STAR-ADVERTISER PREP TOP 10 (First-place votes in parenthesis) Pts PV 1. St. Louis (0-0) (10 1st-place)

Today

No major local sporting events scheduled.

WEDNESDAY

No major local sporting events scheduled.

STAR-ADVERTISER PREP TOP 10

(First-place votes in parenthesis)

Pts PV

1. St. Louis (0-0) (10 1st-place) 100 1

2. Kahuku (1-0) 89 2

3. Mililani (1-0) 80 3

4. Punahou (0-0) 64 4

5. Campbell (1-0) 62 5

6. Kamehameha (0-0) 44 6

7. Lahainaluna (1-0) 33 8

8. Kapolei (1-0) 30 9

9. Waipahu (1-0) 21 NR

10. Farrington (1-0) 20 NR

DROPPED OUT: Waianae (No. 7), Hilo (No. 10).

ALSO RECEIVING VOTES: ‘Iolani 5, Maui 2.

Canadian Football League

EAST DIVISION

W L T Pts PF PA

Ottawa 4 3 0 8 176 168

Hamilton 3 4 0 6 181 147

Toronto 2 5 0 4 137 220

Montreal 1 6 0 2 103 242

WEST DIVISION

W L T Pts PF PA

Calgary 7 0 0 14 206 87

Edmonton 5 2 0 10 198 167

Winnipeg 4 3 0 8 239 147

Saskatchewan 3 4 0 6 151 175

B.C. 2 4 0 4 126 165

Thursday

Edmonton at BC, 4 p.m.

Friday

Hamilton at Winnipeg, 2:30 p.m.

BASEBALL

Little League Majors (11-12) West Regional

At San Bernardino, Calif.

Monday

Honolulu 8, St. George (Utah) 2

W—Aukai Kea (51⁄3 IP, 10 K’s).

Leading hitter—Honolulu: Sean

Yamaguchi 3-3, HR, 2 runs, 2 RBIs.

Thursday

Las Vegas, Nevada, vs. Honolulu, 3 p.m.

10u Cal Ripken World Series

At Vincennes, Ind.

Sunday

KRU Baseball 10, Riley (Ind.) 0

W—Leland Ramos (42⁄3 IP, 4 K’s).

Leading hitters—KRUB: Kupono Tabangcura 2-3, 3 RBIs; Sky Hirota 2-3, 2 runs; Ramos 2-4.

Monday

KRU Baseball 10,

Vincennes Green, Ind. 0, 10 inn.

W—BunZ Banis (31⁄3 IP, 6 K’s).

Leading hitters—KRUB: Reysen Benigno 2-2, 2 RBIs; Leland Ramos 2-2, 2 RBIs.

Today

West Fargo (N.D.) vs. KRU Baseball, 8 a.m.

Note: KRU Baseball is 3-0 in the

tournament.

12/70 Cal Ripken World Series

At Branson, Mo.

Monday

Hawaii Diamonds 5,

SE Lexington (Ky.) 0

W—Cody Branco (six-hitter).

Leading hitters—HD: Branco 2-2, 2 runs; Connor Dempsey 2-2, 3b.

Today

Moss Point (Miss.) vs. Hawaii Diamonds,

5 a.m.

Note: Hawaii Diamonds are 1-1 in the tournament.