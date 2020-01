[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Calendar

Today

BASKETBALL

PacWest men: Fresno Pacific vs.

Chaminade, 5:30 p.m., at McCabe Gym.; Point Loma vs. Hawaii Pacific, 6:30 p.m., at St. Francis Gym; Biola vs. Hawaii Hilo, 7:30 p.m., at Afook-Chinen Civic

Auditorium.

PacWest women: Fresno Pacific vs. Chaminade, 3:30 p.m., at McCabe Gym; Point Loma vs. Hawaii Pacific, 4:30 p.m., at St. Francis Gym; Biola vs. Hawaii Hilo, 7:30 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium.

BASKETBALL

ILH Division I-AA boys: Punahou at

‘Iolani, 6:30 p.m.; Maryknoll at

Kamehameha, 5 p.m.

ILH Division II girls: University at

Kamehameha I-AA, 6:30 p.m.; Sacred Hearts at Punahou I-AA, 6:30 p.m.

ILH Division III girls: Island Pacific at

Hawaiian Mission, 5 p.m.; La Pietra vs. Christian Academy, 6:30 p.m., at Hawaiian Mission.

GOLF

Sony Open in Hawaii: Sony Dream Cup Pro-Am and Monday Pro-Am, 10 a.m., at Waialae Country Club.

SURFING

Da Hui Backdoor Shootout: 8 a.m., at Ehukai Beach Park.

Tuesday

BASKETBALL

ILH Division I boys: ‘Iolani at Mid-Pacific, 6 p.m.; Punahou at Damien, 6 p.m.;

Maryknoll at Kamehameha, 6:30 p.m.

ILH Division I girls: Punahou at

Kamehameha, 5 p.m.; Maryknoll at ‘Iolani, 6 p.m.

ILH Division III boys: Lanakila Baptist vs. Island Pacific, 5 p.m., at Hawaiian Mission; Christian Academy at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.

OIA East girls: McKinley at Anuenue, 5:30 p.m.; Kahuku at Castle, Kalani at

Kalaheo, Moanalua at Kailua, Roosvelt at Farrington, Kaiser at Kaimuki; games at 7 p.m.

OIA West girls: Radford at Waialua, 5:30 p.m.; Mililani at Nanakuli, Kapolei at Aiea, Waipahu at Pearl City, Leilehua at Waianae; games at 7 p.m.

GOLF

Sony Open in Hawaii: Pro-Junior

Challenge, 2:45 p.m., at Waialae Country Club.

SOCCER

ILH girls: Pac-Five at ‘Iolani, 4:15 p.m.; Mid-Pacific at Punahou II, 4:15 p.m.;

Kamehameha vs. Sacred Hearts, 4:15 p.m., at Kapiolani.

OIA boys: Pearl City at Kapolei, Radford at Waialua, Waianae at Mililani, Aiea at Leilehua, Nanakuli at Campbell; matches at 7 p.m.

OIA girls: Aiea at Leilehua, 5:30 p.m.; Nanakuli at Campbell, 5:30 p.m.; Waialua at Radford, 5:30 p.m.

SURFING

Da Hui Backdoor Shootout: 8 a.m., at Ehukai Beach Park.

TENNIS

College men: Duke at Hawaii, time TBA, at UH Tennis Complex.

Golf

Sony Open In Hawaii

Pre-Qualifier, par 72

Sunday, At Hoakalei Country Club

Top 40 and ties advance to today’s qualifier

Albert Pistorius 66

Jinho Chung 67

Patrick Grimes 67

Gregor Main 68

Alex Ching 68

Tyler Collier 68

Sam Stilwell 69

Mark Baker 69

Taichi Nabetani 69

Kyohei Nomura 69

Colin Laszlo 69

Katsumasa Miyamoto 70

Hirotaka Kashihara 70

Pablo Martin Benavides 70

Zahkai Brown 70

Remington Hirano 71

Seung Taek Oh 71

Eric Meichtry 71

Nicholas Mason 71

Jake Sarnoff 71

Josh Anderson 71

Toru Nakajima 71

Seungbo Jang 71

Brandon Tsujimoto 72

Hayden Springer 72

Kyosuke Hara 72

Kengo Aoshima 72

Stephen Shephard 72

A.J. Beechler 73

Derek Fribbs 73

Ethan Castle 73

Tarik Can 73

Tomoyo Ikemura 73

Masanori Nagata 73

Thomas Kalinowski 73

Larry Correa 73

Tain Lee 73

Yuki Ikeda 73

Daiki Hirano 74

Ethan Dezzani 74

Masanori Kajiya 74

Ryuhei Sekino 74

Failed to Qaulify

Scott Kim 75

Jason Jakovac 75

Jino Sohn 75

Jason Allred 75

Bryden Macpherson 75

Taiki Yamaura 75

Matt Kang 75

Kazu Yamaura 75

Mitchell Baldridge 75

Anthony Paolucci 76

Kyle Suppa 76

Mason Mallory 76

Tae Wan Lee 76

Chet Bozdog 77

Keawe Soares 77

David Longmire 77

Tadd Fujikawa 77

Alvin Okada 77

Kala Kaaihue 77

Torin Dezzani 77

Andrew Otani 77

Troy Kennedy 77

Eric Bae 77

Winton Munch 77

Rodney Hamblin 77

Robbie Kia 78

Manny Manzone 78

Ha Chunghoon 78

Jordan Holifeld 78

Shigetoshi Hasegawa 78

Gabriel Hernandez 79

Sashimi Uemura 79

Masa Mikura 79

Helaman Ofahengaue 79

Isaiah Telles 80

Daniel Longmire 80

Edward Bevilacqua 80

Kalena Preus 80

Dylan Starrs 80

Masaru Tani 80

Minjun Park 80

Terry Davis 80

B.K. Sobhani 81

Patrick Murakami 81

Kolbe Irei 81

Branden Jungwon 81

Tomo Watanabe 81

Tommy Carpenter 81

Stephan Sim 82

Raddy Sam Fong 82

Thomas Wassum 82

Baekseon Jung 82

Noah Koshi 82

Marshall Funmaker 82

Zak Ferrando 82

Daveyun Jong 83

Izac Silagy 83

Joonya Lopez 84

S.T. Park 84

John Hearn 85

Chase Chulakote 86

Kenichi Yokota 86

AB Eugenio 87

Loren Lum 87

Scott Pearen 88

Chris Lee 89

Eric Kang 93

Aukuso Pelefoti 95

PGA

World Golf Ranking

Through Dec. 29

1. Brooks Koepka, USA 10.43

2. Rory McIlroy, NIR 9.35

3. Jon Rahm, ESP 8.09

4. Justin Thomas, USA 7.08

5. Dustin Johnson, USA 6.92

Running

Bob and Ron’s 5k

Sunday

At Neil Blaisdell Park

Female

Open–1. Tammy Bautista, 20:37.0; 2.

Miyuki Munoz, 21:48.8; 3. Kay Van Akker, 23:29.3.

9 and under–1. Maggie Lippert, 26:32.4; 2. Samantha Tunick, 28:36.8; 3. Leilani Ratchaworapong, 1:03:42.1.

10 to 14 –1. Melody McCloskey, 41:40.6; 2. Arlene Correa-Sua, 56:44.4.

15 to 19 –1. Hana Yoshimori, 33:01.3.

25 to 29–1. Lindsay Erol, 23:52.0; 2. Taisha Santiago, 33:04.6; 3. Skyla Reyes, 38:42.7.

30 to 34–1. Brooke Kincade, 27:34.7; 2. Eileen Babon, 28:23.9; 3. Elizabeth Hilliard, 30:58.9.

35 to 39–1. Heather Wittels, 25:56.8; 2. Laura Nayman, 28:14.9; 3. Christina Kamalo, 28:45.9.

40 to 44–1. Trisha Ching, 28:05.7; 2. Mandy Martin, 30:56.6; 3. Heather Flewelling, 34:02.4.

45 to 49–1. Buffy Whiteman, 27:01.4; 2. Jessica Retrum, 29:38.9; 3. Suzanne Chen, 32:17.1.

50 to 54–1. Ruth Jerome, 33:45.4; 2. Benita Shults, 44:20.5.

55 to 59–1. Kazumi Pugliese, 25:24.3; 2. Jeanine Nakakura, 26:15.2; 3. Rhonda Black, 30:22.5.

60 to 64–1. Beverly Hudgins, 29:19.6; 2. Yvette Flynn, 30:29.5; 3. Laura Chadwell, 39:28.1.

65 to 69–1. Linda Moran, 30:17.5; 2. Christine Summerson, 35:18.8.

70 to 74–1. Karen Loomis, 39:14.6; 2. Catherine Chan, 43:55.8.

80 to 84–1. Joy Schoenecker, 52:38.1.

Male

Open–1. Zachary Lee, 17:17.6; 2. Nicholas Pugliese, 17:25.6; William Ho, 17:37.2.

9 and under–1. Kazuya Fukuda, 25:07.1; 2. Geoffrey Tomsic, 28:44.2; 3. Cavie Tomsic, 42:38.6.

10 to 14–1. Timothy Tunick, 26:31.6; 2. Louie Tomsic, 27:32.1; 3. Robert Schaffer, 36:57.6.

15 to 19–1. Ocean Nakamitsu, 19:26.3; 2. Josiah Williams, 19:43.8; 3. Zion Williams, 21:46.5.

20 to 24–1. Ichitaro Manabe, 19:24.6; 2. Joe Dean Steward, 21:11.1; 3. Carson Burden, 21:23.9.

25 to 29–1. Dan Kaneko, 17:59.3; 2. Ian Wong, 21:23.7; 3. Harrold Navea, 29:33.7.

30 to 34–1. Christopher Salas, 19:28.8; 2. Kevin Enriques, 19:59.3; 3. Tim Lueking, 23:23.3.

35 to 39–1. Hirokazu Toiya, 20:38.3; 2. David Day, 24:26.1; 3. Brian Murphy, 31:09.2.

40 to 44–1. Tomotsugu Goto, 19:07.8; 2. Trivikram Pujar, 21:30.4; 3. Denny Miyashiro, 27:16.1.

45 to 49–1. Kengo Yoshimoto, 18:20.5; 2. George Munoz, 18:30.8; 3. Masaomi Uchida, 19:54.6.

50 to 54–1. Pete Boksanski, 18:25.8; 2. Shaun Schafer, 21:36.0; 3. John Keenan, 22:23.7.

55 to 59–1. Jonathan Lyau, 18:58.7; 2. Johnny Landeza, 24:33.6; 3. Louis Tomsic, 28:34.4

60 to 64–1. Joe Laturnau, 25:14.1; 2. Mark Shorter, 25:55.2; 3. Coswin Saito, 26:25.5.

65 to 69–1. Bruce Johnston, 23:28.7; 2. Frank Pugliese, 26:56.7; 3. David Sanders, 28:02.1.

70 to 74–1. Arthur Fujii, 37:05.2.

OIA Relays

Saturday, at Kalani

Boys

Team Points

1. Kalani 129

2. Kaiser 98

3. Mililani 81

4. Radford 72

5. Roosevelt 69

6. Campbell 55

7. Moanalua 42

8. Leilehua 24

9. Kalaheo 22

10. Pearl City 12

11. Kahuku 10

12. Castle 5

t13. McKinley 4

t13. Waialua 4

Events

1-meter diving

t1. Rei Fukuzawa, SO, Kalani, 230.45; t1. Joshua Lorusso, SO, Kalani, 230.45.

200 Yard Medley Relay

1. Mililani ‘A’ (Aaron Saito, JR; Kosmo Wojack, SR; Blaise Swartwood, SO; Jalen Lum), 1:46.20; 2. Campbell ‘A’, 1:52.35; 3. Kalani ‘A’, 1:54.35; 4. Kaiser ‘A’, 1:55.54; 5. Moanalua ‘A’, 1:57.24.

200 Yard Freestyle Relay

1. Kaiser ‘A’ (Brendan Hanaoka, SR; Dylan Kilpatrick, SO; Micah Ginoza, SR; Ronin Veroza, SO), 1:36.72; 2. Roosevelt ‘A’, 1:39.18; 3. Kalani ‘A’, 1:40.24; 4. Moanalua ‘A’, 1:41.61; 5. Kalaheo ‘A’, 1:42.09.

200 Yard Breaststroke Relay

1. Radford ‘A’ (Jake Palmieri, SR; Pierce Honda, SR; Jonah Lee, JR; Jacob Rauscher, JR), 1:55.593; 2. Kalani ‘A’, 2:07.35; 3. Roosevelt ‘A’, 2:10.59; 4. Campbell ‘A’, 2:22.93; 5. Kaiser ‘A’, 2:34.85.

200 Yard Backstroke Relay

1. Kalani ‘A’ (Rayne Duhaylonsod, JR; Jonah Kamakura, JR; Kainoa Taitano, JR; Kalani Decker, JR), 1:55.60; 2. Radford ‘A’, 1:56.06; 3. Roosevelt ‘A’, 1:59.47; 4. Kaiser ‘A’, 2:00.74; 5. Moanalua ‘A’, 2:10.78.

Boys 800 Yard Freestyle Relay

1. Kalani ‘A’ (Kalani Decker, JR; Riki Watanabe, SO; Dylan Tran, JR; Rayne Duhaylonsod, JR), 7:54.94; 2. Radford ‘A’, 8:01.19; 3. Kaiser ‘A’, 8:14.95; 4. Mililani ‘A’, 8:48.04; 5. Leilehua ‘A’, 8:50.59.

200 Yard Butterfly Relay

1. Roosevelt ‘A’ (Adam Taba, SR; Kai Iwai-King, SR; Jase Ishimi, SR; Dillon Ishimi, SO), 1:48.01; 2. Mililani ‘A’, 1:48.56; 3. Kaiser ‘A’, 1:51.54; 4. Campbell ‘A’, 1:52.55; 5. Radford ‘A’, 1:55.09.

400 Yard Freestyle Relay

1. Kaiser ‘A’ (Micah Ginoza, SR; Brennan Dompe, SR; Isaiah Appasamy, SR; Sam Degadello, JR), 3:38.94; 2. Kalani ‘A’, 3:46.94; 3. Mililani ‘A’, 3:47.95; 4. Leilehua ‘A’, 3:51.31; 5. Kalaheo ‘A’, 3:54.78.

Boys 400 Yard Medley Relay

1. Mililani ‘A’ (Aaron Saito, JR; Kosmo Wojack, SR; Blaise Swartwood, SO; Jalen Lum), 3:48.07; 2. Kalani ‘A’, 3:58.53; 3. Radford ‘A’, 3:58.61; 4. Kaiser ‘A’, 4:31.22; 5. Pearl City ‘A’, 4:39.64.

Girls

Team Points

1. Kalani 112

2. Kaiser 94

3. Roosevelt 89

t4. Mililani 71

t4. Campbell 71

6. Moanalua 46

t7. Leilehua 40

t7. Kalaheo 40

9. Kapolei 36

10. Kahuku 18

11. Waialua 12

12. Pearl City 6

13. Castle 5

t14. Waipahu 4

t14. Radford 4

16. Kailua 2

Events

1-meter diving

t1. Ashley Summer, SR, Kaiser, 369.90; t1. Channe Asuncion, SR, Kaiser, 369.90; t3. Danielle Sales, SO, Kalani, 231.45; t3. Sage Minato, JR, Kalani, 231.45.

200 Yard Medley Relay

1. Mililani ‘A’ (Natalie Low, SO; Abigail Echavaria, JR; Brea Swartwood, SR; Codi Hipolito, JR), 2:02.58; 2. Kapolei ‘A’, 2:04.91; 3. Moanalua ‘A’, 2:08.30; 4. Kalani ‘A’, 2:12.41; 5. Roosevelt ‘A’, 2:19.04.

200 Yard Freestyle Relay

1. Leilehua ‘A’ (Kaya Takashige, SR; Taylor Dinsmore-Nassar, SR; Brina Peters, JR; Abigail Arne, SO), 1:45.94; 2. Campbell ‘A’, 1:47.87; 3. Kapolei ‘A’, 1:51.38; 4. Roosevelt ‘A’, 1:51.77; 5. Kahuku ‘A’, 1:55.83.

200 Yard Breaststroke Relay

1. Kaiser ‘A’ (Emma Chung, SO; Lindsey Fujimori, JR; Leigh Farrah, SR; Keira Johnson, SO), 2:18.65; 2. Roosevelt ‘A’, 2:19.61; 3. Kalani ‘A’, 2:20.35; 4. Kalaheo ‘A’, 2:53.66; 5. Campbell ‘A’, 2:53.82.

200 Yard Backstroke Relay

1. Roosevelt ‘A’ (Neve Dagdagan, FR; Maile Shiroma, SO; Emiko Tajima, SR; Lauren Croll, JR), 2:01.64; 2. Kalani ‘A’, 2:03.21; 3. Kaiser ‘A’, 2:08.99; 4. Kalaheo ‘A’, 2:19.17; 5. Campbell ‘A’, 2:53.00.

800 Yard Freestyle Relay

1. Kalani ‘A’ (Reina Dreyer, SR; Lin Meyers, FR; Mandarine Chyba-Rabeendran, JR; Paulina Ruelas, SR), 8:29.82; 2. Kaiser ‘A”, 8:46.66; 3. Mililani ‘A’, 9:39.98; 4. Roosevelt ‘A’, 10:09.31; 5. Moanalua ‘A’, 11:13.12.

200 Yard Butterfly Relay

1. Roosevelt ‘A’ (Lauren Croll, JR; Emiko Tajima, SR; D’Elle Martin, SR; Neve Dagdagan, FR); 1:57.25; 2. Kaiser, 1:59.10; 3. Campbell ‘A’, 2:00.68; 4. Kapolei ‘A’, 2:03.72; 5. Mililani ‘A’, 2:03.85.

400 Yard Freestyle Relay

1. Kalani ‘A’ (Lin Meyers, FR; Tenley Reha, FR; Mandarine Chyba-Rabeendran, JR; Gessica King, JR), 3:57.27; 2. Kaiser ‘A’, 3:57.48; 3. Mililani ‘A’, 4:14.20; 4. Kahuku ‘A’, 4:17.47; 5. Moanalua ‘A’, 4:18.24.

400 Yard Medley Relay

1. Kalani ‘A’ (Reina Dreyer, SR; Gessica King, JR; Paulina Ruelas, SR; Tenley Reha, FR), 4:18.65; 2. Leilehua ‘A’, 4:29.54; 3. Mililani ‘A’, 4:32.43; 4. Campbell ‘A’, 4:36.56; 5. Kalaheo ‘A’, 5:01.37.

Mixed

200 Yard Freestyle Australian Relay

1. Mililani ‘A’ (James McGuire, MSR; Maile McCall, W; Julian Seale, MSO; Sophia Johnasen, WJR), 1:47.56; 2. Roosevelt ‘A’, 1:47.61; 3. Kalaheo ‘A’, 1:48.66; 4. Kalani ‘A’, 1:51.83; 5. Waialua, 2:00.57.

Soccer

BIIF

Saturday

Boys varsity

Hilo 4, Kamehameha-Hawaii 2

Goal scorers–Hilo: not provided.

Kamehameha-Hawaii: Kamanakai

Paikuli, Ethan Shimabukuro

Girls varsity

Kamehameha-Hawaii 3, Hilo 3

Goal scorers–Kamehameha-Hawaii: Chenoa Frederick 2, Nanea Wong Yuen. Hilo: not provided.