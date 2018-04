CALENDAR TODAY BASEBALL PacWest: Concordia Irvine at Hawaii Pacific (DH), 4 p.m., at Hans L’Orange Park. ILH: ‘Iolani vs. Saint Louis, 3:30 p.m., at Goeas; Kamehameha at Mid-Pacific, 3:30 p.m. GOLF OIA: 7:30 a.m., at Read More

SHARE















[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

PacWest: Concordia Irvine at Hawaii Pacific (DH), 4 p.m., at Hans L’Orange Park.

ILH: ‘Iolani vs. Saint Louis, 3:30 p.m., at Goeas; Kamehameha at Mid-Pacific, 3:30 p.m.

GOLF

OIA: 7:30 a.m., at Leilehua Golf Course.

SOFTBALL

ILH: St. Francis at ‘Iolani, 4 p.m.

OIA West: Leilehua at Kapolei, 3 p.m.

OIA Division II: Waialua at McKinley,

3 p.m.

VOLLEYBALL

OIA boys: Campbell at Pearl City, Kapolei at Leilehua, Mililani at Radford, Waianae at Aiea, Waipahu at Nanakuli; junior varsity matches begin at 5:30 p.m., varsity matches to follow.

WATER POLO

ILH Division II girls: Tournament–Le Jardin vs. Punahou, 4 p.m.; ‘Iolani vs. Kamehameha, 5 p.m.; Mid-Pacific vs. Sacred Hearts, 6 p.m.; matches at Punahou.

TUESDAY

BASEBALL

ILH: Maryknoll vs. Punahou, 3:30 p.m., at Goeas.

SOFTBALL

PacWest: Hawaii Pacific vs. Chaminade (doubleheader), 4:30 p.m. at Central Oahu Regional Park.

OIA East: Kailua at Castle, 3 p.m.

OIA West: Kapolei at Waianae, 3 p.m.

OIA Division II: Kahuku at Waialua, 3 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Division I boys: Double Elimination Tournament, first round–Maryknoll at Hawaii Baptist, 6:15 p.m.; Mid-Pacific at Kamehameha, 6:30 p.m.

ILH Division II boys: Double Elimination Tournament: Damien at St. Francis, 5 p.m.; Saint Louis vs. University, 6:30 p.m., at Damien; Also, Christian Academy at Le Jardin, 6:15 p.m.

OIA boys: Kahuku at Moanalua, Kaiser at Farrington, Kalaheo at Roosevelt, Kalani at Kailua, Anuenue at McKinley (varsity only), Castle at Kaimuki (varsity only); junior varsity matches begin at 5:30 p.m., varsity matches to follow.

WATER POLO

ILH Division I girls: Mid-Pacific at ‘Iolani, 6 p.m.

BASEBALL

PacWest

At Hans L’Orange Park

Saturday

Game 1

Hawaii Pacific 6, Concordia 0

W—Tyler Van Stone. L—Neil Lang. S—Joshua Muneno.

Leading hitters—HPU: Christian Kapeliela 2-3, 2 runs; Micah Layosa 2-4, 2b; Matthew Tsutomi 2b, 2 runs; Jordan Mopas 3-3, HR, 5 RBIs; Mitchell Bumann 3-4, 2b; Tanner Tokunaga 2b. CUI: Haloa Dudoit 3-5; Bailey Collins 2b.

Game 2

Hawaii Pacific 10, Concordia 9

W—Joshua Savea. L—Jason McLelland.

Leading hitters—HPU: Christian Kapeliela 2-4, 2b; Froy Smith 2b, 2 runs; Jordan Mopas 2 runs. CUI: Alex Dimascio 2-4, 2 2bs, 2 RBIs; Hunter Holland 2 runs; Dillon Millar 3 runs; Bailey Collins 2b; Dominic Castro 3b.

Notes: HPU scored three runs in the ninth inning, including Wyatt Hoppie’s walk-off single that scored Joe Morin. HPU is 15-15, 9-13 PacWest; Concordia is 11-20, 8-14.

College

East

Delaware 5, Hofstra 2, 10 innings

Farmingdale 3-3, Old Westbury 0-4

George Washington 19, N.C. Central 7

Point Park 7-7, Rio Grande 4-2

South

Belmont 4, Austin Peay 0

Boston College 8, Pittsburgh 0

Campbell 5-3, Liberty 4-8

Clemson 6-5, Notre Dame 3-2

Delta St. 4-13, Union (Tenn.) 3-3, 1st game 10 innings

Duke 7, Wake Forest 4

E. Kentucky 11, S. Illinois 8

ETSU 6-7, VMI 4-3

Faulkner 6, William Carey 5

FAU 6, Charlotte 5

Florida 6-4, Tennessee 4-6, 1st game 11 innings

Georgia Tech 16, Florida St. 3

Guilford 7-4, E. Mennonite 6-3

High Point 4, Charleston Southern 3

Jacksonville 17, Lipscomb 6

Kentucky 10, South Carolina 5

LSU Shreveport 2, Texas A&M Texarkana 1

Marshall 9, Middle Tennessee 4

Mars Hill 11-16, Carson-Newman 5-0

Miami 7, North Carolina 5

Miles 10-15, Kentucky St. 0-4

NC State 10, Louisville 3

Samford 15, The Citadel 2

S.C.-Aiken 6, Augusta 0

Tennessee Tech 11, Jacksonville St. 7

Transylvania 10-3, Defiance 5-2

Virginia 6, Virginia Tech 5

Virginia St. 5-4, Chowan 4-10, 1st game 9 innings

West Florida 7-2, Lee 2-10

Midwest

Roosevelt 15-1, Indiana South Bend 1-4

St. Mary (Kan.) at McPherson, ppd.

S. Indiana 5, Lewis 3

Southwestern (Kan.) 6, York (Neb.) 5

Southwest

Fresno St. 11, New Mexico 6

Texas Wesleyan 4, Okla. Panhandle St. 3

VOLLEYBALL

No. 6 hawaii def. No. 11 uc santa Barbara 25-20, 25-27,

25-21, 25-14

Saturday

Rainbow Warriors (17-6, 5-3)

S K E ATT PCT D BS BA

J. Worsley 4 4 1 6 .500 9 0 0

Rosenmeier 4 10 2 26 .308 5 0 1

van Tilburg 4 14 6 31 .258 7 0 1

Solbrig 4 7 1 14 .429 1 2 5

Gasman 4 4 2 8 .250 3 0 4

Parapunov 4 20 6 38 .368 1 2 8

G. Worsley 4 0 0 0 .000 1 0 0

Matautia 4 0 0 0 .000 1 0 0

Rattray 4 0 0 0 .000 1 0 0

Tuileta 4 0 0 0 .000 16 0 0

TOTALS 4 59 18 123 .333 45 4 19

gauchos (10-11, 3-5)

S K E ATT PCT D BS BA

McFarland 4 7 4 18 .167 4 0 0

Sanders 4 13 6 33 .212 5 1 1

Hopper 4 1 2 10 -.100 1 0 1 Chavers 4 21 7 48 .292 3 0 2

Drake 4 5 3 13 .154 2 1 3 DeWeese 4 3 0 5 .600 7 1 1

McGarry 3 0 0 0 .000 0 0 0

Yould 4 0 0 0 .000 9 0 0

Ujkic 2 0 0 0 .000 0 0 0

TOTALS 4 50 22 127 .220 31 3 8

Key — s: games; k: kills; e: hitting errors; att: attempts; pct: hitting percentage; d: digs; bs: block solo; ba: block assists.

Service Aces — Hawaii 7 (G. Worsley 3, Parapunov 2, Rosenmeier, J. Worsley). UC Santa Barbara 4 (Chavers 2, DeWeese 2). Service errors — Hawaii 9 (Rosenmeier 2, J. Worsley 2, Parapunov, Rattray, Solbrig, van Tilburg, G. Worsley). UC Santa Barbara 12 (Chavers 4, DeWeese 2, McGarry 2, Drake, McFarland, Sanders, Ujkic). Assists — Hawaii 58 (J. Worsley 47, Tuileta 8, Rosenmeier 2, G. Worsley). UC Santa Barbara 49 (DeWeese 43, McFarland 2, Yould 2, Chavers, Hopper). Officials — Bill Forrester, Louis Ventura. Time — 2:13. A — 450.

Big West standings

Conference Overall

W L Pct. GB W L

x-LBSU 8 0 1.000 — 23 0

Hawaii 5 3 .625 3 17 6

UC Irvine 5 3 .625 3 19 7

CSUN 3 5 .375 5 13 10

UCSB 3 5 .375 5 10 11

UC San Diego 0 8 .000 8 9 16

x-denotes regular season conference champion and No. 1 seed in BWC Tournament

Saturday

Hawaii def. UC Santa Barbara 25-20, 25-27, 25-21, 25-14

UC Irvine def. Cal State Northridge 25-18,

25-23, 25-20

Long Beach State def. UC San Diego 25-21, 25-18, 25-13

Thursday

UC Irvine at UC Santa Barbara

Friday

Long Beach State at Hawaii, 7 p.m., at Stan Sheriff Center

UC San Diego at Cal State Northridge

Saturday

Long Beach State at Hawaii, 7 p.m., at Stan Sheriff Center

Cal State Northridge at UC San Diego

UC Santa Barbara at UC Irvine

END OF REGULAR SEASON

Beach Volleyball

Queen’s Cup

Sunday

At Queen’s Beach

Championship

No. 3 Hawaii 5, Washington 0

Third place

No. 16 Loyola Marymount 4, Utah 1

Semifinals

No. 3 Hawaii 5, Utah 0

Washington 4, No. 16 Loyola Marymount 1

No. 3 Hawaii 5, Utah 0

1–Emily Maglio/Ka’iwi Schucht (UH) def. Dani Barton/Adora Anae (UU) 21-17, 20-22, 16-14.

2. Morgan Martin/Lea Monkhouse (UH) def. Melissa Powell/Tawnee Luafalemana (UU) 21-10, 21-5.

3–Laurel Weaver/Carly Kan (UH) def. Brianna Doehrmann/Kenzie Koerber (UU) 21-11, 21-9.

4–Amy Ozee/Ari Homayun (UH) def. Bailey Choy/Berkeley Oblad (UU) 22-20, 21-7.

5–Paige Dreeuws/Hannah Zalopany (UH) def. Lauga Gauta/Phoebe Grace (UU) 21-17, 21-15.

No. 3 Hawaii 5, Washington 0

1–Emily Maglio/Ka’iwi Schucht (UH) def. Jordan Anderson/Kimmy Gardiner (UW) 17-21, 21-12, 15-9.

2–Morgan Martin/Lea Monkhouse (UH) def. Destiny Julye/Courtney Schwan (UW) 21-13, 21-15.

3–Carly Kan/Laurel Weaver (UH) def. Carly Dehoog/Shayne McPherson (UW) 21-17, 21-18.

4–Ari Homayun/Amy Ozee (UH) def. Anna Crabtree/Natalie Robinson (UW) 21-17, 21-15.

5–Hi’ilawe Huddleston/Hannah Zalopany (UH) def. Samantha Drechsel/Kara Bajema (UW) 21-18, 21-12.

Awards

Best Pair–Ari Homayun/Amy Ozee, Hawaii.

Best Blocker–Emily Maglio, Hawaii.

Best Attacker–Adora Anae, Utah.

Best Defender–Shayne McPerson, Washington.

Aloha Spirit–Emma Doud, Loyola Marymount.

TENNIS

OIA

Saturday

Boys varsity

Team Championship

Mililani 3, Pearl City 0

Girls varsity

Team Championship

Mililani 3, Pearl City 2

WTA Volvo Car Open

Sunday

At Charleston, S.C.

Women’s singles semifinals

Kiki Bertens (12), Netherlands, def. Madison Keys (7), United States, 6-4, 6-7 (2), 7-6 (5).

Julia Goerges (5), Germany, def. Anastasija Sevastova (8), Latvia, 7-6 (5), 6-3.

Women’s singles final

Kiki Bertens (12), Netherlands, def. Julia Goerges (5), Germany, 6-2, 6-1.

Davis Cup

WORLD GROUP

Quarterfinals

Winners to semifinals, Sept. 14-16

United States 4, Belgium 0

At Nashville, Tenn.

Singles

John Isner, United States, def. Joris De Loore, Belgium, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (8), 6-4.

Sam Querrey, United States, def. Ruben Bemelmans, Belgium, 6-1, 7-6 (5), 7-5.

Doubles

Ryan Harrison and Jack Sock, United States, def. Sander Gille and Joran Vliegen, Belgium, 5-7, 7-6 (1), 7-6 (3), 6-4.

Reverse Singles

Ryan Harrison, United States, def. Ruben Bemelmans, Belgium, 6-3, 6-4.

Sam Querrey, United States, vs. Joris De Loore, Belgium, abandoned.

France 3, Italy 1

At Genoa, Italy

Singles

Lucas Pouille, France, def. Andreas Seppi, Italy, 6-3, 6-2, 4-6, 3-6, 6-1.

Fabio Fognini, Italy, def. Jeremy Chardy, France, 6-7 (6), 6-2, 6-2, 6-3.

Doubles

Pierre-Hugues Herbert and Nicolas Mahut, France, def. Simone Bolelli and Fabio Fognini, Italy, 6-4, 6-3, 6-1.

Reverse Singles

Lucas Pouille, France, def. Fabio Fognini, Italy, 2-6, 6-1, 7-6 (3), 6-3.

Andreas Seppi, Italy, vs. Jeremy Chardy, France, abandoned.

Spain 3, Germany 2

At Valencia, Spain

Singles

Alexander Zverev, Germany, def. David Ferrer, Spain, 6-4, 6-2, 6-2.

Rafael Nadal, Spain, def. Philipp Kohlschreiber, Germany, 6-2, 6-2, 6-3.

Doubles

Tim Puetz and Jan-Lennard Struff, Germany, def. Feliciano Lopez and Marc Lopez, Spain, 6-3, 6-4, 3-6, 6-7 (4), 7-5.

Reverse Singles

Rafael Nadal, Spain, def. Alexander Zverev, Germany, 6-1, 6-4, 6-4.

David Ferrer, Spain, def. Philipp Kohlschreiber, Germany, 7-6 (1), 3-6, 7-6 (4), 4-6, 7-5.

Croatia 3, Kazakhstan 1

At Varazdin, Croatia

Singles

Marin Cilic, Croatia, def. Dmitry Popko, Kazakhstan, 6-2, 6-1, 6-2.

Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, def. Borna Coric, Croatia, 3-6, 7-6 (5), 6-4, 6-2.

Doubles

Ivan Dodig and Nikola Mektic, Croatia, def. Timur Khabibulin and Aleksandr Nedovyesov, Kazakhstan, 6-7 (2), 6-4, 6-4, 6-2.

Reverse Singles

Marin Cilic, Croatia, def. Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, 6-1, 6-1, 6-1.

Borna Coric, Croatia, vs. Dmitry Popko, Kazakhstan, abandoned.