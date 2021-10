Calendar

GOLF

College men and women: Dennis Rose Intercollegiate, all day, at Waikoloa Beach Golf Course.

College men: Hoakalei Country Club Invitational, all day, at Hoakalei Country Club.

College women: Rainbow Wahine Invitational, all day, at Kapolei Golf Course.

SOCCER

PacWest men: Point Loma vs. Chaminade, 12:30 p.m., at Saint Louis field.

PacWest women: Point Loma vs. Chaminade, 10 a.m., at Saint Louis field.

VOLLEYBALL

OIA West girls: Campbell at Radford, Pearl City at Leilehua, Nanakuli at Aiea, Kapolei at Waipahu, Mililani at Waialua; matches begin at 7 p.m.

TUESDAY

GOLF

VOLLEYBALL

ILH girls Division I: Mid-Pacific at Kamehameha, 6 p.m.; Punahou at ‘Iolani, 5 p.m.

OIA East girls: Anuenue at Roosevelt, Kalani at Kahuku, Kalaheo at Farrington, Kaiser at McKinley, Moanalua at Kailua, Castle at Kaimuki; matches begin at 7 p.m.

WATER POLO

ILH boys Division I: playoff (if nec.), 5 p.m., at Punahou.

Soft tennis

OIA

Varsity Boys

Leilehua 3, Aiea 0

Aiea 2, Campbell 0

Varsity Girls

Leilehua 3, Aiea 0

Aiea 2, Campbell 0

Air Rifle

ILH

Boys Varsity

Punahou 1,028

Pac-Five 984

High Scorer: PUN—Chronos Baker 265. PAC5—Angelo Stagnaro 254.

Girls Varsity

Punahou 1,028

Pac-Five 1,046

High Scorer: PUN—Avery Chung 262. PAC5—Alexys Guillermo 267.

Boys Jr. Varsity

Punahou 936

Pac-Five 910

High Scorer: PUN—Aidan Tam 241. PAC5—Kyden Sugimoto-Sato 250.

Girls Jr. Varsity

Pac-Five 1,004

Punahou 973

High Scorer: PUN—Kaley Fung 250. PAC5—Aryel Guillermo 256.

Running

2021 Mililani XC invitational

Saturday

Girls 3 mile run

1. Zola O’Donnell, Mililani 19:25.63

2. Raini Mayo, Mililani 20:58.06

3. Kaylee Noda, Pearl City 21:27.42

4. Maleah Kanayama, Moanalua 21:32.53

5. Mai Pham, Roosevelt 21:46.91

6. Cassie Chong, Mililani 22:20.69

7. Melanie Toczuko, Campbell 22:30.79

8. Ainsley Tait, Campbell 22:49.06

9. Taylor Low, Pearl City 23:17.84

10. Mia Moss, Mililani 23:23.88

Boys 3 mile run

1. Konnor Jacang, Aiea 17:44.27

2. Colin Shimabukuro, Moanalua 18:04.86

3. Benjamin Whitehurst, Pearl City 18:17.58

4. Jonathan Benchoff, Radford 18:27.22

5. Michael Abunimei, Radford 18:46.76

6. Owen Scott, Radford 18:46.98

7. Ocean Tugaoen, Campbell 18:47.27

8. Roberto Espinoza, Radford 18:53.33

9. Aidan Eldrige, Radford 18:53.34

10. Jason Winters, Mililani 19:00.38