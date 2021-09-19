CALENDAR
TODAY
VOLLEYBALL
PacWest women: Hawaii Hilo at Hawaii Pacific, 2 p.m., at The Shark Tank.
MONDAY
No local events scheduled.
WATER POLO
ILH
Boys’ Varsity 1
Punahou 13, ‘Iolani 5
Scorers: PUN—Vincent Nasrallah 2, Emile Labrador 2, Stryker Scales 2, Connor Weldon, Matai Loveman, Evan Wallenstrom, Jason Leung, Noa Clark, Cole Tjapkes, Liloa Stowell. IOL—Luke Tobin 2, Trent Ihle, Reef Hangai, Kai Kennedy.
Kamehameha 12, Mid Pacific 9
Scorers: KSK—Keale Gonda Fukumitsu 4, Nash Brandon 3, Malachias Hibbard, Ethan Kim, Ezekiel Fernandez, Tate Hirayama, Daniel Ontai. MPI—Dylan Morris 3, Kahikina Kukea-Schultz 2, Jaime Bhattacharyya 2, Aiden Morris, Sebastien Kiyabu.
Boys’ Varsity 2
Mid Pacific 11, Le Jardin 10
Scorers: MPI—Micah Chong 5, Noah Young 4, William Wood 2. LJA—Helela Maeva 5, Wilson Smith 2, Logan Lefforge, Marcus Webster, Walker Slay
Punahou 10, ‘Iolani 4
Scorers: PUN—Nicholas Johnston 3, Jeffrey Ferrer 2, Charley Kakos, Aka Pietsch, Puna Blair, Kili Hanakahi, Skyler Tjapkes. IOL—Jackson Iwata 2, Brandon Tsang, Tobey Yuen. Kamehameha 6, Mid Pacific 5
Scorers: KSK—Trevyn Nishimura 2, Paiea Pa 2, Leo Campagna, Jaxen Nishimura. MPI—William Wood 2, Nemesio (Nelu) Rasca, Luke Perrin, Micah Chong.
VOLLEYBALL
ILH
Girls’ Junior Varsity 1
Kamehameha (W) def. ‘Iolani (B) 25-22, 25-22
Mid Pacific def. ‘Iolani (R) 23-25, 25-18, 26-24
Punahou (B) def. Punahou (G) 25-12, 25- 17
KAYAKING
ILH
At Ala Wai Canal
Distance Regatta #2
Girls Open 2K Finals
1. Emma McDonald, Punahou, 10:02.15.
2. Julia Morikawa, Kamehameha, 10:28.40.
3. Tessia Mauai, Kamehameha, 10:33.80.
4. Anzy Hwang, Kamehameha,10:43.55.
5. Shea Maurer, Punahou, 10:54.92.
Boys Open 2K
1. Abhi Erukulapati, Iolani, 9:03.87.
2. Will Cruz, Iolani, 9:27.67.
3. Willliam Campbell, Punahou, 9:27.70.
4. Nathan Kane, Punahou, 9:29.35.
5. Kalikona Keliihoomalu, Mid-Pacific, 9:29.62.
Girls Open 1K
1. Carlee Linuma, Iolani, 5:12.92.
2. Skye Bulman, Iolani, 5:37.35.
3. Anne Schmidt, Le Jardin, 5:44.18.
4. Cheyna Ekau, Iolani, 5:44.71.
5. Lauren McConnell, Le Jardin, 5:47.96.
Boys Open 1K
1. Sean Roy, Iolani, 4:47.11.
2. Zachary Brennan, Iolani, 4:47.77.
3. Luke MacNaughton, Punahou, 4:52.20.
4. Tuloa Smith, Iolani, 4:54.65.
5. Jonathan Tam, Iolani, 5:02.05
By participating in online discussions you acknowledge that you have agreed to the Terms of Service. An insightful discussion of ideas and viewpoints is encouraged, but comments must be civil and in good taste, with no personal attacks. If your comments are inappropriate, you may be banned from posting. Report comments if you believe they do not follow our guidelines.
Having trouble with comments? Learn more here.