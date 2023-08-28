Vital Statistics: Aug. 17-24, 2023

Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Aug. 17-24
>> Lindsey Ann Kaumahina Ako and Ikena Kalani Wise Anakalea
>> Richard Lim Arevalo and Trisha Marie Orante Misal
>> Paul Arredondo Jr. and Amy Elizabeth Nunez
>> Jasmine Auli’ikamalei Baginski and Keoni Monahan
>> Naomi Espiritu Balatbat and Richard Franco Mendoza
>> Brian James Bautista and April Gail Avillanoza
>> Adam Walker Bershell and Sienna Aunye Kirk
>> Charles Michael Jordan Bibb and Michaela Abaya
>> Pamela Lyn Buddenbohm and Travis Kent Coles
>> Jonathon Samuel Bynes and Robyn Patricia Melia Pila
>> Tammy Renee Chandler and Roy Teddy Schulz
>> Jerry Josh Coots and Shawna Marie Minyard
>> Allison Jennifer Corbin and Bruce Travis Berryann
>> Benjamin Kittrell Davies and Jeanine Eilene Goss
>> Taitiana Marie Ditch and Ryan William Dye
>> Devon Sean Ferguson and Cassandra Mae Borton
>> Jonathan Robert Fleming and Moinca Lynn Giovanetti
>> Emonnya LeAnne Gipson and David Joseph Perry Jr.
>> Sarah Lynn Goercke and Zachary Donald Whittier
>> Ali Hussein Hage-Hassan and Daisy Belle-Arzadon Pagador
>> Sharon Tonnette Harris and Chavon Malcom Fredericks
>> Robert William Hunt and Maria Melina Nava
>> Leimomi Namahana Marjorie Kalama and Jarren Shawn Kahea Pestana
>> John Michael Kates and Justine Husic Lago
>> Juan Pablo Krzemien and Marina Ward
>> Zechariah Kaleo‘okalani Masao Kuhaulua and Kathryn Violet Behling
>> Amy Ann Kuhlman and Jerry Shannon Bahr
>> Giancarlo Legrand Rios and Jiaying Jiang
>> Yinheng Li and Ting Xu
>> Alika Matthew Masei and Ian Falefuafua Tapu
>> Mary Ann Justine Matito and Ever Edizander Gallardo Ordonez
>> Clint Austin Mayfield and Cailin Jessie Johnson
>> Gwen Jordana Torres Melad and Hepson Hei-Shun Chau
>> Richard Leroy Mingo and Shannon E. Rasmussen
>> Christina Bennett Nawn and Darren Robert MacCaughey
>> Jennifer Lynn Nilluka and Jonathan Ren Lloyd
>> Matthew Scott Paris and Abigayle Elizabeth Hensler
>> Kayla Marie Pfaffenbach and Robert William Krokovich III
>> Lucas Adam Richmond and Sarah Elizabeth Berman
>> Sandra Rubio and William Benito
>> Joan Kameleonalani Shizuru and Nicholas Patrick Lopreiato
>> Udo Mathias Sigmund and Martina Pancova
>> Sara Nicole Sandra Smirl and Duane Martin Hartman Jr.
>> Tyler Ann Kealohilani Wai Pung Sa Wai Souza and Moses Young Cho
>> Tien-Thao Thi Tran and Jacqueline Clara Quon
>> Alejandro Sebastian Valderrama and Yarexi Zumara Martinez
>> Tulimalefoi Erolini Willis and David Aalona Rivera- Haasenritter
>> Chaes Katsuichi Yanagihara and Natalie Michelle Garza
BIRTHS
Filed on Oahu, Aug. 17-24
>> Alora Faye Anderson Bey
>> Punohuiukaikamaluokeko‘olau Rynn Tehina Bernardino
>> Elias Abitong Blando
>> Elliott Abitong Blando
>> Raylina Leialoha Cabanizas- Paredes
>> Haven June Chapek
>> Emma Grace Cocks
>> Liam Cole Nainoa DeCoursey-Mathias
>> Brynne Alexandra Frakes
>> Manamea Hemanimaikalani Laerieta Galoia-Lauti
>> Ezra Kia‘iakekani‘olu Gorospe
>> Kalauali‘i Dayne Keawe Hanawahine
>> June Momo Haussman
>> Kai Ryushin Higa
>> Kamaha‘o Kalahikiola Padeken Kamalani
>> Westlyn James Knight
>> Hi‘ilei Kanani-Ann Harue Mamiya
>> Ka‘ena Kapilinamauonahanau Miner
>> Dimitri Kevin Mitchell
>> Elijah Nainoa Miyamoto
>> Finn Nathan Gregory O’Neel
>> Gabriel Enoch Osorio
>> Georgia Lou Ku‘upualehua Pedro
>> Ka‘oluakanoweo‘ula Alexander Hikari Reyno
>> Luna-Noelle Qi’Ra Roberts
>> Edward Everardo Nahimenihila‘iikouinoanonakauakau Sanchez
>> Oakley Haruto Shimomura- Nguyen
>> Kasey Kamalei Tartios
>> Ty Theloma-Souza
>> Aceson Keola Troutman
>> Augustine Zeppelin Wessinger
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