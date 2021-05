Calendar

Today

BASEBALL

PacWest: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific, 6 p.m., at Les Murakami Stadium.

OIA: Castle vs. Roosevelt, 4 p.m., at Hans L’Orange; Kaiser vs. Kalani, 6:30 p.m., at Hans L’Orange.

SOFTBALL

Big West: UC Davis at Hawaii (DH), 5 p.m., at Rainbow Wahine Softball Stadium

SATURDAY

PRECISION AIR RIFLERY

ILH: Championships, time TBA, location TBA.

BASEBALL

PacWest: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific (DH), noon, at Les Murakami Stadium.

ILH: Single Elimination Tournament, final—Saint Louis/Mid-Pacific winner vs. Punahou/Kamehameha winner, 6:30 p.m., at Hans L’Orange.

OIA: Aiea at Moanalua, 10 a.m.; Kapolei at Mililani, 11 a.m.; Leilehua at Campbell, 11 a.m.; Kailua vs. Farrington, 11 a.m., at DeSa Field; Kaimuki at Nanakuli, 11 a.m.; McKinley at Radford, 11 a.m.; Kalaheo at Waialua, 2 p.m.

SOFTBALL

OIA Division I: Campbell at Roosevelt, 10 a.m.; Kaimuki at Waianae, 10 a.m.; Kaiser at Mililani, 10 a.m.; Kalani at Kapolei, 10 a.m.; Kapolei Charter at Castle, 10 a.m.; Leilehua at Moanalua, 3 p.m.

OIA Division II: Kalaheo at Nanakuli, 10 a.m.; Kahuku at Waipahu, 10 a.m.; Radford at Waialua, 10 a.m.; Aiea vs. Farrington, 3 p.m., at Kapolei.

SUNDAY

BASEBALL

PacWest: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific (DH), 11 a.m., at Les Murakami Stadium.

Baseball

ILH

Saint Louis 11, Mid-Pacific 6

Saint Louis 430 112 0 — 11 16 3

Mid-Pacific 202 020 0 — 6 7 0

W—C. Lomavita. L—E. Toyama.

Leading Hitters—StL: C. Lomavita 3 hits, 5 RBI; N. Contrades 3 hits; R. Waalani 2 RBI. MPI: K. Wong 2 hits, 2 RBI; T. Ito 2 hits, 2 RBI.

Punahou 6, Kamehameha 4

Punahou 210 300 0 — 6 8 2

Kamehameha 000 040 0 — 4 6 3

Leading Hitters—Pun: R. Umemoto 2 hits, 2 runs; K. Nakamura 3 RBI. KS: K. Iwai 2 hits.

Softball

OIA

Pearl City 14, Kailua 6

Pearl City 160 105 1 — 14 13 4

Kailua 013 110 0 — 6 8 2

W—G. Kikuchi. L—S. Ah Mook Sang Frank.

Leading Hitters—PC: L. Homna 4 hits; T. Hernandez 2 hits, 2 RBI; G. Kikuchi 3 RBI; A. Aribal 2 RBI. Kail: A. Nakashima 2 hits.

Waipahu 12, Aiea 3

Waipahu 331 302 — 12 8 2

Aiea 002 100 — 3 4 4

W—K. Kitabayashi. L—A. Liilii.

Leading Hitters—Waip: L. Chun 2 hits, 4 RBI; T. Fukunaga 2 hits; R. Yoshimura 2 hits, 2 RBI; M. Nakamura 3 RBI.