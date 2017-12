Scoreboard

CALENDAR

TODAY

FOOTBALL

College, Hawaii Bowl: Fresno State vs. Houston, 3:30 p.m. at Aloha Stadium.

MONDAY

BASKETBALL

College men: Hawaiian Airlines Diamond Head Classic—Seventh place, Akron vs. Davidson, 7:30 a.m. Fifth place, Princeton vs. Hawaii, 9:30 a.m. Third place, Middle Tennessee vs. Miami, 3:30 p.m. Final, Southern Cal vs. New Mexico State, 1 p.m.

Bulletin Board

BASKETBALL

Ball Out Hawaii Basketball Clinics: Dec. 26 & 28, Jan. 2 & 4; 1-2 p.m. and 2-3 p.m. at Pukele Mini Park. Kids in grades 5-8 can attend one clinic per day. Fee: Free, but suggested donation of one canned good per clinic (donations go to Hawaii Food Bank). To register, visit www.ballouthawaii.com.

VOLLEYBALL

4-Person Winter Volleyball Bash: Feb. 17, 2018, at Kapiolani Park, 9 a.m.-7 p.m. Men’s A/Open, B/BB divisions, Women’s A/Open, B/BB divisions. 5-team members maximum. Fee: $25/person. To register, email djhiapo@gmail.com.

ILH

Saturday

Division I

Varsity girls

Mid-Pacific 39, Punahou 19

Leading scorers—MPI: Brilie Kovaloff 12, Paige Fahrni 11. Pun: Kamakani DeBlake 10.

Division II

Varsity girls

St. Francis 41, Hawaii Baptist 37, OT

Leading scorers—StF: Kaimi Kalei 15. HBA: Ally Wada 25.

Junior varsity boys

Punahou Blue 47, Mid-Pacific 34

Division III

Varsity girls

Christian Academy 37, Island Pacific 31

Leading scorers—CA: Khrystyna Kanahele 16. IPA: Peyton Pedrozo 13.

Varsity boys

Christian Academy 72, Island Pacific 56

Leading scorers—CA: Yoshimi Matoba 29, Elijah Busenbark 23. IPA: Jacob Weinhardt 14, Nathan Bek 13.

OIA

EAST DIVISION

Varsity boys

Roosevelt 61, Kaimuki 52

Moanalua 58, Kaiser 55

Kailua 52, McKinley 49

Junior varsity boys

Moanalua 60, Kaiser 47

McKinley 49, Kailua 40

Roosevelt 40, Kaimuki 36

Leading scorers—Roos: Micah Visoria 23. Kaim: Fred Taulung 17.

WEST DIVISION

Varsity boys

Pearl City 55, Waialua 32

Kapolei 49, Leilehua 46

Campbell 56, Mililani 40

Radford 46, Nanakuli 36

Leading scorers—PC: Jared Nash 15, Justin Pfau 12. Wail: Kymani Ayonnon 18. Kapo: Zoar Nedd 18, Marquis Montgomery 12. Lei: Liam Fitzgerald 23, Elijah Robinson 10. Camp: Andrew Mersburgh 14, Henry Nixon 13, Robert Hutchison 11, Mitchell Williams 10. Mil: Isaac Chang 10. Rad: Not reported. Nan: Not reported.

Junior varsity boys

Nanakuli 49, Radford 48

Waialua 45, Pearl City 38

Leilehua 52, Kapolei 49

Mililani 53, Campbell 43

GIRLS STANDINGS

ILH

DIVISION I W L GB

Maryknoll 3 0 —

Kamehameha 4 1 —

‘Iolani 3 1 ½

Sacred Hearts 2 3 2

Mid-Pacific 2 3 2

Punahou 0 6 4½

DIVISION II W L GB

St. Francis 8 0 —

Hawaii Baptist 6 1 1½

Le Jardin 4 4 4

Hanalani 3 5 5

University 2 5 5½

Damien 2 6 6

La Pietra 0 7 7½

Kamehameha II 4 1 —

‘Iolani II 3 2 1

Punahou II 2 3 2

DIVISION III W L GB

Christian Academy 5 0 —

St. Andrew’s 3 2 2

Island Pacific 3 3 2½

Hawaiian Mission 2 3 3

Lanakila Baptist 0 5 5

OIA EAST

DIVISION I W L GB

Kalani 6 0 —

Kahuku 4 1 1½

Kaiser 4 1 1½

McKinley 4 1 1½

Moanalua 3 2 2½

Farrington 3 3 3

Kaimuki 3 3 3

DIVISION II W L GB

Roosevelt 3 3 —

Kalaheo 0 5 2½

Kailua 0 5 2½

Castle 0 6 3

OIA WEST

DIVISION I W L GB

Campbell 6 0 —

Mililani 5 0 ½

Nanakuli 5 1 1

Waianae 4 1 1½

Radford 4 1 1½

Leilehua 3 3 3

Kapolei 1 4 4½

DIVISION II W L GB

Aiea 1 4 —

Pearl City 1 5 ½

Waialua 0 5 1

Waipahu 0 6 1½

BOYS STANDINGS

ILH

DIVISION II W L GB

Hawaii Baptist 1 0 —

Damien 0 0 ½

Le Jardin 0 0 ½

St. Francis 0 0 ½

University 0 0 ½

Hanalani 0 1 1

DIVISION III W L GB

Christian Academy 2 0 —

Assets 1 0 ½

Island Pacific 0 1 1½

Hawaiian Mission 0 1 1½

Lanakila Baptist 0 1 1½

BIIF

Varsity boys

KS-Hawaii 52, Waiakea 50

College men

East

Boston College 78, Richmond 73, OT

CCSU 76, Mass.-Lowell 73

George Washington 58, Harvard 48

Georgetown 89, Alabama A&M 49

Niagara 89, Cornell 86

S. Illinois 74, Duquesne 64

Seton Hall 74, Manhattan 62

St. Peter’s 71, St. Francis Brooklyn 68, OT

West Virginia 86, Fordham 69

South

Auburn 89, UConn 64

Georgia St. 71, Chattanooga 48

Louisville 74, Grand Canyon 56

Memphis 83, Loyola (Md.) 71

Mississippi St. 70, Southern Miss. 64

New Mexico St. 63, Miami 54

North Carolina 86, Ohio St. 72

Tennessee 79, Wake Forest 60

UAB 74, MVSU 57

Midwest

Dayton 79, Wagner 67

Ill.-Chicago 84, Trinity (IL) Christian Coll. 45

Illinois 70, Missouri 64

Illinois St. 72, Evansville 66

Minnesota 95, FAU 60

Princeton 64, Akron 62

Toledo 77, Cleveland St. 62

Wisconsin 81, Green Bay 60

Southwest

NC A&T 74, Lamar 70

West

BYU 73, Texas Southern 52

Colorado St. 68, Long Beach St. 66

Idaho St. 67, CS Northridge 55

Miami 75, Hawaii 57

Radford 72, UC Davis 62, OT

San Francisco 66, Nevada 64

Seattle 95, Nicholls 89

Southern Cal 89, Middle Tennessee 84

UC Santa Barbara 82, Sacramento St. 72

UCLA 83, Kentucky 75

big west women

Cal State Fullerton 73, Utah Valley 36

ILH

Saturday

Varsity boys

Mid-Pacific 3, Pac-Five 2

‘Iolani 8, Damien 0

OIA East

Saturday

Varsity girls

Castle 3, Kaiser 2

Roosevelt 6, Kalani 1

Kailua 3, McKinley 0

Kahuku 5, Farrington 2

Junior varsity girls

Castle 1, Kaiser 0

Kahuku 2, Farrington 0

Varsity boys

Kaiser 3, Castle 0

Kahuku 1, Farrington 0

Kalani 3, Roosevelt 0

Kailua 3, McKinley 1

Junior varsity boys

Kalani 1, Roosevelt 0

Kahuku 8, Farrington 1

OIA West

Friday

Varsity girls

Campbell 1, Kapolei 0

Mililani 2, Waipahu 0

Radford 3, Waianae 1

Aiea 1, Waialua (forfeit)

Junior varsity girls

Campbell 5, Kapolei 0

Mililani 6, Waipahu 0

Radford 6, Waianae 0

Varsity boys

Mililani 8, Waipahu 0

Waialua 0, Aiea 0

Waianae 2, Radford 1

Junior varsity boys

Waianae 4, Radford 1

Mililani 7, Waipahu 0

BOYS STANDINGS

ILH

DIVISION I W L T PTS GF GA

Punahou 5 0 0 15 18 2

Saint Louis 3 1 0 9 15 4

‘Iolani 3 2 0 9 13 5

Mid-Pacific 2 2 0 6 7 6

Kamehameha 1 3 0 3 3 8

DIVISION II W L T PTS GF GA

Pac-Five 1 3 0 3 5 14

Damien 0 4 0 0 1 23

OIA WEST

DIVISION I W L T PTS GF GA

Mililani 5 0 0 15 26 1

Kapolei 4 1 0 12 17 2

Waianae 4 1 0 12 11 8

Pearl City 3 1 0 9 16 1

Campbell 1 2 1 4 4 7

Leilehua 1 2 1 4 2 4

Radford 1 3 1 4 4 10

DIVISION II W L T PTS GF GA

Waipahu 2 2 0 6 4 10

Waialua 1 3 1 4 7 16

Aiea 0 2 2 2 1 5

Nanakuli 0 5 0 0 2 30

GIRLS STANDINGS

OIA EAST

DIVISION I W L T PTS GF GA

Moanalua 6 0 0 18 40 2

Castle 5 0 0 15 21 4

Kahuku 4 0 1 13 19 4

Kalani 3 2 1 10 10 11

Kaiser 3 2 0 9 25 7

Roosevelt 3 2 0 9 19 8

Kalaheo 0 5 0 0 4 24

DIVISION II W L T PTS GF GA

Kailua 3 2 0 9 11 10

Farrington 2 4 0 6 4 32

McKinley 0 6 0 0 1 47

Kaimuki 0 6 0 0 0 6

OIA WEST

DIVISION I W L T PTS GF GA

Pearl City 5 0 0 15 47 3

Mililani 5 1 0 15 41 3

Aiea 4 1 0 12 27 3

Campbell 4 1 0 12 23 4

Kapolei 4 2 0 12 23 6

Waipahu 3 2 0 9 17 8

Waialua 0 5 0 0 3 15

DIVISION II W L T PTS GF GA

Nanakuli 1 4 1 4 5 33

Radford 1 4 1 4 6 40

Leilehua 1 4 0 3 3 36

Waianae 1 5 0 3 5 49

