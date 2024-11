Scoreboard – November 1, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

Calendar

Today

BASKETBALL

College men: exhibition, Hawaii Military vs. Hawaii Pacific, 7 p.m. at St. Francis’ Shark Tank.

FOOTBALL

ILH: second-round tie-breaker, Game 1:

Don't miss out on what's happening! Stay in touch with top news, as it happens, conveniently in your email inbox. It's FREE! Email Sign Up By clicking to sign up, you agree to Star-Advertiser's and Google's Terms of Service and Privacy Policy. This form is protected by reCAPTCHA.

Saint Louis vs. Punahou, 6 p.m. at Radford.

OIA Open Division: Semifinals, Kapolei vs. Campbell, 5 p.m.; Kahuku vs. Mililani,

8 p.m. Games at Mililani.

OIA Division I: Semifinals, Waianae at Leilehua, 7:30 p.m.

OIA Division II: Semifinals, Castle at

Roosevelt, 7:30 p.m.

VOLLEYBALL

Big West women: UC Santa Barbara vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

PacWest women: Jessup vs. Chaminade, 7 p.m. at McCabe Gym.

New City Nissan/HHSAA Girls

Division I Championships: Semifinals

at Punahou, Kapolei vs. ‘Iolani, 5 p.m.; Kamehameha vs. Moanalua, 7 p.m. Fifth-Place Semifinals, Kamehameha-Hawaii vs. Kahuku, 3:30 p.m. at Punahou; Baldwin vs. Kalaheo, 3:30 p.m. at Kalani.

New City Nissan/HHSAA Girls

Division II Championships: Semifinals at Kalani, Kapaa vs. Hawaii Baptist, 5 p.m.; Le Jardin vs. Hawaii Prep, 7 p.m. Fifth-Place Semifinals at Kaimuki, Castle vs. Seabury Hall, 5 p.m.; Maui Prep vs. Damien, 6:30 p.m. Consolation at Kaimuki, Pearl City/

Farrington winner vs. Parker, 3:30 p.m.

WATER POLO

ILH boys Varsity I: Single-Elimination Tournament. Third place, Mid-Pacific vs.

‘Iolani, 5 p.m. Final: Punahou vs.

Kamehameha, 6 p.m. Games at Punahou.

SATURDAY

BASKETBALL

College men and women: exhibitions, Chaminade vs. Hawaii, women at 2 p.m.; men at 5 p.m. Games at Kamehameha-

Maui School.

CROSS COUNTRY

Honolulu Marathon/HHSAA

Championships: girls race at 8:30 a.m.; boys race at 9:15 a.m. at Keopuolani Park in Kahului.

FOOTBALL

OIA Division I: Semifinals, Kailua at Moanalua, 6:30 p.m.

OIA Division II: Semfinals, Kalaheo at Kaiser, 6 p.m.

GOLF

College men: Ka‘anapali Classic

Collegiate Invitational, first round, all day at Royal Ka‘anapali Golf Course.

SOCCER

PacWest: Hawaii Pacific vs. Chaminade, men at noon; women at 2:30 p.m. Games at Saint Louis School field.

PacWest: Fresno Pacific vs. Hawaii Hilo, men at 12:30 p.m.; women at 3 p.m. Games at Vulcan Soccer Field.

VOLLEYBALL

Big West women: Cal Poly vs. Hawaii,

7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

PacWest women: Jessup vs. Hawaii

Pacific, 6 p.m. at St. Francis’ Shark Tank.

PacWest women: Fresno Pacific vs.

Hawaii Hilo, 7 p.m. at Vulcan Gymnasium.

New City Nissan/HHSAA Girls

Division I Championships:

Championship: Kamehameha/Moanalua winner vs. Kapolei/‘Iolani winner, 7 p.m. Third place, Kamehameha/Moanalua loser vs. Kapolei/‘Iolani loser, 2 p.m. Fifth place, Baldwin/Kalaheo winner vs. Kamehameha-

Hawaii/Kahuku winner, 11 a.m. Matches at Cannon Activities Center.

New City Nissan/HHSAA Girls

Division II Championships:

Championship, Le Jardin/Hawaii Prep

winner vs. Kapaa/Hawaii Baptist winner,

5 p.m. Third Place, Le Jardin/Hawaii Prep loser vs. Kapaa/Hawaii Baptist loser,

3:30 p.m. Fifth Place, Maui Prep/Damien winner vs. Castle/Seabury Hall winner, 12:30 p.m. Matches at Cannon Activities Center.

GOLF

College Men

Kapolei Invitational

At Kapolei Golf Club

Final Round; par 72

Thursday

Team

857—Miami (OH). 870—San Diego.

873—Hawaii. 877—Utah Valley, Texas State. 880—Arkansas State. 881—Lamar. 882—Butler, Eastern Kentucky. 886—Utah Tech, Army West Point. 892—St. John’s.

899—UC Riverside. 907-—British Columbia. 912—Air Force.

Individual

Dane Huddleston (UV) 67-75-68—210

Sakke Siltala (TS) 66-74-73—213

Morgan Blythe (M-OH) 71-72-70—213

Anson Cabello (Hawaii) 72-70-71—213

Will Horne (Butler) 73-73-67—213

You Seong Choi (SD) 71-71-71—213

Ryan Abuan (SD) 67-73-76—216 Peicheng Chen (StJ) 68-74-74—216

Milan Reed (AS) 72-72-73—217

Brett Podobinski (M-OH) 70-71-76-—217

D. Schneider Jerez (Lamar) 72-71-74—217

Cameron Pero (M-OH) 72-77-68—217

Other Hawaii golfers (scoring)

T21. Tyler Ogawa 68-74-78—220

T30. Josh Hayashida 72-72-77—221

T30. Dane Watanabe 73-73-75—221

T63. James Whitworth 77-76-76–229

Other Hawaii golfers (individuals)

T48. Nathan Szpakowicz 71-81-73—225

T59. Garrett Takeuchi 77-77-74—228

T68. Skylor Taylor 74-78-79—231

87. Quinn Murray 84-84-79—247

VOLLEYBALL

PacWest

Wednesday

At St. Francis’ Shark Tank

Fresno Pacific def. Hawaii Pacific

22-25, 21-25, 25-23, 25-13, 15-13. Kill leaders—FP: Mia Gilcrest 21, Makayla Smith 14, Madison Girnius 10. HPU: Ella Dotson 15, Kate Allan 12, Marley Sandoval 12. Assist leaders—FP: Cambria Waites 51. HPU: Tehani Pescaia 47. Dig leaders—FP: McKenna Hughes 31, Claire Corippo 13. HPU: Brynne Hopeau-Lampitoc 15, Pescaia 11, Dotson 11, Taylor Kaoihana 10.

At Vulcan Gymnasium

Jessup def. Hawaii Hilo 15-25, 25-22, 25-19, 11-25, 15-11. Kill leaders—Jes:

Eliana Sheridan 14, Madalyn Miller 13,

Taylor MacCuish 11. Hilo: Samara Cruz 17, Chase Koepke 10. Assist leaders—Jes: Kenzie Carpenter 35. Hilo: Maya Imoto-

Eakin 26, Emerson Reinke 18. Dig leaders—Jes: Neena Dimas 20, Carpenter 12, Eliana Sheridan 11, Alexis Kepa 10.

BASKETBALL

PACWEST

Men’s Preseason Poll

Pts Rec

1. Point Loma (14) 196 21-9

2. Academy of Art 166 20-9

3. Biola 150 17-12

T4. Hawaii Hilo 139 19-12

T4. Azusa Pacific 139 16-17

6. Hawaii Pacific 134 18-11

7. Dominican 83 10-18

8. Concordia-Irvine 81 10-16

9. Chaminade 75 10-18

10. Westmont 68 12-16

T11. Menlo* 60 19-9

T11. Fresno Pacific 60 7-21

13. Vanguard* 48 14-13

14. Jessup* 46 18-12

*—competed in the NAIA’s Golden State Athletic Conference in 2023-24.

Women’s Preseason Poll

Pts Rec

1. Azusa Pacific (9) 189 29-4

2. Point Loma (4) 185 17-13

3. Dominican (1) 163 20-10

4. Fresno Pacific 148 22-9

5. Concordia-Irvine 131 13-14

6. Westmont 109 12-16

7. Vanguard* 105 21-6

8. Biola 93 15-14

9. Menlo* 74 20-9

10. Hawaii Pacific 68 7-19

11. Hawaii Hilo 65 13-13

12. Academy of Art 62 6-20

13. Jessup* 56 22-8

14. Chaminade 18 4-22

*—competed in the NAIA’s Golden State Athletic Conference in 2023-24.

WATER POLO

ILH

Boys Varsity II Overall Championship

At Punahou

Thursday

Punahou 8, Le Jardin 7. Goal scorers—Pun: Ryder Watson 3, Max Regala 3, Lochlain Keenan 2. LeJ: Anthony Klutz IV 4, John Ferandin 2, Nathan Stoutemyer.