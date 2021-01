Get web push notifications from Star-Advertiser when the next breaking story happens — it's FREE! You just need a supported web browser.

PGA Sentry Tournament of Champions Sunday, At Kapalua Plantation Course Kapalua, Maui, Hawaii Purse : $6.7 million Yardage : 7,596 Final Round, par 73 Harris English (500), $1,340,000 65-67-66-69–267 Joaquin Niemann (300), $782,000 69-67-67-64–267 Justin Thomas (190), $490,000 65-69-68-66–268 Ryan Palmer (135), $378,000 67-67-64-71–269 Sungjae Im (105), $280,500 67-68-67-69–271 Xander Schauffele (105), $280,500 69-66-70-66–271 Bryson DeChambeau (85), $199,333 69-67-70-66–272 Collin Morikawa (85), $199,333 69-65-65-73–272 Jon Rahm (85), $199,333 70-66-69-67–272 Daniel Berger (75), $172,000 69-65-67-72–273 Sergio Garcia (68), $155,500 67-71-67-69–274 Dustin Johnson (68), $155,500 71-65-69-69–274 Patrick Cantlay (56), $125,250 68-68-67-72–275 Lanto Griffin (56), $125,250 71-68-69-67–275 Scottie Scheffler (56), $125,250 70-66-70-69–275 Brendon Todd (56), $125,250 68-67-70-70–275 Abraham Ancer (48), $92,000 70-71-69-66–276 Martin Laird (48), $92,000 69-69-68-70–276 Sebastián Muñoz (48), $92,000 75-66-67-68–276 Webb Simpson (48), $92,000 70-67-69-70–276 Patrick Reed (41), $75,000 67-68-72-70–277 Adam Scott (41), $75,000 68-71-68-70–277 Michael Thompson (41), $75,000 73-68-67-69–277 Billy Horschel (34), $63,200 71-66-66-75–278 Kevin Kisner (34), $63,200 70-71-69-68–278 Marc Leishman (34), $63,200 69-69-71-69–278 Cameron Smith (34), $63,200 70-70-66-72–278 Richy Werenski (34), $63,200 69-69-70-70–278 Brian Gay (29), $55,000 70-67-71-71–279 Nick Taylor (29), $55,000 67-71-69-72–279 Cameron Champ (24), $49,000 71-68-70-72–281 Stewart Cink (24), $49,000 71-69-67-74–281 Tony Finau (24), $49,000 74-68-68-71–281 Viktor Hovland (24), $49,000 69-68-68-76–281 Jason Kokrak (21), $43,000 71-66-70-76–283 Hudson Swafford (21), $43,000 73-70-72-68–283 Carlos Ortiz (19), $41,000 69-67-75-74–285 Andrew Landry (17), $39,000 70-71-76-70–287 Kevin Na (17), $39,000 71-68-69-79–287 Robert Streb (17), $39,000 67-72-72-76–287 Mackenzie Hughes (15), $36,500 73-71-72-72–288 Hideki Matsuyama (15), $36,500 73-75-72-68–288 Sony Open in Hawaii Pre-Qualifier Sunday, at Hoakalei Country Club First round, par 72 Scores of 75 or better advance to today’s qualifier Austin Bautista 32-32–64 HOI Hur 36-32–68 Spencer Dunaway 35-33–68 Travis Gonda 36-32–68 Derek Fribbs 35-34–69 Norman Xiong 37-33–70 Junya Kameshiro 34-36–70 Naoto Nakanishi 36-34–70 Sam Weatherhead 37-34–71 Corey Pereira 36-35–71 Carson Young 37-34–71 Michael Feuerstein 34-37–71 Aaron Crawford 38-33–71 Matthew Siporin 36-36–72 Brax McCarthy 36-36–72 Jason Jakovac 35-37–72 Remington Hirano 36-36–72 Patrick Grimes 38-34–72 Jun Ho Won 38-35–73 Tyler Ota 36-37–73 Tyler Weworski 35-38–73 Anthony Paolucci 40-33–73 Samuel Saunders 41-32–73 Sam Gillis 38-35–73 Alex Ching 36-37–73 Michael Herrera 39-35–74 Joey Crawford Jr. 37-37–74 Kyle Westmoreland 38-36–74 Joshua Hayashida 37-37–74 Albert Pistorius 39-35–74 Luke Schniederjans 35-39–74 Nicholas Mason 37-37–74 Matthew Kang 37-37–74 Katsumasa Miyamoto 36-38–74 Bryan Martin 36-39–75 Blake Abercrombie 39-36–75 Daniel Longmire 36-39–75 Shawn Lu 40-35–75 Blake Kennedy 37-38–75 Dodge Kemmer 40-35–75 Jared Kinoshita 39-36–75 Roy Cootes 37-38–75

