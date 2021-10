Calendar

Today

FOOTBALL

ILH Open: Championship playoffs, Final—Saint Louis vs. Kamehameha, 7 p.m., at Aloha Stadium.

OIA Open Division: Waianae at Campbell, Kapolei at Farrington; varsity begins 25 minutes after 5 p.m. junior varsity game.

OIA Division I: Aiea at Roosevelt, varsity begins 25 minutes after 5 p.m. junior varsity game.

OIA Division II: Kalaheo at Kaiser, varsity begins 25 minutes after 5 p.m. junior varsity game.

GOLF

College men: Ka’anapali Classic Collegiate Invitational, all day, at Royal Ka’anapali Golf Course.

VOLLEYBALL

Big West women: UC Davis at Hawaii,

7 p.m., at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

SATURDAY

CROSS COUNTRY

OIA: Qualifying Meet, 8:30 a.m., at location TBA.

FOOTBALL

OIA Open Division: Kahuku at Leilehua, varsity begins 25 minutes after 4 p.m. junior varsity game.

OIA Division I: Moanalua at Castle, varsity begins 25 minutes after 4 p.m. junior varsity game.

OIA Division II: Nanakuli vs. Kaimuki, 6 p.m., at Farrington High; Radford vs. McKinley, 6 p.m., at Roosevelt High; Kalani at Waialua, 6 p.m.

GOLF

College men: Ka’anapali Classic Collegiate Invitational, all day, at Royal Ka’anapali Golf Course.

VOLLEYBALL

Big West women: UC Riverside at Hawaii, 7 p.m., at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

SUNDAY

GOLF

College men: Ka’anapali Classic Collegiate Invitational, all day, at Royal Ka’anapali Golf Course.

SOCCER

Big West women: UC San Diego vs. Hawaii, 11 a.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

Air Riflery

OIA Boys

Wednesday

Kaiser 1981, Kalaheo 663

High Scorers—Kais: Zachary Kawada 511. Kalh: Jake Graham 440

Moanalua 2093, Kailua 1934

High Scorers—Moa: Landon Lau 530. Kail: Giacomo Ruiz 515

Kalani 1949, Roosevelt 407

High Scorers—Kaln: Jay Suh 513. Roos: Mason Lee 407

Campbell 1160, Waialua 800

High Scorers—Wail: Logan Heath 437. Camp: James Tadios 343

Pearl City 1927, Kapolei 1628

High Scorers—Kap: Nicoangelo Ferrara 437. PC: Sean Delara 532

Waianae 720, Nanakuli 576

High Scorers—Wain: Lawrence Ujimori 426. Nan: William Brown 309

Leilehua 1845, Waipahu 1145

High Scorers—Waip: Cris-Audrey Taclay 459. Lei: Jared Pacariem 476

BOWLING

ILH

Wednesday

Varsity girls

Mid-Pacific 3, Hanalani 0

Maryknoll 3, Damien 0

Kamehameha 2, PBA/St. Andrew’s 1

Sacred Hearts 2, Island Pacific 1

High scores/high series—MPI: Caitlyn Chang 179/503. Han: Angela Phillips 148/412. DMS: Nichole Bondocoy 142/Kayla Eala 325. Mryk: Madelin Agustin 179/474. KS: Taylor Akau 178/496. PBA/SA: Mikayla Maeshiro 150/Riley Jose 396. HBA: Jaylynn Sasano 177/461. Iol: Rebecca Iha 186/Carianne Takeuchi 534. SHA: Maliaui‘lani Hiapo 160/403. IPA: Kristin Chun 162/425.

Volleyball

OIA Girls

Kaimuki def. Kalaheo 25-23, 25-11, 25-9

BIIF Girls

Keaau def. Laupahoehoe 25-11, 25-14, 25-21