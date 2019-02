Calendar TODAY SOFTBALL PacWest: Notre Dame De Namur vs. Hawaii Pacific (doubleheader), 11 a.m., at Sand Island Park. ILH: Punahou at Mid-Pacific; Pac-Five at Kamehameha; Sacred Hearts vs. ‘Iolani at Ala Wai NP; Damien vs. Read More

Calendar

TODAY

SOFTBALL

PacWest: Notre Dame De Namur vs. Hawaii Pacific (doubleheader), 11 a.m., at Sand Island Park.

ILH: Punahou at Mid-Pacific; Pac-Five at Kamehameha; Sacred Hearts vs. ‘Iolani at Ala Wai NP; Damien vs. St. Francis at Ala Wai Field 2; games start at 4 p.m.

TENNIS

ILH boys: Hawaii Baptist vs. Maryknoll, 4 p.m., at Keehi Lagoon courts.

ILH girls: Hawaii Baptist vs. Le Jardin, 4 p.m. at Central Oahu Regional Park; Maryknoll at Kamehameha, 4 p.m.; Mid-Pacific vs. Island Pacific, 4:15 p.m. at Kalaeloa courts; St. Andrew’s at Punahou, 4:30 p.m.

OIA: Kailua at Kalani; McKinley at Castle; Moanalua at Kahuku; Roosevelt at Farrington; matches start at 1 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Division III boys: Christian Academy at Hawaiian Mission, 3 p.m.

WATER POLO

OIA: At CORP–Leilehua vs. Pearl City, 3:30 p.m.; Moanalua vs. Waialua 4:35 p.m. At Kaimuki–Kaiser vs. Waipahu, 3:30 p.m.; Castle vs. Kailua, 4:35 p.m. At Kalani–Kalani vs. McKinley, 3:30 p.m.; Kalaheo vs. Farrington, 4:45 p.m.

THURSDAY

BASEBALL

PacWest: Biola vs. Hawaii Hilo, 6 p.m., at Francis Wong Stadium.

BASKETBALL

PacWest men: Notre Dame de Namur vs. Chaminade, 7:30 p.m., at McCabe Gym.

PacWest women: Notre Dame de Namur vs. Chaminade, 5:30 p.m., at McCabe Gym.

SOFTBALL

PacWest: Notre Dame De Namur vs. Hawaii Pacific (doubleheader), 1 p.m. at Howard A. Okita Field.

TENNIS

ILH boys: Le Jardin at Mid-Pacific, 4:15 p.m.; Kamehameha at Punahou, 4:30 p.m.; St. Francis at ‘Iolani, 4:30 p.m.

WATER POLO

ILH Division I girls: Mid-Pacific at ‘Iolani, 6 p.m.

Volleyball

COLLEGE MEN

AVCA Poll

Record Pts Prv

1. Long Beach State (16) 13-0 240 1

2. Hawaii 10-0 222 2

3. UC Irvine 13-2 208 3

4. Pepperdine 11-2 187 4

5. UC Santa Barbara 13-3 179 5

6. UCLA 12-4 160 6

7. Loyola-Chicago 13-3 143 7

8. Stanford 11-5 120 8

9. BYU 7-4 113 9

10. Lewis 13-4 104 10

11. CSUN 8-6 81 11

12. Purdue Fort Wayne 9-7 48 15

13. USC 7-7 42 14

14. George Mason 10-4 36 13

15. Ball State 7-8 27 12

Others receiving votes: Princeton 6.

BIIF

Tuesday

Boys varsity

Waiakea def. `Ehunuikaimalino 25-8, 25-12, 25-8

OIA East

Kaiser 9, Kailua 4

at Kailua High

Kaiser (1-0) 300 024 0 — 9 12 1

Kailua (0-1) 310 000 0 — 4 2 3

WP—Primrose Aholelei. LP—N/A.

Leading hitters—Kaiser: Jaymi Gurr 2-3, HR, 3 RBI; Alexis Oshiro 2-4, 2 runs; Alyssa 2-4, 2 runs, RBI; Aholelei 3-4, 2b, 3 RBI; Shea Higa 2b, run.

Kalani 4, Moanalua 1

at Moanalua High

Kalani (1-0) 000 040 0 — 4 7 1

Moanalua (0-1) 000 001 0 — 1 6 0

WP—Christen Horita. LP—Mari Kimoto.

Leading hitters—Kalani: Kady Ann Okamura 2-3, run, RBI; Cherise Horita 3b, run, 2 RBI; Moanalua: Kellie Kitano-Maguire 2-3, run; Lacey Wilson-Pena 2b.

Roosevelt 34, Kaimuki 2, 4 inn.

at Roosevelt High

Kaimuki (0-1) 002 0 — 2 3 5

Roosevelt (1-0) (11)(15)8 x — 34 26 0

WP—Jaeda Cabunoc. LP—K. Leong.

Leading hitters—Roosevelt: Maya Nakamura 6-6, 2 HR, 5 runs, 5 RBI; Riley Doi 4-4, 2 2b, HR, 3 runs, 7 RBI; Kylie Kawamura 4-5, 2b, HR, 4 runs, 4 RBI; Palena Gomes 3-3, 2b, HR, 3 runs, 6 RBI; Sunny Halsey HR, 2 runs, 3 RBI; Kanilehua Pitoy 4-5, 2b, 3b, 4 runs, 3 RBI; Kenna Higa 2-2, 4 runs, 2 RBI; Hoku Chung 2b, 3 runs, RBI. Kaimuki: V. Pelep 3b, T. Inouye 2b.

OIA West

Campbell 12, Aiea 2, 6 inn.

at Campbell High

Aiea (0-1) 001 001 — 2 2 4

Campbell (1-0) 010 263 — 12 8 1

WP—Nadia Deizer. LP—N/A.

Leading hitters—Aiea: No. 2 2-2, 2 3b, run, RBI. Campbell: Aleisa Ranches 2-4, 2b, HR, 2 runs, 5 RBI; Jayda Favela HR, 3 RBI; Seaerra Fuentes-Arellano 1-4, 2 runs; Caisha Nunes 1-1, 3 runs, RBI; Liana Nagamine 2b, RBI.

Mililani 14, Pearl City 13

at Pearl City High

Mililani (1-0) 032 170 1 — 14 11 5

Pearl City (0-1) 401 341 0 — 13 11 4

WP—J. Baker. LP—Z. Iriarte.

Leading hitters—Mililani: K. Brown 3-3, HR, 3 runs, 3 RBI; R. Nishimoto HR, 4 RBI; R. Abeshima 2-5, 2b, run; C. Mori 2-5, 2 2b, run, RBI; T. Dumlao 2b, 2 runs, 2 RBI; C. Worzalla 2b, RBI. Pearl City: T. Au 3-4, 2 2b, HR, 2 runs, 3 RBI; T. Hernandez HR, 2 runs; J. Lardson 3-5, run, RBI; M. Nacnac 2-3, 2b, RBI; B. Kaulu-Choy Foo 3b, 2 runs, 2 RBI.

Leilehua 10, Kapolei 4

At Kaala Elementary School

Kapolei (0-1) 001 102 0 — 4 11 2

Leilehua (1-0) 510 301 x — 10 13 1

WP—Alyssa Abe. LP—Jade Behic.

Leading hitters—Kapolei: Chasity McKean 2-3, HR, RBI, run; Jordan Makaena HR, RBI, run; Tatum Guzman 2-4; Behic 2-4, run; Kawena Hussey 2-4, RBI, run. Leilehua: Gianna Araki HR, 2 runs; Kayla Hale 2-3, run; Alyssa Asuncion 2-3, 3 runs, 2b; Kiana Domingo 2-4, 2 2b, 4 RBI, run; Alana Jaren-Parker 2-4, 2b, RBI, 2 runs; Daysha Paraguelles 2-4, RBI; Mikayla Pinera 2 RBI.

OIA Division II

Waialua 13, Kahuku 3, 5 inn.

at Waialua High

Kahuku (0-1) 010 11 — 3 3 9

Waialua (1-0) 037 03 — 13 9 2

WP—Maura Muniz. LP—Zoe Fortin.

Leading hitters—Kahuku: Trinity Seguritan 2-2, HR, 2 runs. Waialua: Honey Jose-Woods 3-3, 3 RBI; Mele Hardin 2-3, 2 RBIs; Nohea Apuakehau-Smith 2-4, 2b, 3 RBI; Aliyah Crowley 2-3, 2 runs, RBI; Anela Hernandez 2-4, 3 RBI; Cherysh Wong 2-4, 2 RBI.

BIIF

Kamehameha-Hawaii 7, Hawaii Prep 0

at Hawaii Prep Academy

KS-Hawaii 100 202 2 — 7 8 1

Hawaii Prep 000 000 0 — 0 1 3

WP—Tai Atkins. LP—Skylar Roque Sunahar.

Leading hitters—Kamehameha-Hawaii: Breaden Coloma 3-4, 2 2b; Dustin Asuncion 2b, RBI; Rydge Ishii 2b, run; Zakaia Michaels 2b, 2 RBI. Hawaii Prep: Roque Sunahar 1-2.

College

Tuesday

South

Clemson 14, ETSU 3

Duke 5, Richmond 2

Florida 5, Jacksonville 4, 10 innings

George Mason 4, Longwood 3

Georgia Tech 7, Georgia St. 3

High Point 6, N.C. Central 4

Indiana St. 8, W. Carolina 4

James Madison 5, VMI 4

LIU Brooklyn 1, Georgia 0

Maryland 4, VCU 3

Mercer 16, Florida A&M 3

Mississippi 12, UT Martin 6

Morehead St. 5, Charlotte 3

North Carolina 4, UNC Wilmington 3

Tennessee 7, Liberty 1

Vanderbilt 11, SE Missouri 3

Virginia Tech 8, Radford 7

William & Mary 9, Virginia 3

Wofford 14, UNC Asheville 2

Xavier 5, Louisville 4, 10 innings

Midwest

Indiana 7, Cincinnati 1

Southwest

Arkansas St. 4, MVSU 2

Baylor 10, Dallas Baptist 4

Louisiana Tech 5, Little Rock 3, 12 innings

Texas-Arlington 2, Abilene Christian 0

Texas Tech 7, New Mexico St. 0

West

San Jose St. 7, Saint Mary’s 3

Utah 16, UNLV 7

Big West Conference

Cal Poly 2, CSU Bakersfield 0

UCLA 4, CS Northridge 3

Loyola Marymount 7, UC Irvine 3

Sacramento St. at UC Davis, ppd., weather

UC Riverside 5, Grand Canyon 3

UC Santa Barbara 2, USC 1