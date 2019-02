TODAY BASKETBALL HHSAA Boys Division I State Championships: First round—‘Iolani at Hilo, 3:30 p.m.; Kapolei at Baldwin, 5 p.m.; Kalaheo at Kailua, 6 p.m.; Kahuku at Punahou, 6 p.m. RUNNING Great Aloha Run, 7:30 a.m. Read More

TODAY

BASKETBALL

HHSAA Boys Division I State Championships: First round—‘Iolani at Hilo, 3:30 p.m.; Kapolei at Baldwin, 5 p.m.; Kalaheo at Kailua, 6 p.m.; Kahuku at Punahou, 6 p.m.

RUNNING

Great Aloha Run, 7:30 a.m. at Aloha Tower.

SOFTBALL

College: Marymount (Calif.) vs. Hawaii Pacific (DH), noon at Howard A. Okita Field. College: British Columbia vs. Chaminade (DH), 3:30 p.m. and 5:30 p.m. at Central Oahu Regional Park.

TUESDAY

No major local sporting events scheduled.

ILH

Saturday

Varsity

Mid-Pacific 2,217, Kamehameha 2,040

Sacred Hearts 2,240, Punahou 2,136

High shooters—MPI: Morgan Igno/Brandon Lum 373. KS: Kaitlyn Saelua 361. SHA: Dahee Jung 388. Pun: Chronos Baker 368.

JV

Mid-Pacific 1,971, Kamehameha 1,705

Sacred Hearts 2,130, Punahou 2,092

JUNIOR GOLF ASSOCIATION OF HAWAII

JGAH Mililani Players’ Tour

At Mililani Golf Club

Saturday

*—denotes won playoff

Boys

Ages 15-18

75–Lucca Kitashima. 77–Jacob Char, Joshua Hayashida. 80–Bryan Hasselman. 81–Robbie Kia. 84–Jordan Chung. 89–Tristan Isidro. 90–Dante Sbarbaro, Brayden Miguel. 94–Taiki Yamashita.

13-14

76–Dane Watanabe. 79–Gregory Jackson. 80–Ka‘ena Kaulia. 81–Ayden Campos. 82–Liam White. 84–Skylor Taylor. 85–Dylan Hey. 87–Jensen Chung, Tyler Tamayori. 88–Magnus Corpuz, Nate Choi, Bryce Toledo-Lue.

11-12

71–James Fujita. 79–Kaito Hirokawa. 80–Jackson Ibarra. 82–Keola Silva, Shiloh Niles. 91–Noah Villarimo. 100–Jordan Garcia-Hunter. 102–Braydn Sato.

10-younger

87–Taylor George. 89–Chase Nam. 95–Brycen James Massey, Neal Manutai. 96–Drew Tom. 102–Carson Kage. 112–Wyatt Endow.

Girls

Ages 15-18

76–Kyra Tomita. 81–Kellie Yamane. 82–Alison Takamiya. 83–Katherine Welch. 85–Chloe Jang. 87–Mari Nakamura. 88–Chloe Wong. 90–Logan Akau. 91–Aubrey Corpuz, Jayla Yadao.

13-14

84–Jade Mauga*, Mia Cepeda. 85–Kirra Kawai. 87–Skylar Yadao. 88–Nicole Ikeda. 92–Jovi Funakoshi.

11-12

82–Jessica Doiguchi. 84–Kirsten Hall. 85–Ireland Roberts, Madison Kuratani.

10-younger

83–Rina Kawasaki. 85–Kady Matsumoto. 86–Jacey Kage. 87–Lemasiofo Tanielu. 92–Samantha Monroe. 95–Jessica Lee, Mia Nakaoka. 99–Megan George. 101–Lia Choi, Sakura Ramirez.

TENNIS

COLLEGE MEN

At Kailua, Kona

Saturday

Hawaii Hilo 6, Holy Names 1

Hawaii Pacific 5, UC San Diego 2

Sunday

Hawaii Hilo 4, UC San Diego 0

Hawaii Pacific 7, Holy Names 0

COLLEGE WOMEN

At Kailua, Kona

Saturday

Hawaii Hilo 7, Chaminade 0

Sunday

Hawaii Hilo 7, Chaminade 0

Hawaii Pacific 7, Holy Names 0