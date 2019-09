TODAY

PADDLING

>> Oahu Hawaiian Canoe Racing Association: E Lau Hoe Race, 8:30 a.m., from Maunalua Bay to Nanakuli Beach.

VOLLEYBALL

>> College women: Rainbow Wahine Invitational–Denver at Hawaii, 4 p.m., at Stan Sheriff Center.

MONDAY

BOWLING

>> ILH boys: 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

>> OIA West Division I girls: Pearl City at Waianae; Radford at Kapolei; Nanakuli at Mililani. Matches start at 7 p.m.

>> OIA West Division I/II girls: Campbell at Aiea, 7 p.m.

>> OIA West Division II girls: Waipahu at Waialua, 5 p.m.

ILH VOLLEYBALL

Saturday

Girls Varsity I

>> Punahou def. Kamehameha 25-18 25-17

Girls JV II

>> Damien def. Hawaii Baptst 25-12, 19-25, 25-16

>> University def. Island Pacific 25-21, 25-14

Friday

Girls Varsity I

>> Mid-Pacific def. Sacred Hearts 25-17, 25-12

>> ‘Iolani def. Hawaii Baptist 25-17, 25-13

Girls Varsity I-AA

>> Punahou def. ‘Iolani 25-14, 25-19

Girls JV 1

>> Mid-Pacific def. Hawaii Baptist 26-24, 25-23

>> Kamehameha-Blue def. ‘Iolani-Red 20-25, 25-16, 25-9

>> ‘Iolani-Black def. Kamehameha-White 25-16, 25-22

BIIF

Friday

Girls Varsity

>> Waiakea def. Hawaii Prep 25-20, 25-19, 25-21

>> Kamehameha-Hawaii def. Kau 25-11, 25-10, 25-17

Girls JV

>> Waiakea def. Hawaii Prep 25-10, 25-14

>> Kamehameha-Hawaii def. Kau 25-9, 25-2

PIGEON RACING

Oahu Invitational Flyers

From Makawao, Maui to Oahu

Saturday

1. Howard Nakata 103.635 miles; 60.85 mph

2. Lenny Silva 116.400; 60.62 mph

3. Jay Alameida 102.845; 60.58 mph

4. Joe Patinio 117.170; 60.52 mph

5. Ivan Endo 115.024; 60.51 mph

ILH TENNIS

Saturday

Girls JV

>> ‘Iolani 5, St. Andrew’s 0

OIA SOFT TENNIS

Boys: Kalani 2, Kailua 1

Girls: Kalani 3, Kailua 0

SWIMMING

North Shore 5K Swim

At Waimea Bay, Saturday

Female

Open

1. Lexie Kelly 1:05:41.1

2. Eney Jones 1:14:47.3

3. Eloise Starr 1:16:45.9

15-19

1. Cate Ferandin 1:18:06.5

2. Sarah Tarquin 1:18:26.6

3. Skylar Webb 1:19:05.5

20-24

1. Jessica Lee 1:43:04.1

25-29

1. Shannon White 1:18:04.5

2. Sara Swick 1:46:55.1

3. Jaclyn Dominici 1:55:58.0

30-34

1. Emily Mobley 1:27:57.4

2. Cassie Kyffin 1:28:01.2

3. Anna Willis 1:47:10.8.

35-39

1. Lectie Altman 1:34:16.1

40-44

1. Naomi Furusawa-Stratton 1:28:42.0

2. Wipharat Garza 1:36:13.2

3. Kellie Knowles 1:36:19.2

45-49

1. Tanya Green 1:16:55.1

2. Pamela Meiish 1:17:56.4

3. Michelle Simmons 1:18:564

50-54

1. Deb Merwick 1:18:08.4

2. Sandi Smith 1:25:33.4.

3. Pamie Sato 1:44:44.9

55-59

1. Janelle McCosker 1:22:21.6

2. Christina Harris 1:23:50.7

3. Jacqueline Levin 1:30:16.2

60-64

1. Kaia Hedlund 1:25:52.5

2. Diane Corn 1:28:14.7

3. Sharon Leng 1:52:03.1

65-69

1. Laurie Loomis 1:46:40.3

Male

Open

1. Davide Giardini 1:04:43.6

2. Luis Pena 1:06:28.6

3. Michael Lucero 1:09:51.5

11-12

1. Mitchell Green 1:16:39.5

13-14

1. Peter Mucciarone 1:16:20.9

15-19

1. Ethan Ravelo 1:18:50.2

20-24

1. Adam Kirchgessner 1:14:22.4

2. Mark Coffey 1:32:39.7

3. Thomas Johnson 1:56:32.3

25-29

1. Holm Smidt 1:33:43.0

2. Ben Reeb 1:57:45.4

30-34

1. Anson Chu 1:25:22.6

2. Luca Mandrioli 1:26:21.6

3. Erik Lund 1:57:00.4



45-49

1. Michael Koehne 1:11:32.4

2. Rick Ravelo 1:29:00.8

3. Jeffry Gerson 1:34:47.2



50-54

1. Alex Webb 1:17:43.9

2. Shaun McKay 1:23:46.4

3. Conrad Ketterer 1:27:15.1

55-59

1. Rohan Fanning 1:16:51.1

2. Rae Douglass 1:27:30.4

3. Ron Gonzales 1:28:18.3

60-64

1. John Townend 1:16:41.0

2. Mike Abbott 1:29:04.4

3. Paul Willows 1:29:17.1



65-69

1. Jeffrey Dodge 1:42:28.8

2. John Weikum 1:47:15.9

3. Andy Cole 1:47:46.5



70-74

1. James Budde 1:29:18.1

BOWLING

OIA East

At K-Bay Lanes, Thursday

Girls Team

1. Moanalua 2423

2. Kalani 1763

3. Roosevelt 1631

4. Kailua 1352

5. Castle 1036

6. Kaiser 1011

7. McKinley 676

8. Kalaheo 644

9. Farrington 630

10. HSDB 561

11. Kaimuki 367

High game/series—Moan: Jazmyn Lazo 186/544. Kaln: Kaili Takara 180/Jazlyn Furuya 359. Roos: Teeann Damarlane 174/Taryn Ho 483. Kail: Tiare Yang 176/519. Cast: Kasie Perreira 209/Kela Harada 559. Kais: Jenny Do, Healani Kon 146/Do 377. McK: Kyanna Tran 126/Raeanne Rabago 354. Kalh: Neveah Conroy 133/Torii Lynch 347. Farr: Ara Mae Pagatpat 144/371. HSDB: Adrienne Bermudez 110/284. Kaim: Christa Barbour 133/367.

Boys Team

1. Moanalua 2471

2. Castle 2299

3. Kalani 2155

4. McKinley 2132

5. Roosevelt 1922

6. Kailua 1794

7. Kalaheo 1682

8. Farrington 1603

9. Kaiser 1023

10. HSDB 1004

11. Kaimuki 971

High game/series—Moan: Cadence Sasano 215/561. Cast: Nyle Manzano 198/Baron Arquero 455. Kaln: Cayde Agena-Shirai 191/550. McK: Keoni Martin 194/Darren Faller 532. Roos: :: Torin Hirasa 172/453. Kail: Liam Tapper 172/Michael Kim 450. Kalh: Sam Pardini 168/Julien Flores 438. Farr: Payton Okada 143/Hunter Atagi 344. Kais: Rylan Kawakami 186/419. HSDB: Brandon Chung 158/439. Kaim: Cody Takenaka 165/477.

OIA West

At Schofield Bowling Center, Thursday

Girls Team

1. Kapolei 2244

2. Campbell 2242

3. Pearl City 2217

4. Mililani 1950

5. Leilehua 1676

6. Radford 1429

7. Waialua 1285

8. Nanakuli 1178

9. Aiea 1169

10. Waianae 1142

11. Waipahu 320

High game/series—Kap: Shaylynn Matas 214/530. Camp: Kourtney Adams 214/564. PC: Ke’alohi Nakamura 193/Christine Madrona 502. Mil: Darianne Harrison-Nakata 156/Jana Fukushima 430. Lei: Kahealani Sekigawa 139/Kamaile Sorge 388. Rad: Peyton Gonzales 213/512. Wail: Leah Ventura 145/374. Nan: Jaysha Abang 134/338. Aiea: Jayla Mercado 116/322. Wain: Venalysha Palenapa 106/Darrilynn Bland-Kyle 230. Waip: Sharie Mamaud 118/320.

Boys Team

1. Pearl City 2566

2. Campbell 2557

3. Mililani 2442

4. Kapolei 2410

5. Waipahu 2233

6. Leilehua 2227

7. Radford 2098

8. Waianae 20279

9. Aiea 2023

10. Nanakuli 1746

11. Waialua 1543

High game/series—PC: Shaine Fujii 256/630. Camp: Josiah Benner-Eslit 228/662. Mil: Keanu Ishihara 210/Jarin Kurashige 544. Kap: Jake Brett 222/605. Waip: Shawn Desilva 190/Ian Wong 513. Lei: Kai Natividad 195/499. Rad: Issac Proffitt 173/Neftali Guerrero 431. Wain: Logan Ballestreros 194/546. Aiea: Dylan Ball 187/Jayden Tabudlo 466. Nan: Emory Carrick 166/319. Wail: Bronson Ventura 179/Caleb Grach 404.

RUNNING

Biola Invitational

At Fullerton, Calif.

Men (8K)

HPU finished ninth of 18 teams

Overall: 1. Gabe Plendcio (Biola) 25:16.02. 2. Ryan Thompson (Biola) 25:21.45. Kibrom Elias (CSSM) 25:22.10. 4. Josh Litwiller (CSSM) 25:25.92. 5. Stevie Steinberg (CMS) 25:26.95. HPU runners: 24. Lukas Motschmann 26:02.54. 31. Jona Bodirsky 26:15.78. 77. Christian Duran 27:22.59. 103. David Rutto 28:01.71.

Women (5K)

HPU finished 14th and Hawaii Hilo was 17th out of 22 teams

1. Mc’Killop Bryn (CMS Alumni) 17:57.25. 2. Zita Molnar (PL) 18:14.47. 3. Marissa Thompson (Vang) 18:22.09. 4. Robyn Kaltenbrunn (HPU) 18:29.50. 5. Mackenna Mason (Biola) 18:30.10. Other HPU runners: 100. Brooke Gottmeier 20:08.23. 113. Jasmine Napenas 20:29.18 Karen Corona Perez 20:31.91. 121. Mckay Guckenberg 20:36.75. 153. Janice Hata 21:22.30. Hilo runners: 124. Olivia Jarvis 20:43.08. 160. Makena Morris 21:40.54. 164. Emma Heidelmeier 21:48.62. 176. Annaka Barragan 22:55.77. 186. Lily Gavagan 23:53.22. 190. Sabina Boo-Rivera 24:11.27.

BIIF

At Kamehameha-Hawaii, Saturday

5K

Boys Team

1. Aloha 33. 2. Waiakea 81. 3. Kamehameha-Hawaii 105. 4. Hilo 112. 5. Kealakehe 120. 6. Hawaii Prep 123. 7. Keaau 159. 8. Makua Lani 270. 9. Konawaena 288. 10. Honokaa 290. 11. Parker 332. 12. Christian Liberty 349. 13. Haas 382. 14. Kohala 402.

Individual

1. Alec Ankrum (Keala) 17:03.08. 2. John Marrack (Hilo) 17:08.72. 3. Ethan Daugherty (Aloha) 17:30.39. 4. Leo Torres (Aloha) 17:34.22. 5. Kanoa Blake (HPA) 17:53.54. 6. Sean Marshall (Aloha) 17:56.03. 7. Elijah Carigon (Waiak) 17:59.25. 8. Jon Morton (Aloha) 18:03.72. 9. Kederang Ueda (Waiak) 18:07.15. 10. Carlos Masuko (KSH) 18:13.15.

Girls Team

1. Aloha 21. 2. Hilo 65. 3. Kealakehe 77. 4. Waiakea 131. 5. Kamehameha-Hawaii 142. 6. Hawaii Prep 148. 7. Keaau 202. 8. Christian Liberty 211. 9. Konawaena 257. 10. Haas 292. 11. Parker 300.

Individual

1. Emily Foote (Aloha) 19:02.02. 2. Margot Desmond (Aloha) 19:46.68. 3. Keira Coye (Aloha) 20:11.21. 4. Leann Hamilton (Keala) 21:04.46. 5. Annalise Fagliano (Aloha) 21:28.80. 6. Teijah Rosas (Hilo) 21:32.39. 7. Cozette Wood (Keala) 21:37.28. 8. Ciara Blaber (Keala) 21:43.02. 9. Phoebie Wyatt (Hilo) 21:46.38. 10. Cynthia Torres (Aloha) 21:54.01.