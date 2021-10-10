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SOCCER
PacWest men: Chaminade vs. Hawaii Pacific, 5 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Park.
PacWest women: Chaminade vs. Hawaii Pacific, 2:30 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium.
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No local sporting events scheduled
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ILH Regatta #5
At Ala Wai Canal
Boys Open 2K
1, Abhi Erukulapati, Iolani, 8:47.39. 2, Luke Kaminskas, Le Jardin, 8:50.77. 3, Willliam Campbell, Punahou, 8:59.81. 4, Kalikona Keliihoomalu, Mid-Pacific, 9:05.79. 5, Tyler Dudgeon, Punahou, 9:13.72. 6, Caden Coffelt, Punahou, 9:26.85. 7, Mongomery Razee, Punahou, 9:29.91. 8, Deuce Kahanu, Kamehameha, 9:38.78. 9, Charlie Keetley, Punahou, 9:41.13. 10, Castle Foti, Iolani, 9:42.87.
Girls Open 2K
1, Tessia Mauai, Kamehameha, 9:27.62. 2, Julia Morikawa, Kamehameha, 9:32.29. 3, Sabina Funasaki, Punahou, 9:45.93. 4, Shea Maurer, Punahou, 10:04.98. 5, Mehana Kukea, Punahou, 10:11.01. 6, Halia Sniffen, Kamehameha, 10:47.89. 7, Carlee Iinuma, Iolani, 10:51.21. 8, Dekoda Lazaro, Kamehameha, 10:51.22. 9, Alana Kincaid, Kamehameha, 10:56.99. 10, Kanoelani Sills, Punahou, 10:57.89.
Boys Open 1K
1, Zachary Brennan, Iolani, 4:40.96. 2, Makoa Wilson, Punahou, 4:52.88. 3, Donovan Rodrigues, Kamehameha, 4:54.27. 4, Raine Cheng, Iolani, 4:54.99. 5, Eion Portis, Iolani, 4:56.93. 6, Jonathan Matlack, Pac-Five, 5:02.61. 7, Brandon Nicolas, Iolani, 5:08.11. 8, Aiden Eyrick, Iolani, 5:08.61. 9, Misha Chertlin, Iolani, 5:10.02. 10, Joshua Sadler, Iolani, 5:11.88.
Girls Open 1K
1, Elyse Everest, Punahou, 5:30.02. 2, Mina Ponsar, Punahou, 5:34.87. 3, Riley Kozuma, Mid-Pac, 5:42.00. 4, Blue Bouck, Iolani, 5:44.04. 5, Skye Bulman, Iolani, 5:44.86. 6, Marit Feldmann, Le Jardin, 5:45.57. 7, Lucy Shanefield, Punahou, 5:46.90. 8, Erin Enoka, Punahou, 5:52.70. 9, Lauren Miyaki, Iolani, 5:54.28. 10, Hope Inatsuka, Iolani, 6:04.44.
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