—326

Spencer Shishido, Honolulu 78-82-81-90—331

Bill Walbert, Kaneohe 79-81-86-88—334

Championship Flight

Matthew Ma, Pearl City 73-71-74-77—295

Peter Jung, Honolulu 73-76-71-76—296

Landon Banks, Tualatin, Ore. 77-78-71-73—299

Doug Banks, Tualatin, Ore. 71-76-75-79—301

Alika Bell, Kaneohe 73-73-76-79—301

Remington Hirano, Honolulu 76-72-73-81—302

Andy Okita, Mililani 74-74-78-78—304

Dane Watanabe, Kaneohe 70-77-74-83—304

Spencer Dunaway, Mililani 73-75-85-74—307

Thayne Costa, Ewa Beach 79-75-77-76—307

Shawn Sakoda, Honolulu 74-80-73-81—308

Kyle Nakazaki, Ewa Beach 78-77-77-78—310

Kyle Hayashi, Wailuku 74-81-77-79—311

Jonathan Ota, Lihue 73-79-78-81—311

Michael Kawate, Aiea 78-79-77-80—314

D. Matthew Pakkala, Honolulu 78-80-81-77—316

Joshua Hayashida, Miliani 81-77-80-80—318

Joe Phengsavath, Honolulu 75-80-81-82—318

John Nakano, Honolulu 77-75-84-82—318

Tim McClaren, Honolulu 83-79-78-79—319

Marc Arakaki, Honolulu 81-78-79-81—319

Tyler Ogawa, Honolulu 78-77-85-81—321

David Cha, Honolulu 81-77-81-83—322

Joshua Chung, Honolulu 78-78-82-84—322

Alexander Zannes, Honolulu 77-83-81-81—322

Shaun Downie, Hilo 80-71-89-83—323

Chad Umetsu, Aiea 77-84-77-85—323

Shannon Tanoue, Honolulu 79-81-77-86—323

Carl Ho, Honolulu 79-79-84-82—324

Keyan Riseling, Wahiawa 85-74-83-83—325

Zachary Sagayaga, Honolulu 77-83-82-84—326

Isaac Jaffurs, Haleiwa 82-78-83-84—327

Jason Barlow, Wahiawa 76-83-82-90—331

Mark Micale, Honolulu 81-80-88-82—331

Rob Inouye, Honolulu 80-78-90-84—332

David Nagatori, Honolulu 80-82-86-89—337

Mike Miguel, Aiea 79-82-83-95—339

Yoon Ho Park, Honolulu 83-78-85-96—342

A-flight

Tyler Tamayori, Pearl City 77-82-80-82—321

Edwin Kim, Honolulu 83-84-83-83—333

Ryan Teramoto, Honolulu 83-83-91-85—342

Eddie Morales, Honolulu 84-89-88-82—343

Jon-Michael Tubal, Waianae 87-88-87-82—344

Allan Kuaana, Aiea 84-90-89-82—345

Rocky Reed, Miliani 82-90-85-89—346

Benjamin Sims, Kailua 87-84-89-91—351

Matt Gilbertson, Honolulu 89-84-89-92—354

Kin Lo, Kailua 85-83-96-97—361

Kevin Wong, Pearl City 86-89-90-97—362

Kane Anguay, Ewa Beach 89-84-90-101—364

Loren Lum, Ewa Beach 86-89-92-104—371

B-flight

David Long, Kailua 86-80-88-87—341

Marcus Yamamoto, Waipahu 82-83-87-96—348

Anthony Retotal, Waipahu 82-91-89-89—351

Wiliam Enomoto, Wahiawa 92-88-85-91—356

Haruki Imanishi, Honolulu 84-93-89-92—358

Charles Abanes, Honolulu 88-92-88-96—364

Lance Migita, Honolulu 90-85-101-89—365

John Iyoki, Pearl City 90-87-91-97—365

Paul Glen, Aiea 90-94-88-97—369

Yuji Takata, Honolulu 88-94-96-92—370

David Yu, Honolulu 88-91-89-104—372

Hiroyuki Shimakata, Honolulu 94-89-92-98—373

Wayne Yamamoto, Waipahu 91-93-89-100—373

Glenn Maeda, Honolulu 91-90-98-98—377

Neil Nakai, Honolulu 93-92-101-92—378

Thomas Hulihee, Honolulu 91-91-92-106—380

Ray Schab, Kailua 95-90-110-104—399

nsen, Denmark 63-67-66-67—263

Marcel Schneider, Germany 68-66-65-65—264

Richard Bland, England 64-66-68-66—264

Jack Senior, England 66-65-67-66—264

Korn Ferry Veritex Bank Championship