TODAY

BOWLING

ILH: 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH Division II girls: St. Andrew’s at Damien, 5 p.m.

ILH Division III girls: Christian Academy vs. Assets, 5 p.m.; Lanakila Baptist vs.

Hawaiian Mission, 6:30 p.m. Matches at

Hawaiian Mission.

ILH Division I-AA girls: Le Jardin at

Punahou, 6:15 p.m.

OIA West Division I Girls: Leilehua at Waianae, at 7 p.m.

OIA West Division I/II Girls: Radford at Waialua, at 6 p.m.; Campbell at Kapolei; Pearl City at Mililani; Nanakuli at Waipahu, games at 7 p.m.

WATER POLO

ILH boys: Varsity I—Mid-Pacific at Punahou, 6 p.m. Varsity II—Mid-Pacific at Punahou,

5 p.m.

THURSDAY

BOWLING

OIA East: 5 p.m. at K-Bay Lanes.

OIA West: 5 p.m. at Schofield Bowling Center.

SOCCER

College men: Chaminade vs. Hawaii

Pacific, 3 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

College women: Chaminade vs. Hawaii Pacific, 12:30 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Complex.

VOLLEYBALL

ILH Division III girls: Christian Academy vs. Island Pacific, 5:30 p.m.; Assets vs.

Lanakila Baptist, 7 p.m. Matches at

Hanalani.

OIA East Division I Girls: Kaiser vs

Castle; Roosevelt vs Moanalua; Kalaheo vs Farrington, games at 7 p.m.

OIA East Division I/II Girls: Kalani vs Kahuku, at 7 p.m.

OIA East Division II Girls: Kaimuki at

Anuenue, at 5 p.m.; Kailua at McKinley,

at 7 p.m.

NA WAHINE IKAIKA

A paddling race for women

Oct. 5

9 a.m., Hawaii Kai to Kaimana Beach

Early bird registration is $32 per person in single and double crafts, with OC-3 and OC-6 cost of $25 per person through midnight, Oct. 3. Register online at:

https://flpregister.com/457

Klipper amateur

Golf tournament

Oct. 10-12

At Kaneohe Klipper Golf Course

Entry fee is $205 per person. Entries must be recieved by Sept. 30, apply online at https://mccshawaii.com/wp-content/uploads/2019/06/2019-PPP-Inst-June-fill-1.pdf

RED BULL QUEEN OF THE BAY

Oct. 1–Nov. 21

At Waimea Bay

The event is the first-ever all-women big-wave surf competiton. Featuring Hawaii surfers; Keala Kennelly, Makani Adric, Paige Alms, Emily Erickson, Kelta O’Rourke, Jamilah Star, and Andrea Moller. For more information on the event, please visit: redbull.com/queenofthebay

ILH

Tuesday

Girls varsity, division I

‘Iolani def. Mid Pacific 25-20, 25-15, 25-15.

Le Jardin def. Maryknoll 26-24, 25-22, 15-6.

Girls junior varsity, division I

Maryknoll def. Sacred Hearts 25-6, 25-23.

Mid Pacific def. Hawaii Baptist 25-11,

25-13.

Girls junior varsity, division I/II

Hawaiian Baptist def. University 25-19,

25-13.

Girls junior varsity, division II/III

Damien def. Island Pacific 25-9, 25-9.

OIA EAST

Tuesday

Girls varsity, division I/II

Kaiser def. Kaimuki 25-11, 25-13, 25-19.

Moanalua def. Kalani 27-25, 25-14, 25-14.

Girls white, division I/II

Moanalua def. Kalani 21-11, 21-15.

Girls junior varsity, division I/II

Kaiser def. Kaimuki 21-16, 21-13.

Moanalua def. Kalani 21-6, 21-6.

COLLEGE MEN

Western Washington Invitational

At Bellingham, Wash.

Overall top 20 schools

1. Concordia (Ore.) 844

2. Simon Fraser 848

T-3. Stanislaus State 860

T-3. Chico State 860

5. Dixie State 863

6. UC San Diego 870

7. Cal State Monterey Bay 871

8. Western Washington 877

9. Colorado Christian 882

10. Academy of Art 888

11. Saint Martin’s 889

T-12. Cal State East Bay 901

T-12. Hawaii Pacific 901

14. Hawaii Hilo 902

15. Montana State-Billings 904

16. CSU San Bernardino 908

17. Northwest Nazarene 909

18. Notre Dame De Namur 938

Top 20 Individual

T-1. Ethan Casto, West. Wash. 206

T-1. Isaac Lee, Simon Fraser 206

3. Myoung Kim, Chico State 208

T-4. Riley Killip, Concordia 210

T-4. Kobie Lockwood, Stanislaus St. 210

T-4. Spencer Wallace, Dixie St. 210

T-7. Elis Svard, Monterey Bay 211

T-7. Jorgen Viken, Concordia 211

T-9. Ryan Stolys, Simon Fraser 212

T-9. Jaxson Daskalos, Concordia 212

T-9. Brad Sparrer, Stanislaus St. 212

T-12. Aidan Goodfellow, Simon Fraser 212

T-12. Viktor Olund, Concordia 213

T-14. Christopher Colla, Chico St. 214

T-14. Tyler Fitchett, Saint Martin’s 214

T-16. Sergi Barcons, UCSD 215

T-16. Luek Travins, Concordia 215

T-18. Benjamin Graham, Stanislaus St. 216

T-18. Adam Navigato, UCSD 216

T-18. Aidan Thain, W. Wash. 216

Also

T-38. Minsu Lee, HPU 222

T-38. Warren Miller, Hawaii Hilo 222

T-38. Andrew Otani, Hawaii Hilo 222

T-49. K.Kamelamela-Dudoit, HPU 224

T-66. Ryan Torres, HPU 229

T-76. Noah Lau, Hawaii Hilo 232

T-76. Blake Mullen, HPU 232

T-82. Evan Merrier, Hawaii Hilo 233

T-86. Taylor Patrick, Hawaii Hilo 234

T-75. S. Prateepmongkol, HPU 236

World Golf Ranking

Through Sunday

1. Brooks Koepka, USA 12.86

2. Rory McIlroy, NIR 9.61

3. Dustin Johnson, USA 8.88

4. Justin Rose, ENG 7.65

5. Jon Rahm, ESP 7.61

6. Justin Thomas, USA 7.26

7. Patrick Cantlay, USA 6.91

8. Tiger Woods, USA 6.15

9. Francesco Molinari, ITA 5.95

10. Xander Schauffele, USA 5.91

11. Bryson DeChambeau, USA 5.83

12. Paul Casey, ENG 5.60

13. Webb Simpson, USA 5.54

14. Tony Finau, USA 5.49

15. Adam Scott, AUS 5.35

16. Tommy Fleetwood, ENG 5.32

ILH

Varsity girls

Damien 2, University 1

Hawaii Baptist 3, Mid Pacific 0

Kamehameha 2, Punahou 1

St. Andrew’s Priority 3, Pacific Buddhist 0

Sacred Hearts 3, Hanalani 0

Maryknoll 3, Island Pacific 0

Varsity High Game/Series

ULS–Madeira Masterson 138/

Zaylee Ann Nazaire 378

DMS–Marissa Lum 149/385

HBA–Brenn Yoshioka 191/494

PUN–Alison Okamura 179/404

KS–Kelia M. Kamoku 166/

Randi K. Love 416

SA–Jenna Shigezawa 202/501

PBA–Alexandrianna Harman 182/466

SHA–Alysa Choy 213/517

HAN–Sydney Eykyn 132/364

IPA–Kristin Chun 169/458

MRYK–Isabella Chong-Navarre 201/534

Junior varity girls

Hawaii Baptist 3, Mid Pacific 0

Kamehameha 3, Punahou 0

ILH

Tuesday

Boys varsity, division I

‘Iolani 9, Mid Pacific 8. Goal scorers–’Iolani: Andrew Dawson 5, Jon Reiter 2, Sunny Katagiri 2. Mid Pacific: Kamanao Morton 2, Luca Petko, Randy Fukui, Aiden Morris, Kainoa Chong-Gangle 3.

Boys varsity, division II

‘Iolani 6, Mid Pacific 5. Goal scorers–’Iolani: Xander Chen 2, Trent Ilhe 2, Noah Sherman, Kevin Xu. Mid Pacific: Randy Fukui 2, Kama Higa 2,

Miles Sahetapy-Engel.