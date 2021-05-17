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No major local sporting events scheduled.
Tuesday
No major local sporting events scheduled.
TRACK AND FIELD
ILH Championships
Saturday, at Punahou
Boys
Team—1. ‘Iolani 163 points; 2. Punahou 133; 3. Kamehameha 90; 4. Saint Louis 56; 5. Maryknoll 24; 6. Hawaii Baptist 16; 7. Mid-Pacific 14.
Individual
Shot Put—1. Kealiikupono Dikilato, Kamehameha, 46-04; 2. Jensen Ahokovi, ‘Iolani, 45-05.75; 3. Cayd Tollefson-Oli, Kamehameha, 43-01.50.
Long Jump—1. Rayden Kiaaina-Caires, Punahou, 22-00; 2. Wailoa Manuel, ‘Iolani, 21-09.75; 3. Keanu Wallace, Saint Louis, 21-06.25.
Pole Vault—1. Lev Van Delden, Punahou, 12-00; 2. Aaron Kwok, ‘Iolani, 11-06; 3. Zack Takeshita, ‘Iolani, 11-06.
110-meter Hurdles—1. Chris Paige, Punahou, 14.48. 2. Noah Harris, Kamehameha, 15.52. 3. Tai Demura-Devore, Punahou, 16.69.
100-meter Dash—1. Brody Bantolina, ‘Iolani, 10.94. 2. Noah Gaudi, ‘Iolani, 11.08. 3. Tai Brezeale, Saint Louis, 11.17.
1500-meter Run—1. William Ho, Kamehameha, 4:13.78. 2. Devin Pang, ‘Iolani, 4:15.22. 3. Connor Malinger, Hawaii Baptist, 4:15.64.
4×100-meter Relay—1. Saint Louis ‘A’ 43.44. 2. ‘Iolani ‘A’ 43.79. 3. Punahou ‘A’ 44.53.
400-meter Dash—1. Evan Georgia, ‘Iolani, 51.23. 2. Kaeo Keomaka, Saint Louis, 51.73. 3. Jacob Gaudi, ‘Iolani, 51.73.
300-meter Hurdles—1. Chris Paige, Punahou, 38.39. 2. Noah Harris, Kamehameha, 40.10. 3. Mason Mizuta, ‘Iolani, 41.91.
800-meter Run—1. William Ho, Kamehameha, 1:58.30. 2. Noah Tonai, Punahou, 1:59.54. 3. Benjamin Brown, Punahou, 2:02.43.
200-meter Dash—1. Noah Gaudi, ‘Iolani, 22.48. 2. Karter Wong, Maryknoll, 22.75. 3. Evan Georgia, ‘Iolani, 22.87.
3000-meter Run—1. Parker Wagnild, Mid Pacific, 9:11.52. 2. William Ho, Kamehameha, 9:12.73. 3. Devin Pang, ‘Iolani, 9:21.55.
4×400-meter Relay—1. 1. Punahou ‘A’ 3:26.51. 2. ‘Iolani ‘A’ 3:28.64. 3. Saint Louis ‘A’ 3:30.16.
Girls
Discus Throw—1. Tate Garcia, ‘Iolani, 95-11; 2. Tiana Ma`afala, Damien, 88-07; 3. Anya Ortiz, Kamehameha, 88-05.
Triple Jump—1. Cameryn Ann Nagaji, ‘Iolani, 35-01.50; 2. Kiani Panoke, Maryknoll, 33-04.50; 3. Selena Chow, Kamehameha, 33-02.50.
High Jump—1. Lexi Fujita, ‘Iolani, 5-02; 2. Alexis King, ‘Iolani, 5-00; 3. Selena Chow, Kamehameha, 4-10.
100 Meter Hurdles—1. Tatum Moku, Kamehameha, 15.63; 2. Mahina Kaomea, Kamehameha, 16.10.; 3. Celia Kong-Johnson, Punahou, 16.62.
100 Meter Dash—1. Hannah Miura, Punahou, 12.48; 2. Breanna Higa-Alexander, Hanalani, 12.85; 3. Olivia Reed, Sacred Hearts, 12.87.
1500 Meter Run—1. Jolie Nguyen, ‘Iolani, 4:58.83; 2. Sasha Iizuka-Sheeley, Punahou, 5:03.00; 3. Madison Murata, Kamehameha, 5:07.49.
4×100 Meter Relay—1. Punahou ‘A’ 50.66; 2. ‘Iolani ‘A’ 51.53; 3. Maryknoll ‘A’ 52.81.
400 Meter Dash—1. Ally Little, Punahou, 1:00.23; 2. Jordy Davenport, Hawaii Bapti, 1:00.89; 3. Breanna Higa-Alexander, Hanalani, 1:01.65.
300 Meter Hurdles—1. Mahina Kaomea, Kamehameha, 46.00; 2. Kylie Moniz, Punahou, 47.56; 3. Celia Kong-Johnson, Punahou, 49.66.
800 Meter Run—1. Malia Dickhens, Punahou, 2:25.57; 2. Maila Healing, ‘Iolani, 2:26.37; 3. Madison Murata, Kamehameha, 2:27.47.
200 Meter Dash—1. Hannah Miura, Punahou, 26.18; 2. Nikki Clark, Maryknoll, 26.44; 3. Adri Maroney, Punahou, 27.09.
3000 Meter Run—1. Izzy Ford, Punahou, 11:16.72; 2. Jolie Nguyen, ‘Iolani, 11:20.23; 3. Madison Murata, Kamehameha, 11:25.95.
4×400 Meter Relay—1. Punahou ‘A’ 4:13.91; 2. Kamehameha ‘A’ 4:19.51; 3. ‘Iolani ‘A’ 4:20.29.
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