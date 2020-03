[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Bulletin Board

Boogie Board

Garden Island Boogie Board Classic. May 9-10, at Prince Kuhio Beach in Lihue, from 7 a.m. to 4 p.m. $25 for Amateur

Divisions, $200 for Professional Divisions. Visit www.kaikeha.org to register.

Calendar

Today

BASEBALL

ILH: Kamehameha vs. Damien, 3:30 p.m., at Ala Wai Field; Punahou vs. Saint Louis, 3:30 p.m., at Central Oahu Regional Park; ‘Iolani vs. Maryknoll, 3:30 p.m., at Hans L’Orange Park; Mid-Pacific vs. Pac-Five, 6:30 p.m., at Hans L’Orange Park.

GOLF

College women: Dr. Donnis Thompson Invitational, all day, at Klipper Golf Course.

ILH: Varsity I, 7 a.m., at Hawaii Prince Golf Club.

SOFTBALL

PacWest: Biola vs. Chaminade, 3:30 p.m., at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park.

OIA East: Castle at Moanalua, 3 p.m.; Kaimuki at Kailua, 3 p.m.; Kalani at Kaiser, 3 p.m.

OIA West: Kapolei Charter at Leilehua, 3 p.m.; Waianae at Pearl City, 3 p.m.; Kapolei at Mililani, 3 p.m.

OIA Division II: Kahuku at Waialua, 3 p.m.; Nanakuli at Radford, 3 p.m.; McKinley at Farrington, 3 p.m.; Kalaheo vs. Waipahu, 3 p.m., at Central Oahu Regional Park.

TENNIS

College women: Hawaii Hilo at Hawaii Pacific, 11:30 a.m.

VOLLEYBALL

ILH Division I boys: Hawaii Baptist at

‘Iolani, 6:15 p.m.; Kamehameha at

Mid-Pacific, 6:15 p.m.; Maryknoll at

Punahou, 6:15 p.m.

ILH Division II boys: Saint Louis at Damien, 6 p.m.

ILH Division III boys: Hanalani at

Hawaiian Mission, 5 p.m.

OIA: Moanalua at Kaimuki, 5 p.m.;

Farrington at Roosevelt, Kahuku at Kaiser, Kailua at Kalaheo, McKinley at Kalani;

varsity match to follow 5 p.m. JV match.

WEDNESDAY

BASEBALL

OIA East: Farrington at Castle, 3 p.m.; Moanalua at Kalani, 3 p.m.; Kailua at

Kaiser, 3 p.m.

OIA West: Kapolei at Aiea, 3 p.m; Waianae at Campbell, 3 p.m.; Pearl City at Mililani, 3 p.m.

OIA Division II: Waipahu at Radford, at 3 p.m.

GOLF

College women: Dr. Donnis Thompson Invitational, all day, at Klipper Golf Course.

SOFTBALL

College: Rainbow Wahine Classic–Texas Tech at Hawaii, 5 p.m.; Minnesota at Hawaii, 7 p.m.; games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

ILH: ‘Iolani at Kamehameha, 4 p.m.;

Sacred Hearts at Mid-Pacific, 4 p.m.

TENNIS

College men: Washington (St. Louis) at Hawaii Pacific, 11 a.m.

VOLLEYBALL

OIA boys: Mililani at Leilehua, Radford at Aiea, Waialua at Pearl City, Waianae at Campbell, Waipahu at Kapolei; varsity match to follow 5 p.m. JV match.

WATER POLO

OIA girls: At Central Oahu Regional Park–Mililani vs. Leilehua, 3:30 p.m.; Waialua vs. Campbell, 4:35 p.m.; Pearl City vs. Kapolei, 5:40 p.m.; Waialua vs. Waipahu, 6:45 p.m. At Kalani–Kalani vs. Castle, 3:30 p.m.; Kahuku vs. Moanalua, 4:35 p.m. At Roosevelt–McKinley vs. Waianae, 3:30 p.m.; Farrington vs. Kaiser, 4:35 p.m.

Pigeon Racing

OAHU INVITATIONAL FLYERS

Saturday, From Cape Kumukahi,

Hawaii Island to Oahu

Top 5

1. Jay Alameida, 231.491 miles, 54.06 mph; 2. Henry Ikkanda, 231.112, 53.96; 3. Bert Toyooka, 234.948, 53.71; 4. Allan Komatsu, 224.299, 53.50; 5. Robert

Decoito, 227.422, 53.46.

VOLLEYBALL

College Men

NVA/AVCA Division I-II Coaches Top 15

Week No. 9 Poll

Note: first-place votes in parentheses.

Points Record PW

1. BYU (15) 239 17-1 2

2. Hawaii (1) 224 15-1 1

3. UC Santa Barbara 209 14-2 3

4. Long Beach State 192 10-1 4

5 Lewis 176 15-4 5

T-6 UC Irvine 144 10-7 7

T-6. UC San Diego 144 13-5 6

8. Pepperdine 127 7-6 9

9. UCLA 105 10-9 12

10. Penn State 96 11-7 8

11. Grand Canyon 75 14-7 10

12. Princeton 69 9-6 11

13. Concordia-Irvine 41 10-10 14

14. Stanford 39 6-11 13

15. George Mason 16 10-7 15

Others receiving votes and listed on two or more ballots: Ohio State 7; Ball State 6; Harvard 4; NJIT 3; Purdue Fort Wayne 2.

OIA West

Monday

Boys Varsity

Leilehua def. Waianae 25-9, 27-25, 25-19

Mililani def. Aiea 25-19, 25-11, 27-25

Nanakuli def. Waialua 25-21, 25-18, 25-17

Pearl City def. Waipahu 23-25, 25-16, 25-17, 26-24

Boys Junior varsity

Leilehua def. Waianae 21-12, 21-20

Mililani def. Aiea 21-7, 21-17

Nanakuli def. Waialua 21-12, 21-11

Waipahu def. Pearl City 21-17, 21-9

Tennis

PacWest Women

Hawaii Hilo 6, Chaminade 1

Monday, At Honolulu

Singles

1. Sandra Dafincescu, (UHH), def. Catrina Liner, (CUH), 6-2, 6-2.

2. Kayleen Lau, (CUH), def. Carmelle Joyner, (UHH), 6-2, 7-6 (7-5).

3. Irena Le, (UHH), def. Cai Yan Fang, (CUH), 6-0, 6-0.

4. Gabriela Aguilar Lawlor, (UHH), def.

Elyssa Shirai, (CUH), 6-0, 6-2.

5. Shelby Graber, (UHH), def. Tomomi Kohno, (CUH), 6-3, 6-4.

6. Mia Rosa, (UHH), def. Emily Ramirez

Miranda, (CUH), 6-0, 6-0.

Order of Finish: 4-3-1-5-6-2

Doubles

1. Anouk Van Houk/Joyner, (UHH), def. Liner/Lau, (CUH), 6-3.

2. Dafincescu/Le, (UHH), def. Fang/Shirai, (CUH), 6-2.

3. Graber/Rosa, (UHH), def. Kohno/Ramirez Miranda, (CUH), 6-0.

Order of Finish: 3-2-1

SOFTBALL

OIA Division II

Monday

Waipahu 16, Radford 3

WP—Taylor Fukunaga. LP—Nohea Akana.

Leading hitters—Waipahu: Syan

Yamamoto 2-3, 3 runs, 3 sb; Kristy

Kitabayashi 1-1, 3 runs; Marissa Nakamura 1-2, run, 3 RBIs; Kendrea Cordeiro-Felise 1-3, 2 runs, sb, 2 RBIs; Gabby Tapat 2 runs. Radford: Devine Raymondo 3b, run.

GOLF

Casey Nakama Jr. Tour

Roger Dunn Championship

Sunday, At Coral Creek Golf Course

Note: * denotes playoff winner

Championship flight, 18-holes (par 72)

73–Raya Nakao. 74–Dane Watanabe. 77–

Rayden Hara-Shimabuku. 79–Nicole

Tanoue. 81–Kara Kaneshiro. 82–Shyla

Tigilau. 83–Justin Todd. 84–Amanda Cunha, Kelsie Inouye. 87–Kaha Barbieto. 92–Kirra Kawai.

A-flight, 18-holes (par 72)

Boys

89–Anthony Uehara. 91–Dylan Hey,

Brandon McMonigle. 92–Ryder

Obrero-Ueno. 94–Evan Safi, Gunnar Lee. 96–Deuce Kahanu. 98–Jordan Nakamura,

Jack Young, Cameron Ching. 99–Riley Mishina, Parker Smith. 101–Jason Aruga. 106–Mason Wong.

Girls

82–Jovi Funakoshi. 86–Alyssa

Kauleinamoku, Jessica Lee. 88–Hudson Omori. 89–Rae Kamikawa. 90–Sydney Fuke, Arianna Bell. 92–Napua Barbieto. 94–Kai Teranishi-Guay, Ariana Safi. 95–Jasmine Choi. 96–Mia Hirashima. 97–Julia Beavers. 100–Bryn Higuchi

B-flight, 9-holes (par 36)

50–*Logan Smith, Austin Koki. 52–Bryson Nakamura. 53–Edison Quides-Nihipali. 58–Aidan Sugihara. 60–Ailand Isara. 61–Grant Sakamoto. 63–Jarrin Baradi.

Girls

51–Taylor Tanoue. 52–Ashlyn Yorimoto,

Rylee Hara-Shimabuku, Gwyneth Tenn. 53–Alexis Yorimoto, Carissa Koki, Jocelyn Choi. 54–Lana Higa. 58–Taylor Akana. 61–

Darcie Tanaka, Aureanna Vendiola,

Abigayle Vendiola.

C-flight, 9-holes (par 35)

Boys

44–Braylon Yamada. 50–Trevor Ota. 52–Jack Ibara. 55–Jace Randall. 58–Myka

Harada, Carson Kimura. 59–Joshua

Yasuda, Jag Phoummaly. 62–Brennan Chun.

Girls

46–*Nanami Yano, Keelee Nogawa. 49–Tatum Frias. 50–Lauren Chen. 51–Jersey Antonio. 54–Caydee Yonamine. 55–Aly

Antonio. 56–Kylie Uehara, Lily Kau. 58–

Taylor Olanda. 59–Brooke Asao.

Baseball

ILH

Junior varsity

Saturday

‘Iolani 10, Damien 0, 5 inn.

Major League Baseball

Spring Training

Monday

Houston 2, Detroit 1

N.Y. Mets 1, Miami 1

Philadelphia 3, N.Y. Yankees 1

Toronto (ss) 3, Pittsburgh 1

St. Louis 3, Minnesota 0

Toronto (ss) 8, Tampa Bay 3

Cincinnati 3, Chicago White Sox 3

Cleveland (ss) 11, San Francisco 7

L.A. Dodgers 14, San Diego 2

Cleveland (ss) 11, L.A. Angels 10

Kansas City 4, Arizona 4

Boston 2, Atlanta 1

Oakland 5, Texas 0

Milwaukee 2, Seattle 1

Today

Pittsburgh vs. Detroit at Lakeland, Fla., 7:05 a.m.

N.Y. Mets vs. Houston (ss) at West Palm Beach, Fla., 7:05 a.m.

St. Louis vs. Boston at Fort Myers, Fla., 7:05 a.m.

Toronto vs. N.Y. Yankees at Tampa, Fla., 7:05 a.m.

Washington vs. Miami at Jupiter, Fla., 7:05 a.m.

Minnesota vs. Philadelphia at Clearwater, Fla., 7:05 a.m.

Houston (ss) vs. Atlanta (ss) at North Port, Fla., 7:05 a.m.

Chicago Cubs vs. San Francisco at Scottsdale, Ariz., 10:05 a.m.

Texas vs. Chicago White Sox at Glendale, Ariz., 10:05 a.m.

Kansas City (ss) vs. Oakland at Mesa, Ariz., 10:05 a.m.

Arizona vs. Cincinnati (ss) at Goodyear, Ariz., 10:05 a.m.

Milwaukee vs. Kansas City (ss) at Surprise, Ariz., 10:05 a.m.

L.A. Angels vs. Seattle at Peoria, Ariz., 10:10 a.m.

Cincinnati (ss) vs. Colorado at Scottsdale, Ariz., 10:10 a.m.

Atlanta (ss) vs. Baltimore at Sarasota, Fla., 12:05 p.m.

College

Monday

Midwest

Cent. Michigan 22, Bucknell 2, 7 innings

South

Morehead St. 19, Dayton 5

Today

Big West Conference

UC Davis at Saint Mary’s, 11 a.m.