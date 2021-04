CALENDAR

TODAY

BASEBALL

PacWest: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific (DH), 11 a.m., at Les Murakami Stadium.

BEACH VOLLEYBALL

Big West women: Cal Poly at Hawaii-Pairs, 10 a.m., at Clarence T.C. Ching Complex.

GOLF

LPGA: Lottle championship (local qualifier), 8 a.m., at Kapolei Golf Club.

PacWest men: Hawaii Challenge No. 2, time TBA, at Pearl Country Club.

College women: UH Hilo Dual, time tba, location tba.

MONDAY

GOLF

LPGA: Lottle championship (Pro-Am), 8 a.m., at Kapolei Golf Club.

College men: HPU/CUH/UHH Triangular, all day, at Pearl Country Club.

College women: UH Hilo Dual, time tba, location tba.

ILH : Varsity 1 Tournament #5, 7 a.m., at Leilehua Golf Course.

SAILING

ILH Varsity II and III: Regatta No. 1, 4 p.m., at Magic Island.

SOFTBALL

ILH Division I: Maryknoll vs. Sacred Hearts, 4 p.m., at Ala Wai CP.

TENNIS

BIG WEST MEN

Hawaii 4, UC Davis 3

Andre Ilagan/Lucas Labrunie (UH) def. Ivan Thamma/David Goulak (UCD) 6-2

Andrei Volgin/Mitchell Davis (UCD) def. Blaz Seric/Axel Labrunie (UH) 6-4

Dariush Jalali/Chethan Swanson (UCD) def. Simao Telo Alves/Tristan Martins (UH) 6-4

Singles

Andre Ilagan (UH) def. Ivan Thamma (UCD) 7-5, 6-2

Andrei Volgin (UCD) def. Lucas Labrunie (UH) 6-2, 2-6, 7-5

David Goulak (UCD) def. Blaz Seric (UH) 2-6, 6-4, 7-6

Axel Labrunie (UH) def. Andras Necz 6-1, 3-6, 6-2

Tristan Martins (UH) def. Chethan Swan-son (UCD) 2-6, 6-4, 6-4

Simao Telo Alves (UH) def. Arjith Jayara-man (UCD) 7-6, 6-4

PACWEST WOMEN

UH Hilo 7, Chaminade 0 (first match)

Singles

1. Sandra Dafincescu (UHH) def. Catrina Liner (CU), 7-5, 6-2.

2. Carolina Alfonsin (UHH) def. Kayleen Lau (CU), 6-1, 6-2.

3. Carmelle Joyner (UHH) def. Salamasina Te`i (CU), 6-0, 6-4.

4. Casydee De Mattos (UHH) def. Marissa Luna (CU), 6-0, 6-0.

5. Chloe Teramoto (UHH) def. Emily Ramirez Miranda (CU), 6-0, 6-0.

6. Mia Rosa (UHH) def. Skye Haraga (CU), 6-0, 6-1.

Doubles1. Hannah Highsmith/Alfonsin (UHH) def. Liner/Lau (CU), 6-3.

2. Joyner/De Mattos (UHH) def. Te`i/Luna (CU), 6-2.

3. Lino Yoshikawa/Rosa (UHH) def. Haraga/Ramirez Miranda (CU), 6-0.

UH Hilo 7, Chaminade 0 (second match)

Singles1. Sandra Dafincescu (UHH) def. Catrina Liner (CU), 6-1, 6-2.

2. Hannah Highsmith (UHH) def. Kayleen Lau (CU), 7-5, 7-6.

3. Carmelle Joyner (UHH) def. Salamasina Te`i (CU), 6-2, 6-0.

4. Chloe Teramoto (UHH) def. Marissa Luna (CU), 6-2, 6-0.

5. Mia Rosa (UHH) def. Emily Ramirez Miranda (CU), 6-1, 6-0.

6. Lino Yoshikawa (UHH) def. Skye Haraga (CU), 6-0, 6-0.

Doubles

1. Highsmith/Alfonsin (UHH) def. Liner/Lau (CU), 6-3.

2. De Mattos/Teramoto (UHH) def. Te`i/Luna (CU), 6-2.

3. Rosa/Joyner (UHH) def. Haraga/Ramirez Miranda (CU), 6-0.

BASEBALL

PACWEST

Hawaii Hilo 12, Hawaii Pacific 7

Hawaii Hilo 7, Hawaii Pacific 5

HIGH SCHOOL

Kamehameha Hawaii 11, Hawaii Prep 0

GOLF

PACWEST

Hawaii Triangular

At Pearl Country Club

1. Hawaii Pacific ………………290

2. Chaminade University ………..305

3. Hawaii – Hilo ……………….308

1 Hasee Nazir, HPU …………………………..70 70

2 Keita Okada, HPU …………………………71 71

T3 Nicholas Gomez, UHH ………………..72 72

T3 Schuyler Peterson, CU…………………72 72

5 Ryan Torres, HPU …………………………..73 73

6 Ethan Hironaga, UHH …………………….74 74

T7 Colby Gunderson, CU ………………..75 75

T7 Tom Purcell, HPU ………………………..75 75

9 Kelii Dudoit, HPU ……………………………76 76

T10 Ray Kim, HPU ……………………………77 77

T10 Jeren Nishimoto, CU …………………77 77

T12 Noah Lau, UHH …………………………78 78

T12 Andrew Otani, UHH …………………78 78

14 Noah Daher, HPU ……………………….79 79

15 Dustin Franko, UHH …………………..80 80

16 Desmond Mello, CU …………………..81 81

17 Willis Lee, UHH ………………………….82 82

18 Nate Gani , HPU …………………………84 84

19 Kalani Frazier CU ………………………..85 85