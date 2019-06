[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Today

GOLF

Manoa Cup: qualifying round, 6:30 a.m., at Oahu Country Club.

Tuesday

GOLF

Manoa Cup: men’s round of 64, 6:30 a.m.; women’s round of 16, 11:26 a.m., at Oahu Country Club.

Oahu Hawaiian Canoe

Regatta Association

Father’s Day Regatta

Sunday, At Nanakuli Beach Park

Team Standings

AAA Division–1. Lanikai Canoe Club, 203 points; 2. Outrigger Canoe Club, 181; 3. Hui Nalu Canoe Club, 141; 4. Kailua

Canoe Club, 131.

AA Division–1. Keahiakahoe Canoe Club, 62 points; 2. Healani Canoe Club, 43; 3. New Hope Canoe Club, 21.

A Division–1. Hui Lanakila Canoe Club, 41 points; 2. Waimanalo Canoe Club, 28; t3. Waikiki Surf Club, 27; t3. Leeward Kai Canoe Club, 27; 5. Kai Oni Canoe Club, 12; 6. Anuenue Canoe Club, 7; t7. Makaha Canoe Club, 2; t7. Honolulu Pearl Canoe Club, 2; 9. Ewa Pu’uloa Outrigger, 1; 10. Koa Kai Canoe Club, 0.

Open Keiki–1. Keahiakahoe Canoe Club, 2:19.36; 2. Outrigger Canoe Club, 2:21.33; 3. Kailua Canoe Club, 2:28.69.

Boys 12–1. Hui Lanakila Canoe Club (Naulu Kekoa, Tazz Keli’i-Makinano,

Hudson-Knight Mahiai, Dudi Mersberg, Makali‘i Naæauao, Kamakana

Thompson-Kapanui), 2:27.33; 2. Kailua

Canoe Club, 2:28.19; 3. Lanikai Canoe Club, 2:35.68.

Girls 12–1. Lanikai Canoe Club

(Nohealani Akiu, Lola Birdsall, Lilinoe Blair, Keona Klutz, Charlotte Schrader, Kayla Wissmeyer), 2:28.70; 2. Kailua Canoe Club, 2:29.69; 3. Hui Nalu Canoe Club, 2:31.69.

Mixed 12–1. Waimanalo Canoe Club

(Alemaualii Fonoti, Hi‘ilawe Hekekia,

Kahikinaokala Kalima,

Makena Kihoi-Zukeran, Nalei Pacheco, Christin Waiolama-Makaneole), 2:26.22; 2. Kailua Canoe Club, 2:40.41; 3. Lanikai

Canoe Club, 2:46.42.

Boys 13–1. Waimanalo Canoe Club (Ka’eo Catrett, Tycen Hanawahine-Hines, Koyo Kekauoha, Westyn Lane, Noah

Pacheco, Heleoolamanaokalani Rillon), 2:05.28; 2. Hui Lanakila Canoe Club, 2:05.67; 3. Outrigger Canoe Club, 2:09.62.

Girls 13–1. Lanikai Canoe Club (Kanai Aweau, Kawena Harbottle, Nanea

Harbottle, Jenna Jaffe, Tabitha Mansell, Charlotte Schrader), 2:17.63; 2. Hui Nalu Canoe Club, 2:19.35; 3. Hui Lanakila

Canoe Club, 2:23.80.

Boys 14–1. Outrigger Canoe Club

(Sebastian Ako, Cooper Beall, Matias Durkin, Tetu Morse, Charlie Niethammer, Micah Pedersen), 1:59.83; 2. Lanikai

Canoe Club, 2:01.56; 3. Leeward Kai

Canoe Club, 2:03.66.

Girls 14–1. Lanikai Canoe Club (Tiana

Alfsen, Keaweakuikekaai Aspelund,

Charley Birdsall, Kule’a Bruhn, Phoenix Clarke, Madison Driscoll), 2:15.16; 2.

Outrigger Canoe Club, 2:16.14; 3. Kailua Canoe Club, 2:32.68.

Boys 15–1. Outrigger Canoe Club (Seth Allen, Noa Clark, Kekai Delmendo, Stryder Garrett, Diego Hancock, Keaupono

McGee-Lee), 3:56.11; 2. Hui Nalu Canoe Club, 4:05.64; 3. Lanikai Canoe Club, 4:10.07.

Girls 15–1. Lanikai Canoe Club (Halia Bruhn, Rory Kilmer, Hoku Kishida,

Mehanaokala Leafchild, Emma McDonald, Elise Nagel), 4:37.61; 2. Hui Nalu Canoe Club, 4:51.73; 3. Outrigger Canoe Club, 4:52.52.

Boys 16–1. Outrigger Canoe Club (Seth Allen, Isaac Blake, Stryder Garrett, Diego Hancock, Nathan Kane, James Morris), 3:45.05; 2. Lanikai Canoe Club, 3:55.35; 3. Kailua Canoe Club, 4:06.68.

Girls 16–1. Lanikai Canoe Club (Helani Aspelund, Kamalani Freitas, Chloe

Kaminskas, Peyton Ku, Ayla Sprecher, Liv Strong), 4:31.38; 2. Outrigger Canoe Club, 4:49.32; 3. Waikiki Surf Club, 4:56.35.

Boys 18–1. Outrigger Canoe Club (Vinny Ako, Gabriel El Hajji, Gunnar Grune,

Aukina Hunt, Punia Pale, Nikolaus Steiner), 3:41.75; 2. Kailua Canoe Club, 3:42.07; 3. Lanikai Canoe Club, 3:48.72.

Girls 18–1. Lanikai Canoe Club (Kahanu Amantiad, Rory Kilmer, Hoku Kishida,

Isabel Lukas, Kylie Rdechor, Liv Strong), 4:11.80; 2. Outrigger Canoe Club, 4:15.98; 3. Kailua Canoe Club, 4:33.15.

Mixed 18–1. Outrigger Canoe Club (Kai Binney, Gavin Kondo, Adam Krivatsy, Elsa Kronen, Makana Shipman, GG Thomas), 4:12.96; 2. Lanikai Canoe Club, 4:14.69; 3. Leeward Kai Canoe Club, 4:19.44.

Men Novice A–1. Kailua Canoe Club, 3:51.41 (members of crew not provided); 2. Lanikai Canoe Club, 3:56.60; 3.

Keahiakahoe Canoe Club, 3:58.71.

Women Novice A–1. Kailua Canoe Club (Valentina Basile, Sarah Emerson, Mariya Gold, Emily Hayne, Alex Langford, Lo

Masaniai), 4:16.46; 2. Outrigger Canoe Club, 4:22.06; 3. Lanikai Canoe Club, 4:27.80.

Men Novice B–1. Lanikai Canoe Club (members of crew not provided), 3:53.75; 2. Hui Nalu Canoe Club, 4:42.64; 3.

Outrigger Canoe Club, 4:45.46.

Women Novice B–1. Lanikai Canoe Club (Martine Cooper, Lindsey Haeusler, Kiani Halushka, Chelsea Hudgeons, Maliana Kaui, Brenda Smith), 2:20.98; 2. Healani Canoe Club, 2:32.23; 3. Kailua Canoe Club, 2:33.23.

Mixed Novice B–1. Waikiki Surf Club (Gabrielly Castejon Valentim, Kawe Humel, Polani Kino, Alden Schmitz, Cassandra Springer, Kamu Winham), 2:04.76; 2. Waimanalo Canoe Club, 2:07.90; 3.

Outrigger Canoe Club, 2:08.39.

Men Freshmen–1. Lanikai Canoe Club (Matt Crowley, Nick Foti, Alakai Freitas, Manny Kulukulualani, Skozilla Pecora, Jack Roney), 7:33.91; 2. Hui Nalu Canoe Club, 7:35.90; 3. Outrigger Canoe Club, 7:48.46.

Women Freshmen–1. Lanikai Canoe Club (Kealohi Aweau, Liz Bills, Mele

Coelho-Beter, Jessie Krause, Charissa Ono, Shien-Lu Stokesbary), 8:45.33; 2.

Outrigger Canoe Club, 8:50.24; 3. Hui Nalu Canoe Club, 9:13.89.

Men Sophomore–1. Lanikai Canoe Club (Michael Dowsett, Jim Foti, Nick Foti, Jordan Gomes, Preston Kaluhiwa, Skozilla Pecora), 7:46.92; 2. Hui Nalu Canoe Club, 8:16.94; 3. Outrigger Canoe Club, 8:43.81.

Women Sophomore–1. Outrigger

Canoe Club (members of crew not

provided), 9:16.46; 2. Hui Lanakila Canoe Club, 9:40.42; 3. Hui Nalu Canoe Club, 10:14.28.

Men Junior–1. Lanikai Canoe Club (Tiloi Alapa, Ka’ai Bruhn, Kekoa Bruhn, Andreas Gaeta, Igor Sobreira, Karel Tresnak Jr.), 7:44.43; 2. Outrigger Canoe Club, 7:49.27; 3. Kailua Canoe Club, 8:41.12. Women Junior–1. Lanikai Canoe Club (members of crew not provided), 9:26.86; 2. Outrigger Canoe Club, 10:14.63; 3. Hui Nalu Canoe Club, 10:45.62.

Men Senior–1. Lanikai Canoe Club (Tiloi Alapa, Kekoa Bruhn, Manny Kulukulualani, Jack Roney, Igor Sobreira, Karel Tresnak Jr.), 11:44.49; 2. Healani Canoe Club, 12:38.49; 3. Kailua Canoe Club, 13:14.37.

Women Senior–1. Outrigger Canoe Club (Anella Borges, Beata Cseke, Donna

Kahakui, Hoku Keala, Kahala Schneider, Lindsey Shank), 14:01.89; 2. Lanikai

Canoe Club, 14:09.56; 3. Kailua Canoe Club, 14:49.63.

Men Masters 40–1. Hui Nalu Canoe Club (Chris Ball, Andrew Glatzel, Gavin Hanoa, Heath Hemmings, Danny Loui, Brady Piercy), 3:42.79; 2. Outrigger

Canoe Club, 3:48.69; 3. Kailua Canoe Club, 3:53.37.

Women Masters 40–1. Keahiakahoe

Canoe Club (Kelly Allen, Violet Carrillo, Dondi Dawson, Pauahi Ioane, Nikki

Queyrel, Myrna Resep), 4:18.88; 2. Kailua Canoe Club, 4:29.31; 3. Healani Canoe Club, 4:36.01.

Mixed Masters 40–1. Lanikai Canoe Club (Brett Fillmore, Ke’ani Hardy, Janelle Jinbo-Labuguen, Michael Lum, Madeline Murphy-Lopez, Tapa Worthington), 4:06.50; 2. Hui Nalu Canoe Club, 4:09.64; 3. Waikiki Surf Club, 4:24.74.

Men Masters 50–1. Lanikai Canoe Club (Raven Aipa, Peter Binney, Alan Carvalho, John Foti, Michael Hall, Herb Nahinu), 3:47.82; 2. Keahiakahoe Canoe Club, 3:48.45; 3. Kailua Canoe Club, 4:03.60.

Women Masters 50–1. Kailua Canoe Club (Page Chang, Woreen Hamocon, Ginger Lockette, Susan Maher, Kristi

Petosa-Sigel, Laurie Rubie), 4:25.90; 2. Hui Lanakila Canoe Club, 4:32.01; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:34.54.

Men Masters 55–1. Lanikai Canoe Club (Gio Camuso, Scott Freitas, Bruce Lukas, Bill Oliver, Chauncey Wallwork, Guy

Wilding), 3:47.64; 2. Kailua Canoe Club, 3:55.29; 3. Outrigger Canoe Club, 4:06.65.

Women Masters 55–1. Lanikai Canoe Club (Melanie Bailey, Cindi Chess, Katrina Molenda, Barrie Morgan, Kelly Smith, Michi Wong), 4:32.19; 2. Kailua Canoe Club, 4:38.03; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:52.75.

Mixed Masters 55–1. Lanikai Canoe Club (Philip Binney, Kanai Kauhane, Pudgy

Lacount, Grace Lambert, Sandy Leslie,

Kalani Schrader), 4:13.58; 2. Hui Nalu

Canoe Club, 4:15.42; 3. Outrigger Canoe Club, 4:21.65.

Men Masters 60–1. Kailua Canoe Club (Lance Anderson, Freddie Delos Santos, Walter Hamasaki, Paul Hewlett, Kamoa

Kalama, Nyle Warinner), 4:00.31; 2. Hui Nalu Canoe Club, 4:00.50; 3. Outrigger Canoe Club, 4:20.62.

Women Masters 60–1. Kailua Canoe Club (Cindy Cobb-Adams, Kathy Erwin, Lois Hewlett, Carleen Ornellas, Vivian

Pilbrow, Theresa Taylor), 4:48.75; 2.

Outrigger Canoe Club, 4:57.34; 3. New Hope Canoe Club, 5:05.86.

Men Masters 65–1. Waimanalo Canoe Club (Harold Akeo, Glen Fujihara, Jake Kaio, Cormac O’Carroll, Dennis Sallas, Christian Smith), 4:13.05; 2. Hui Nalu

Canoe Club, 4:18.24; 3. Keahiakahoe

Canoe Club, 4:35.93.

Women Masters 65–1. Hui Nalu Canoe Club (Lita Blankenfeld, Mary Fern,

Christine Gibson, Teresa Lathrop, Lurline Mcgregor, Marcia Omura), 4:58.30; 2. Keahiakahoe Canoe Club, 5:06.26; 3.

Outrigger Canoe Club, 5:07.98.

Men Masters 70–1. Outrigger Canoe Club (Kenny Bailey, Mark Buck, Ronald

Hochuli, Willilam Johnson, Glenn Perry,

David Shoji), 4:45.15; 2. Anuenue Canoe Club, 4:49.56; 3. New Hope Canoe Club, 4:55.76.

Women Masters 70–1. Keahiakahoe

Canoe Club (Mauliola Aspelund, Yvonne Keahi, Pamela Monahan, Susie Oakland, Joy Schoenecker, Sarah Jane Watson), 5:26.33; 2. Hui Nalu Canoe Club, 6:00.42; 3. Outrigger Canoe Club, 6:03.15.

Men Open Four–1. Outrigger Canoe Club (Francesco Forti, Antonio Miranda, Nainoa Orr, Hunter Pflueger), 4:01.41; 2. Leeward Kai Canoe Club, 4:02.01; 3.

Lanikai Canoe Club, 4:11.30.

Women Open Four–1. Lanikai Canoe Club (Giulia Anderson, Donna Bareng, Napua Lum, Lydia Hoku Mertyris), 4:54.98; 2. Hui Nalu Canoe Club, 5:03.28; 3.

Outrigger Canoe Club, 5:14.89.

Mixed Men and Women–1. Hui Nalu Canoe Club (James Baloaloa, Kawika Dunn, Ilikea Handley, Nohealani Hirahara, Leesa Khan, Dana Souza), 4:11.58; 2.

Leeward Kai Canoe Club, 4:17.42; 3.

Outrigger Canoe Club, 4:22.73.

Triathlon

Haleiwa Triathlon

Saturday, In Haleiwa

Swim = 400 meters, Bike = 12 miles, Run = 3 miles

Female

Open–1. Carly Killam, 1:00:23.5; 2.

Jennifer Paige Poehler, 1:04:46.8; 3. Emily Reynolds, 1:04:52.7.

15 to 19–1. Brianna Hladysh, 1:24:25.6.

20 to 24–1. Nora Fenton, 1:29:08.1; 2. Bridget Glynn, 1:32:49.1.

25 to 29–1. Breann Guzman, 1:13:50.5; 2. Sarah Hutchinson, 1:15:58.5; 3.

Rebecca Witten, 1:19:01.9.

30 to 34–1. Devon Haia, 1:23:16.3; 2. Priscilla Jimenez, 1:25:06.8; 3. Julie Stauder, 1:26:59.2.

35 to 39–1. Yuri Higashi, 1:20:19.3; 2. Bridget Allard, 1:24:30.7; 3. Kara

Dubinsky, 1:27:51.0.

40 to 44–1. Mandi Jones, 1:11:44.5; 2. Taryn Fimiani, 1:17:51.5; 3. Sarah Carle, 1:24:58.8.

45 to 49–1. Marlene Zeug, 1:05:03.1; 2. Carrie Caeton, 1:10:30.1.

50 to 54–1. Hina Torres De Sa, 1:18:46.4.

55 to 59–1. Susan Forbes, 1:12:26.8; 2. Lorin Birmingham, 1:14:50.2; 3. Marcy Fleming, 1:17:06.5.

60 to 64–1. Linda Moran, 1:31:07.7.

Male

Open–1. Benjamin Williams, 57:06.4; 2. Christopher Pukszta, 58:53.6; 3. Joshua Ludwig, 1:01:44.3.

15 to 19–1. Jake Yoshida, 1:07:42.8; 2. Ocean Tugaoen, 1:10:16.3; 3. Ethan Moniz, 1:25:20.6.

20 to 24–1. Miles Wedeking, 1:02:34.2; 2. Ryan Yoshida, 1:11:39.2; 3. Thomas

Johnson, 1:11:47.6.

25 to 29–1. Jeremy Rohn, 1:18:13.0; 2. Joshua Siwy, 1:19:03.1; 3. Mason Speak, 1:25:34.8.

30 to 34–1. Casey Skelton, 1:03:07.4; 2. Jeffrey Pang, 1:11:32.4; 3. Ben Bacca, 1:11:54.5.

35 to 39–1. Nicholas Brown, 1:03:15.6; 2. Ralph Tompkins, 1:04:39.3; 3. Chad

Dikilato, 1:05:17.2.

40 to 44–1. Gary Lynn, 1:14:48.4; 2. Troy McCloud, 1:18:32.4; 3. Nathan Kibby, 1:18:54.5.

45 to 49–1. Garnet Saupan, 1:11:04.2; 2. John Tunick, 1:15:17.7; 3. Daryl Thomas, 1:15:43.8.

50 to 54–1. Tony Kotas, 1:01:47.0; 2. Tim Connelly, 1:01:51.2; 3. Casey Fitzpatrick, 1:06:51.8.

55 to 59–1. Edward Birmingham, 1:09:26.1; 2. Jon Hinazumi, 1:12:51.9; 3. John Wollenbecker, 1:33:18.1.

60 to 64–1. Shaun Mistlebauer, 1:22:03.2.

65 to 69–1. Michael Lorne, 1:17:01.1.

70 to 74–1. Donald Eovino, 1:32:38.5; 2. Steve Davidson, 1:35:49.9.

75 and over–1. Dan Walker, 1:48:45.6.

Transactions

BASEBALL

American League

CLEVELAND INDIANS – Claimed RHP Jordan Stephens off waivers from the

Chicago White Sox and optioned him to Akron (EL). Transferred OF Bradley

Zimmer to the 60-day IL.

NEW YORK YANKEES – Transferred RHP Jake Barrett to the 60-day IL.

SEATTLE MARINERS – Traded 1B

Edwin Encarnación and cash to the N.Y. Yankees for RHP Juan Then. Selected the contract of C/INF Austin Nola from

Tacoma (PCL).

National League

CHICAGO CUBS – Recalled RHP Rowan Wick from Iowa (PCL).

COLORADO ROCKIES – Optioned 2B Brendan Rodgers to Albuquerque (PCL).

NEW YORK METS – Placed RHP Noah Syndergaard on the 10-day IL. Designated LHP Hector Santiago for assignment.

Reinstated 2B Robinson Canó from the 10-day IL. Recalled RHP Chris Flexen from Syracuse (IL). Signed OFs Kennie Taylor, Tanner Murphy and Cole Kleszcz to minor league contracts.

PITTSBURGH PIRATES – Optioned RHP Dario Agrazal to Indianapolis (IL).

Recalled RHP Yefry Ramirez from

Indianapolis. Sent RHP Rookie Davis to

Indianapolis for a rehab assignment. Signed 2B Darnell Sweeney to a minor league contract.

SAN DIEGO PADRES – Optioned LHP Robbie Erlin to El Paso (PCL). Recalled LHP Brad Wieck from El Paso.

WASHINGTON NATIONALS – Placed RHP Kyle Barraclough on the 10-day IL. Recalled INF Adrián Sanchez from

Harrisburg (EL).