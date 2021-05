CALENDAR

TODAY

BASEBALL

ILH: Single Elimination Tournament—Damien at Mid-Pacific, 10 a.m.; Pac-Five vs. Kamehameha, 12:30 p.m., at Hans L’Orange; Maryknoll vs. Saint Louis, 4 p.m., at Hans L’Orange; ‘Iolani vs. Punahou, 6:30 p.m., at Hans L’Orange.

OIA: Pearl City at Kapolei, 11 a.m.; Kailua at Waianae, 11 a.m.; Castle vs. Kalani, 11 a.m., at Kahala Park; Roosevelt at Moanalua, 11 a.m.; Farrington at Kaiser, 11 a.m.; Kailua at Waianae, 11 a.m.; McKinley at Waialua, 11 a.m.; Kalaheo at Waipahu, 11 a.m.

SOFTBALL

ILH: Single Elimination Tournament—Punahou vs. Maryknoll, 2 p.m., at Sand Island; Kamehameha at ‘Iolani, 3 p.m., at Ala Wai 2.

OIA Division I: Kapolei Charter at Mililani, 3 p.m.; Pearl City at Waianae, 3 p.m.; Leilehua at Campbell, 3 p.m.; Kaiser at Kaimuki, 3 p.m.; Kailua at Castle, 3 p.m.; Moanalua at Roosevelt, 3 p.m.; Doubleheader (teams TBA), 5 p.m. and 7 p.m., at Rainbow Wahine Softball Stadium.

OIA Division II: Aiea at Radford, 3 p.m.; Waipahu at Nanakuli, 3 p.m.; Kahuku vs. Farrington, 3 p.m., at TBA.

VOLLEYBALL

ILH Division II boys: Single Elimination Tournament—Hanalani/Damien winner vs. Le Jardin/Saint Louis winner, time TBA, location TBA.

ILH Division II girls: Single Elimination Tournament—5seed vs. 4seed, 6seed vs. 3seed, 7seed vs. 2seed; time and location TBA.

SUNDAY

No major events scheduled

BULLETIN BOARD

KALANI HIGH SCHOOL

Kalani High School is accepting applications for the Boys Varsity Soccer Position. This position will be responsible for all aspects of a highly competitive boys’ soccer program. Some duties include teaching soccer techniques and game strategy, staffing, monitor-ing of grades, and character development in an educationally-based athletic program. Candidates should possess successful coaching experience at the collegiate, high school, or club level. In addition, candidates should have effective communication skills and organize a competitive high school ath-letic soccer program. Email resume to gvan-cantfort@kalanihs.org. Accepting resumes until May 24, 2021.

VOLLEYBALL

ILH

Junior Varsity I

Girls Championship Game

Punahou def. Maryknoll 25-16, 25-14

BASEBALL

OIA

Mililani 9, Leilehua 3

Mililani 060 110 1 — 9 11 2

Leilehua 100 200 X — 3 9 2

Radford 3, Nanakuli 0

Nankuli 000 000 0 — 0 2 5

Radford 001 200 X — 3 3 0

W—T. Tereschuk. L—D. Kapaku

Leading Hitters—Nanakuli: L. Kunukau 1 hit; H. Callahan 1 hit, 3B. Radford: T. Tereschuk 1 hit, 1 run; C. Nash 1 hit, 1 run; J. Brown 1 hit; C. Noble 1 run.

TENNIS

NCAA II WEST REGIONAL

Semifinals

Friday, At Surprise, Ariz.

UH Hilo 4, Concordia 0

Doubles

1. Soukal/Di Loreto (UHH) def. Smiej/Jansen (CUI), 7-6 (7-5)

2. Checchia/Liu (UHH) def. Wong/Simon (CUI), 6-0.

3. En Wu/Demichelis (UHH) vs. Buck/ GertjanDeWilder (CUI), 6-6 (3-3), UNF

Singles

1. Martin Soukal (UHH) def. Yassine Smiej (CUI), 6-3, 6-3.

2. Alessio Demichelis (UHH) vs. Patrick Wong (CUI), 6-4, 5-2, UNF.

3. Chun En Wu (UHH) def. Jan Simon (CUI), 6-1, 6-2.

4. Luca Checchia (UHH) vs. Benjamin Buck (CUI), 6-4, 2-0, UNF.

5. Santiago Di Loreto (UHH) vs. Mike Jan-sen (CUI), 6-7 (3-7), 1-2, UNF

6. Joshua Liu (UHH) def. Sofian Tayebi (CUI), 6-4, 6-0.

Hawaii Pacific 4, Azusa Pacific 2

Doubles

1. Schnaitter/Bohren (APU) def. Loccisano/Hornung (HPU), 6-1

2. Einig/Wang (HPU) def. Sippel/Nuno (APU), 6-0.

3. Arai/Maitre (HPU) def. Smith/ Parsley (APU), 6-4

Singles

1. Jakob Schnaitter (APU) def. Benjamin Loccisano (HPU), 6-2, 6-1.

2. Sam Sippel (APU) def. Felix Einig (HPU), 6-2, 6-4.

3. Kilian Maitre (HPU) def. Ryan Nuno (APU), 6-4, 3-6, 6-2.

4. Leyton Bohren (APU) vs. Marcel Hor-nung (HPU), 7-5, 4-2, UNF.

5. Ryohei Arai (HPU) def. Cole Rassner (APU), 6-2, 6-3

6. Cheng-Chieh Wang (HPU) def. Caden Samkutty (APU), 7-5, 6-4.

GOLF

NCAA D2 WEST/SOUTH CENTRAL REGIONAL

Friday

At DuPont, Wa.

Day 2

Schools

1. Oklahoma Christian—583.

T2. Saint Martin’s, Colorado State-Pueblo—585.

4. Texas A&M-Commerce—586.

5. Sonoma State—590.

T6. Western Washington, MontanaState-Billings—592.

8. St. Mary’s—593.

T9. Western New Mexico, Dallas Baptist, Colorado Mesa—595

Individuals

1. Andrew Ni, CSUP………………..70-70—140

T2. Zach Burch, TAMC ……………73-69—142

T2. Thomas Jenkins, SSU………..70-72—142

T4. Jake Doggett, MS ………………72-71—143

T4. Nathan McCulloch, TAMC …..71-72—143

T4. Trevor Norby, OCU ……………74-69—143

T4. Mateo Pulcini, OCU …………..72-71—143

T8. Tyler Fitchett, SMU ……………69-75—144

T8. Joey Geary, WNM ……………..72-72—144

T8. Maxwell Turnquist, SMU ……71-73—144

T8. Garrett Woodin, MSB ……….68-76—144

Also:

T17. Dustin Franko (UH Hilo) …..72-75—147

T70. Keita Okada (HPU)………….78-77—155