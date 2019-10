[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Calendar

Today

BOWLING

ILH girls: 4:30 p.m., at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH Division I girls playoffs, final:

‘Iolani at Kamehameha, 6 p.m.

ILH Division II girls playoffs, final:

La Pietra at Hanalani, 5 p.m.

OIA White girls Division I playoffs,

final: Kapolei/Moanalua winner vs.

Kahuku/Mililani winner, 5:30 p.m., at

Radford.

OIA White girls Division II playoffs,

final: Campbell/McKinley winner vs. Pearl City, 5:30 p.m., at Kalani.

WATER POLO

ILH Division II boys: Le Jardin at ‘Iolani, 6 p.m.

WEDNESDAY

BOWLING

ILH boys: 4:30 p.m., at Hickam Bowling Center.

SOCCER

PacWest men: Notre Dame de Namur at Hawaii Hilo, 7 p.m., at UHH soccer field.

PacWest women: Notre Dame de Namur at Hawaii Hilo, 4:30 p.m., at UHH soccer field.

VOLLEYBALL

PacWest women: Biola vs. Chaminade, 7 p.m., at McCabe gym.

ILH Division I girls playoffs: overall semfinal—‘Iolani/Kamehameha winner at Le Jardin, time TBA.

OIA Division I girls playoffs, first round: At Farrington–Kalaheo vs. Nanakuli, 5:30 p.m.; Leilehua at Farrington, to follow. At Waianae–Aiea vs. Kaiser, 5:30 p.m.; Roosevelt at Waianae, to follow.

OIA Division II girls playoffs, first round: At Pearl City–Waialua vs. Kalani, 5:30 p.m.; Kailua at Pearl City, to follow.

WATER POLO

ILH Division I boys: Mid-Pacific at

Kamehameha, 6 p.m.

ILH Division II boys: Mid-Pacific at

Kamehameha, 5 p.m.

Volleyball

ILH

Monday

Girls varsity

Division I playoffs, semifinals

‘Iolani def. Maryknoll 25-11, 25-13, 25-18

Kamehameha def. Mid-Pacific 25-9, 25-7, 25-14

Division I-AA

‘Iolani def. Le Jardin 26-24, 25-22

OIA

Monday

Girls White

Division II playoffs, semifinals

Pearl City def. Kalani 15-21, 21-18, 15-7

Girls Junior varsity

Division II playoffs, semfinals

Campbell def. Kailua 21-10, 21-8

ILH

Boys varsity

Monday, At Hickam Bowling Center

Assets 2, Lanakila Baptist 1

‘Iolani 3, University 0

Maryknoll 3, Hawaii Baptist 0

Mid-Pacific 2, Damien 1

Punahou 2, Island Pacific 1

Saint Louis 3, Hanalani 0

High game/series–Assets: Noah Amuro, 187/501. Lanakila Baptist:

Kainoamalu Langsi, 224/547. ‘Iolani: Koby Kai, 201/519. University: Ashton

Kaa-Hanui-Issac, 171/Tanner Okamura, 476. Maryknoll: Kolten Tani, 244/535. Hawaii Baptist: Jake Tokujo, 225/547. Mid-Pacific: Kai Yamada, 235/606. Damien: Michael Kawasaki, 210/533. Punahou: Joshua Lee, 183/491. Island Pacific: Reyn-Patrick Masaki, 213/Kailer Suerth, 477. Saint Louis: Jett Tolentino, 224/591. Hanalani: Aaryk Iwamoto, 199/502.

Boys Junior varsity

Damien 2, Mid-Pacific 1

Saint Louis-blue 3, Assets 0

Punahou 2, Hawaii Baptist-black 1

OIA

Saturday

Boys varsity

Castle 1879.34, Kahuku 910.07

Kaiser 2001.31, Kailua 1888.32

Kalaheo 1826.26, Roosevelt 1690.16

Leilehua 1948, Campbell 522

Moanalua 2141.53, Kaimuki 1346.04

Pearl City 2101.49, Kapolei 1408

Waialua 1289, Nanakuli 0

Waianae 1755.21, Radford 863

High shooters–Castle: Dillon Takemura, 495.16. Kahuku: Jones Hughes, 523.06. Kaiser: Jared Bahng, 516.09. Kailua: Rickie Barros, 497.13. Kalaheo: Duane Cobeen, 534.14. Roosevelt: Colby

Uetake, 459.04. Leilehua: Jayden

Francoise, 505. Campbell: Dante

Duclayan, 199. Moanalua: Alexander Paul, 544.17. Kaimuki: Brice Takemoto, 461.03. Pearl City: Cade Aihara, 549.2. Kapolei: Christian Lau, 405. Waialua: Joshua Duran, 476. Nanakuli: N/A. Waianae: Roberts Dremanis, 476.08. Radford: Elijah Bethard, 376.

Girls varsity

Castle 1661.25, Kahuku 1386.1

Kaiser 2020.33, Kailua 1987.33

Kalaheo 1829.21, Roosevelt 1750.23

Leilehua 1983, Campbell 469

Pearl City 2027.34 , Kapolei 1450

Radford 799, Waianae 311.02

Waialua 984, Nanakuli 665

High shooters–Castle: Kayla Soon, 469.11. Kahuku: Patricia McKee, 473.01.Kaiser: Megan Ibara, 520.11. Kailua: Bryce Jones, 505.09. Kalaheo: Elena Provencal, 508.09. Roosevelt: Dacsi

Furuya, 468.07. Leilehua: Carly Jo Yoshida, 524. Campbell: Tiffany Brown, 258. Pearl City: Remy Kubota, 513.09. Kapolei: Tamia Wickes, 455. Radford: Hannah Bethard, 412. Waianae: Alexis Tomita, 311.02. Waialua: Ailani Grach, 506. Nanakuli: Fairy-lyn Galiza, 261.