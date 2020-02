[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]



Calendar

Today

BASEBALL

College: North Dakota State at Hawaii, 1:05 p.m., at Les Murakami Stadium.

BASKETBALL

HHSAA Division I boys state championships: First round–Leilehua at Waiakea, 4 p.m.; Damien at Lahainaluna, 4:30 p.m.; Kaiser at Kahuku, 6 p.m.; Kalaheo at Maryknoll, 6 p.m.

TUESDAY

TENNIS

College men: Washington at Hawaii, time TBA, at UH Tennis Complex.

Air Riflery

ILH

PUNAHOU vs. ISLAND PACIFIC

February 15, 2020

At Punahou

Varsity

PUN 2196

College Men

Rainbow Warriors Volleyball

Feb. 26

Hawaii vs. Nittaidai, 7 p.m.

Feb. 28

Hawaii vs. Nittaidai, 7 p.m.

March 5

Hawaii vs. BYU

March 6

Hawaii vs. BYU

IPA 1357

High Scorers:

Punahou—Megan Goh, Lily Lockwood 373

IPA—Christopher Harris 359

Junior Varsity

PUN 2088

IPA 1955

High Scorers:

Punahou—Lauren De Los Reyes 363

IPA—Michael Jenkins 343

TENNIS

College Women

Sunday

At San Diego, CA

San Diego 4, Hawaii 3

Singles competition

1. Solymar Colling (USD) def. Petra Melounova (UH) 1-6, 6-0, 6-3

2. Satsuki Takamura (UH) def. Gemma Garcia (USD) 6-4, 6-4

3. Elizabeth Goldsmith (USD) def. Bojana Markovic (UH) 6-2, 5-7, 6-4

4. Michelle Pits (UH) def. Helena Francati (USD) 6-2, 7-5

5. Maria Tyrina (USD) def. Nikola Dolakova (UH) 6-1, 1-6, 7-5

6. Kati Kukaras (USD) def. Madison Kim (UH) 7-5 (6-4), 7-5

Doubles competition

1. Petra Melounova/Nikola Dolakova (UH) def. Solymar Colling/Helena Francati (USD) 6-3

2. Bojana Markovic/Satsuki Takamura (UH) def. Daniela Morales/Maria Tyrina (USD) 7-6 (8-6)

3. Gemma Garcia/Elizabeth Goldsmith (USD) def. Michelle Pits/Madison Kim (UH) 6-4

Order of finish: Doubles (1,3,2); Singles (1,2,4,5,3,6)

College Men

Sunday

At Kamuela, HI

#9 Hawai`i Pacific 5, #10 UH Hilo 2

Singles competition

1. Benjamin Loccisano (HPU) def. Martin Soukal (UHH), 6-4, 7-5.

2. Ondrej Ctverak (HPU) def. Chun En Wu (UHH), 6-2, 6-3.

3. Marcel Horning (HPU) def. Arturo Dell`Eva (UHH), 4-6, 6-3, 6-1.

4. Ryohei Arai (HPU) def. Luca Checchia (UHH), 6-2, 3-6, 6-1.

5. Santiago Di Loreto (UHH) def. Matei Panik (HPU), 6-4, 2-6, 6-1.

6. Cheng-Chieh Wang (HPU) def. Alan Cincunegui (UHH), 6-1, 6-1.

Doubles competition

1. Ctverak/Panik (HPU) def. Soukal/En Wu (UHH), 7-5

2. Checchia/Di Loreto (UHH) def. Loccisano/Horning (HPU), 6-4.

3. Dell `Eva/Cincunegui (UHH) def. Wang/Arai (HPU), 6-4.

Order of finish: Doubles (1,3,2); Singles (6,2,1,3,4,5)

Basketball

College Men

Sunday

EAST

Albany (NY) 66, Maine 60

Boston College 71, NC State 68

Duquesne 59, Fordham 54

Iona 78, Marist 70

Loyola (Md.) 84, Colgate 80

Niagara 77, Monmouth (NJ) 72

Rider 79, Quinnipiac 63

Siena 65, Manhattan 52

St. Peter’s 61, Fairfield 44

UConn 64, Memphis 61

Villanova 76, Temple 56

SOUTH

Cincinnati 70, East Carolina 67, OT

Ill.-Chicago 73, N. Kentucky 43

MIDWEST

Drake 85, Evansville 80

Iowa 58, Minnesota 55

Michigan 89, Indiana 65

Missouri St. 71, Indiana St. 58

Nebraska-Omaha 85, Denver 62

S. Dakota St. 75, Fort Wayne 64

Wichita St. 82, Tulane 57

Wright St. 106, IUPUI 66

WEST

Arizona St. 80, California 75

San Diego St. 72, Boise St. 55

Big West Conference

Wednesday

Long Beach State at UC Irvine, 5 p.m.

Thursday

UC Sant Barbara at CS Fullerton 5 p.m.

UC Davis at Cal Poly 5 p.m.

Hawaii at UC Riverside, 6 p.m.

Saturday

Hawaii at Long Beach State, 2 p.m.

UC Davis at UC Santa Barbara, 5 p.m.

UC Riverside at Cal Poly, 5 p.m.

UC Irvine at CSUN, 5 p.m.

College Women

Top 25

No. 3 Oregon 93, USC 67

Georgia Tech 65, No. 4 NC State 61

No. 5 UConn 67, South Florida 47

No. 18 Kentucky 73, No. 6 Miss. St. 62

No. 8 Stanford 69, Colorado 66

No. 9 Louisville 82, Notre Dame 49

No. 10 Maryland 106, Penn State 69

No. 12 Arizona 72, Washington State 57

No. 13 DePaul 97, Xavier 65

Duke 66, No. 14 Florida State 64

No. 16 Texas A&M 73, No. 25 Tenn. 71

No. 17 Iowa 97, Wisconsin 71

No. 19 Northwestern 60, Nebraska 56

Ohio State 80, No. 20 Indiana 76

No. 22 Arizona State 72, Washington 68

No. 23 Arkansas 108, Ole Miss 64

Big West Conference

Thusday

Cal Poly at UC Riverside, 3 p.m.

CSUN at UC Santa Barbara, 5 p.m.

UC Irvine at Long Beach State, 5 p.m.

Saturday

UC Riverside at UCSB, 12 p.m.

Cal Poly at UC Irvine, 12 p.m.

CSUN at Cal State Fullerton, 4 p.m.

UC Davis at Hawaii, 7 p.m.