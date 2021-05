CALENDAR

TODAY

BASEBALL

PacWest: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific (DH), 11 a.m., at Les Murakami Stadium.

ILH: Damien at Mid-Pacific, 9 a.m.; Saint Louis vs. ‘Iolani, 9 a.m., at Hans L’Orange; Maryknoll vs. Kamehameha, 9 a.m., at Ala Wai; Pac-Five vs. Punahou, 1 p.m., at Hans L’Orange;

OIA: Campbell at Pearl City, 11 a.m.; Aiea at Waianae, 11 a.m.; Leilehua at Kapolei, 11 a.m.; Mililani at Kalani, 11 a.m.; Kalaheo at Nanakuli, 11 a.m.; Waialua vs. Kaimuki, 4 p.m., location TBD; Waipahu vs. Radford, 6:30 p.m., location TBD.

SOFTBALL

Big West: Long Beach State at Hawaii (DH), 2 p.m., at Rainbow Wahine Softball Stadium

PacWest: Chaminade at Hawaii Pacific (DH), noon, at Howard A. Okita Field.

ILH Division I: Maryknoll at Kamehameha, 10 a.m.; Punahou at Mid-Pacific, 10 a.m.; Sacred Hearts vs. ‘Iolani, 2 p.m., at Ala Wai 2.

OIA Division I: Kapolei Charter at Leilehua, 10 a.m.; Campbell at Waianae, 10 a.m.; Kalani at Kailua, 10 a.m.; Moanalua at Kaimuki, 10 a.m.; Roosevelt at Castle, 10 a.m.

OIA Division II: Waipahu at Waialua, 10 a.m.; Aiea vs. Kalaheo, 10 a.m., at site TBA; Farrington at Radford, 3 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Division I boys: Single Elimination Tournament—Hawaii Baptist at Punahou, 3:15 p.m.; ‘Iolani at Kamehameha, 9 a.m.

ILH Division I girls: Single Elimination Tournament—Le Jardin at Punahou, 5 p.m.; ‘Iolani at Kamehameha, 10:30 a.m.

ILH Division II boys: Le Jardin at Hanalani, 5 p.m.

ILH Division II girls: Hanalani at Maryknoll, 9 a.m.; La Pietra at Sacred Hearts, 9 a.m.; Damien at Hawaii Baptist, 1 p.m.

SUNDAY

BASEBALL

PacWest: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific (DH), 11 a.m., at Les Murakami Stadium.

TENNIS

BIG WEST TOURNAMENT

Men’s Quarterfinals

Hawaii 4, UC Davis 2

At Irvine, Calif.

Doubles

1. Ivan Thamma/David Goulak (UCD) def. Andre Ilagan/Lucas Labrunie (UH) 6-3

2. Andrei Volgin (UCD) def. Blaz Seric/Axel Labrunie (UH) 6-1

3. Tristan Martins/Simao Telo Alves (UH) def. Chethan Swanson/Jalali Dariush (UCD) 6-2

Singles

1. Andre Ilagan (UH) def. Ivan Thamma (UCD) 6-4, 6-1

2. Lucas Labrunie (UH) def. Volgin Andrei (UCD) 7-6 (7-3), 6-2

3. Blaz Seric (UH) def. David Goulak (UCD) 6-3, 6-2

4. Axel Labrunie (UH) vs. Andras Necz (UCD) 6-2, 1-6, 5-2, unfinished

5. Chethan Swanson (UCD) def. Tristan Martins (UH) 6-3, 7-6 (7-5)

6. Simao Telo Alves (UH) def. Arjith Jayara-man (UCD) 6-0, 7-6 (7-5)

Women’s Quarterfinals

UC Santa Barbara 4, Hawaii 0

At Irvine, Calif.

Doubles

1. Elizaveta Volodko/Lise Sentenac (UCSB) def. Petra Melounova/Bojana Markovic (UH) 6-1

2. Kira Reuter/Shakhnoza Khatamova (UCSB) vs. Nikola Dolakova/Satsuki Takamura (UH) 4-3, unfinished

3. Camille Kiss/Marta Gonzalez-Balbe (UCSB) def. Alexis Merrill/Lea Romain (UH) 6-2

Singles

1. Elizaveta Volodko (UCSB) def. Petra Melounova (UH) 7-6 (7-3), 7-6 (7-5)

2. Camille Kiss (UCSB) vs. Nikola Dolakova (UH) 2-6, 6-4, 4-4, unfinished

3. Shakhnoza Khatamova (UCSB) def. Satsuki Takamura (UH) 6-4, 6-1

4. Lise Sentenac (UCSB) vs. Bojana Mar-kovic (UH) 3-6, 6-4, 1-2, unfinished

5. Kira Reuter (UCSB) def. Lea Romain (UH) 6-3, 6-3

6. Marta Gonzalez-Balbe (UCSB) vs. Alexis Merrill (UH) 5-7, 5-4, unfinished