Calendar

Today

BASKETBALL

PacWest men: Holy Names vs.

Chaminade, 7:30 p.m., at McCabe Gym; Concordia vs. Hawaii Hilo, 7:30 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium.

PacWest women: Concordia vs. Hawaii Hilo, 5 p.m., at Afook-Chinen Civic

Auditorium; Holy Names vs. Chaminade, 5:30 p.m., at McCabe Gym.

ILH Division II girls: Single

Elimination Tournament–Le Jardin at Sacred Hearts, 5 p.m.; University at Damien, 6 p.m.

ILH Division III boys: Christian Academy vs. Lanakila Baptist at Klum, 5 p.m.; Island Pacific vs. Assets, 6:0 p.m.; games at Klum gym.

OIA Division I girls: Playoffs, Quarterfinals–Kaiser/Leilehua winner at Kahuku, 6 p.m.; Kapolei/Castle winner at Mililani, 6 p.m.; Kalani/Waipahu winner at Moanalua, 6 p.m.; Nanakuli/Roosevelt winner at Radford, 6 p.m.

OIA Division II girls: Playoffs, Semifinals–McKinley/Pearl City winner at Farrington, 6 p.m.; Waialua/Kalaheo at Campbell, 6 p.m.

SOCCER

OIA Division I girls: Playoffs, Semifinals: At Kapolei–Aiea/Kailua winner vs. Waipahu/Mililani winner, 5:30 p.m.; Pearl City/Moanalua winner vs. Kaiser/Campbell winner, 7 p.m.

OIA Division II girls: Playoffs, Semifinals: At Nanakuli–Radford/McKinley winner vs. Kalaheo, 5:30 p.m.; Waianae/Farrington winner at Nanakuli, 7 p.m.

FRIDAY

BASEBALL

College: Hawaii Pacific alumni game, 5 p.m., at Hans L’Orange Park.

BASKETBALL

ILH Division I boys: Kamehameha at Punahou, ‘Iolani at Saint Louis, 6:30 p.m.

ILH Division II boys: Hawaii Baptist at Le Jardin, 6 p.m.

ILH Division II girls: Kamehameha I-AA at Punahou I-AA, 5 p.m.

OIA boys: Kalani at Moanalua, Kaiser at Farrington, McKinley at Kahuku, Castle at Roosevelt, Kalaheo at Kaimuki, Anuenue at Kailua, varsity games begin 15 minutes after the conclusion of 5:30 p.m. junior varsity game.

SOCCER

ILH girls: Punahou II vs. Damien, 4:15 p.m., TBA; Sacred Hearts at Mid-Pacific, 4:15 p.m.; Pac-Five at Kamehameha, 4:15 p.m.; ‘Iolani at Punahou, 4:15 p.m.

OIA girls: OIA Soccer Championship Playoffs—Division I, Fifth Place game: Consolation game winners TBD, 5:30 p.m. at Pearl City; Third Place game: Semifinals losers TBD, 7 p.m. at Pearl City.

SWIMMING

ILH meet: at Punahou, 5 p.m.

OIA Championships: Trials, 3:15 p.m., at Veterans Memorial Aquatic Center.

VOLLEYBALL

College men: Hawaii alumni match, 7 p.m., at Stan Sheriff Center.

WRESTLING

ILH boys: At Damien–Pac-Five vs. ‘Iolani, Punahou vs. Damien, Kamehameha vs. Saint Louis; matches begin at 5:30 p.m.

ILH girls: Round robin, 5:30 p.m., at Damien.

OIA: Dual Meet Championships, 4:30 p.m., at Campbell.

BASKETBALL

BIIF

Wednesday

Boys varsity

Hawaii Prep 51, Kamehameha-Hawaii 50

Konawaena 59, Keaau 44

Leading scorers–Hawaii Prep: Michael Hughes 21. Kamehameha-Hawaii:

Izayah Chartrand-Panera 26. Konawaena: Wai‘ipo Louis 14, Joah Gacayan 11, Kahiau Holzgrove 10. Keeau: CJ Fung 10, Israel Keaulana-Balgas 10.

Boys junior varsity

Keaau 51, Konawaena 43

Girls varsity

Wednesday

Hawaii Prep 41, Ka‘u 29

Leading scorers–Hawaii Prep: Maja Burdova 15, Mariah Borce 12. Ka‘u: Grace Smith 8.

Tuesday

Konawaena 54, Waiakea 50, OT

Leading scorers–Konawaena: Caiyle Kaupu 21, Kaliana Salazar-Harrell 12. Waiakea: Tayvia Cabatbat 10.

Girls junior varsity

Konawaena 30, Waiakea 27

ILH

Wednesday

Boys varsity, Division I

Damien 49, Punahou 47

Maryknoll 47, ‘Iolani 34

Saint Louis 56, Mid-Pacific 41

Leading scorers–Damien: Tino Antonio 13, Jake Holtz 12, Hayden Bayudan 10, Bryce Forbes 10. Punahou: Ryder Hsuing 16. Maryknoll: Niko Robben 12. ‘Iolani: Andrew Dawson 9. Saint Louis: Jayden de Laura 15, Isaac Silva 12. Mid-Pacific: Elijah Kahue-Parker 16, Adonis Espania 14.

Boys varsity, Division I-AA

Punahou 49, ‘Iolani 44

Leading scorers–Punahou: Blake Shew 15, Dylan Yamada 10. ‘Iolani: Noah Gaudi 13, Riley Usami 13.

Girls varsity, Division I-AA

Punahou 44, ‘Iolani 40

Leading scorers–Punahou: Drew Dunaway 12. ‘Iolani: Angela Mae Oasay 12, Myla Pellegrini 11.

Tuesday

Girls varsity, Division II

Single Elimination Tournament

Le Jardin 42, Christian Academy 25

OIA

Girls junior varsity, division II

Wednesday

Championship

Farrington 45, Campbell 42

Leading scorers–Farrington: Felicia Nashion 17, Alyssa Kamealoha 15.

Campbell: Vaelua Fatu 16, Sydnee

Patanapaiboon 14.

College Men

Wednesday

East

Cincinnati 89, Temple 82

Fordham 59, George Washington 54

Navy 60, Boston U. 58

Pittsburgh 74, Boston College 72

Rhode Island 77, Duquesne 55

Seton Hall 73, Providence 64

UMBC 69, Hartford 60

Vermont 59, Maine 57

W. Kentucky 64, Marshall 60

South

Alabama 77, Vanderbilt 62

Auburn 80, South Carolina 67

Chattanooga 92, The Citadel 69

Davidson 71, Saint Louis 59

Furman 101, Samford 78

George Mason 73, UMass 63

Louisville 68, Georgia Tech 64

Mississippi St. 77, Arkansas 70

Richmond 75, La Salle 57

Virginia Tech 79, North Carolina 77

Midwest

Bradley 75, Illinois St. 63

Creighton 83, DePaul 68

Dayton 86, St. Bonaventure 60

Drake 73, Evansville 50

Iowa 85, Rutgers 80

Loyola of Chicago 75, Indiana St. 55

Penn St. 72, Michigan 63

S. Illinois 68, N. Iowa 66

Syracuse 84, Notre Dame 82

Xavier 66, Georgetown 57

Southwest

Lamar 89, Incarnate Word 77

SMU 84, East Carolina 64

Sam Houston St. 82, Abilene Christian 76

Texas A&M-CC 74, New Orleans 71

Tulsa 80, Memphis 40

UALR 81, Troy 63

West

CS Northridge 83, UC Santa Barbara 75

Cal St.-Fullerton 78, UC Davis 74

California Baptist 85, Chicago St. 53

Colorado St. 86, Fresno St. 68

Long Beach St. 63, UC Irvine 56

College Women

Top 25

Wednesday

No. 2 Baylor 66, TCU 57

Oklahoma St. 57, No. 25 West Virginia 55

ILH

Dual Meet 2

Jan. 17

At Le Jardin

Boys

Team–1. Mid-Pacific, 50 points; 2. Le Jardin, 42.

200-meter medley relay–1. Le Jardin ‘A’ (Marcus Webster, Thomas Caps, Ethan Ravelo, Logan Lefforge), 1:58.33; 2. Mid-Pacific, 2:08.09; 3. Mid-Pacific, 2:11.67.

200-meter free–1. Luca Petko, Mid-Pacific, 2:08.13; 2. Kahiki Kukea-Shultz, Mid-Pacific, 2:16.54; 3. Logan Lefforge, Le Jardin, 2:29.23.

200-meter IM–1. Thomas Caps, Le Jardin, 2:12.90; 2. Yoshi Kajihiro, Mid-Pacific, 2:34.84; 3. Knut Robinson, Mid-Pacific, 2:44.53.

50-meter free–1. Kamana‘o Morton, Mid-Pacific, 27.31; 2. Marcus Webster, Le Jardin, 28.10; 3. Ryan Settle, Le Jardin, 35.49.

100-meter fly–1. Ethan Ravelo, Le Jardin, 1:02.46; 2. Taro Tsuji, Mid-Pacific, 1:06.46; 3. Yoshi Kajihiro, Mid-Pacific, 1:08.45.

100-meter free–1. Luca Petko, Mid-Pacific, 58.48; 2. Brett Tom, Mid-Pacific, 1:03.69; 3. Logan Lefforge, Le Jardin, 1:07.85.

400-meter free–1. Ethan Ravelo, Le Jardin, 4:40.97; 2. Brett Tom, Mid-Pacific, 4:57.87; 3. James Dillon, Le Jardin, 5:59.80.

200-meter free relay–1. Le Jardin ‘A’ (Thomas Caps, Donovan Story, Ethan Ravelo, Marcus Webster), 1:48.32; 2. Mid-Pacific ‘A’, 1:51.70; 3. Mid-Pacific ‘B’, 2:06.90.

100-meter back–1. Taro Tsuji, Mid-Pacific, 1:15.88; 2. Donovan Story, Le Jardin, 1:22.17.

100-meter breast–1. Thomas Caps, Le Jardin, 1:05.11; 2. Kahiki Kukea Shultz, Mid-Pacific, 1:15.84; 3. Marcus Webster, Le Jardin, 1:34.88.

400-meter free relay–1. Mid-Pacific ‘A’ (Brett Tom, Kahiki Kukea-Shultz, Kamana‘o Morton, Luca Petko), 4:12.61; 2. Le Jardin ‘A’, 4:52.66.

Girls

Team–1. Le Jardin, 55 points; 2. Mid-Pacific, 39.

200-meter medley relay–1. Le Jardin ‘A’ (Alana Barthel, Belle Abbas, Catie Ferandin, Gillian Watts), 2:15.02; 2. Mid-Pacific ‘A’, 2:19.41; 3. Le Jardin ‘B’, 2:29.46.

200-meter free–1. Ashley Uyematsu, Mid-Pacific, 2:28.70; 2. Lana Ravelo, Le Jardin, 2:30.93; 3. Fiona Bessinger, Le Jardin, 2:35.35.

200-meter IM–1. Alana Barthel, Le Jardin, 2:30.10; 2. Sydney Kau, Mid-Pacific, 2:42.86; 3. Skylar Webb, Le Jardin, 2:53.10.

50-meter free–1. Catie Ferandin, Le Jardin, 28.32; 2. Kimi Oshiro, Mid-Pacific, 31.04; 3. Kayla Garo-Drzymala, Mid-Pacific, 31.55.

100-meter fly–1. Catie Ferandin, Le Jardin, 1:10.92; 2. Kamaile Palaualelo, Mid-Pacific, 1:14.39; 3. Alissa Sue-Ako, Le Jardin, 1:34.44.

100-meter free–1. Kamaile Palaualelo, Mid-Pacific, 1:07.09; 2. Kimi Oshiro, Mid-Pacific, 1:08.38; 3. Fiona Bessinger, Le Jardin, 1:10.70.

400-meter free–1. Ashley Uyematsu, Mid-Pacific, 5:08.43; 2. Skylar Webb, Le Jardin, 5:10.75; 3. Aleah Webb, Le Jardin, 5:35.24.

200-meter free relay–1. Le Jardin ‘A’ (Fiona Bessinger, Sarah Tarquin, Skylar Webb, Gillian Watts), 2:08.76; 2. Mid-Pacific ‘A’, 2:11.24; 3. Le Jardin, 2:16.30.

100-meter back–1. Alana Barthel, Le Jardin, 1:06.64; 2. Sydney Kau, Mid-Pacific, 1:16.50; 3. Kayla Garo-Drzymala, Mid-Pacific, 1:17.33.

100-meter breast–1. Lana Ravelo, Le Jardin, 1:26.26; 2. Belle Abbas, Le Jardin, 1:27.06; 3. Kaitlyn Yoshimoto, Mid-Pacific, 1:40.92.

400-meter free relay–1. Le Jardin ‘A’ (Catie Ferandin, Alana Barthel, Lana Ravelo, Fiona Bessinger), 4:28.88; 2. Mid-Pacific ‘A’, 4:39.85; 3. Le Jardin ‘B’, 5:14.46.

Canoe Paddling

ILH

Wednesday

Girls

Varsity I–1. Punahou (Sky Ross, Rory Kilmer, Emma McDonald, Phoenix Clarke, Nanea Satterfield, Julia Salvador), 21:34; 2. Mid-Pacific, 21:49; 3. Kamehameha, 22:37.

Varsity II–1. ‘Iolani, 24:12; 2. Punahou, 24:21; 3. Mid-Pacific, 24:22.

Junior varsity I–1. Kamehameha, 23:23; 2. Punahou, 23:28; 3. ‘Iolani, 23:58.

Junior varsity II–1. Sacred Hearts 24:01; 2. St. Andrew’s, 24:05; 3. Kamehameha, 24:40.

SOCCER

BIIF

Girls varsity

Wednesday

Kamehameha-Hawaii 9, Honokaa 0

Konawaena 6, Kealakehe 2

Goal scorers–Kamehameha-Hawaii: Chenoa Frederick 2, Sophia Wilson 2,

Kirstyn Mahaulu, Tabitha Pacheco,

Raeshalyn Reaspicio, Kehau Yamanoha, Nanea Wong Yuen. Konawaena: Zane Garrigan 2, Jadyn Hanks 2, Caiya Hanks, Averi Salinas Gouveia.

ILH

Boys varsity

Wednesday

Le Jardin 2, Damien 0

Punahou 2, ‘Iolani 0

Goal scorers–Le Jardin: N/A. Punahou: Nathan Daehler, Dominic Gusmasn.

OIA

Girls varsity, Division I playoffs

Monday

First round

Aiea 3, Kahuku 0

Kaiser 1, Kapolei 0

Pearl City 5, Roosevelt 0

Waipahu 2, Castle 0

English Premier League

Wednesday

Burnley 2, Man United 0

Leicester 4, West Ham 1

Tottenham 2, Norwich 1

Today

Liverpool at Wolverhampton, 10 a.m.

Jan. 29

Liverpool at West Ham, 9:45 a.m.