TODAY BASEBALL >> College: Longwood at Hawaii, 1:05 p.m., at Les Murakami Stadium. SOFTBALL >> PacWest: Notre Dame de Namur vs. Chaminade (doubleheader), 2:30 p.m. and 4:30 p.m. at Central Oahu Regional Park. MONDAY BASEBALL

TODAY

BASEBALL

>> College: Longwood at Hawaii, 1:05 p.m., at Les Murakami Stadium.

SOFTBALL

>> PacWest: Notre Dame de Namur vs. Chaminade (doubleheader), 2:30 p.m. and 4:30 p.m. at Central Oahu Regional Park.

MONDAY

BASEBALL

>> PacWest: Fresno Pacific vs. Hawaii Pacific (doubleheader), 4 p.m. at Hans L’Orange Park.

GOLF

>> ILH Varsity II: 7:30 a.m. at Hawaii Kai Golf Course.

>> OIA: 7:30 a.m., at Hoakalei.

SOFTBALL

>> ILH: Mid-Pacific vs. ‘Iolani, 4 p.m, at Ala Wai NP.

TENNIS

>> ILH boys: Hawaii Baptist at Mid-Pacific, 4:15 p.m.

>> ILH girls: Mid-Pacific vs. Maryknoll, 4 p.m. at Keehi Lagoon courts; Hawaii Baptist vs. St. Andrew’s, 4 p.m. at Central Oahu Regional Park; Island Pacific at ‘Iolani, 4:30 p.m.; Le Jardin at Punahou, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

>> ILH varsity III boys: Island Pacific vs. Christian Academy, 5 p.m.; Lanakila Baptist vs. Hawaiian Mission, 6:15 p.m. Matches at Hawaiian Mission.

>> OIA East boys: Farrington at Kaiser; Kailua at Kalani; Moanalua at Kahuku; Roosevelt at Kalaheo. JV at 5:30 p.m., varsity to follow. Varsity only at 5:30 p.m.: Anuenue at McKinley; Kaimuki at Castle.

BASEBALL

PacWest

>> Hawaii Pacific 5, Fresno Pacific 2

>> Fresno Pacific 8, Hawaii Pacific 2

>> Biola 4, Hawaii Hilo 1

>> Biola 11, Hilo 3

OIA

>> Kalani 13, Aiea 11

Leading Hitters—Kaln: Cole Amine 2-3, run; Brandon Ting 2-4, 3 runs, RBI; Kaden Stremick 2-3, 3 runs, 2 RBI; Spencer Kim 4-4, 3 RBI. Aiea: DJ Akiyama 2-4, 3 runs, 2 RBI; Makana Fujiyama Tauala 3-4, 2 runs, 3 RBI.

BIIF

>> Konawaena 5, Kealakehe 0

>> Kamehameha-Hawaii 12, Honokaa 1

W—Zakaia Michaels. L— Chad Yanagisawa. Leading Hitters—KSH: Rydge Ishii 2-4, 2 runs, 2 RBI, Dan Ahuna 2-4, 2 runs, 4 RBI.

SOFTBALL

PacWest

>> Chaminade 2, Notre Dame de Namur 1

>> Chaminade 9, Notre Dame de Namur 6

ILH

>> Punahou 19, Damien 1

W—Maya Matsubara. L—Gloriana Sua. Leading Hitters—Pun: D’Asha Saiki 2-2, 2 runs, 3 RBI.

>> Maryknoll 13, St. Francis 3

W—Aloha Akaka. L— Sierrah Kupihea. Leading Hitters—StF: Kaena Kelinioi 2-3, RBI. Mryk: Lexi Carlos HR, RBI, 2 runs; Carys Murakami 4-4, HR, 2 RBI, 2 runs; Kaylah Santos 3-4, HR, 3 RBI, 3 runs.

OIA

>> Moanalua 4, Kaiser 0

W—Jada Young. L— Primrose Aholelei. Leading Hitters—Moa: Lacey Wilson-Pena 2-4, run, RBI; Hilari Balenti 2-4, run, 2 RBI; Cierra Yamamoto 2-4, RBI. Kais: Alexis Oshiro 2-4.

BIIF

>> Kealakehe 12, Konawaena 1

VOLLEYBALL

ILH Varsity Boys

>> Iolani def. Mid-Pacific 27-25, 25-20

>> Punahou def. University 25-17, 25-10

ILH Junior Varsity Boys

>> Mid-Pacific def. Saint Louis 25-20, 25-12

>> Kamehameha Blue def Punahou Gold 25-16, 25-19

>> Punahou Blue def. Kamehameha White 25-20, 25-21.

BLIF

>> Konawaena def. Ehunuikaimalino 25-9, 25-9, 25-4

PIGEON RACING

Oahu Invitational Flyers

From Cape Kumukahi, Hawaii Island to Oahu

1. George McCumber; 243.415 MILES; 48.39 MPH

2. Darryl Hansen: 239.497; 48.35

3. Sidney Lum: 232.084; 48.02

4. Jay Alameida: 231.491; 47.77

5. Dennis Tavares: 232.660; 47.72

TENNIS

ILH Varsity Girls

>> ‘Iolani 3, Kamehameha 2

OIA Varsity Boys

>> Campbell 4, Leilehua 1

>> Kaiser 5, Castle 0

>> Moanalua 5, Kailua 0

OIA Varsity Girls

>> Campbell 3, Leilehua 2

>> Kaiser 5, Castle 0

>> Moanalua 5, Kailua 0

WATER POLO

OIA Girls



Kahuku 24, Kailua 3

Goal-Scorers—Kahuku: Ava Padaca 6, Megan Shanley 4, Siitia Cravens 3, Jade Paranhos-Lopes 2, Kylee Vendiola 2, Emajen Ingbino-Kaai 2, Aika Dougherty 2, Kayla Smith, Kamakana Gilman, Kimbrell Kunz. Kailua: Kristen Tanaka 2, Morgan Hardwick.

Kapolei 15, Mililani 2

Goal-Scorers—Kapolei: Annika Edwards 4, Angela Silva 3, Chloe Bridgeford 2, Isabella Olaes 2, Liliana Ebel 2, Taylor Quereto-Medeiros, Ryleigh Gates. Mililani: Hi’ilani Helenihi, Kuuleilani Kaaiawaawa.

Campbell 22, Castle 2

Goal-Scorers—Campbell: Alexis Marrero 4, Tatiana Troupe 4, Ashley Badis 3, Keelia Choi 2, Angelica Joven 2, Alexis Badis 2, Emily Esteban 2, Mia Mantanona, Lana Tremmel, Ava Faria. Castle: Kayla Wicklund, Raymie Shigeta.

Kapolei 5, Farrington 0

Farrington forfeit



Kahuku 13, Mililani 1

Goal-Scorers—Kahuku: Siitia Cravens 3, Megan Shanley 3, Jade Paranhos Lopes 2, Aika Dougherty 2, Kaylee Vendiola, Mahina Okimoto, Ava Padaca. Mililani: Madison Yamada.

Kalaheo 20, Castle 2

Goal-Scorers—Kalaheo: Elle Foehr 5, Nohea Espejo 5, Zoe Carmack 2, Maddix Tallis 2, Malia Johnson 2, Mia Campora 2, Tiana Alfsen, Jazmine Langford. Castle: Julianna Souza, Kira Cho 1.

Moanalua 13, Pearl City 1

Goal-Scorers—Moanalua: Koko Butcher 3, Marrisa Halim 2, Daphne Williams 2, Madison Komatsu 2, Isabella McRae, Carolina Solis, Shanna Kaya, Samantha Jacobs. Pearl City: Miya Chung.

Roosevelt 5, Mckinley 0

Mckinley forfeit

Pearl City 10, Waipahu 3

Goal-Scorers—Pearl City: Malia Fujita 4, Miya Chung 3, Allison Ogoso 2, Cheyne Santos. Waipahu: Linnea Tucker 2, Halee Cabigas.

Leilehua 13, Waialua 3

Goal-Scorers—Leilehua: Kaya Takashige 5, Taylor Dinsmore-Nassar 5, Emily Martinez 2, Kobie Pasoquen Rabago. Waialua: Isabella Psecaia, Thurston Hodges, Mahealani Farrell.

Roosevelt 12, Waipahu 0

Goal-Scorers—Roosevelt: Lakota Nguyen 4, Hannah Gang 2, Adoria Lee 2, Margaret Lonborg 2, Kaya Ichimura, Lauren Croll.

Kaiser 14, Kalani 1

Goal-Scorers—Kalani: Angel Grabow. Kaiser: Sarah Lorenzo 3, Mira Ako 2, Megan Kaneshiro 2, Chung Eun Kim, Sorren Motaraghi, Kristen Johnson, Kanoko Niimura, Taylor Kuroiwa, Erin Patterson, Mao Mina Hanada.

BASKETBALL

Geremy Robinson Sr. Senior Classic

ILH Boys Roster

Kalai Akaka, Maryknoll

Noah Bumanglag, ‘Iolani

Duke Clemens, Punahou

Payton Grant, Maryknoll

Makoto Kamata, Maryknoll

Jakob Kimura, Punahou

Kaulana Makaula, Punahou

Kameron Ng, St. Francis

Colin Ramos, Mid-Pacific

Marcus Tobin, Maryknoll

Coach: Kelly Grant, Maryknoll

OIA Boys Roster

Ja’Shon Carter, Kapolei

Isaiah Hopson, Kailua

Darius Lature, King Kekaulike

Kukilakila Kahalekai, Nanakuli

Isaiah Lee, Kalani

Raefe McEnroe, Farrington

Ryan Pardini, Kalaheo

Isaiah Sugiura, Moanalua

Everett Torres-Kahapea, Kailua

Mitchell Williams, Campbell

Coach: Walter Marciel, Kailua

ILH Girls Roster

Kawai Kahalehoe, ‘Iolani

Kaitlyn Kalani, St. Francis

Brilie Kovaloff, Mid-Pacific

Kaylee-Brooke Manuel, Kamehameha

Dallas Martinez, Sacred Hearts

Kyley Nakagawa, Hawaii Baptist

Kalina Obrey, Kamehameha

Zayla Sismar-Evangelista, St. Francis

Keila Tsutsui, Hanalani

Taylor Wu, ‘Iolani

Coach: Dean Young, ‘Iolani

OIA Girls Roster

Kaelyn Espinda, Kaimuki

Emily Eter, Radford

Kalena Gibson, Mililani

Kamalu Kamakawiwoole, Kalani

Kaylen Kameamela, Leilehua

Sadie-Ann Luiz, Roosevelt

Shelby McDaniels, Kalani

Briarra Nakihei, Castle

Raven Rosa-Lasco, Moanalua

Kimberlee Ung, Campbell

Coach: Chi Mok, Kalani

RUNNING

Honolulu Family 5K Fun Run

At Ala Moana Beach Park

Female Open Winners

Place | Name | Total Time

1. Rebecca Yasutake | 20:08.7

2. Hiromi Yamada | 22:37.8

3. Sarah Sims | 23:26.3

Female 18 And Under

Place | Name | Total Time

1. Nikki Wong | 27:41.8

2. Chaylea Tome | 27:44.0

3. Willa Stack | 28:14.4

Female 19 To 29

Place | Name | Total Time

1. Toni Paracuelles | 28:32.5

2. Norie Mendez | 45:01.4

3. Chelsea Gimbrone | 45:19.0

Female 30 To 39

Place | Name | Total Time

1. Ann Wee | 25:56.3

2. Liliani Stanco | 28:41.4

3. Kaori Fujishima | 33:37.5

Female 40 To 49

Place | Name | Total Time

1. Sherron DeCosta | 30:56.3

2. Ayumi Kumagai | 31:40.6

3. Tara Herzig | 32:56.9

Female 50 To 59

Place | Name | Total Time

1. Sandra Miguel | 45:01.4

2. Lori Halm | 51:21.4

3. Tina Brown | 54:54.5

Female 60 To 69

Place | Name | Total Time

1. Kathy Ridge | 55:20.1

Male Open Winners

Place | Name | Total Time

1. Nicholas Pugliese | 17:08.6

2. Kengo Yoshimoto | 17:48.5

3. Takeshi Yamada | 18:35.7

Male 18 And Under

Place | Name | Total Time

1. Tyler Wee 25:19.2

2. Louie Tomsic 25:19.2

3. Mikhail Brooks 26:58.4

Male 19 To 29

Place | Name | Total Time

1. Ryosuke Asai | 20:18.2

2. Benjamin Canfield | 23:06.5

3. Tim Carbillon | 41:09.4

Male 30 To 39

Place | Name | Total Time

1. Preston Sims | 23:04.3

2. Marc Factora | 24:10.5

3. Xavier Pena | 33:50.7

Male 40 To 49

Place | Name | Total Time

1. Charles Stack | 23:57.3

2. Miguel Brooks | 26:57.7

3. Chihiro Fujishima | 32:43.8

Male 50 To 59

Place | Name | Total Time

1. Michael Gimbrone | 45:18.1

2. Atsushi Kumagai | 46:39.0

Male 60 To 69

Place | Name | Total Time

1. Eddie Carbillon | 53:20.1

2. Kevin Melanson | 58:35.4