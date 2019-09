[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

TODAY

BOWLING

ILH boys: 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

OIA West Division I girls: Pearl City at Waianae; Radford at Kapolei; Nanakuli at Mililani. Matches start at 7 p.m.

OIA West Division I/II girls: Campbell at Aiea, 7 p.m.

OIA West Division II girls: Waipahu at Waialua, 6 p.m.

TUESDAY

VOLLEYBALL

ILH Division I girls: Hawaii Baptist at Mid-Pacific, 6 p.m.; Kamehameha at Sacred Hearts, 6:15 p.m.; ‘Iolani at Le Jardin, 6:15 p.m.; Punahou at Maryknoll, 6:30 p.m.

ILH Division I-AA girls: ‘Iolani at Le Jardin, 5 p.m.

ILH Division II/III girls: Lanakila Baptist vs. La Pietra, 5 p.m. at Hawaiian Mission; Hanalani vs. Christian Academy, 5 p.m. at Damien; Island Pacific vs. St. Andrew’s Priority, 5 p.m. at Maryknoll; University at Damien, 6:15 p.m.; Assets at Hawaiian Mission, 6:15 p.m.

OIA East Division I Girls: Kahuku at Farrington; 7 p.m.

OIA East Division I/II Girls: Anuenue at Kaiser, at 6 p.m.; Kaimuki at Kalaheo,

6 p.m.; Moanalua at McKinley, 7 p.m.

OIA East Division II Girls: Castle vs Roosevelt; Kalani at Kailua at 7 p.m.

WATER POLO

ILH boys: Varsity I—‘Iolani at Punahou,

6 p.m. Varsity II—‘Iolani at Punahou, 5 p.m.; Mid-Pacific vs. Le Jardin, 5 p.m. at Kamehameha.

OHCRA e lau hoe race

Sunday

Kailua Beach to Sand Island Beach Park

Overall results–1. Hawaiian Canoe Club, Team Bradley, 3:01:50.00; 2. Lanikai Canoe Club, Pohakoeleele, 3:06:58:00; 3. Hui Nalu Canoe Club, Uncle Jimmy Olds, 3:07:04.00; 4. Keahiakahoe Canoe Club, Kuikahi, 3:18:20; 5. Outrigger Canoe Club, Mamala, 3:11:11; 6. Kawaihae Canoe Club, Kuikahi, 3:18:20; 7. Puna Canoe Club, Wili Imua, 3:22:27; 8. Kailua Canoe Club, Kaulana Pukui, 3:28:18; 9. Kailua Canoe Club, Kahinihiniula, 3:28:42; 10. Outrigger Canoe Club, Kapua, 3:29:02; 11. Kai Ehitu, Te Uira, 3:34:48; 12. Lanikai Canoe Club, Mahoahoa, 3:35:23; 13. Puna Canoe Club, Kamanaiolana, 3:38:14; 14. Hui Nalu, Mokuahi, 3:39:56; 15. Haleiwa Outrigger, Ke Alaula, 3:41:16; 16. Hui Lanakila Tarita, Kiai Laa O Leahi, 3:42:26; 17. Kailua Canoe Club, Kekauilani, 3:43:34; 18. Lanikai Canoe Club, Mokunui, 3:43:51; 19. Lanikai Canoe Club, Keokike, 3:45:42; 20. Lanikai Canoe Club, Ikaika, 3:45:46; 21. Hui Nalu Canoe Club, Hokupaa, 3:48:32; 22. Keahiakahoe Canoe Club, Kanekaua, 3:48:50; 23. Maui O Ke Kai, Kaaumoana, 3:51:47; 24. Kamehameha Canoe Club Hilo, Aia Mana, 3:58:01; 25. Kailua Canoe Club, Kumaikalala, 3:59: 09; 26. Haleiwa Outrigger, Puuwai, 4:00:56; 27. Kailua Canoe Club, Makaaka Elua, 4:05:05; 28. Imua Canoe Club, Kekailoa, 4:05:47; 29. Lokahi Canoe Club, Randy, 4:06:51; 30. Healani, Kanai, 4:10:19; 31. Koa Kai, Pahoamokukai, 4:12:21; 32. Lanikai Canoe Club, Moku Iki, 4:16:26; 33. Waikiki Yacht Club, Piinaia, 4:18:49; 34. Hui Nalu Canoe Club, Kepoinalu, 4:20:10; 35. Alapa Hoe Canoe Club, Team KFA, Hoomakahou, 4:21:07; 36. Manu O Ke Kai, Ka Uhane O Haleiwa, 4:21:21; 37. Alapa Hoe Canoe Club, Ilio Holo I Ka Uaua, 4:21:45; 38. Waikiki Yacht Club, Makanani, 4:30:29.

Division results

Juniors–1. Lanikai Canoe Club, Ikaika, 3:45:46; 2. Healani, Kanai, 4:10:19; 3. Lanikai Canoe Club, Moku Iki, 4:16:26; 4. Hui Nalu Canoe Club, Kepoinalu, 4:20:10; 5. Manu O Ke Kai, Ka Uhane o Haleiwa, 4:21:21.

40 and over masters–1. Kailua Canoe Club, Kaulana Pukui, 3:28:18; 2. Kailua Canoe Club, Kumaikalala, 3:59:09.

50 and over masters–1. Lanikai Canoe Club, Keoikike, 3:45:42; 2. Haleiwa Outrigger, Puuwai, 4:00:56; 3. Alapa Hoe Canoe Club, Team KFA, 4:21:07; 4. Waikiki Yacht Club, Makanani, 4:30:29.

55 and over masters–1. Kailua Canoe Club, Kekauilani, 3:43:34; 2. Waikiki Yacht Club, Piinaia, 4:18:49.

Open–1. Hawaiian Canoe Club, Team Bradley, 3:01:50.00; 2. Lanikai Canoe Club, Pohakoeleele, 3:06:58.00; 3. Hui Nalu Canoe Club, Uncle Jimmy Olds, 3:07:04.00; 4. Keahiakahoe Canoe Club, Maui Jim, 3:10:02; 5. Outrigger Canoe Club, Mamala, 3:11:11; 6. Kawaihae Canoe Club, Kuikahi, 3:18:20; 7. Puna Canoe Club, Wili Imua, 3:22:27; 8. Kailua Canoe Club, Kahinihiniula, 3:28:42; 9. Outrigger Canoe Club, Kapua, 3:29:02; 10. Kai Ehitu, Te Uira, 3:34:48; 11. Lanikai Canoe Club, Mahoahoa, 3:35:23; 12. Puna Canoe Club, Kamanaiolana, 3:38:14; 13. Hui Nalu, Mokuahi, 3:39:56; 14. Haleiwa Outrigger, Ke Alaula, 3:41:16; 15. Hui Lanakila Tarita, Kiai Laa O Leahhi, 3:42:26; 16. Lanikai Canoe Club, Mokunui, 3:43:51; 17. Hui Nalu Canoe Club, Hokupaa, 3:48:32; 18. Keahikahoe Canoe Cub, Kanekaua, 3:48:50; 19. Manu O Ke Kai, Kaaumoana, 3:51:47; 20. Kamehameha Canoe Club Hilo, Aia Mana, 3:51:47; 21. Kailua Canoe Club, Makaaka Elua, 4:05:05; 22. Imua Canoe Club, Kekailoa, 4:05:47; 23. Lokahi Canoe Club, Randy, 4:06:51; 24. Koa Kai, Pahoamokukai, 4:12:21; 25. Alapa Hoe Canoe Club, Ilio Holo I Ka Uaua, 4:21:45.

Honolulu polo club

Founder’s Day Tournament

Sunday

At Waimanalo

Circle Z 7, Tradewinds 6

Scorers–Circle Z: Nalu Pitzell 4, Steve Ching 2, Beau Brouthton; Tradewinds–Khai Agon 4, Frank Hawk, Carrie Williams

Old Pali road 4.4 mile run

Sunday

At Old Pali Road

Male Open–1. Kengo Yoshimoto, 26:41.6; 2. Larry Au, 28:28.0; 3. Alexander Wright, 28:58.8.

9 and under–1. Koen Seidel, 42:04.0.

10 to 14–1. Luka Pavlovic, 56:59.4.

25 to 29–1. Rowan Gragas, 29:48.0; 2. Jesse Hernandez, 40:10.3.

30 to 34–1. Christopher Salas, 29:14.7; 2. Michael Cacal, 31:04.0; 3. Erick Bannar, 31:33.4.

35 to 39–1. Brian Sperlongano, 30:21.6; 2. Lawrence Lau, 24:55.7; 3. David Day, 37:37.0.

40 to 44–1. Richard Boge, 29:28.3; 2. Nick Long, 24:53.2; 3. Tony Quito, 39:23.0.

45 to 49–1. Anthony Cassidy, 29:37.4; 2. Eric Dill, 35:48.3; 3. Peter-Michael Seidel, 36:56.8.

50 to 54–1. John Keenan, 32:40.5; 2. Stan Roth, 33:17.1; 3. Mark Moritz, 35:14.0.

55 to 59–1. Craig Knohl, 32:53.0; 2. Johnny Landeza, 35:46.6; 3. Charles Hawkins, 36:31.5.

60 to 64–1. Rod Huddleston, 34:01.8; 2. Frank Floyd, 44:05.4; 3. Ron Heller, 44:55.6.

65 to 69–1. Denis Tanigawa, 42:57.2; 2. Christopher Mewhort, 1:03:21.2.

70 to 74–1. Steven Foxall, 46:06.8.

75 to 79–1. Michael Pietrusewsky, 57:22.4.

85 and over–1. Bill Cunningham, 51:05.3.

Women Open–1. Shawna Ping, 30:39.5; 2. Laura Darrow, 31:22.4; 3. Lori Nishida, 31:44.2.

9 and under–1. Rachel Brooks, 45:58.4; 2. Sienna Seidel, 1:23:22.5.

15 to 19–1. Marion Strehle, 36:28.7.

20 to 24–1. Sydney Budde, 37:48.0; 2. Allison Virbitsky, 46:49.6; 3. Rachal Meza Rojas, 58:04.4.

25 to 29–1. Rachel Moriahara, 43:37.6; 2. Stacey Johnson, 44:16.8; 2. Stacey Johnson, 44:16.8; 3. Lauren Goudy, 52:42.0.

30 to 34–1. Amy Beach, 33:33.5; 2. Andrea Carr, 37:57.5; 3. Sasha Kuhlow, 39:35.2.

40 to 44–1. Jemina Stuart-Smith, 35:00.7; 2. Loren McMillen, 37:45.1; 3. Sasha Kuhlow, 39:35.2.

45 to 49–1. Yumi Forsberg, 38:01.4; 2. Michelle Kama, 43:41.0; 3. Sherron Decosta, 44:02.8.

50 to 54–1. Jennifer Poepoe, 37:12.3; 2. Shirlee Trozzi, 50:47.3; 3. Betty Kramer, 1:00:47.6.

55 to 59–1. Diane Evans, 35:29.3; 2. Sylvia Brosien, 40:35.7; 3. Jeanine Nakakura, 42:08.0.

60 to 64–1. Ivie Kumura, 43:11.8; 2. Linda Moran, 43:33.2; 3. Connie Comiso, 46:04.5.

65 to 69–1. Shuko Yamane, 40:11.8; 2. Halina Zaleski, 42:22.8; 3. Janet Jacobson, 48:59.2.

70 to 74–1. Mary Duryea, 1:20:40.2.

80 to 84–1. Joy Schoenecker, 1:20:42.8.

All Ages junior tour series Maui

At Maui

Sunday

Second round, par 71

Boys 11-12

1. Renner Chumley, Lahaina 78-82–160

2. Case Ralar, Wailuku 84-77–161

3. Ethan Chapital, Lahaina 82-81–163

Boys 13-14

1. Reagan James Miles, Kihei 76-69–145

2. Dane Watanabe, Kaneohe 74-77–151

3. Anson Cabello, Kahului 76-78–154

4. Ben Bafferio, Wailuku 79-77–156

5. Dillon Jonke, Kihei 82-789–160

Boys 15-18

1. Jake Sequin, Honolulu 72-71–143

2. Joshua Chung, Honolulu 78-72–150

3. Dillon Ah Chong, Keaau 73-80–153

4. Pierce Dowd, Paia 77-77–154

5. Tyler Ogawa, Honolulu 79-76–155

6. Hudson Jackson, Kihei 89-83–172

7. Marshall Kim Jr., Honolulu 90-86–176

WD. Caleb Chumley, Lahaina 91-WD–WD

Girls 11-12

1. Maile Wong, Haiku 82-91–173

2. Tehya Chumley, Lahaina 92-90–182

DQ. Ireland Roberts, Waipahu 90-DQ–DQ

Girls 13-14

1. Teal Matsueda, Honolulu 72-74–146

2. Leia Chung, Wahiawa 73-81–154

3. Payten Shimizu, Wailuku 80-80–160

4. Kirra Kawai, Honolulu 86-84–170

Girls 15-18

1. Lacey Uchida, Hilo 70-65–135

2. Lana Calibuso-Kwee, Wailuku 68-70–138

T3. Kyung Eun Lee, Honolulu 71-72–143

T3. Alison Takamiya, Honolulu 71-72–143

5. Shayna Lu, Honolulu 80-72–152

T6. Kellie Yamane, Pearl City 77-80–157

T6. Kaylee Akagi, Mililani 78-79–157

8. Summer Wong, Haiku 81-87–168