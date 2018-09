Today BOWLING ILH boys: Saint Louis vs. Punahou, Assets vs. Hawaii Baptist, ‘Iolani vs. University, Maryknoll vs. Kamehameha, Lanakila Baptist vs. Mid-Pacific, Damien vs. Island Pacific, Hanalani vs. St. Francis; matches at 4:30 p.m., at Read More

Today

BOWLING

ILH boys: Saint Louis vs. Punahou, Assets vs. Hawaii Baptist, ‘Iolani vs. University,

Maryknoll vs. Kamehameha, Lanakila

Baptist vs. Mid-Pacific, Damien vs. Island Pacific, Hanalani vs. St. Francis; matches at 4:30 p.m., at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH Division I girls: At Punahou–‘Iolani vs. Maryknoll, 5 p.m.; Kamehameha at Punahou, 7 p.m.

ILH Division II girls: Sacred Hearts at St. Andrew’s, 5 p.m.; Mid-Pacific at Damien,

6 p.m.; La Pietra at Hawaii Baptist, 6:15 p.m.; Punahou at St. Francis, 6:15 p.m.; University at ‘Iolani, 6:30 p.m.

ILH Division III girls: Island Pacific

Academy vs. Assets, 5 p.m. at Hawaiian

Mission; Christian Academy at Hawaiian Mission, 6:15 p.m.

OIA West girls: Mililani at Waianae; Nanakuli at Campbell; Radford at Pearl City; Waialua at Aiea; Waipahu at Leilehua. White at 5:30 p.m., with JV and varsity to follow.

WATER POLO

ILH Division I boys: Kamehameha at

‘Iolani, 6 p.m.

ILH Division II boys: Kamehameha at

‘Iolani, 5 p.m.

WEDNESDAY

BOWLING

ILH girls: Kamehameha vs. Maryknoll,

Hanalani vs. St. Francis, ‘Iolani vs.

Pacific Buddhist, Damien vs. Hawaii

Baptist, Island Pacific vs. Sacred Hearts, Mid-Pacific vs. St. Andrew’s, Punahou vs. University; matches at 4:30 p.m., at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

PacWest women: Hawaii Pacific vs. Chaminade, 7 p.m., at McCabe Gym.

ILH Division II girls: Le Jardin at Hanalani, 6 p.m.

OIA East girls: Anuenue at Kaiser; Castle at Roosevelt; Kahuku at Farrington; Kailua at Kalani; Kaimuki at Kalaheo; McKinley at Moanalua. White at 5:30 p.m., with JV and varsity to follow.

GOLF

Hawaii State Junior Golf Association

Kauai Junior Classic

At Hokuala Golf Club’s Ocean Course

Saturday and Sunday

Boys

11-12

Kade Kikuchi 80-74—154

Ben Cafferio 76-82—158

Tyler Tamayori 86-84—170

Jordan Takai 91-86—177

Ryan Chang 87-96—183

13-14

Joshua Hayashida 71-67—138

Marshall Kim 73-70—143

Burly Hildreth 79-75—154

Ka’ena Kaulia 89-81—170

Lenny Oshiro 82-90—172

15-18

Peter Jung 72-76—148

Jake Sequin 74-75—149

Deven Kimoto 89-90—179

Jaydon Kyono 92-90—182

Girls

7-10

Honorine Nobuta 83-89—172

Heiley Kikuchi 87-91—178

Ireland Roberts 93-87—180

Alexa Takai 95-91—186

Rianna Chang 95-110—205

11-12

Raya Nakao 75-75—150

Nicole Tanoue 81-83—164

Kiara Johnson 88-97—185

13-14

Rachael Wang 84-75—159

Summer Wong 80-81—161

Madison Takai 77-84—161

Jolie Chee 82-85—167

Ferrari Dudoit 86-83—169

15-18

Lana Calibuso-Kwee 74-68—142

Kaylee Akagi 82-79—161

Shayna Lu 78-84—162

Victoria Takai 81-84—165

Mari Nakamura 79-87—166

AIR RIFLERY

OIA

Saturday

Boys

Kalani 1,955.25, Castle 1531

Roosevelt 1433.11, Kahuku 1407.07

Kalaheo 2052.41, Kailua 1925.25

Kaiser 1929.29, Kaimuki 1276.09

Pearl City 2094.53, Leilehua 1929

Radford 1185, Waialua 1002

Kapolei 1740.21, Waipahu 1384.45

Nanakuli 560.01, Campbell 556

High shooters—Kaln: Brycen Yamaguchi 532.12. Cast: Dillon Takamura 486. Roos: ZhouHan Huang 409.02. Kah: Jones Hughes 500.04. Kalh: Justin Pascua 541.17. Kail: Josh Rico 492.06. Kais: Jared Bahng 498.11. Kaim: Brice Takemoto 418.05. PC: Cade Aihara 533.11. Lei: Rockne Sasaki 537. Rad: Ty Cooley 485. Wail: Joshua Duran 510. Kap: Christian Lau 482.1. Waip: Garyson Mercado 396.11. Nan: Ese Talia 241.01. Camp: Benjamin Beesley-Wadzinski 295.

Girls

Kalani 1975.2 , Castle 1702

Roosevelt 1433.11, Kahuku 438.03

Kalaheo 2024.59, Kailua 1986.37

Kaiser 1968.34, Kaimuki 648.02

Pearl City 2043.4, Leilehua 1885

Waialua 870, Radford 464

Waipahu 1540.81, Kapolei 1387.07

Nanakuli 340, Campbell 231

High shooters—Kaln: Sara Jessica Toma 516.07. Cast: Kayla Hirano 468. Roos: Dacsi Furuya 415.07. Kah: Rachel Cheney 438.03. Kalh: Alexandra Lecher 527.14. Kail: Kelci Hooker 526.15. Kais: Taylor Dunaway 536.12. Kaim: Iris Machado 338.02. PC: Cheyne Santos 540.18. Lei: Carly Jo Yoshida 511. Wail: Taylor Athans 446. Rad: Linh Bui 464. Waip: Reyan Lee 419.52. Kap: Sandra Becker 387.03. Nan: Jasmine Raposa 140. Camp: Laura Beesley-Wadzinski 138.

VOLLEYBALL

AVCA DIVISION I COACHES POLL

Pts Rec PV

1. BYU (54) 1590 8-0 3

2. Stanford (10) 1543 6-1 4

3. Texas 1410 5-1 6

4. Nebraska 1369 6-1 7

5. Penn State 1345 6-1 5

6. Wisconsin 1247 5-1 2

7. Minnesota 1229 5-2 1

8. Illinois 1169 8-0 11

9. Pittsburgh 1058 9-0 13

10. Creighton 867 6-3 14

11. Florida 826 5-3 8

12. Oregon 817 5-3 18

13. Washington 762 5-2 12

14. Cal Poly 697 7-1 22

15. Purdue 667 8-0 19

16. Southern California 641 6-3 10

16. UCLA 641 4-2 9

18. Baylor 592 6-3 15

19. Michigan 539 9-0 20

20. Kentucky 455 4-4 16

21. Marquette 427 7-2 25

22. Washington State 332 7-0 23

23. San Diego 207 2-4 16

24. Utah 93 7-2 21

25. Alabama 53 9-0 NR

Others receiving votes and listed on two or more ballots: Iowa State 24, Northern Iowa 23, Georgia 22, Louisville 22, Michigan State 20, Colorado State 18, Colorado 17, Wyoming 14, Tennessee 12, Cincinnati 10, Kansas State 10, Loyola Marymount 8, Wichita State 6, Arizona 5, Oregon State 5, Portland 4.

ILH

Girls JV II

Damien-Gold def. University 27-25, 25-27, 25-17

OIA

Girls Varsity

Roosevelt def. Anuenue 25-8, 25-20

Kahuku def. Kaimuki 25-11, 27-25

Girls JV

Kahuku def. Kaimuki 21-12, 21-5

Girls White

Roosevelt def. Anuenue 21-3, 21-6

BIIF

Girls Varsity

Kamehameha Hawaii def. Christian Liberty 25-13, 25-14, 25-14

Kamehameha Hawaii def. Saint Joseph

25-6, 25-13, 25-13

PIGEON RACING

OAHU INVITATIONAL FLYERS

From Makawao, Maui to Oahu

Top 5

1. Dennis Mactagone 117.029 miles, 47.47 mph. 2. Dexter Wong 116.364, 47.39. 3. Henry Ikkanda 102.501, 47.36. 4. Gilbert Dano 116.322, 47.24. 5. Ivan Endo 115.024, 47.16.