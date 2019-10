CALENDAR

TODAY

BOWLING

ILH boys: 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

SOCCER

PacWest men: Dominican vs. Hawaii Pacific, 7 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

PacWest women: Dominican vs. Hawaii Pacific, 4:30 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

VOLLEYBALL

HHSAA Girls Division I Tournament, first round: Kapolei at Waiakea, 4:30 p.m.; Le Jardin at Kamehameha-Maui, 5 p.m.; Waianae at Moanalua; Kahuku at Punahou, Matches at 6 p.m.

TUESDAY

BOWLING

ILH girls: 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

WATER POLO

ILH boys: Varsity I—‘Iolani at Punahou, 6 p.m. Varsity II—‘Iolani at Punahou, 5 p.m.; Mid-Pacific vs. Le Jardin, 5 p.m. at ‘Iolani.

AIR RIFLERY

OIA Air Riflery Championships

Team

Boys

Moanalua 2130.52, Pearl City 2081.48

Scoring—MOA: Chase Nakata 548.17; Alec Fong 546.21; Aiden Fong 523.05; Sage Bantonila 513.09. PC: Cade Aihara 553.19; Jacob Antonio 535.15; Colby Aihara 499.03; Ethan Santiago 494.11.

Girls

Moanalua 2071.36, Kalani 2068.49

Scoring—MOA: Lexi Tokuda 532.12; Kendell Hung Ino 524.14; Olivia Akina 509.06; Tiffany Marn 506.08. KALN: Sara Jessica Toma 526.15; Katheren Lam 516.08; Danielle Sales 515.14; Kayla Lim 511.12.

Individual

Boys

1, Alec Fong, Moanalua, 634

2, Cade Aihara, Pearl City, 632.3

3, Brycen Yamaguchi, Kalani, 631.1

4, Chase Nakata, Moanalua, 629.4

5, Jacob Antonio, Pearl City, 625.3

6, Jones Hughes, Kahuku, 620.3

7, Christopher Kop, Kalani, 620

8, Duane Cobeen, Kalaheo, 612.3

9, Rainer Tanaka, Kalani, 526.13

10, Blaine Nagaki, Castle, 524.09

11, Aidan Fong, Moanalua, 523.05

12, Zachary Kawada, Kaiser, 522.11

13, Dillon Takamura, Castle, 521.15

14, Sean Delara, Pearl City, 516.12

15, Sage Caneso Bantolina, Moanalua, 513.09

16, Alexander Paul, Moanalua, 512.12

17, Rickie Barros, Kailua, 512.06

18, Jared Bahng, Kaiser, 510.14

19, Chris Guerra, Moanalua, 509.1

20, Brendan Nip, Kaiser, 504.06

21, Alexander Lau, Moanalua, 500.09

22, Colby Aihara, Pearl City, 499.03

23, Payton Hotta, Leilehua, 497.08

24, Cyrus,Ching, Moanalua, 496.1

25, Christian Lau, Kapolei, 496.09

26, Landon Lau, Moanalua, 496.07

27, Roosebelt Pascual, Waialua, 495.12

28, Vincent Luu, Kailua, 495.07

29, Ethan Santiago, Pearl City, 494.11

30, Truman Leung, Kaiser, 493.1

31, Samuel Salonga, Kaiser, 492.04

32, Gabriel Taira, Moanalua, 488.07

33, Antonio Velasco, Pearl City, 485.06

34, Daniel Kim, Kaiser, 482.09

35, Angel Velazquez, Kalaheo, 481.1

36, Dylan Sodetani, Pearl City, 472.07

Girls

1, Lexi Tokuda, Moanalua, 618.4

2, Ebonie Lo, Moanalua, 611.8

3, Chanyn Santos, Pearl City, 609.2

4, Sara Jessica Toma, Kalani, 606.8

5, Jewel Rivera, Pearl City, 603.9

6, Kendelle Hung Ino, Moanalua, 598.8

7, Carly Jo Yoshida, Leilehua, 594.3

8, Lina Gaylord, Kailua, 526.17

9, Katheren Lam, Kalani, 516.08

10, Danielle Sales, Kalani, 515.14

11, Ruimin Lin, Moanalua, 515.1

12, Rachel Ballungay, Leilehua, 512.11

13, Kayla Lim, Kalani, 511.12

14, Audrey Li , Kalani, 511.09

15, Joy Miyazaki, Pearl City, 511.08

16, Remy Kubota, Pearl City, 510.15

17, Lauren Suzuki, Pearl City, 509.06

18, Olivia Akina, Moanalua, 509.06

19, Lilinoe Chinen, Pearl City, 508.07

20, Tiffany Marn, Moanalua, 506.08

21, Bryce Jones, Kailua, 506.07

22, Elena Provencal, Kalaheo, 506.05

23, Rylee Galino, Moanalua, 505.08

24, Hermary Gonzales, Pearl City, 504.1

25, Jennifer Kimura, Kaiser, 504.08

26, Natalianna Ferrera, Leilehua, 504.08

27, Cassandra Au, Moanalua, 502.08

28, Megan Ibara, Kaiser, 500.11

29, Amber Chu, Kailua, 500.1

30, Keana Soda, Kailua, 494.09

31, Janelle Liang, Pearl City, 488.06

32, Brooke Barboza, Waialua, 483.08

33, Hannah Madiam, Kalaheo, 475.08

34, Love Akina, Moanalua, 464.01

35, Sydney Aoki, Kailua, 450.03

36, Ailani Grach, Waialua, 444.02

RUNNING

HMSA 30K Run

Sunday, At Kapiolani Park

Male Open: 1, Kengo Yoshimoto 1:57:22.2; 2, Zachary Lee 2:00:42.8; 3, Victor Arenas 2:01:51.3

Male 14 Under: 1, Riley Herradura 3:13:24.3; 2, Keola Correa 4:13:14.0

Men 15 To 19: 1, Joe Dean Steward 2:53:39.8; 2, Ocean Kekoa Tugaoen 3:33:43.1

Men 20 To 24: 1, Aaron Nonaka 2:16:18.1; 2, Ryosuke Asai 2:21:48.9; 3, Hovlawd Eirik 2:56:15.2

Men 25 To 29: 1, Motoki Nakamura 2:11:25.1; 2, Morgan Rabalais 2:17:26.1; 3, Jordan Bongolan 2:27:55.5

Men 30 To 34: 1, Simon Wolnizer 2:05:43.0; 2, Christopher Salas 2:14:55.5; 3, Michael Cacal 2:31:44.2

Men 35 To 39: 1, John Badua 2:06:42.6; 2, Lindsey Dymond 2:15:13.1; 3, Danilo Rodrigues 2:20:21.0

Men 40 To 44: 1, Grant Akamine 2:21:48.7; 2, Richard Boge 2:27:39.4; 3, Timothy Busby 2:29:21.6

Men 45 To 49: 1, George Munoz 2:05:29.8; 2, Masaomi Uchida 2:20:25.1; 3, Jeff Haring 2:25:42.8

Men 50 To 54: 1, Jon Weston 2:19:22.0; 2, Nobuyuki Tsuchiya 2:28:58.9; 3, Stephen Foley 2:32:45.2

Men 55 To 59: 1, Paul Hopkins 2:18:07.2; 2, Harrison Kiehm 2:22:10.8; 3, Bob Everson 2:32:15.5

Men 60 To 64: 1, Joseph Bariyanga 2:06:53.1; 2, Jae Han 2:32:01.4; 3, Les Omura 2:48:13.9

Men 65 To 69: 1, James Baldauf 2:56:01.4; 2, John Wat 3:03:46.1; 3, Robert Sweney 3:47:36.4

Men 70 To 74: 1, Keith Campbell 2:35:02.7; 2, Mike Canite 3:03:51.6; 3, Karl Heinz Doverman 4:41:55.7

Men 75 To 79: 1, John Ishikawa 2:59:59.4; 2, Alfred Chun 3:36:29.4

Female Open: 1, Cindy Anderson 1:58:10.9; 2, Alison Sukolsky 2:07:20.0; 3, Akiko Patterson 2:11:57.5

Female 15 To 19: 1, Lauren Arakaki 3:19:35.5

Female 20 To 24: 1, Noe Lum 2:35:33.4; 2, Erica Szczechowski 2:48:02.8; 3, Haley Specht 3:20:51.0

Female 25 To 29: 1, Zoe Worobel 2:14:38.3; 2, Mersadi Olson 2:17:00.0; 3, Rebecca Yasutake 2:24:33.4

Female 30 To 34: 1, Kristen Imada 2:30:32.0; 2, Lisa Swartzfager 2:34:04.2; 3, Summer Cox 2:34:44.1

Female 35 To 39: 1, Laura Darrow 2:29:43.9; 2, Lauren Kalae Bustamante 2:38:51.0; 3, Erin Sakai 2:42:38.4

Female 40 To 44: 1, Miyuki Munoz 2:25:56.7; 2, Tammy Bautista 2:26:51.6; 3, Kiyomi Shimizu 2:30:01.1

Female 45 To 49: 1, Lori Nishida 2:32:00.2; 2, Julia Okinaka 2:37:07.0; 3, Karla Zarate-Ramirez 2:48:50.5

Female 50 To 54: 1, Satomi Fujimura 2:37:10.7; 2, Uilani Pauole De Sa 2:43:36.9; 3, Maile Burbey 2:53:49.6

Female 55 To 59: 1, Belinda Barnes 2:52:47.1; 2, Kay Hada 2:55:18.6; 3, Peggy Maxwell-Luke 2:56:07.8

Female 60 To 64: 1, Shelly Cooper 3:00:18.7; 2, Pei Pei Richards 3:26:17.5; 3, Amy Tatsuno 3:29:55.7

Female 65 To 69: 1, Roesmary Adam-Terem 3:54:06.6; 2, Linda Moran 4:15:09.3; 3, Patricia J Lee 4:25:05.2

Female 70 To 74: 1, Judith Inazu 4:34:12.9; 2, Catherine Chan 4:53:34.9

SOCCER

PacWest men

Dominican (CA) 3, Chaminade 2

Goal Scorers—Domincan: Eddie Silverbush 14:17; Luke Raley 31:13; Silverbush 74:06. Chaminade: Kelton Cheney 31:13; Colin Roemer 61:37.

PacWest women

Dominican (CA) 0, Chaminade 0