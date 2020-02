[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Calendar

Today

No major local sporting events scheduled.

TUESDAY

BASKETBALL

PacWest men: Hawaii Pacific vs.

Chaminade, 7:30 p.m., at McCabe Gym.

PacWest women: Hawaii Pacific vs. Chaminade, 5:30 p.m., at McCabe Gym.

VOLLEYBALL

COLLEGE Men

Sunday

No. 13 Grand Canyon def.

No. 6 Pepperdine 17-25, 25-22, 25-23, 25-17

Beach Volleyball

College Women

Outrigger Duke Kahanamoku Beach Classic

Sunday, At Queen’s Beach

No. 3 LSU 4, No. 5 Hawaii 1

1: Kristen Nuss/Claire Coppola, (LSU), def. Pani Napoleon/Morgan Martin, (UH),

21-17, 21-19.

2: Jess Schaben/Sydney Moore, (LSU), def. Scoles/Hannemann, (UH), 16-21, 22-20, 15-11.

3: Ashlyn Rasnick-Pope/Toni Rodriguez, (LSU), def. Brooke Van Sickle/Amy Ozee, (UH), 21-16, 13-21, 15-11.

4: Taryn Kloth/Kelli Agnew, (LSU), def. Kylin Loker/Iosia, (UH), 21-8, 21-13.

5: Hellvig/Huddleston, (UH), def. Allison Coens/Hunter Domanski, (LSU), 21-14, 19-21, 15-11.

Order of finish: 4,1,3*,5,2

No. 5 Hawaii 5, No. 19 Stanford 0

1: Napoleon/Martin, (UH), def. Sunny

Villapando/Charlie Ekstrom, (STAN), 21-16, 21-19.

2: Hannemann/Scoles, (UH), def. Maddie Kriz/Tori Ashkinos, (STAN), 23-25, 21-10, 15-12.

3: Van Sickle/Amy Ozee, (UH), def. Maddie Dailey/Amelia Smith, (STAN), 21-18,

21-19.

4: Hellvig/Huddleston, (UH), def. Blake Sharp/Shannon Richardson, (STAN),

21-14, 21-14.

5: Kekauoha/Iosia, (UH), def.

Berty/Chelsea Mohl, (STAN), 21-17, 24-22.

Order of finish: 4,5,1*,3,2

Sunday’s Results

Semifinal No. 1: LSU 4, UH 1

Semifinal No. 2: UCLA 5, Stanford 0

3rd place: UH 5, Stanford 0

Championship: LSU 3, UCLA 2

Tournament Awards

Aloha Spirit Award: Tori Ashkinos,

Stanford.

Best Blocker: Taryn Kloth, LSU.

Best Defender: Maia Hannemann, UH.

Best Attacker: Savvy Simo, UCLA.

Most Outstanding Player: Kristen Nuss, LSU.

Precision Air Riflery

ILH

Saturday

Varsity

Pac-Five 2239, Punahou 2202

High shooters–Pac-Five: Aerin Dias, 382. Punahou: Lily Lockwood, 376.

Running

Kailua 10-Miler

Sunday, At Kailua

Female

Open–1. Alison Sukolsky, 1:05:01.3; 2. Michelle Nelson, 1:08:45.3; 3. Heather McDermott, 1:09:23.9.

20 to 24–1. Alicia Hansen, 1:16:36.5; 2. Kyle Johnson, 1:42:45.0; 3. Savannah Day, 1:42:45.6.

25 to 29–1. Katey Peck, 1:30:25.2; 2. Bonny Bradway, 1:30:28.6; 3. Ericka Yiu, 1:30:42.2.

30 to 34–1. Aimee Jacobs, 1:14:41.7; 2.

A. Tolnai, 1:15:05.7; 3. Sarah Deane, 1:20:27.9.

35 to 39–1. Laura Darrow, 1:11:00.2; 2. Erin Jackson, 1:11:06.2; 3. Savanna

Steffen, 1:12:42.4.

40 to 44–1. Mandy Lemes, 1:29:19.9; 2. Nicole Bergh, 1:31:23.7; 3. Brooke Nasser, 1:31:39.0.

45 to 49–1. Karen Dixon, 1:22:32.3; 2. Deniece Hicksted, 1:32:38.2; 3. Michelle Kama, 1:42:03.8.

50 to 54–1. Jennifer Poepoe, 1:21:12.1; 2. Jennifer Turvold, 1:24:53.4.

55 to 59–1. Diane Evans, 1:21:15.4; 2. Kelly Martens, 2:06:03.9.

60 to 64–1. Barb Imhof, 1:39:39.1; 2. Tami Ho, 1:50:47.3; 3. Anne Magliulo, 1:50:47.4.

65 to 69–1. Halina Zaleski, 1:32:22.0; 2. Johanna Bugarin, 2:17:52.2.

Male

Open–1. Joel Kronborg, 58:10.1; 2. Kengo Yoshimoto, 59:55.4; 3. Andrew

Medendorp, 1:01:28.0.

15 to 19–1. Ress Nguyen, 1:59:00.1.

20 to 24–1. Andrew Bourckel, 1:04:52.6; 2. Richard Crowley, 1:16:16.4; 3. Jeremy Killeen, 1:19:26.7.

25 to 29–1. Alex Loomis, 1:02:56.1; 2. Dylan McCrea, 1:03:12.9; 3. Todd

Sukolsky, 1:06:36.0.

30 to 34–1. Travis Fitzgerald, 1:05:41.7; 2. Ben Havko, 1:06:07.6; 3. Christopher Salas, 1:06:45.0.

35 to 39–1. Matthew Feick, 1:08:43.0; 2. Ben Thomas, 1:10:48.5; 3. Erick Bannar, 1:14:38.3.

40 to 44–1. Sergio Florian, 1:03:46.6; 2. Trivikram Pujar, 1:18:45.7; 3. Dai Kelly, 1:20:16.1.

45 to 49–1. Masaomi Uchida, 1:11:16.1; 2. Seth Wolcott, 1:11:59.0; 3.

Peter-Michael Seidel, 1:14:45.0.

50 to 54–1. Glenn Todd Bessinger, 1:12:52.7; 2. Carlos Jora, 1:15:35.1; 3. Geoffery Clover, 1:20:56.6.

55 to 59–1. Bob Everson, 1:14:02.3; 2. Johnny Landeza, 1:19:30.0; 3. Erwin Taboada, 1:33:16.5.

60 to 64–1. Mark Shorter, 1:21:39.3; 2. Cameron Yee, 1:30:36.8; 3. Coswin Saito, 1:30:45.8.

70 to 74–1. Claude Levesque, 1:40:52.7; 2. Karl Heinz Dovermann, 2:21:49.8.

75 to 79–1. Dan Talhelm, 1:38:17.8.

Pigeon Racing

Oahu Invitational Flyers

Saturday

From Waimea, Hawaii Island to Oahu

Top 5

1. Jay Alameida, 167.765 miles, 52.75 MPH; 2. Bert Toyooka, 171.240, 52.72; 3. Henry Ikkanda, 167.385, 52.60; 4. Bruce Figueira, 163.319, 52.25; 5. Danny Lum, 167.110, 51.99.

Oahu Junior Golf Association

Oahu Jr. Golf Presents A Valentine Opener

February 15, At Mililani Golf Club

Final round, par 72

Boys

10 and under

77–Brycen James Massey. 94–Carson Kage. 102–Benjamin

Penzes. 109–Kaimi Sells.

11 to 12

72–Tristan Bayot. 75–Gunner Lee. 77–Dylan Sakasegawa,

Anthony Uehara. 82–Noah Villarimo. 84–Riley Mishina. 85–Parker Smith, Maximus Waki. 95–Jason Aruga. 103–Aidan Sugihara.

13 to 14

71–James Fujita. 78–Jackson Ibarra. 79–Tyler Tamayori. 85–Skylor Taylor. 86–Dylan Hey. 88–Reyn Aoki. 94–Justin Todd, Teegan

Haylett, Vincent Tautua. 101–Logan Smith. 106–Jordan Nakamura.

15 to 18

70–Lenny Oshiro. 71–Riki Ohara. 74–Ranson Kaya. 75–Jordan Sato. 77–Noah Camacho. 78–Dane Watanabe. 80–Ka‘ena Kaulia. 81–Rayden Hara-Shimabuku. 86–Dante Sbarbaro. 88–Reece Shiraishi, Ayden Campos. 110–Bryson Nakata.

Girls

10 and under

91–Sakura Ramirez. 100–Makena Yonemura. 105–Keelee Nogawa. 109–Rylee Elizaga.

11 to 12

73–Amy Yewon Cho. 74–Ava Cepeda, Mariko Yonemura. 77–Kady Matsumoto. 79–Kate Nakaoka. 81–Alyssa Kauleinamoku. 82–Mia Nakaoka. 83–Sydney Fuke. 85–Jacey Kage. 89–Samantha Monroe. 93–Sahana Ahmed. 98–Jocelyn Choi. 117–Tatum Frias.

13 to 14

71–Raya Nakao. 77–Nicole Tanoue. 80–Mia Cepeda. 87–Paige Sur. 88–Jessica Doiguchi. 90–Jasmine Choi. 111–Lisa Le.

15 to 18

69–Karissa Kilby. 74–Kara Kaneshiro, Catherine Choi. 75–Kelsie Inouye. 80–Kellie Yamane, Amanda Cunha. 81–Kirra Kawai, Jodi Hagino. 84–Katrina Huang, Moana Nakayama. 86–Sophia Fujii. 90–Taryn Nakagawa. 96–Kai Teranishi-Guay, Bryn Higuchi.