CALENDAR

TODAY

BASEBALL

Big West: UC Davis at Hawaii, 1 p.m., at Les Murakami Stadium

GOLF

Mid-Pacific Open: Final round, 6:50 a.m., at Mid-Pacific Country Club.

SOFTBALL

PacWest: Hawaii Hilo at Hawaii Pacific (DH), noon, at Howard A. Okita Field.

VOLLEYBALL

PacWest women: Alaska Anchorage vs. Hawaii Pacific, 9 a.m.; Hawaii Pacific at Hawaii Hilo, 1 p.m.; matches at Vulcan gym.

MONDAY

SAILING

ILH Varsity II and III: Holden Championship 1, 4 p.m., at Magic Island.

SOFTBALL

ILH Division I: Maryknoll vs. ‘Iolani, 4 p.m., at Ala Wai 2.

VOLLEYBALL

OIA boys: Kailua at Castle, 5 p.m.; McKinley at Moanalua, 5 p.m.; Kahuku at Roosevelt, 5 p.m.; Kaiser at Waianae, 5 p.m.; Kalani at Kalaheo, 6 p.m.

VOLLEYBALL

PACWEST WOMEN

Alaska-Anchorage def. Chaminade 22-25, 21-25, 19-25

Chaminade def. Hawaii Pacific 25-16, 25-12, 25-22

ILH

Varsity Girls

Le Jardin def. Mid-Pacific 23-25, 25-22, 27-25

Iolani def. Kamehameha 32-30, 18-25, 25-17

Varsity Boys

Maryknoll def. Mid-Pacific 26-24, 28-26

Kamehameha def. Iolani 25-22, 22-25, 25-22

Punahou def. Hawaii Baptist 25-16, 25-16

TENNIS

PACWEST MEN

Championship

No. 12 UH Hilo 4, No. 7 Azusa Pacific 3

Singles

1. Martin Soukal (UHH) def. Jakob Schnaitter (APU), 6-3, 6-3.

2. Alessio Demichelis (UHH) def. Sam Sip-pel (APU), 7-5, 3-6, 6-4.

3. Ryan Nuno (APU) def. Chun En Wu (UHH), 6-2, 6-2.

4. Luca Checchia (UHH) def. Leyton Bohren (APU), 6-7 (2-7), 7-5, 7-5.

5. Joshua Liu (UHH) def. Ian Lee (APU), 6-2, 6-3.

6. Cole Rassner (APU) def. Santiago Di Loreto (UHH), 6-2, 5-7, 6-4.

Doubles

1. Jakob Schnaitter/ Leyton Bohren (APU) def. Martin Soukal/ Santiago Di Loreto (UHH), 6-2.

2. Ryan Nuno/Sam Sippel (APU) def. Luca Checchia/Joshua Liu (UHH), 6-3.

3. Dylan Parsley/Ethan Smith (APU) vs. Chun En Wu/Alessio Demichelis (UHH), 5-4, UNF.

Third-Place

No. 13 Hawaii Pacific 4, No. 14 Concordia Irvine 3

Singles

1. #25 Yassine Smiej (CUI) def. Benjamin Loccisano (HPU) 6-3, 6-3

2. Felix Einig (HPU) def. Patrick Wong (CUI) 6-2, 3-6, 6-4

3. Jan Simon (CUI) def. Kilian Maitre (HPU) 6-4, 6-4

4. Benjamin Buck (CUI) def. Marcel Hornung (HPU) 6-3, 6-3

5. Ryohei Arai (HPU) def. Mike Jansen (CUI) 6-4, 6-0

6. Cheng-Chieh Wang (HPU) def. Sofian Taybei Alaoui (CUI) 6-3, 6-3

Doubles

1. Benjamin Loccisano/Marcel Hornung (HPU) def. #18 Yassine Smiej/Mike Jan-sen (CUI) 6-3

2. Felix Einig/Cheng-Chieh Wang (HPU) def. Jan Simon/Patrick Wong (CUI) 6-0

3. Kilian Maitre/Ryohei Arai (HPU) def. Benjamin Buck/Gertjan De Wilder (CUI) 4-3

PACWEST WOMEN

Championship

No. 6 Azusa Pacific 4, No. 11 Hawaii Pacific 3

Singles

1. Marleen Tilgner (HPU) def. Petra Ivan-kovic (APU) 6-4, 6-4

2. No. 20 Elodie Busson (HPU) def. Anna Savchenko (APU) 6-2, 7-5

3. Jacky Wagner (APU) def. Mihoki Miyahara (HPU) 6-2, 5-7, 6-1

4. Carolyn Brooner (APU) def. Valentina Mokrova (HPU) 6-4, 6-3

5. Madison Kane (APU) def. Marta Ruszczynska (HPU) 6-1, 6-0

6. Nicole Ballach (HPU) def. Katia Betan-court (APU) 6-3, 6-2

Doubles

1. No. 10 Petra Ivankovic/Anna Savchenko (APU) vs. Marleen Tilgner/Mihoki Miyahara (HPU) 3-2, unfinished

2. Carolyn Brooner/Jacky Wagner (APU) def. Elodie Busson/Valentina Mokrova (HPU) 6-0

3. Courtney Page/Madison Kane (APU) def. Nicole Ballach/Marta Ruszczynska (HPU) 6-2