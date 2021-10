Calendar

GOLF

College men: Dennis Rose Intercollegiate, all day, at Waikoloa Beach Golf Course.

College women: Rainbow Wahine Invitational, all day, at Kapolei Golf Course; also, Dennis Rose Intercollegiate, all day, at Hapuna Golf Course.

SOCCER

PacWest men: Point Loma at Hawaii Hilo, 2:30 p.m., at UHH soccer field

PacWest women: Point Loma at Hawaii Hilo, noon, at UHH soccer field

VOLLEYBALL

OIA West girls: Mililani at Nanakuli, Waialua at Pearl City, Waipahu at Campbell, Aiea at Waianae, Leilehua at Radford; matches begin at 7 p.m.

THURSDAY

BOWLING

OIA East: 5 p.m., at K-Bay.

OIA West: 5 p.m., at Schofield.

VOLLEYBALL

OIA East girls: Kahuku at McKinley, Anuenue at Kaiser, Kaimuki at Kalaheo, Kailua at Kalani, Castle at Roosevelt, Farrington at Moanalua; matches begin at 7 p.m.

Bowling

ILH Girls

Monday

Varsity

‘Iolani 3, Mid-Pacific 0

Pacific Buddhist 2, Hanalani 1

ILH Boys

Tuesday

Varsity

St Louis 3, Punahou 0

Maryknoll 3, Hanalani 0

Hawaii Baptist 2, Mid-Pacific 1

Kamehameha 3, Assets 0

Iolani 3, Damien 0

Game/Series High

PUN: Kaden Hiraoka 200/571

STL: Brandon Nakaoka 226/612

MS: Angelito Agsalud 192/515

HAN: Brayden Kajiyama 172/Todd Dumlao 466

MPI: Raiden Nakagawa 202 / 517

HBA: Nicholas Kidd 224/568

AS: Matthew Espiritu 162/Zachary Ihara 374

KSK: Noah Akiona 223/608

IOL: Connor Miyake 213/548

DMS: Tyler Buckles 170/443

Junior Varsity

St Louis 2, Punahou Blue 1

Hawaii Baptist 3, Mid-Pacific 0

Kamehameha 3, Punahou Gold 0

Iolani def. Damien

Water polo

Friday

At Punahou

Third-place game

Mid-Pacific 13, ‘Iolani 7

High Scorers: MPI—Aiden Morris 5, Jaime Bhattacharyya 2, Jordan Clifford 2, Dylan Morris 2, Sebastien Kiyabu, Kahikina Kukea-Shultz. IOL—Luke Tobin 3, Kole Laakea-Kaonohi 2, Trent Ihlem, Kai Kennedy.

Championship game

Punahou 11, Kamehameha 6

High Scorers: PUN—Stryker Scales 4, Noa Clark 3, Emile Labrador 2, Evan Wallenstrom, Connor Weldon. KSK—Nash Brandon 2, Keale Gonda-Fukumitsu 2, Malachias Hibbard, Daniel Ontai.

Volleyball

OIA Girls

Varsity

Radford def. Campbell 11-25, 25-15,

25-14, 25-18

Kahuku def. Kalani 25-17, 25-13, 25-21

Castle def. Kaimuki 25-14, 25-22, 17-25, 25-22

Moanalua def. Kailua 25-15, 25-15, 15-19

Junior Varsity

Campbell def. Radford 21-10, 21-7

Kahuku def. Kalani 21-10, 21-11

Kaiser def. McKinley 21-12, 21-14

Moanalua def. Kailua 21-5, 21-8

White

Campbell def. Radford 18-21, 21-17,

15-11

Kahuku def. Kalani 21-3, 21-15

Roosevelt def. Anuenue 21-18, 21-16

Moanalua def. Kailua 21-4, 21-3

ILH

Girls’ Varsity Division 1

Punahou def. ‘Iolani 25-11, 19-25, 25-9, 21-25, 15-9

Kamehameha def. Mid-Pacific 25-12,

25-14, 25-17

Girls’ Varsity Division 3

St. Andrew’s Def, Christian 25-16, 25-13, 25-13

Rainbow Wahine Invitational

Tuesday

At Kapolei

Round 2

Team Rankings

1. Baylor 284-278–562

2. Santa Clara 296-285–581

3. Idaho 299-288–587

4. Hawaii 298-294–592

5. CSU Fullerton 302-294–596

6. UC Irvine 310-290–600

7. Tampa, U. of 307-303–610

8. CSU-Northridge 314-305–619

9. CSU-Bakersfield 322-317–639

Individual Top 20

1. Britta Snyder, Baylor 69-68–137

T2. Gurleen Kaur, Baylor 71-69–140

T2. Elina Saksa, CSUF 70-70–140

4. Antonia Matte, Baylor 73-69–142

T5. Rosie Belsham, Baylor 71-72–143

T5. Claire Choi, SCU 72-71–143

T5. Momo Sugiyama, Hawaii 72-71–143

8. Lauren Shew, SCU 73-71–144

T9. Hannah Karg, Baylor 73-72–145

T9. Valeria Patino, Idaho 73-72–145

T11. Eddie Hsu, Idaho 76-70–146

T11. Sienna Lyford, UC Irvine 75-71–146

T11. Inara Sharma, SCU 74-72–146

T11. Yvonne Vinceri, Idaho 75-71–146

T15. BaiMai Seema, Baylor 75-73–148

T15. Borina Sutikto, SCU 77-71–148

T17. Angela Bagasbas, UCI 77-72–149

T17. Hana Mirnik, Hawaii 75-74–149

T19. Emilie Bjorge, Tampa 74-76–150

T19. Emily Montagnino, Tampa 74-76–150

Other UH Golfers

T22. Monica Johnson 73-78–151

T28. Focus Jonglikit 78-75–153

34. Hyeonji Kang 81-74–155

Dennis Rose Collegiate

Invitational (Men)

Tuesday

At Waikoloa, Hawaii Island

Round 2

Team Rankings

1. Colo. Christ. 282-269–551

2. CSU San Bernardino 280-281–561

3. Western New Mexico 280-285–565

4. Hawaii Pacific 284-285–569

5. Sonoma State U. 287-287–574

6. Simon Fraser 286-290–576

7. CSU Dominguez Hills 289-293–582

8. Hawaii Hilo 302-284–586

9. Saint Martin’s University 294-302–596

10. Northwest Nazarene 308-292–600

11. UT Tyler 303-302–605

12. Chaminade 319-307–626

Individual Top 20

1. Cam Sandland, CCU 72-61–133

2. Brian Nielsen, CSUSB 66-68–134

3. Joey Geary, WNMU 67-70–137

T4. Xavier Bighaus, CCU 70-68–138

T4. Bailey Bjornson, SFU 69-69–138

T4. Keita Okada, HPU 72-66–138

T4. Ryan Torres, HPU 69-69–138

T4. Seung Ho Yoon, CSUDH 68-70–138

9. Adam Duncan, CCU 69-70–139

T10. Dylan Arthur, CCU 71-70–141

T10. Griffin Pace, SSU 70-71–141

T10. Luke Shamblin, HPU 70-71–141

T10. Mark Williams, CSUSB 72-69–141

T14. Arnav Arkanath, WNMU 71-71–142

T14. Aaron Perales, WNMU 72-70–142

T16. Cole Evarts, NNU 74-69–143

T16. Keith Ng, UH Hilo 71-72–143

T16. Aidan Oliver, SSU. 72-71–143

T16. Jetty Sivongsay, CSUSB 72-71–143

Other Top 50 Hawaii Golfers

T21. Dustin Franko, UH Hilo 76-68–144

T30. Junghwan Lee, UH Hilo 76-71–147

T37. Andrew Otani, UH Hilo 77-72–149

T45. Noah Lau, UH Hilo 79-72–151

T48. Colby Gunderson, CU 80-72–152

Dennis Rose Collegiate

Invitational (woMen)

Tuesday

At Waimea, Hawaii Island

Round 2

Team Rankings

1. Grand Valley State 297-298–595

2. Biola University 293-304–597

3. Colorado Christian Univ 309-292–601

4. Sonoma State 306-297–603

5. UT Tyler 304-307–611

T6. Vanguard University 310-311–621

T6. Hawaii Hilo 314-307–621

8. Simon Fraser U. 323-305–628

9. Cal State Monterey Bay 311-320–631

10. Hawaii Pacific 323-318–641

11. Northwest Nazarene 322-326–648

12. St. Martin’s University 324-332–656

Individual Top 20

1. Brady Turnquist, Biola 72-70–142

2. Faith Kilgore, CCU 77-66–143

3. Emily Donaldson, CCU 74-71–145

T4. Julia Sanchez, GVSU 72-74–146

T4. Rachel Shaw, Biola 72-74–146

6. Lexi Nielsen, SSU 77-70–147

T7. Samantha Cabunag, SSU 73-75–148

T7. Estee Leung, SFU 76-72–148

T9. Megan Miron, GVSU 74-75–149

T9. Olivia Stoll, GVSU 74-75–149

T9. Kaelyn Uchida, UH-Hilo 75-74–149

T12. Paula Badino, GVSU 77-74–151

T12. Raelynn Hardgrave, UTT 76-75–151

T12. W.Y. Cathy Tong, CSUMB 77-74–151

T12. Brooke Wagner, UTT 76-75–151

T16. Christine Cho, NNU 73-79–152

T16. Annabell Le, Vanguard 76-76–152

T16. Zoee Lynch, Vanguard 75-77–152

19. Julia Kerrigan, UTT 76-78–154

T20. Lauren Christl*, UTT 76-79–155

T20. Amelia Gladys, SSU 81-74–155

T20. Lily Landt, HPU 76-79–155

Other Top 60 Hawaii Golfers

T24. Kailey Oki, UH-Hilo 77-79–156

T29. Tia Kualii, UH-Hilo 84-73–157

T33. Kellie Yamane, HPU 77-81–158

T43. Kiri Oshiro, UH Hilo 80-81–161

T46. Clarissa Burhan, HPU 85-77–162

T54. Kaylee Akagi, HPU 85-81–166

T58. Tori Hironaga, UH-Hilo 82-85–167

T60. Megan Marty, HPU 86-83–169

T60. Makenna Reinhardt, HPU 83 86 169

66. Kaila Bonawitz, HPU 88 85 173

T69. Kirsten Lindner, HPU 92 86 178