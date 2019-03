Today BASEBALL OIA East: Farrington vs. Kalani at Kahala Field; Kaiser at Moanalua; Roosevelt at Kailua; games start at 3 p.m. OIA West: Kapolei at Mililani; Leilehua at Campbell; Waianae at Pearl City; games start Read More

Today

BASEBALL

OIA East: Farrington vs. Kalani at Kahala Field; Kaiser at Moanalua; Roosevelt at

Kailua; games start at 3 p.m.

OIA West: Kapolei at Mililani; Leilehua at Campbell; Waianae at Pearl City; games start at 3 p.m.

OIA Division II: Radford at Waipahu, 3 p.m.

SOFTBALL

College: Outrigger Resorts Hawaii Spring Fling Tournament—California vs. St. Bonaventure, 3:30 p.m.;

St. Bonaventure vs. Hawaii, 6 p.m; games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

PacWest: Notre Dame de Namur at

Hawaii Hilo (DH), noon.; Holy Names vs. Hawaii Pacific (DH), 1 p.m. at Howard A. Okita Field.

ILH: Maryknoll at Kamehameha; Pac-Five vs. St. Francis at Ala Wai Field NP; Sacred Hearts vs. Damien at Ala Wai Field 2; games start at 4 p.m.

TENNIS

ILH boys: Le Jardin at Kamehameha, 4 p.m.; St. Francis at Mid-Pacific, 4:15 p.m.; Hawaii Baptist at Punahou, 4:30 p.m.; Maryknoll at ‘Iolani, 4:30 p.m.

ILH girls: ‘Iolani vs. St. Andrew’s, 4 p.m. at Keehi Lagoon courts.

OIA: Aiea at Waialua; Campbell at Kapolei; Kailua at Roosevelt; Kaiser at Farrington; McKinley at Kalaheo; Moanalua at Castle; Radford at Mililani; Waianae at Pearl City; Waipahu at Leilehua; matches start at

1 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Division III boys: At Hawaiian Mission–Lanakila Baptist vs. Christian

Academy, 5 p.m.; Island Pacific at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.

OIA East boys: Castle at Roosevelt;

Kalaheo at Moanalua; Kalani at Farrington; McKinley at Kailua. JV at 5:30 p.m., varsity to follow. Varsity only at 5:30 p.m.:

Anuenue at Kahuku; Kaiser at Kaimuki.

WATER POLO

OIA: At CORP–Leilehua vs. Moanalua, 3:30 p.m.; Kapolei vs. Kahuku, 4:35 p.m. At Kaimuki–Kaiser vs. Pearl City, 3:30 p.m.; Kalaheo vs. Kailua, 4:35 p.m.

At Kalani–Kalani vs. Waipahu, 3:30 p.m.; Castle vs. Farrington, 4:35 p.m.

Thursday

BASEBALL

College: Oregon at Hawaii, 6:35 p.m., at Les Murakami Stadium.

PacWest: Fresno Pacific vs. Hawaii Hilo, 6 p.m. at Francis Wong Stadium.

ILH: Kamehameha vs. Damien at CORP 1; Punahou at Mid-Pacific; ‘Iolani vs. Saint Louis at Goeas Field; Hanalani vs. St.

Francis at CORP 2; Pac-Five vs. Maryknoll at Ala Wai Field; games start at 3:30 p.m.

SOFTBALL

College: Outrigger Resorts Hawaii Spring Fling Tournament—Niagara vs. St. Bonaventure, 1 p.m.; California vs.

Niagara, 3:30 p.m.; California vs. Hawaii, 6 p.m.; games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

ILH: ‘Iolani vs. Punahou, 4 p.m., at Ala Wai NP.

TENNIS

ILH girls: Maryknoll vs. Le Jardin, 4 p.m. at Keehi Lagoon courts; Mid-Pacific at

Kamehameha, 4 p.m.; Island Pacific at Punahou, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

College men: Outrigger Hotels and Resorts Invitational–Pepperdine vs. Ball State, 4 p.m.; King at Hawaii, 7 p.m.; matches at Stan Sheriff Center.

ILH Division I boys: Punahou at

Maryknoll, 6 p.m.; Kamehameha at Hawaii Baptist, 7 p.m.

ILH Division II boys: Hanalani vs. Le

Jardin, 5 p.m. at Hawaii Baptist; St. Francis at Damien, 6 p.m.

OIA West boys: Aiea at Waipahu;

Campbell at Leilehua; Mililani at Nanakuli; Waialua at Radford; Waianae at Pearl City. JV at 5:30 p.m., varsity to follow.

Tennis

ILH

Girls varsity

Tuesday

Punahou 3, Hawaii Baptist 0

Monday

Punahou 5, Le Jardin 0

College Men

Tuesday

No. 16 Hawaii Pacific 5,

No. 11 Azusa Pacific 2

Bulletin Board

Coaching Vacancy

Boys Basketball. ‘Iolani School is seeking a Program Head and Coach. The program head will be responsible for all aspects of the boys basketball program. Significant coaching experience highly preferred. Applicants will be required to meet all ‘Iolani School, ILH and HHSAA requirements. Interested applicants should email resume with references to Maurice Maggiolino, Co-Athletic Director at mmaggiolino@iolani.org. Accepting applications through 3/15/19.

Martial Arts

16th Kenshikan Kendo Club

Tournament

Sunday, at Manoa District Park Gym

Novice–1. Jesse Jong; 2. Andrew Kim; 3. Kanon Park.

Yonenbu–1. Maiki Uda; 2. Kosuke Toeda; 3. Andrew Tomas.

Shonenbu–1. Caden Matsumoto; 2.

Zachary Yamamoto; 3. Brandyn Matsumoto.

Seinenbu–1. Joshua Simpkins; 2. Neil Shimabukuro; 3. Gariel Hart.

1-2 Dan–1. Yunsang Park; 2. Andy Cheng; 3. Kai Kikishita.

Women’s Open–1. Mari Shiveley;

2. Malia Stachiewicz; 3. Tina Kaku.

3 Dan–1. Daiki Miura; 2. Taiyo Kanemitsu; 3. Nicklas Matsumoto.

4 Dan and above–1. Hyun Kim; 2. Jack Yamada; 3. Billy Kang.

Masters–1. David Kikau; 2. Bert Shibuya; 3. Carl Nakamura.

5 Man Team–1. Kenshikan “A”; 2. Aiea Taiheji.

Katsumi Yamada Kantosho Award–Malia Stachiewicz.

Baseball

ILH

Punahou 3, Damien 0

At Ala Wai

W—Landon Carter. L—River Iaea.

Leading hitters—Punahou: Koa

Eldredge 2-3; Kade Morihara 2-4, HR, RBI. Damien: Kaysen Kajiwara 1-3; Jordan

Donahue 1-3; Bryce Uyeno 1-3.

Kamehameha 12, Pac-Five 1

At Goeas Field

W—K. Sauer. L—H. Belmodis.

Leading hitters—Pac-Five: Colby Chun 2-3; Jacob Fernandez, 2B. Kamehameha: Kade Yasui, 3 runs, RBI; Josiah Pekelo, RBI; Kaeden Shim, 2 RBI; Hanu Racoma, 2 RBI; Vicente Venenciano, RBI; Pa‘a Elarionoff 2-3, 2b, 2 RBI.

Saint Louis 7, Maryknoll 5, 8 inn.

At Central Oahu Regional Park

W—J. Navyak. L—Reggie Eiland.

Leading hitters—Saint Louis: C. Kashimoto, 3-5, 2 2b, 2 RBI; N. Tory, RBI; C. Lomavita, 4-5, 2b, 2 RBI; A. Teixeira, RBI; N. Peneueta, RBI. Maryknoll: Matt Miura, RBI; Lucas Stumbaugh, RBI; Nunu Hata, RBI.

College

Tuesday

South

South Carolina 9, The Citadel 0

Southwest

Texas 4, Texas Rio Grande Valley 3

Big West Conference

Arizona State 6, Cal-St. Fullerton 4

Cal-St. Northridge 11, St. John’s 9

Long Beach State 8, Michigan 7

San Diego 31, UC Riverside 3

OIA

Moanalua 7, Castle 4

At Moanalua High

W–Mari Kimoto. L–M. Turner.

Leading hitters–Moanalua: Lacey Wilson-Pena 2-4, HR, RBI; Raven Rosa-Lasco 2-3, RBI; Hilari Ballenti 2-4, 3b, RBI; Cierra Yamamoto HR, RBI. Castle: Turner HR, RBI; T. Takekawa 1-3, 2 RBI.

Pearl City 10, Aiea 4

At Pearl City High

W–Maiyah Falefine-Lesu. L–K. Arke.

Leading hitters–Pearl City: Falefine-Lesu 2-4, 2b, 3 RBI; Taryn Fujioka 2-4; Braelynn Kaulu-Choy Foo 3-4, RBI; Jewel Larson 2b, 2 RBI; Micalynn Nacnac HR, 2 RBI. Aiea: T. Atuatasi 2b, RBI; Arke 2b, RBI.

Waianae 6, Leilehua 4

At Waianae High

W–Mya Keliiwaiwaiole. L–#18.

Leading hitters–Waianae: Tyra Lynn Pai 2-3; Paiaala Wilcox-Molina 2-3, 2b, HR, 3 RBI; Alohilani Napalapalai HR, 3 RBI. Leilehua: #55 2-4, 3b; #1 2-4, RBI; #18 2-2, 2b; #27 2 RBI.

Kaiser 3, Kalani 1

At Kaiser High

W–Primrose Aholelei. L–C. Horita.

Leading hitters–Kaiser: Ivane Aholelei 1-3, RBI; Shea Higa 1-2, RBI. Kalani: #8, 3b.

Kailua 18, Kaimuki 0, 5 inn.

At Kailua High

W–Savanna Ah Mook Sang-Frank. L–P. Kalilikane.

Leading hitters–Kailua: Jennika Odo 3-3; Bryanna-Marie Soares 2-3, 2b, 3 RBI; Shawna Mae Dolera 2-2, 2b, RBI; Alohi Alameda-Koanui 2-2, 2b, RBI; Kealoha Machado 2-3, HR, 3 RBI; Keani Yamamoto 1-2, HR, 4 RBI; Kassy Kealoha-Machado 2b, 2 RBI.

Kapolei 8, Mililani 1

At Mililani High

W–#21. L–Joie Baker.

Leading hitters–Kapolei: #9 2-3; #22 2-2, HR, 3 RBI; #42 2-4, 2 RBI; #2 2b, RBI. Mililani: Rylee Nishimoto 1-3, RBI.

Kahuku 18, Farrington 16

At Lanakila District Park

W–Zoe Fortin. L–Krislon Philpot-Rosa.

Leading hitters–Kahuku: Kalia Kaahu 3-4, 2b, HR, RBI; Fortin 3-5, 2 RBI; Kelii Acoba 2-5, 2b, 4 RBI; Keana Hillen 3-5, 2b, 2 RBI; Stasia Andrade 2-3, 2b, RBI; Trinity Seguritan 2b, 2 RBI. Farrington: Sierra Aguon 2-5, 2b, 3b, RBI; Kila Thompson 2-4, RBI; Alaina Miller 3b, 2 RBI.

Nanakuli 3, Waipahu 2

At Waipahu High

W–not provided. L–Taylor Fukunaga.

Leading hitters–Nanakuli: not provided. Waipahu: Kendrea Cordeiro-Felise HR, RBI.

McKinley 17, Kalaheo 2, 5 inn.

At McKinley High

W–Madison Cristobal. L–Murphy.

Leading hitters–McKinley: Cristobal 3-4, 2b, 2 RBI; Dorine Karwori 3-4, RBI; Felolini McKenzie 2-2, 2b, 3 RBI; Anela Costorio-Meyer 2b; Kanoe Costorio-Meyer 2b, 2 RBI; Mancy Huynh 2b, 2 RBI; Brandee Espinda 3b, 2 RBI.

GOLF

ILH

Boys Varsity I Tournament #3

Tuesday, at Leilehua Golf Course

Team

306–Hawaii Baptist, ‘Iolani. 319–Mid-Pacific. 325–Punahou. 342–Kamehameha. 361–Maryknoll.

Individual

70–Davis Lee, Mid-Pacific. 72–Jacob

Torres, ‘Iolani. 73–Riki Ohara, ‘Iolani. 74–Jake Sequin, Mid-Pacific; Blaze Akana, Kamehameha. 75–Joshua Hayashida,

Hawaii Baptist; Mason Nakamura, Hawaii Baptist. 76–Alex Kam, Hawaii Baptist. 78–Kai Sunahara, Maryknoll; Griffin Barnum, Punahou.

Girls Varsity I Tournament #3

Tuesday, at Leilehua Golf Course

Team

239–Mid-Pacific. 247–Punahou. 252–‘Iolani. 253–Hawaii Baptist. 267–Maryknoll.

Individual

76–Kellie Yamane, ‘Iolani. 78–Jolie Chee, Mid-Pacific. 79–Myah McDonald, Mid-Pacific. 81–Tori Takai, Punahou. 82–Alison Takamiya, Punahou; Ferrari Dudoit, Mid-Pacific. 84–Kiara Todd, Punahou; Jade Mauga, Hawaii Baptist; Reiko Shirashi, Hawaii Baptist. 85–Kelsey Ota, Hawaii Baptist; Hunter Kobayashi, Hawaii Baptist; Mari Nakamura, Punahou; Catherine Choi, Maryknoll.

OIA

Boys Tournament #2

Monday, at Hoakalei Country Club

Individual

74–Kolbe Irei, Roosevelt. 77–Kaha Barbieto, Kailua. 78–Cole Matsueda, Kalani. 80–Kalani Frazier, Kapolei. 81–Yoon Ho Park, Roosevelt. 83–Jacob Pritchard, Castle. 85–Robbie Kia, Mililani; Jet Louie Magsanide, Campbell; Akira Sanco, Mililani. 90–Sung Jae Ko, Kalani.

Girls Tournament #2

Monday, at Hoakalei Country Club

Individual

70–Leia Chung, Leilehua. 72–Tagiralani Luafalealo, Moanalua. 75–Rachael Wang, Kalani. 76–Shelby Keolanui, Mililani. 79–Catherine Luafalealo, Moanalua. 80–Katherine Welch, Mililani. 81–Jae Eun Park, Roosevelt. 82–Michelle Kim, Kalani. 84– Kayli Hartsock-Bunyan, Kailua. 87–Kirra Kawai, Kalani.