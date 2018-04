Today BASEBALL ILH: Kamehameha vs. Maryknoll, 3 p.m.; Punahou vs. Saint Louis, 6 p.m.; games at Hans L’Orange Park. ILH Division II: Tie-breaker: Damien vs. St. Francis, 3:30 p.m. at Ala Wai Field. OIA Division Read More

Today

BASEBALL

ILH: Kamehameha vs. Maryknoll, 3 p.m.; Punahou vs. Saint Louis, 6 p.m.; games at Hans L’Orange Park.

ILH Division II: Tie-breaker: Damien vs. St. Francis, 3:30 p.m. at Ala Wai Field.

OIA Division I: Playoffs, first-round–Aiea at Kaiser, Roosevelt at Mililani, Kapolei at Moanalua, Castle vs. Leilehua at Wahiawa Middle; games begin at 3 p.m.

SOFTBALL

ILH: Maryknoll at Kamehameha; Mid-Pacific vs. Pac-Five at Ala Wai Field; ‘Iolani at Punahou. Games start at 4 p.m.

VOLLEYBALL

OIA Division I boys–Tournament, first-round: At Farrington–Castle vs. Waipahu, 5:30 p.m.; Leilehua at Farrington, to follow. At Radford–Kapolei vs. Kalaheo, 5:30 p.m.; Roosevelt at Radford, to follow.

OIA Division II boys–Tournament, Quarterfinals: At McKinley–Kaimuki vs. Waialua, 5:30 p.m.; Aiea at McKinley, to follow.

WATER POLO

ILH Division I girls: ‘Iolani vs. Punahou, 5 p.m.; Mid-Pacific vs. Kamehameha, 6 p.m.; matches at Kamehameha.

Thursday

BASEBALL

ILH Division I: Double-elimination tournament, Hanalani vs. St. Francis/Damien, 3 p.m., at Hans L’Orange Park.

OIA Division I: Playoffs, quarterfinals–Aiea/Kaiser winner at Campbell, Roosevelt/Mililani winner vs. Kalani at Kahala field, Kapolei/Moanalua at Pearl City, Castle/Leilehua winner at Kailua; all games at 3 p.m.

OIA Division II: Playoffs, quarterfinals–Kaimuki at Waialua, McKinley vs. Farrington at Desa Field; games begin at 3 p.m.

SOFTBALL

OIA West: Pearl City at Mililani, 3 p.m.

TRACK AND FIELD

High school: Punahou Relays Trials, 3:30 p.m., at Punahou.

VOLLEYBALL

ILH Division I boys: Double-elimination tournament, Kamehameha/‘Iolani winner vs. Punahou, 5 p.m., at Mid-Pacific.

ILH Division II boys: Double-elimination tournament, Saint Louis/University winner at St. Francis, 5 p.m.

OIA Division I boys: Double-elimination tournament, Quarterfinals: At Moanalua–Leilehua/Farrington winner vs. Mililani, 5:30 p.m.; Castle/Waipahu winner at Moanalua, to follow. At Waianae–Roosevelt/Radford winner vs. Kaiser, 5:30 p.m.; Kapolei/Kalaheo at Waianae, to follow.

OIA Division II boys: Playoff semifinals: At Pearl City–Kaimuki/Waialua winner vs. Kalani, 5:30 p.m.; Aiea/McKinley winner at Pearl City, to follow.

WATER POLO

OIA girls: Tournament, quarterfinals–loser of play in game 3 vs. Kaiser, 3:30 p.m.; winner of play in game 3 vs. Kahuku, 4:45 p.m.; Kapolei vs. Roosevelt, 6 p.m.; Moanalua vs. Kalaheo, 7:15 p.m.; all matches at Central Oahu Regional Park.

ILH tournament

Tuesday

Boys singles, semifinals

[1] Phuc Huynh (‘Iolani) def. [4] Jake Will (Punahou) 7-6 (2), 1-0 (ret)

[3] Andrew Yip (Kamehameha) def. [2] Reyn Miyagawa (Mid-Pacific) 7-5, 6-1

Girls singles, semifinals

[1] Katreina Corpuz (Punahou) def. [5] Josette Huang (Punahou) 6-1, 6-0

[2] Alyssia Fossorier (Punahou) def. [3] Andie Machida (Kamehameha) 6-2, 6-2

Boys singles, quarterfinals

[1] Phuc Huynh (‘Iolani) def. Ethan Toledo (St. Francis) 6-0, 6-0

[4] Jake Will (Punahou) def. [5] Leyton Ramos (Punahou) 7-6 (7), 6-1

[3] Andrew Yip (Kamehameha) def. [6] Logan Machida (Kamehameha) 6-0, 6-1

[2] Reyn Miyagawa (Mid-Pacific) def. [7] Genki Kadomatsu (‘Iolani) 6-2, 6-1

Girls singles, quarterfinals

[1] Katreina Corpuz (Punahou) def. [8] Kylie Pham (‘Iolani) 6-0, 6-0

[5] Josette Huang (Punahou) def. [4] Celeste Inouye (‘Iolani) 6-4, 6-4

[3] Andie Machida (Kamehameha) def. [6] Allysa Watanabe (‘Iolani) 7-5, 6-0

[2] Alyssia Fossorier (Punahou) def. [7] Aslan Cook (Kamehameha) 6-0, 6-0

Boys doubles, quarterfinals

[1] Jordan Azuma/Joey Hu (‘Iolani) def. [8] Scott Wu/Stefan Yim (Punahou) 6-0, 6-0

[4] Sean Yamamoto/Scott Yamamoto (‘Iolani) def. [5] Kane Kawelo/Justin Shuman (Le Jardin) 6-1, 6-2

[3] Robert Chang/Cody Ching (‘Iolani) def. [6] Everett Fan/Cade Fujitani (Punahou) 6-2, 6-4

[2] Shane Yee/Tyler Ikehara (Punahou) def. [7] Joshua-Taylor Kim/Alex Yang (Mid-Pacific) 3-6, 6-1, (5)

Girls doubles, quarterfinals

[1] Clarise Huang/Betsy Wo (Punahou) def. [8] Quinn Nakasato/Mana Kitamura (Mid-Pacific) 6-1, 6-0

[4] Jackie O’Neill/Cosette Wu (Punahou) def. [5] Kaimele Kop/Hannah Roehm (Kamehameha) 6-1, 6-1

[6] Lexie Matsunaga/Megan Flores (Punahou) def. [3] Emiko Yoshikawa/Lauren Ikeda (Mid-Pacific) 7-6 (0), 6-4

[7] Mari Kwee/Xiao Yi Wang-Beckvall (‘Iolani) def. [2] Sabrina Loui/Gabriela Siaosi (‘Iolani) 0-6, 6-3, (8)

Boys doubles, semifinals

[1] Jordan Azuma/Joey Hu (‘Iolani) def. [4] Sean Yamamoto/Scott Yamamoto (‘Iolani) 7-5, 6-4

[3] Robert Chang/Cody Ching (‘Iolani) def. [2] Shane Yee/Tyler Ikehara (Punahou) 4-6, 6-3, 7-5

Girls doubles, semifinals

[4] Jackie O’Neill/Cosette Wu (Punahou) def. [1] Clarise Huang/Betsy Wo (Punahou) 6-4, 6-1

[6] Lexie Matsunaga/Megan Flores (Punahou) def. [7] Mari Kwee/Xiao Yi Wang-Beckvall (Iolani) 4-6, 6-2, 6-2

Boys singles, consolation

[5] Leyton Ramos (Punahou) def. Ethan Toledo (St. Francis) 6-1, 6-2

[7] Genki Kadomatsu (‘Iolani) def. [6] Logan Machida (Kamehameha) 6-4, 3-6, (6)

Girls singles, consolation

[4] Celeste Inouye (‘Iolani) def. [8] Kylie Pham (‘Iolani) 6-0, 6-0

[6] Allysa Watanabe (Iolani) def. [7] Aslan Cook (Kamehameh) 6-3, 6-1

Boys doubles, consolation

[5] Kane Kawelo/Justin Shuman (Le Jardin) def. [8] Scott Wu/Stefan Yim (Punahou) 6-1, 6-4

[6] Everett Fan/Cade Fujitani (Punahou) def. [7] Joshua-Taylor Kim/Alex Yang (Mid-Pacific) 6-2, 6-7 (4), (7)

Girls doubles, consolation

[5] Kaimele Kop/Hannah Roehm (Kamehameha) def. [8] Quinn Nakasato/Mana Kitamura (Mid-Pacific) 3-6, 6-1, (8)

[2] Sabrina Loui/Gabriela Siaosi (‘Iolani) def. [3] Emiko Yoshikawa/Lauren Ikeda (Mid-Pacific) 6-2, 6-2

ILH

St. Francis 6, Maryknoll 5

W—Sierrah Kupihea. L—Kahilu McNicoll.

Leading hitters—MYRK: Nohea Hee, 3-4, 2 RBIs; Kanoe Tanigawa, 2-4, 2B; McNicoll, 2-3, 2B, RBI; Mahalo Akaka, RBI. STF: Skye Ah Yat, 2-5, GW RBI; Sammie Ofoia, 2-3, HR, 2 RBIs; Joelle Perreira, 2-4, 2 RBIs; Kaitlyn Kalani, RBI.

OIA tournament no. 9

Tuesday

At Mamala Bay Golf Course

OIA boys

76—Austin Baker (Camp). 77—Jacob Pritchard (Cast). 78—Akira Sanco (Mil), Josh Watase (Mil), Curtis Meares (Kaln). 79—Brendan Baker (Camp), Kalani Fraizer (Kaln), Bryce Richardson (Rad). 81—Lenny Oshiro (Lei). 82—Yuuki Kubo (Camp).

OIA girls

71—Malia Nam (Kais). 73—Anna Lesa (Kah). 74—Miki Manta (Kaln). 77—Tagirilani Luafalealo (Moan), Kayli Hartstock-Bunyan (Kail). 79—Aubrey Corpuz (Rad), Michelle Kim (Kaln). 80—Sara Keppel (Kais). 82—Carli Shimokihara (Mil). 83—Elisa Nishimoto (Kais), Shyla Tigilau (Mil), Jodi Torricer (MCK).

ILH

Punahou 9, Pac-Five 5

W—Landon Carter. L—Ethan Suga

Leading hitters—PUN: Jake Tsukada 3-3, 3 runs, 3b; Kyson Donahue 2-3, 3 runs, 3 RBIs, 2b; Kirk Terada-Herzer 2-3, RBI. PAC: Zane Oshiro 2-4, 3 RBIs, 2b.

Duke Kahanamoku Beach Challenge

Sunday

At Waikiki Beach

Canoe

First place: Aqua-Aston Hospitality. Second: Hawaiian Airlines Third: Sheraton Waikiki.

Standup paddleboarding/Kayaking

First place: Aqua-Aston Hospitality. Second: Sheraton Waikiki. Third: HECO