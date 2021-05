Calendar

Today

VOLLEYBALL

OIA boys: McKinley at Castle, 5 p.m.;

Farrington at Kalani, 5 p.m.; Kahuku at

Kailua, 5 p.m.; Kaiser at Kalaheo, 6 p.m.; Leilehua at Roosevelt, 6 p.m.

TUESDAY

BASEBALL

ILH: ‘Iolani vs. Maryknoll, 3:30 p.m., at Goeas Field; Kamehameha vs. Damien, 3:30 p.m., at CORP 1; Mid-Pacific vs.

Pac-Five, 3:30 p.m., at CORP 2; Punahou vs. Saint Louis, 3:30 p.m., at Ala Wai.

SOFTBALL

OIA Division I: Campbell at Pearl City, 3 p.m.; Waianae at Mililani, 3 p.m.; Kapolei Charter at Kapolei, 3 p.m.; Roosevelt at Kailua, 3 p.m.; Castle at Kaiser, 3 p.m.; Kalani at Kaimuki, 3 p.m.

OIA Division II: Radford vs. Waipahu, 3 p.m., at TBA

VOLLEYBALL

ILH Division I boys: Single Elimination Tournament—Kamehameha at Punahou,

5 p.m.

ILH Division I girls: Single Elimination Tournament—Kamehameha at Punahou, 6:30 p.m.

ILH Division II boys: Damien at Le Jardin, 6 p.m.

ILH Division II girls: Maryknoll at Damien,

6 p.m.; Hanalani at La Pietra; 6 p.m.;

Hawaii Baptist at Sacred Hearts, 6 p.m.

OIA boys: Waianae at Aiea, 5 p.m.; Pearl City at Waipahu, 5 p.m.; Kapolei at Campbell, 5 p.m.; Radford at Waialua, 6 p.m.; Mililani at Nanakuli, 6 p.m.

TRACK AND FIELD

ILH: field events at 3:30 p.m., running events at 3:45 p.m.; all at Punahou.

Air Riflery

ILH Precision Air Rifle

JV: Punahou vs. La Pietra

Sunday

Punahou 2114

La Pietra 341

High Shooter

Punahou: Avery Chung 371

La Pietra: Kate Piersall 341

tennis

Big West Men’s Championship

UCSB 4, Cal Poly 3

Doubles

1. Stefano Tsorotiotis/Alejandro Vedri (UCSB) def. Joe Leather/Roman Shenkiryk (CP) 6-3

2. Andrew Whitehouse/Antoine Noel (CP) vs. Victor Krustev/Joseph Rotheram (UCSB) 4-5, unfinished

3. Joseph Guillin/Kai Brady (UCSB) def. Gary Vardanyan/Alex Stater (CP) 6-4

Singles

1. Joseph Guillin (UCSB) def. Alex Stater (CP) 2-6, 7-5, 6-3

2. Noah Berry (CP) def. Stefano Tsorotiotis (UCSB) 7-6 (7-4), 6-7 (3-7), 6-4

3. Victor Krustev (UCSB) def. Antoine Noel (CP) 6-4, 6-3

4. Pablo, Masjuan (UCSB) def. Joe Leather (CP) 6-7 (1-7), 7-6 (9-7), 7-6 (7-3)

5. Fernando Fonseca (CP) def. Joseph Rotheram (UCSB) 6-2, 6-0

6. Gary Vardanyan (CP) def. Kai Brady (UCSB) 6-2, 1-6, 6-3

Mutua Madrid open

Sunday

At Madrid

Men’s Singles, Qualification

Marcos Giron, United States, def. Yoshihito Nishioka (2), Japan, 6-7, 6-4, ret.

Pierre-Hugues Herbert, France, def. Gianluca Mager, Italy, 7-6, 6-4.

Marco Cecchinato, Italy, def. Roberto Carballes Baena, Spain, 4-6, 6-0, 6-3.

Carlos Taberner, Spain, def. Lorenzo Musetti, Italy, 6-4, 6-2.

Federico Delbonis (12), Argentina, def. Juan Ignacio Londero, Argentina, 6-4, 6-4.

Alexei Popyrin (10), Australia, def. Arthur Cazaux, France, 7-5, 7-6.

Pablo Andujar (13), Spain, def. Stefano Travaglia (7), Italy, 6-7, 7-5, 6-3.

Men’s Singles, Round of 64

Tommy Paul, United States, def. Pedro Martinez, Spain, 6-4, 7-5.

Denis Shapovalov (11), Canada, def. Dusan Lajovic, Serbia, 6-1, 6-3.

Alexander Bublik, Kazakhstan, def. Marton Fucsovics, Hungary, 7-6 (5), 6-3.

Alex de Minaur, Australia, def. Jaume Munar, Spain, 4-6, 7-5, 6-1.

Women’s Singles, Round of 32

Karolina Muchova, Czech Republic, def. Naomi Osaka (2), Japan, 6-4, 3-6, 6-1.

Maria Sakkari (16), Greece, def. Anett Kontaveit, Estonia, 6-3, 6-1.

Aryna Sabalenka (5), Belarus, def. Daria Kasatkina, Russia, 6-3, 6-3.

Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, def. Karolina Pliskova (6), Czech Republic,

6-0, 7-5.

Jennifer Brady (11), United States, def. Jelena Ostapenko, Latvia, 6-2, 6-1.

Simona Halep (3), Romania, def. Zheng Saisai, China, 6-0, 6-4.

Jessica Pegula, United States, def. Victoria Azarenka (12), Belarus, walkover.

Elise Mertens (13), Belgium, def. Elena Rybakina, Kazakhstan, 7-6 (4), 7-5.

College golf

Big West Men’s Championship

Sunday

At La Quinta, Ca.

Round 1

Teams

1. LBSU—287. T2. Cal Poly, UC Davis—296. 4. UCSB—299. 5. CSUF—300. 6. CSUN—302. 7. Hawaii—303. 8. UC Irvine—311. 9. UC Riverside—331

Individual

1. Lucas Carper, UC Davis 70

T2. Isaac Rodea, Long Beach State 71

T2. Clay Seeber, Long Beach State 71

T2. Hunter Epson, Long Beach State 71

5. Thomas Hutchison, UC Davis 72

T6. Luke Adam, Cal Poly 73

T6. Garrett Boe, CSU – Fullerton 73

T6. John Bush, UC Santa Barbara 73

T6. Justin Ngan, Hawaii 73

Also

T15. Justin Arcano, Hawaii 75

T25. Cole Yoshida, Hawaii 77

T30. Kotaro Murata, Hawaii 78

T41. Kanata Irei, Hawaii 84