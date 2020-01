[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Calendar

Today

BASKETBALL

PacWest men: Concordia vs. Hawaii

Pacific, 6:30 p.m., at St. Francis School; Academy of Art vs. Chaminade, 7:30 p.m., at McCabe Gym; Holy Names vs. Hawaii Hilo, 7:30 p.m., at Afook-Chinen Civic

Auditorium.

PacWest women: Concordia vs. Hawaii Pacific, 4:30 p.m., at St. Francis Gym; Holy Names vs. Hawaii Hilo, 5 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium.Academy of Art vs. Chaminade, 5:30 p.m., at McCabe Gym.

ILH Division I boys: Saint Louis at Damien, 6 p.m.; Mid-Pacific at Kamehameha; Punahou at ‘Iolani, 6:30 p.m.

ILH Division I girls: Single-Elimination Tournament, Final–Maryknoll at ‘Iolani, 5 p.m.

ILH Division I-AA boys: Saint Louis at Punahou, 6 p.m.

SOCCER

OIA Division I boys: Playoffs, First round—Waianae vs. Kailua, 5:30 p.m.;

Kahuku at Pearl City, 7 p.m.; matches at Pearl City. Moanalua vs. Campbell, 5:30 p.m.; Radford vs. Kalani, 7 p.m.; matches at Farrington.

Tuesday

BASKETBALL

ILH Division III boys: At Hawaiian Mission–Lanakila Baptist vs. Assets, 5 p.m.; Island Pacific at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.

OIA boys: Anuenue at Moanalua, Kailua at Farrington, Kalani at Kahuku, Kaiser at Roosevelt, McKinley at Kalaheo, Kaimuki at Castle, Aiea at Nanakuli, Kapolei at

Leilehua, Mililani at Campbell, Pearl City at Waipahu, Waialua at Radford; varsity games begin 15 minutes after the conclusion of 5:30 p.m. junior varsity game.

SOCCER

ILH Division II girls: Playoff for HHSAA berth: Sacred Hearts vs. Damien, 3:30 p.m., at Kapiolani 1.

OIA Division I boys: Playoffs,

Quarterfinals—Kahuku/Pearl City winner vs. Kalaheo, 5:30 p.m.; Waianae/Kailua winner at Kapolei, 7 p.m.; matches at Kapolei. Radford/Kalani winner vs. Mililani, 5:30 p.m.; Moanalua/Campbell winner at Kaiser, 7 p.m.; matches at Kaiser.

Swimming and Diving

OIA Championships

Friday through Saturday

At Veterans Memorial Aquatic

Complex

Note: * denotes record set

Boys

Team

Kaiser 253

Mililani 229

Radford 206

Kalani 176

Campbell 119

Roosevelt 95

Leilehua 69

Kalaheo 50

Moanalua 48

Kailua 23

Pearl City 20

Waipahu 19

McKinley 15

Kahuku 14

Castle 10

Waialua 4

1-meter diving

1. Taven Lorenzo, Campbell, 355.10; 2. Thomas Schiller, Mililani, 314.45; 3. Joshua Lorusso, Kalani, 297.25.

200 yard medley relay

1. Mililani (Aaron Saito, Kosmo Wojack, Blaise Swartwood, Jalen Lum), 1:39.37; 2. Kaiser, 1:43.82; 3. Radford, 1:46.55.

200 yard free

1. *Jake Palmieri, Radford, 1:39.81; 2. Micah Ginoza, Kaiser, 1:43.52; 3. Sam Delgadillo, Kaiser, 1:49.67.

200 yard IM

1. *Kosmo Wojack, Mililani, 1:54.65; 2. Brennan Dompe, Kaiser, 2:00.42; 3. Blaise Swartwood, Mililani, 2:00.87.

50 yard free

1. Mason Garding, Kaiser, 22.41; 2. David Maldonado, Leilehua, 22.56; 3. Rayne

Duhaylonsod, Kalani, 22.74.

100 yard fly

1. Aaron Saito, Mililani, 50.25; 2. Zachary West, Kalaheo, 52.25; 3. David Maldonado, Leilehua, 53.11.

100 yard free

1. Jake Palmieri, Radford, 46.68; 2. Rayne Duhaylonsod, Kalani, 49.82; 3. Daniel Van, Moanalua, 51.01.

500 yard free

1. Micah Ginoza, Kaiser, 4:35.45; 2. Brennan Dompe, Kaiser, 4:48.64; 3. Kai West, Kailua, 5:00.12.

200 yard free relay

1. Radford (Pierce Honda, Jack Robinson, Jacob Rauscher, Jake Palmieri), 1:30.11; 2. Kaiser, 1:30.71; 3. Campbell, 1:36.20.

100 yard back

1. Aaron Saito, Mililani, 52.19; 2. Zachary West, Kalaheo, 52.82; 3. Sage Ibara, Kaiser, 58.43.

100 yard breast

1. Kosmo Wojack, Mililani, 57.29; 2. Blaise Swartwood, Mililani, 1:02.19; 3. Daniel Van, Moanalua, 1:03.78.

400 yard free relay

1. *Kaiser (Brennan Dompe, Brendan Hanaoka, Micah Ginoza, Mason Garding), 3:17.34; 2. Mililani, 3:19.81; 3. Radford, 3:23.70.

Girls

Team

Kalani 240

Kaiser 224

Mililani 163

Roosevelt 136

Leilehua 134

Kapolei 120

Campbell 89

Kalaheo 63

Kahuku 48

Moanalua 42

Waialua 33

Waipahu 25

McKinley 16

Pearl City 12

Radford 7

1-meter diving

1. Jill Chaffee, Kaiser, 445.40; 2. Channe Asuncion, Kaiser, 398.55; 3. Ashley Summers, Kaiser, 344.25

200 yard medley relay

1. Kalani (Paulina Ruelas, Gessica King, Lin

Meyers, Reina Dreyer), 1:52.44; 2.

Leilehua, 1:52.86; 3. Roosevelt, 1:54.79

200 yard free

1. Paulina Ruelas, Kalani, 1:55.40; 2. Leigh Farah, Kaiser, 1:57.07; 3. Kayla Wolsey,

Kahuku, 1:57.42 .

200 yard IM

1. Paulina Ruelas, Kalani, 2:08.09; 2.

Tehani Kong, Kalaheo, 2:16.00; 3. Gessica King, Kalani, 2:19.09.

50 yard free

1. Lauren Croll, Roosevelt, 24.40; 2. Tia Cardona, Kapolei, 24.61; 3. Sofia Carlson, Kaiser, 24.94.

100 yard fly

1. Kaya Takashige, Leilehua, 56.22; 2. Tehani Kong, Kalaheo, 57.14; 3. Mikaila Domingo, Kapolei, 58.41.

100 yard free

1. Reina Dreyer, Kalani, 53.65; 2. Sofia Carlson, Kaiser, 54.27; 3. Christie Jiang, Campbell, 54.44.

500 yard free

1. Leigh Farah, Kaiser, 5:07.97; 2. Natalie Low, Mililani, 5:14.94; 3. Mikaila Domingo, Kapolei, 5:24.06.

200 yard free relay

1. Leilehua (Kaya Takashige, Megan Okuma, Abigail Arne, Taylor Dinsmore-Nassar), 1:43.23; 2. Mililani, 1:44.73; 3. Roosevelt, 1:45.16.

100 yard back

1. Kayla Wolsey, Kahuku, 1:00.31; 2. Tia Cardona, Kapolei, 1:00.71; 3. Reina Dreyer, Kalani, 1:00.74.

100 yard breast

1. *Kaya Takashige, Leilehua, 1:03.90; 2. Lauren Croll, Roosevelt, 1:08.30; 3. Gessica King, 1:10.38.

400 yard free relay

1. Kalani (Reina Dreyer, Tenley Reha, Mandarine Chyba-Rabeendran, Paulina Ruelas), 3:41.20; 2. Kaiser, 3:44.73; 3. Mililani, 3:53.55.

Paddling

OIA Championships

Saturday, at Keehi Lagoon

Boys

Varsity

1. Kalaheo, 3:42.48; 2. Mililani, 3:45.60; 3. Waialua, 3:48.00; 4. Pearl City, 3:54.67; 5. Waianae, 3:57.90; 6. Kapolei, 3:58.61; 7. Roosevelt, 3:59.72; 8. McKinley, 4:00.07; 9. Anuenue, 4:00.39; 10. Moanalua, 4:01.37; 11. Kalani, 4:05.57; 12. Radford, 4:07.74; 13. Kaiser, 4:08.74; 14. Aiea, 4:10.04; 15. Nanakuli, 4:11.07; 16. Campbell, 4:18.68; 17. Leilehua, 4:18.97; 18. Waipahu, 4:41.09.

Junior varsity

1. Mililani, 3:54.73; 2. Moanalua, 4:00.38; 3. Waialua, 4:00.74; 4. Kalaheo, 4:02.32; 5. Kailua, 4:04.01; 6. Radford, 4:05.34; 7. Nanakuli, 4:13.79; 8. Kalani, 4:14.68.

Girls

Varsity

1. Kalaheo, 4:21.72; 2. Kaiser, 4:24.34; 3. McKinley, 4:29.26; 4. Radford, 4:29.54; 5. Kalani, 4:29.58; 6. Mililani, 4:31.72; 7. Pearl City, 4:38.14; 8. Moanalua, 4:39.94; 9. Nanakuli, 4:40.83; 10. Castle, 4:46.34; 11. Waianae, 4:47.76; 12. Roosevelt, 4:50.23; 13. Campbell, 4:52.20; 14. Aiea, 4:53.18; 15. Waialua, 4:56.64; 16. Kapolei, 5:00.47; 17. Leilehua, 5:05.87; 18. Kaimuki, 5:08.41.

Junior varsity

1. Kalaheo, 4:32.45; 2. Waialua, 4;45.96; 3. Roosevelt, 4:48.64; 4. Kalani, 4:49.03; 5. Moanalua, 4:50.51; 6. Radford, 4:51.68; 7. Waianae, 4:54.91; 8. McKinley, 4:59.78.

Mixed

Varsity

1. Kalaheo, 4:01.79; 2. Radford, 4:08.40; 3. Waialua, 4:08.82; 4. Moanalua, 4:10.26; 5. McKinley, 4:10.55; 6. Waianae, 4:13.15; 7. Waipahu, 4:13.56; 8. Kaiser, 4:14.27; 9. Nanakuli, 4:15.49; 10. Mililani, 4:21.91; 11. Kapolei, 4:23.73; 12. Pearl City, 4:24.21; 13. Kalani, 4:24.64; 14. Aiea, 4:27.19; 15. Campbell, 4:35.26; 16. Roosevelt, 4:43.61; 17. Leilehua, 4:49.61.

Junior varsity

1. Mililani, 4:13.09; 2. Kalani, 4:15.32; 3. Waialua, 4:16.01; 4. Radford, 4:17.65; 5. Kalaheo, 4:21.21; 6. McKinley, 4:28.45; 7. Nanakuli, 4:28.84; 8. Waianae, 4:38.87.