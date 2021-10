CALENDAR

TODAY

No local sporting events scheduled

MONDAY

GOLF

College men and women: Dennis Rose Intercollegiate, all day, at Waikoloa Beach Golf Course.

College men: Hoakalei Country Club Invitational, all day, at Hoakalei Country Club.

College women: Rainbow Wahine Invitational, all day, at Kapolei Golf Course.

SOCCER

PacWest men: Point Loma vs. Chaminade, 12:30 p.m., at Saint Louis field.

PacWest women: Point Loma vs. Chaminade, 10 a.m., at Saint Louis field.

VOLLEYBALL

OIA West girls: Campbell at Radford, Pearl City at Leilehua, Nanakuli at Aiea, Kapolei at Waipahu, Mililani at Waialua; matches begin at 7 p.m.

KAYAKING

ILH KAYAKING CHAMPIONSHIPS

At Ala Wai Canal

Boys Champion: Punahou

Girls Champion: Kamehameha

Boys 250m Sprint Final

1, Nathan Kane, Punahou, 1:07.54. 2, Caden Coffelt, Punahou, 1:07.85. 3, Omni Miyamoto, Kamehameha, 1:08.63. 4, Kamuela Kamaka, Kamehameha, 1:08.91. 5, Tyler Dudgeon, Punahou, 1:09.23.

Girls 250m Sprint Final

1, Julia Morikawa, Kamehameha, 1:12.01. 2, Dekoda Lazaro, Kamehameha, 1:17.16. 3, Kahikinui Delo, Kamehameha, 1:18.23. 4, Taihere Thompson, Punahou, 1:18.86. 5, Sabina Funasaki, Punahou, 1:19.88.

Boys 2000m Distance Final

1, Abhi Erukulapati, Iolani, 8:36.62. 2, Luke Kaminskas, Le Jardin, 8:38.13. 3, Kalikona Keliihoomalu, Mid-Pacific, 9:01.27. 4, William Campbell, Punahou, 9:07.77. 5, Montgomery Razee, Punahou, 9:12.71.

Girls 2000m Distance Final

1, Emma McDonald, Punahou, 9:36.18. 2, Tessia Mauai, Kamehameha, 9:36.87. 3, Shea Maurer, Punahou, 10:08.97. 4, Mehana Kukea, Punahou, 10:29.56. 5, Tessia Sniffen, Kamehameha, 10:43.01.

SOFT TENNIS

OIA

Varsity Boys

Kaiser 2, Roosevelt 1

Moanalua 2, Kailua 1

Varsity Girls

Roosevelt 3, Kaiser 0

Kailua 3, Moanalua 0

VOLLEYBALL

ILH GIRLS

Punahou II def. Iolani 25-13, 25-22, 25-13

RUNNING

OLD PALI ROAD RUN

Saturday

Female Open—1, Grace Sousa 29:54.2; 2, Hiroko Iijima 30:14.9; 3, Kaci Stokes 31:31.1

Female 9 and under—1, Sienna Seidel 35:33.4; 2, Zamara Bramble 1:15:23.6

Female 10 to 14 — 1, Alina Van Hooijdonk 43:05.2

Female 30 to 34 — 1, Olivia Poblacion 34:06.0; 2, Ari Deeley 40:45.3; 3, Whitney Maiava 44:22.4

Female 35 to 39 — 1, Carol Anne Hepner 36:11.7; 2, Ashley Barron 37:42.8; 3, Susan Fuller 41:09.3

Female 40 to 44 — 1, Trisha Ching 38:02.0; 2, Maggie Maasberg 50:08.7

Female 45 to 49 — 1, Jennifer Smith 33:00.5; 2, Melissa Pampulov 34:18.4; 3, Susan Christensen 42:31.0

Female 50 to 54 — 1, Emi Akutsu 35:17.2; 2, Michelle Seidel 46:13.5

Female 55 to 59 — 1, Julia Carroll 42:58.8 Female 60 to 64 1, Naomi Morita 37:05.5; 2, Beth Blackburn 50:23.9

Female 65 to 69 — 1, Shuko Yamane 36:05.9; 2, Connie Comiso-Fanelli 38:31.3; 3, Susana Peterson 40:09.3

Female 70 to 74 — 1, Karen Loomis 50:42.2

Male Open — 1, Connor Wernecke 21:28.9; 2, Kale Glunt 21:57.1; 3, Adam Murray 22:49.2

Male 9 and Under — 1, Koen Seidel 35:32.2

Men 15 to 19 — 1, Jonah Domingo 25:29.0

Men 25 to 29 — 1, Ryan Dillman 37:18.9 Men 30 to 34 1, Christopher Salas 23:15.6; 2, Yota Kosuzuki 28:23.9

Men 35 to 39 — 1, Kevin Macquoid 27:14.4

Men 40 to 44 — 1, Johann Hepner 26:39.4; 2, Nick Long 27:40.0; 3, Donald Marshall 28:04.7

Men 45 to 49 — 1, Brian Lionberger 29:55.1; 2, Peter-Michael Seidel 30:07.1

Men 50 to 54 — 1, Lucas Tettamente 23:16.6; 2, Alexander Christensen 39:24.6

Men 55 to 59 — 1, Jon Giese 33:23.2 Men 60 to 64 1, Craig Knohl 29:07.3; 2, Martin Pearce 40:45.2

Men 65 to 69 — 1, Michael Georgi 36:25.5; 2, Bob Peterson 44:45.8

GOLF

2021 KLIPPER AMATEUR

Saturday

At Kaneohe

Champions Flight

Dane Watanabe ($750) ……73-65-73–211

Jesse Rhymes ($500) ………..73-76-74–223

Alexander Zannes ($500)…72-73-78–223

Joshua Hayashida ($500)….70-74-79–223

Andy Okita ($300) …………….72-75-78–225

Shawn Sakoda ($200)……….77-77-73–227

Robert Berris ($100)………….77-73-78–228

Gem Matas ($50)………………76-76-79–231

Ashley Koga ($50)……………..75-79-79–233

Dan Messner ($50)……………75-77-81–233

Adam Chiya ($50)……………..78-76-81–235

A-Flight

Keola Silva ($650)………………76-79-77–232

Kevin Wong ($550) …………..79-79-80–238

Earl Bernaldes ($400)……….78-79-83–240

Derek Fukuda ($300)……….80-80-81–241

Eddie Morales ($200)……….80-78-85–243

B-Flight

Thomas Nakagawa ($650).87-78-80–245

Anthony Retotal ($550)…….85-83-79–247

Brian Nakao ($400)………….80-88-84–252

Lester Kodama ($300)……..82-89-82–253

Charles Tanabe ($200)……. 81-87-88–256

Senior Flight

Brandan Kop ($550) ………….74-74-73–221

Mike Kawate ($350)…………..77-76-74–227

George MacKertich ($250)..78-77-80–235

David Kawahara ($75) ………85-81-78–244

Clesson Pang ($75) ………… 85-79-80–244

PIGEON RACING

OAHU INVITATIONAL FLYERS

From Pahala, Hawaii Island to Oahu

MILES MPH

1. Richard Uyesugi 238.098 39.99

2. Larry Aki 220.120 39.75

3. Carlos Canubida 221.439 39.70

4. Stan George 219.467 39.65

5. Bert Toyooka 217.708 39.56