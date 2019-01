SHARE















TODAY

BASKETBALL

ILH Division I boys: Saint Louis at Mary-knoll, 6 p.m.; Mid-Pacific at ‘Iolani, 6:30 p.m.; St. Francis at Punahou, 6:30 p.m.

ILH Division II boys: University at

Punahou, 5 p.m.

ILH Division I girls: Single Elimination Tournament–Sacred Hearts/Punahou winner at ‘Iolani, 5 p.m.; Mid-Pacific/Mary-knoll winner at Kamehameha, 6 p.m.

ILH Division II girls: Single Elimination Tournament–Le Jardin at Damien, 6 p.m.; Christian Academy at St. Francis, 6:30 p.m.

OIA Division I girls Tournament–Final: Kalani vs. Kahuku, 7 p.m. or 25 minutes after D-II final, at Radford. Third place:

Kaiser at Mililani, 6 p.m. Fifth place: Radford at Leilehua, 6 p.m.

OIA Division II girls Tournament–Final: Farrington vs. Castle, 5 p.m. at Radford. Third-place: Pearl City at Waipahu, 6 p.m.

SOCCER

OIA Division I boys Tournament: Semifinals—Kapolei at Kaiser, 5:30 p.m.; Kalani vs. Mililani, 7 p.m.; matches at

Kaiser.

OIA Division II boys Tournament: Semifinals—Waipahu vs. Waialua, 5:30 p.m.; Aiea vs. Kalaheo, 7 p.m.; matches at Kailua.

FRIDAY

SOCCER

OIA Boys Division I Tournament: Fifth place, Campbell vs. Pearl City. Third place:

Kapolei/Kaiser loser vs. Kalani/Mililani loser, 7 p.m. Games at Castle.

ILH Division I boys: Single Elimination Tournament–Kamehameha at Punahou, 3:30 p.m.; Mid-Pacific at ‘Iolani, 3:30 p.m.

ILH Division II boys: Single Elimination Tournament–Le Jardin at Saint Louis, 3:30 p.m.; Damien vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at

Kapiolani Park field No. 1.

SWIMMING

ILH: Championships, trials, 5 p.m., at Punahou.

OIA: Championships, trials, 3:15 p.m. at Central Oahu Regional Park.

VOLLEYBALL

College men: Hawaii alumni match, 7 p.m., at Stan Sheriff Center.

WRESTLING

OIA: Dual Meet Championships, 4:30 p.m. at Farrington.

ILH boys: Kamehameha vs. Pac-Five, 5:30 p.m.; Saint Louis vs. Damien, 5:30 p.m.; ‘Iolani vs. Punahou, 5:30 p.m.; matches at Mid-Pacific.

ILH girls: Round Robin, 9:30 a.m., at Mid-Pacific.

ILH

Wednesday

Boys Division II

Damien 80, Le Jardin 29. High scorers—DMS: Hayden Bayudan 14, Jydon Hall 14, Bryce Forbes 10. LeJ: Riley Bruner 8.

Boys Division I-AA

‘Iolani 59, Kamehameha 50. High

scorers—Iol: Jalin Rachlin 28, Hunter Gries 10. KS: Tanner Siu 18.

Girls Division I

Single-elimination tournament

Punahou 60, Sacred Hearts 42. High scorers—Pun: Tatianna Burciaga-Reyes 11, Melody Lum 10, Kiarra Young 10. SHA: Dallas Martinez 16.

Maryknoll 63, Mid-Pacific 44. High scorers—Mary: Jalen Tanuvasa 19, Lilly Koki 12. MPI: Brilie Kovaloff 22.

OIA

Wednesday

Eastern Division

Boys Varsity

Kaiser 62, Farrington 53. High scorers—Kais: Mario Drummer 25, Kenji Toyama 15. Farr: Raefe McEnroe 15, Aaron Bagaoisan 11, Johnsen Bautista 10.

McKinley 39, Kalani 22. High scorers—McK: Frank Camacho 18. Kaln: Isaiah Lee 14.

Kahuku 74, Castle 23. High scorers—Kah: Daniel Kaio 10. Cast: Neilen “Mana” Kahoopii 9.

Boys JV

McKinley 39, Kalani 29

Kahuku 47, Castle 24

Western Division

Boys Varsity

Kapolei 60, Radford 51. High scorers—Kap: Ja’shon Carter 21, Nate Whitehurst 17. Rad: Emmanual Stevenson 13, Jaylen Thorpe 13.

Campbell 48, Pearl City 37. High scorers—Camp: Kaimana Preza 15, Robert Hutchison 12. PC: Justin Pfau 9.

Nanakuli 82, Waialua 41. High scorers—Nan: Kukilakila Kahalekai 61. Wail: Forrest Bell 11.

Boys JV

Kapolei 40, Radford 36

Campbell 52, Pearl City 16

Nanakuli 63, Waialua 48

Tuesday

Girls Division I Tournament

Fifth-place semifinals

Radford 37, Kapolei 30

Leilehua 48, Moanalua 40

Girls Division II Tournament

Semifinals

Castle 51, Pearl City 14

Farrington 62, Waipahu 60

PACWEST

Preseason Poll

(First-place votes in parentheses)

Pts 2018 Rec

1. Azusa Pacific (7) 78 41-11 (29-9)

2. Point Loma (2) 73 34-18 (29-11)

3. Concordia 56 22-28 (19-21)

4. Biola 52 34-22 (21-19)

5. Academy of Art 42 24-25 (19-21)

6. Fresno Pacific 41 18-28 (15-25)

7. Hawaii Hilo 24 16-22 (21-27)

7. Hawaii Pacific 24 22-28 (15-25)

9. Holy Names 15 12-38 (8-32)

Preseason All-Pacwest Team

Justin Gomez AP C Sr.

Christian Kapeliela HPU 1B Sr.

Travis Takata PL 2B Jr. Osvaldo Tovalin AP 3B So.

Mychael Goudreau AP SS Sr. Micah Pries* PL OF Jr. Jerron Largusa Biola OF Sr. Michael Warkentin FP OF So. Ryan Gallegos Biola DH So. Nick Estrella AP SP Jr. Ben Kaser^ AA SP Sr. Dylan Spain Hilo SP Jr. John Kea Hilo RP So. RJ Romo Hilo Utility Sr. John Balliet PL Utility Sr. *—preseason player of the year

^—preseason pitcher of the year

OIA

Boys Division I Tournament

Quarterfinals

Tuesday

Kaiser 3, Pearl City 2. Goal scorers—Kais: Nathan Magee, Ian Ngonethong,

Lucas Shearer. PC: Zeth Bolosan, Kainoa Wong.