TODAY

BOWLING

ILH girls: 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

FOOTBALL

OIA-ILH Open Division: Kapolei at Campbell, 7:30 p.m.

OIA-ILH Division I: Damien at Leilehua,

6 p.m.; Waipahu vs. ‘Iolani, at Aloha

Stadium, 7:30 p.m.; Castle at Radford, 7:30 p.m.; Moanalua at Aiea, 7:30 p.m.

OIA-ILH Division II: Pac-Five vs.

Roosevelt, at Aloha Stadium, 4:45 p.m.; Kaimuki at Kaiser, 6 p.m.

BIIF Division I: Keaau at Kealakehe; Waiakea at Konawaena. Games start at 7:30 p.m.

KIF: Waimea vs. Kauai, at Hanapepe

Stadium, 7:30 p.m.

MIL: Maui vs. Baldwin, at War Memorial Stadium, 7 p.m.

Nonleague: Buckeye Union (Ariz.) at

Kailua, 6 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Division I girls: Mid-Pacific at Le

Jardin, 6:15 p.m.

ILH Division I-AA girls: Punahou at Le Jardin, 5 p.m.

College women: Outrigger Hotels and Resorts Volleyball Challenge–West

Virginia vs. UCLA, 4:45 p.m.; Utah Valley at Hawaii, 7 p.m.; matches at Stan Sheriff Center.

SATURDAY

CROSS COUNTRY

ILH: ‘Iolani Invitational, 2:30 p.m. at Kualoa Ranch.

FOOTBALL

OIA-ILH Open Division: Waianae vs. Punahou, 2 p.m.; Mililani vs. Kamehameha, 4:45 p.m.; Kahuku vs. Saint Louis, 7:30 p.m. Games at Aloha Stadium.

OIA-ILH Division II: Kalani vs. McKinley, at Ticky Vasconcellos Stadium, 6 p.m.;

Kalaheo at Waialua, 6 p.m.; Pearl City at Nanakuli, 6:30 p.m.

BIIF Division I: Honokaa at Hilo, 7:30 p.m.

BIIF Division II: Kohala at Ka’u, 11 a.m.; Kamehameha-Hawaii at Hawaii Prep, 3 p.m.

MIL: Kamehameha-Maui at King Kekaulike, 7 p.m.

KAYAKING

ILH: Sprint Race, 1:45 p.m. at Ala Wai.

SOCCER

College women: UH Alumnae match, 5 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium. Also, Dallas Baptist vs. Chaminade, time tba, at Saint Louis field.

VOLLEYBALL

College women: Outrigger Hotels and Resorts Volleyball Challenge–Utah

Valley vs. West Virginia, 4 p.m.; UCLA at Hawaii, 7 p.m.; matches at Stan Sheriff Center.

ILH Division I girls: Maryknoll at

Kamehameha, 9 a.m.; Punahou at

‘Iolani, 2 p.m.

ILH Division II/III girls: University vs. Christian Academy, 1:30 p.m. at Klum Gym.

WATER POLO

ILH boys: Varsity II—Mid-Pacific at

Punahou, noon; Le Jardin at Kamehameha, 1 p.m.

OIA

Wednesday

Boys

Kailua 1886.23, Castle 1652.18.

Kaiser 1978.31, Kalaheo 1694.21

Kalani 1989.21, Kaimuki 1296.1

Moanalua 2130.56, Kahuku 962.05

Waipahu 1153, Radford 746

Waialua 835, Campbell 494 Kapolei 1562, Nanakuli 658

Pearl City 2035.37, Waianae 1203.09

High shooters—Kail: Rickie Barros 504.08. Cast: Dillon Takamura 500.11. Kais: Zachary Kawada 514.1. Kalh: Duane Cobeen 530.13. Kaln: Brycen

Yamaguchi 528.09. Kaim: Brice Takemoto 437.04. Moan: Chase Nakata 552.15. Kah: Jones Hughes 518.04. Waip: Cris-Audrey Taclay 314. Rad: Elijah Bethard 394. Wail: Roosebelt Pascual 462.03. Camp: Justin Lagunerc 172. Kap: Christian Lau 479. Nan: Kupono Davis 190. PC: Cade Aihara 525.14. Wain: Lawrence Uijimori 437.02.

Girls

Kailua 1965.28, Castle 1604.2

Kaiser 1917.2, Kalaheo 1794.26

Kalani 2006.3, Kaimuki 0

Moanalua 2098.49, Kahuku 469.01

Radford 1621, Waipahu 1036

Waialua 980, Campbell 209

Kapolei 1287, Nanakuli 347

Pearl City 1968.31, Waianae 325.02

High shooters—Kail: Sydney Aoki 494.04. Cast: Emma Ching 446.07. Kais: Jennifer Kimura 514.07. Kalh: Elena Provencal 508.1. Kaln: Sara Jessica Toma 503.04. Moan: Kendelle Hung Ino 531.14. Kah: Rachel Cheney 469.01. Rad: Linh Bui 452. Waip: Amber Somera 360. Wail: Ailani Grach 501.15. Camp: Tiffany Bowman 164. Kap: Tamia Wickes 363. Nan: Alic’cia Yiu Lin 189. PC: Lauren Suzuki 499.07. Wain: Alexia Tomita 325.02.

ILH

Girls Varsity I

Kamehameha def. ‘Iolani 25-21, 25-17

Hawaii Baptist def. Sacred Hearts 25-12, 25-20

Girls Varsity II/III

Damien def. Assets 25-13, 25-15

Hanalani def. St. Andrew’s 20-25, 25-21, 25-23

Girls JV

Damien def. University 25-12, 25-20

OIA

Eastern Division

Girls Varsity

Farrington def. Kaimuki 25-17, 25-14, 25-12

Roosevelt def. Kailua 25-18, 25-16, 25-22

Kalaheo def. Castle 25-17, 25-18, 25-20

Girls JV

Kaimuki def. Farrington 8-21, 21-20, 15-10

Roosevelt def. Kailua 21-17, 21-15

Castle vs. Kalaheo 21-13, 21-19

Girls White

Roosevelt def. Kailua 21-19, 21-14

Castle def. Kalaheo 21-14, 21-0