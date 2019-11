[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

College women: Pac 12 preview, all day, at Kailua-Kona.

TUESDAY

BASKETBALL

College women: San Diego State at Hawaii, 7 p.m., at Stan Sheriff Center.

GOLF

Kailua High School

Surfriders 5K

Sunday

Female Open

1. Kirsten Horning 25:18.9

Female 7 To 12

1. Tai Misailidis 28:37.7; 2. Kaia Matsuoka 31:22.5; 3. Maile Matsuoka 31:47.9

Female 13 To 16

1. Anna Lockert 27:39.5; 2. Margaret Rose Agcaoili 30:43.3; 3. Makayla Lopez 33:11.7.

Female 19 To 24

1. Chelsea-Rose Halkyard 31:48.6; 2. Gabrielle Nicol Mendoza 37:02.5

Female 25 To 29

1. Hailey Goodhue 27:41.7; 2. Azalea Maramba 49:37.6; 3. Eunika Aubrey Dirige 49:41.6.

Female 30 To 34

1. Lucy Lowrey 29:06.9; 2. Christina Austria 32:01.4; 3. Mona Guillermo 34:39.4

Female 35 To 39

1. Connie Liu 25:49.5; 2. Charlene Rockenbrant 26:38.2; 3. Jennifer Siegfried 30:23.9.

Female 40 To 44

1. Jessica Barry-Okahara 34:52.4; 2. Emelyn Rivera-Bucsit 41:33.8; 3. Chantel Tovar 1:00:46.0

Female 45 To 49

1. Laura Grossart 25:52.1; 2. Desiree Hikada 30:16.9; 3. Kiana Mak 31:06.8

Female 50 To 54

1. Cheryl Miram 27:14.8; 2. Sue Hansen 33:35.3; 3. Rieko Goo 36:44.4

Female 55 To 59

1. Jeanine Nakakura 26:17.9; 2. Rhonda Black 28:51.9; 3. Sylvia Brosien 29:20.5

Female 60 To 64

1. Debora Anderson 33:31.7; 2. Beth Blackburn 44:27.8

Female 65 To 69

1. Cynthia Matsuoka 39:06.6

Female 75 To 79

1. Annemarie Storbeck 53:14.2; 2. Sue King-Kishaba 53:14.7

Male Open

1. Evan Nishimura 19:48.0

Male 7 To 12

1. Koen Seidel 27:36.1; 2. CJ Horning 29:00.0; 3. Brennan Agcaolili 30:45.2

Male 13 To 16

1. Jovani Austria 21:49.3; 2. Kai Fraser 22:52.7; 3. Titan Nahinu Engle 23:55.9

Male 17 To 18

1. Christopher Lockert 22:29.6; 2. Samson Rasay 29:59.7; 3. Kamanao Billiland 35:09.1

Male 19 To 24

1. Ben Deguire 22:12.4; 2. Dean Hilario 37:01.6

Male 30 To 34

1. Jeff Rockenbrandt 22:13.8; 2. Sho Sakakura 22:52.6; 3. James Junglen 24:36.6

Male 35 To 39

1. Andrew Kimikawa 25:04.4; 2. Jake Siegfried 30:12.3; 3. Gregory Herbertson 30:25.6

Male 40 To 44

1. Raymond Wilson 21:46.9; 2. Kyle Matsuoka 27:21.8; 3. Keith Ufer 28:32.2

Male 45 To 49

1. Kenwynn Goo 24:32.2; 2. Peter-Michael Seidel 27:36.5; 3. Darren Greene 27:56.6

Male 50 To 54

1. Michael Person 29:17.2; 2. Daniel Lockert 36:38.3; 3. Joseph Tribbey 44:17.3

Male 55 To 59

1. Nathan Kadota 25:41.5.

Kaanapali Collegiate Classic

Sunday

At Lahaina

Final Round

1 Oklahoma 268-274-263—805

2 Washington 274-267-269—810

3 UCLA 269-274-274—817

4 Georgia 277-275-267—819

5 South Carolina 277-269-274—820-

6 Liberty 272-272-279—823

7 West Virginia 273-273-280—826

8 Kansas 268-280-279—827

9 Clemson 275-282-272—829

10 Boise State 275-275-285—835

11 Wyoming 288-279-279—846

12 Sacramento State 286-276-288—850

13 North Texas 290-291-273—854

14 UC Santa Barbara 281-292-282—855

15 Gonzaga 289-281-286—856

16 Air Force 280-292-290—862

17 Southern Illinois 282-297-285—864

18 Hawaii 282-291-297—870

19 Connecticut 292-287-295—874

20 George Washington 295-289-298—882

Individual Finishers

Trent Phillips, Georgia 65-64-64—193

Quade Cummins, Oklahoma 65-66-62—193

Ryan Hall, South Carolina 65-69-66—200

Zack Gordon, Clemson 67-65-69—201

Petr Hruby, Washington 70-65-66—201

Bryan Wiyang Teoh, UCLA 66-68-68—202

Luke Kluver, Kansas 67-69-66—202

Paul Margolis, Washington 69-66-68—203

Alexandre Fuchs, Liberty 68-67-68—203

Kirby Coe-Kirkham, Wyoming 71-64-69—204

Garett Reband, Oklahoma 64-70-70—204

Henry Lee, Washington 66-68-71—205

Trevor Phillips, Georgia 65-72-68—205

Davis Thompson, Georgia 68-70-67—205

Devon Bling, UCLA 67-67-71—205

Logan McAllister, Oklahoma 71-67-67—205

Jamie Wilson, South Carolina 70-66-69—205

Nico Lang, West Virginia 67-69-70—206

Jack Wall, South Carolina 70-68-68—206

Jonathan Yaun, Liberty 67-65-74—206

Eddy Lai, UCLA 69-68-69—206

Noah Woolsey, Washington 74-68-64—206

Skyler Eubank, Boise State 75-65-66—206

Spencer Ralston, Georgia 73-68-65—206

Also:

Justin Ngan, Hawaii 71-66-72—209

Nickolaus Nelson, Hawaii 70-74-74—218

Trevor Hirata, Hawaii 72-76-76—224

Matthew Lloyd, Hawaii 71-74-79—224