VOLLEYBALL

OIA boys: McKinley at Kahuku, 5 p.m.; Moanalua at Farrington, 5 p.m.; Kalani at Kaiser, 6 p.m.; Kalaheo at Roosevelt, 6 p.m.; Kaliua at Aiea, 6 p.m.

SOFTBALL

ILH

Maryknoll 21, Punahou 1

Punahou 100 00 — 1 3 2

Maryknoll 37(11) 0x — 21 13 0

W—S. Nakoa-Chang. L—J. Tiberi.

Leading Hitters—Mryk: D. Williams 2 hits, 4 RBI; C. Murakami 2 hits, 4 RBI; A. Akaka 2 hits; L. Thomas 3 RBI

OIA

Pearl City 6, Waianae 6

Pearl City 011 200 2 — 6 7 2

Waianae 210 200 1 — 6 12 0

Leading Hitters—PC: T. Hernandez 3 hits, 2 RBI; J. Iriarte 2 RBI.. Wain: B. Rosa 4 hits; S. Lopes 2 hits; C. Stevens 3 RBI.

Campbell 2, Leilehua 1

Leilehua 001 000 0 — 1 1 0

Campbell 100 010 x — 2 3 2

W—T. Irimata. L—X. Toaiva-Taio

Leading Hitters—Camp: P. Nakashima RBI.

Kaiser 13, Kaimuki 0

Kaiser 370 30 — 13 10 2

Kaimuki 000 00 — 0 8 1

W—J. Gurr. L—K. Kalilikane.

Leading Hitters—Kais: S. Buck 2 hits, 4 RBI; J. Gurr 2 hits, 2 RBI; H. Kapule 3 RBI. Kaim: K. Kalilikane 2 hits.

Roosevelt 11, Moanalua 3

Moanalua 003 000 0 — 3 5 8

Roosevelt 240 131 x — 11 7 0

W—S. Hasley. L—E. Kameoka.

Leading Hitters—Moa: M. Espiau 2 hits; E. Kameoka 2 RBI. Roos: K. Pitoy 3 hits, 3 RBI; K. Kawamura 2 RBI.

Radford 18, Aiea 5

Radford 441 72 — 18 9 3

Aiea 002 03 — 5 7 5

W—N. Akana. L—A. Faufata.

Leading Hitters—Rad: N. Akana 3 RBI; M. Mattos 3 RBI. Aiea: M. Gonzalez 3 hits; K. Chong 3 RBI.

Nanakuli 11, Waipahu 5

Waipahu 001 010 3 — 5 11 2

Nanakuli 202 007 x — 11 8 2

W—N. Deboma. L—K. Kitabayashi.Leading Hitters—Waip: L. Chun 4 hits, 3 RBI; M. Nakamura 2 hits, S. Yamamoto 2 hits. Nan: N. Deboma 2 RBI

BASEBALL

ILH

Mid-Pacific 3, Damien 2

Damien 000 200 0 — 2 6 2

Mid-Pacific 002 100 x — 3 9 1

W—Kodey Shojinaga. L—River Iaea.

Leading Hitters—DMS: Chock 2 hits, RBI; Michael Kawasaki 2 hits. MPI: Lee Matsuzaki 2-3. 2 2B; Karter Wong 1-3, 2B; Kennedy Hara 1-3, 2B; Travis Ito 2-3, 3B; Tyler Kurata 1-3, 2B; Mack Higuchi 1-3, HR, RBI.

Kamehameha 14, Pac-Five 0

Pac-Five 000 00 — 0 2 3

Kamehameha 409 1x — 14 11 1

W—C. Kitagawa. L—K. Chu.

Leading Hitters—KS: Beau Sylvester 2 hits, 3 RBI; Jameson Hussey 2 hits, 2 RBI; Elijah Ickles 2 hits; Tyler Keanini 3 RBI.

OIA

Kailua 16, Waianae 6

Kailua 406 321 — 16 17 2

Waianae 000 330 — 6 6 3

W—M. Hanano. L—Keahi.Leading Hitters—Kail: S. Kuhns 4 hits, 4 RBI; K. Mahuka-Lono 3 hits; O. Medeiros 3 hits; N. Kalahiki 3 RBI; A. Poole 2 RBI.

Kapolei 4, Pearl City 3

Pearl City 000 020 1 — 3 7 0

Kapolei 101 020 x — 4 6 2

W—Leo Ha’o. L—E. Oshiro.

Leading Hitters—PC: J. Locquiao 3 hits. Kap: C. Fujii 2 hits, 2 RBI; B. White 2 hits, 2 RBI.

Kalani 12, Castle 0

Castle 000 00 — 0 3 3

Kalani 300 63 — 12 12 0

W—D. Kamibayashi. L—J. Reppuhn.

Leading Hitters—Kaln: J. Tsutomi 2 hits, 4 RBI; D. Kamibayashi 2 hits; D. Sato 2 hits; K. Stremick 3 RBI.

Moanalua 4, Roosevelt 3

Roosevelt 000 030 0 — 3 10 0

Moanalua 110 011 x — 4 6 3

W—D. Oshiro. L—Z. Tanabe.

Leading Hitters—Roos: Z. Tanabe 3 hits, 2 RBI; C. Nagamine 2 hits; A. Revera 2 hits.

Waialua 22, McKinley 0

McKinley 000 00 — 0 1 5

Waialua 955 3x — 22 14 0

W—A. Miyataki. L—A. AtagiLeading Hitters—Wail: A. Miyataki 3 hits, 4 RBI; N. Delamarter 3 hits, 6 RBI; C. Mezin 2 hits; 3 RBI.

Waipahu 13, Kalaheo 0

Kalaheo 000 00 — 0 1 4

Waipahu 043 6x — 13 8 0

W—N. Takayama. L—K. Kiaaina.

Leading Hitters—Waip: S. De Silva 2 hits; A. Nobu 2 hits, 3 RBI; K. Leong 2 RBI; K. Russell 2 RBI.

TENNIS

PACWEST MEN

NCAA Division II Men’s West Regional

#6 Hawaii Hilo 4, #12 Hawai’i Pacific 3

at Surprise, Ariz.

Singles competition

1. #22 Martin Soukal (UHH) def. Benjamin Loccisano (HPU) 6-4, 6-2

2. Alessio DeMichelis (UHH) def. #36 Felix Einig (HPU) 6-4, 3-6, 7-6 (7-2)

3. Kilian Maitre (HPU) def. Chun En Wu (UHH) 7-5, 6-4

4. Luca Checchia (UHH) def. Marcel Hornung (HPU) 3-6, 6-3, 7-5

5. Ryohei Arai (HPU) def. Santiago Di Loreto (UHH) 6-3, 7-6 (7-2)

6. Cheng-Chieh Wang (HPU) def. Luca Matheowetz (UHH) 6-2, 6-2

Doubles competition

1. Martin Soukal/Santiago Di Loreto (UHH) def. Benjamin Loccisano/Marcel Hornung (HPU) 6-4

2. Felix Einig/Cheng-Chieh Wang (HPU) def. Luca Checchia/Joshua Liu (UHH) 6-1

3. Chun En Wu/Alessio DeMichelis (UHH) def. Ryohei Arai/Kilian Maitre (HPU) 6-4

PACWEST WOMEN

NCAA Division II Women’s West Regional Championship

#14 Hawaii Pacific 5, #5 Azusa Pacific 1

at Surprise, Ariz.

Singles competition

1. #11 Marleen Tilgner (HPU) def. #12 Petra Ivankovic (APU) 6-2, 6-1

2. #17 Elodie Busson (HPU) def. Anna Savchenko (APU) 6-7 (4-7), 6-3, 6-3

3. Mihoki Miyahara (HPU) def. #39 Jacky Wagner (APU) 7-5, 6-0

4. Carolyn Brooner (APU) vs. Valentina Mokrova (HPU) 5-7, 6-1, 2-1, unfinished

5. Madison Kane (APU) def. Marta Ruszczynska (HPU) 4-6, 6-2, 6-3

6. Nicole Ballach (HPU) def. Audrey Stewart (APU) 6-0, 5-7, 6-2

Doubles competition

1. #22 Marleen Tilgner/Mihoki Miyahara (HPU) def. #8 Petra Ivankovic/Anna Savchenko (APU) 6-4

2. Elodie Busson/Valentina Mokrova (HPU) def. Carolyn Brooner/Jacky Wagner (APU) 6-3

3. Courtney Page/Madison Kane (APU) def. Nicole Ballach/Marta Ruszczynska (HPU) 6-1