TODAY

BOWLING

ILH boys: 4:30 p.m., at Hickam Bowling Center.

SOCCER

PacWest men: Notre Dame de Namur at Hawaii Hilo, 7 p.m., at UHH soccer field.

PacWest women: Notre Dame de Namur at Hawaii Hilo, 4:30 p.m., at UHH soccer field.

VOLLEYBALL

PacWest women: Biola vs. Chaminade,

7 p.m., at McCabe gym.

ILH Division I girls playoffs: overall semifinal—Kamehameha at Le Jardin,

6 p.m.

OIA Division I girls playoffs, first round: At Farrington–Kalaheo vs. Nanakuli, 5:30 p.m.; Leilehua at Farrington, to follow. At Waianae–Aiea vs. Kaiser, 5:30 p.m.; Roosevelt at Waianae, to follow.

OIA Division II girls playoffs, first round: At Pearl City–Waialua vs. Kalani, 5:30 p.m.; Kailua at Pearl City, to follow.

WATER POLO

ILH Division I boys: Mid-Pacific at

Kamehameha, 6 p.m.

ILH Division II boys: Mid-Pacific at

Kamehameha, 5 p.m.

THURSDAY

BOWLING

OIA East: 5 p.m. at K-Bay Lanes.

OIA West: 5 p.m. at Schofield Bowling Center.

SOCCER

Big West women: UC Irvine vs. Hawaii,

7 p.m., at Waipio Peninsula Soccer

Stadium.

VOLLEYBALL

PacWest women: Biola vs. Hawaii

Pacific, 7 p.m., at St. Francis gym;

Concordia-Irvine at Hawaii Hilo, 7 p.m., at UHH gym.

OIA Division I girls playoffs,

quarterfinals. At Moanalua: Leilehua/Farrington winner vs. Kapolei, 5:30 p.m.; Kalaheo/Nanakuli winner vs. Moanalua, to follow. At Mililani: Roosevelt/Waianae winner vs. Kahuku, 5:30 p.m.; Aiea/Kaiser winner vs. Mililani, to follow.

OIA Division II girls playoffs,

semifinals: Waialua/Kalani winner vs. Campbell, 5:30 p.m.;

Pearl City/Kailua winner vs. McKinley, to follow. Matches at McKinley.

ILH PLAYOFFS

Tuesday

Girls varsity, division I

Kamehameha def. ‘Iolani 19-25, 15-25,

25-22, 25-14, 17-15.

Girls varsity, division II

La Pietra def. Hanalani 25-19, 19-25,

25-19, 26-24.

OIA PLAYOFFS

Monday

Girls white varsity, division II

Semifinals

Pearl City def. Kalani 15-21, 21-18, 15-7.

Girls junior varsity, division II

Campbell def. Kailua 21-10, 21-8.

BIIF

Girls varsity

Konawaena def. Hawaii Prep 25-22,

25-22, 25-20.

Girls junior varsity

Konawaena def. Hawaii Prep 25-18, 25-16.

ILH

Boys varsity, division II

Le Jardin 11, ‘Iolani 8

Goal scorers–LJA: Scott Parrish 7,

Bronson Birdsall, Shane Tanner, Marcus Webster, Isaac Wrobel. IOL: Trent Ilhe 6, Xander Chen, Kevin Xu.

ILH girls

Tuesday

At Hickam Bowling Center

Mid Pacific 3, University 0

Maryknoll 3, Hanalani 0

Puanhou 3, Pacific Buddhist 0

St. Andrew’s 3, Island Pacific 0

‘Iolani 3, Damien 0

High game/series

MRYK: Mikaela Anne Cayet 151/449

MPI: Siena Usui 172/419

DMS: Christine Nguyen 144/393

HAN: Kaydence Issaacs 170/371

PUN: Heaven Hense-Dorro 175/360

IPA: Kristin Chun 185/444

IOL: Carianne Takeuchi 189/501

ULS: Melia Kekaulike 135/386

PBA: Alexandrianna Harmon 207/478

SA: Jenna Shigezawa 171/456

Junior varsity

‘Iolani 3, Damien 0

College Men

Concordia Portland Invitational

Final results

Team

1. Simon Fraser 858

2. Colorado Springs 858

3. Western Washington 861

4. Concordia-Portland 863

5. Academy of Art 870

6. Westminister (Utah) 872

7. Saint Martin’s 879

8. Monstana St. Billings 896

9. Holy Names 898

10. Northwest Nazrene 900

11. Hawaii Hilo 910

12. Grays Harbor 917

13. Dominican (Calif.) 919

14. Bellevue (Wash.) 929

Hilo golfers

T-26. Warren Miller 220

T-50. Evan Merrier 229

53. Taylor Patrick 230

69. Noah Lau 238

77. Andrew Otani 151

College women

Concordia Portland Invitational

Final results

Team

1. Simon Graser 607

2. Western Wash. 617

3. Concordia-Portland 618

4. Holy Names 628

5. Northwest Nazarene 629

6. Dominican (Calif.) 644

7. Montana St. Billings 652

8. Hawaii Hilo 658

9. St. Martin’s 678

10. Hawaii Pacific 685

Overall top 7 individuals

1. Cammie Decker, Concordia 149

2. Claire Shubin, Dominican 149

3. Jae Park, Concordia 150

T-4. Jaya Rampuri, Simon Fraser 151

T-4. Lacy Overstreet, West. Wash. 151

T-6. Megan Billeter, West. Wash. 152

T-6. Claire Lovan, Simon Fraser 152

Hilo golfers

T-28. Kaelyn Uchida 162

32. Carli Shimokihara 164

35. Kiri Oshiro 166

T-37. Taryn Taguma 169

T-43. Keely Kitamura 172

Hawaii Pacific golfers

T-14. Kaley Saludares 155

23. Hannah Brown 160

T-50. Kassidy Dunn 185

T-50. Victoria McQuay 185

54. Avery Weil 685