[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

TODAY

GOLF

Manoa Cup: men’s quarterfinals, 7:09 a.m. and semifinals, noon; women’s final,

7 a.m. at Oahu Country Club.

SATURDAY

GOLF

Manoa Cup: men’s 36-hole final, 7 a.m., at Oahu Country Club.

PADDLING

Hui Waa: Haleiwa Outrigger Regatta, 8:30 a.m., at Haleiwa Beach Park.

111th Manoa Cup

At Oahu Country Club

Open

Thursday

Round of 16

Joshua Sedeno def. Andy Okita 4 and 2.

Evan Kawai def. Kolbe Irei 3 and 2.

Remington Hirano def. Jeffrey Weinstein

7 and 5.

Zachary Sagayaga def. Nick Ushijima

4 and 2.

Tyler Ota def. Jeren Nishimoto 5 and 4.

Justin Ngan def. Justin Taparra 2 and 1.

Peter Jung def. Joshua Hayashida 1-up.

Matthew Ma def. Blaze Akana 4 and 3.

Today

Quarterfinals

7:09 a.m. — Joshua Sedeno vs. Evan Kawai

7:18 a.m. — Remington Hirano vs. Zachary Sagayaga

7:27 a.m. — Tyler Ota vs. Justin Ngan

7:36 a.m. — Peter Jung vs. Matthew Ma

Women

Thursday

Semifinals

Karissa Kilby def. Kamie Hamada 2-up.

Danielle Ujimori def. Katrina Huang 5 and 3.

Today

Final

7 a.m. — Karissa Kilby vs. Danielle Ujimori.

PGA Travelers Championship

At Cromwell, Conn.

First Round; par 70

Ryan Armour 32-32—64

Bronson Burgoon 31-33—64

Kyoung-Hoon Lee 31-33—64

Abraham Ancer 30-34—64

Mackenzie Hughes 32-32—64

Zack Sucher 33-31—64

Chez Reavie 33-32—65

Keegan Bradley 30-35—65

Paul Casey 32-33—65

Robert Streb 33-32—65

Scott Langley 31-34—65

Brady Schnell 31-34—65

Peter Malnati 35-31—66

Cameron Tringale 33-33—66

Adam Long 34-32—66

Patrick Cantlay 35-31—66

Andrew Putnam 34-32—66

Nick Watney 32-34—66

Brandon Harkins 32-34—66

Seamus Power 32-34—66

Tommy Fleetwood 32-34—66

Marc Leishman 31-35—66

Louis Oosthuizen 35-31—66

Collin Morikawa 33-33—66

Sam Burns 34-33—67

Sam Ryder 32-35—67

Emiliano Grillo 35-32—67

C.T. Pan 32-35—67

Tom Hoge 32-35—67

Martin Laird 33-34—67

Scott Brown 32-35—67

Richy Werenski 34-33—67

Viktor Hovland 33-34—67

Jim Herman 35-32—67

Andrew Landry 33-34—67

Kyle Stanley 34-33—67

Phil Mickelson 33-34—67

Ryan Blaum 34-33—67

Kevin Streelman 34-33—67

Sam Saunders 34-33—67

Tyler Duncan 36-31—67

Also

Justin Thomas 34-34—68

Padraig Harrington 34-34—68

Francesco Molinari 34-35—69

Bubba Watson 35-34—69

Kevin Kisner 34-35—69

Jason Day 33-37—70

Brooks Koepka 36-35—71

Tony Finau 36-35—71

Jordan Spieth 34-39—73

Women’s PGA Championship

At Chaska, Minn.

First Round; par 72

Hannah Green 34-34—68

Hyo Joo Kim 33-36—69

Mel Reid 35-34—69

Annie Park 34-36—70

Ariya Jutanugarn 33-37—70

Xi Yu Lin 35-35—70

In Kyung Kim 35-35—70

Sung Hyun Park 34-36—70

Amy Yang 33-37—70

Angel Yin 35-36—71

Mirim Lee 36-35—71

Lydia Ko 37-34—71

Soyeon Ryu 35-36—71

Chella Choi 36-35—71

Carlota Ciganda 37-34—71

Moriya Jutanugarn 36-35—71

Kendall Dye 36-36—72

Haeji Kang 38-34—72

Yu Liu 37-35—72

Jenny Shin 36-36—72

Shanshan Feng 36-36—72

Pornanong Phatlum 35-37—72

Pernilla Lindberg 36-36—72

Inbee Park 37-35—72

Lexi Thompson 37-35—72

Caroline Masson 37-35—72

Wichanee Meechai 36-36—72

Lizette Salas 36-36—72

Nelly Korda 36-36—72

Lauren Stephenson 37-35—72

Caroline Hedwall 36-36—72

Also

Jeongeun Lee6 38-35—73

Brittany Lang 38-35—73

Angela Stanford 37-37—74

Brooke M. Henderson 38-38—76

Cristie Kerr 38-38—76

Stacy Lewis 38-39—77

Paula Creamer 39-39—78

Michelle Wie 43-41—84

European BMW

International Open

At Munich, Germany

First Round; par 72

Andrea Pavan, Italy 35-31—66

Oliver Wilson, England 34-33—67

Martin Kaymer, Germany 35-32—67

Jeff Winther, Denmark 35-33—68

Lee Westwood, England 33-35—68

Robert Karlsson, Sweden 36-33—69

Dimitrios Papadatos, Australia 36-33—69

Gaganjeet Bhullar, India 34-35—69

Alvaro Quiros, Spain 34-35—69

Haydn Porteous, South Africa 34-35—69

Richard McAvoy, England 34-35—69

Andy Sullivan, England 37-32—69

Matt Wallace, England 35-34—69

Pedro Figueiredo, Portugal 34-35—69

Callum Shinkwin, England 35-34—69

Sebastian Soderberg, Sweden 34-35—69

Romain Wattel, France 36-33—69

Darius van Driel, Netherlands 35-34—69

Gavin Green, Malaysia 36-33—69

Also

Jose Maria Olazábal, Spain 35-36—71

Kurt Kitayama, United States 36-35—71

Paul Peterson, United States 37-36—73

Sergio Garcia, Spain 37-36—73

Julian Suri, United States 38-35—73

John Catlin, United States 36-37—73

David Lipsky, United States 38-36—74

Sean Crocker, United States 35-40—75

Leaderboard

Par Thru

Andrea Pavan, Italy -6 18

Oliver Wilson, England -5 18

Martin Kaymer, Germany -5 18

Jeff Winther, Denmark -4 18

Lee Westwood, England -4 18

Also

Jose Maria Olazábal, Spain -1 18

Kurt Kitayama, United States -1 18

Paul Peterson, United States +1 18

Sergio Garcia, Spain +1 18