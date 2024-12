Scoreboard – December 18, 2024

SOCCER

ILH boys: Saint Louis at Mid-Pacific;

Pac-Five vs. Damien at Kapiolani Park field

No. 1; Kamehameha at Punahou; ‘Iolani at

Le Jardin. Games start at 4:15 p.m.

OIA West: Waialua at Leilehua (boys

varsity at 5:30 p.m; girls varsity to follow).

OIA West boys: Waianae at Radford (JV

at 5:30 p.m.; varsity to follow); Mililiani at

Pearl City (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow).

OIA West girls: Pearl City at Mililani (JV at

5:30 p.m.; varsity to follow).

CALENDAR

MEN

PacWest

Chaminade 92, Menlo 88

EAST

Delaware 92, Misericordia 75

Drexel 68, Howard 65

Holy Cross 70, Quinnipiac 69

Liberty 124, St. Andrews 50

Marist 68, Stony Brook 66

Maryland 111, St. Francis (PA) 57

Robert Morris 68, Towson 67

St. Bonaventure 65, Siena 48

St. John’s 89, DePaul 61

Villanova 79, Seton Hall 67

SOUTH

Charlotte 75, West Georgia 70

Coastal Carolina 73, No. Carolina A&T 68

East Carolina 75, Florida International 64

Florida State 82, Winthrop 64

Georgia Southern 86, Gardner-Webb 81

High Point 99, Carolina University 31

Houston Christian 74, UL Monroe 68

Lamar 69, Southern Miss 65

Louisiana State 99, Stetson 53

Mississippi State 83, Central Michigan 59

N.C. Central 112, Mid-Atlantic Christian 67

South Carolina 91, Clemson 88, OT

Troy 105, LaGrange 60

UNC Asheville 95, North Florida 81

UNC Greensboro 86, William Peace 37

Wake Forest 75, James Madison 58

MIDWEST

Ark.-Pine Bluff 120, Ecclesia College 61

Drake 73, Kansas State 70, OT

Kansas City 74, Wichita St. 64

Missouri 83, Jacksonville St. 72

Ohio St. 95, Valparaiso 73

Western Illinois 71, Tennessee Tech 68

Western Kentucky 86, Seattle 73

WEST

Boise St. 82, Texas Southern 51

Cal Poly 95, Denver 94, OT

Colorado St. 78, Radford 68

Oregon St. 82, Sacramento State 45

Stanford 74, Merrimack 68

UC San Diego 75, Utah St. 73

UCLA 111, Prairie View A&M 75

Utah 89, Florida A&M 59

WOMEN

Top 25

No. 4 UConn 101, Iowa State 68

No. 5 LSU 91, Seton Hall 64

No. 6 Texas 111, La Salle 49

No. 10 Oklahoma 72, No. 20 Michigan 62

No. 11 Ohio State 82, Grand Valley St. 57

No. 12 TCU 103, Samford 64

PREP BASKETBALL

ILH

Monday

Girls varsity 2

Hawaii Baptist 44, Mid-Pacific 26

Boys junior varsity

Kamehameha-W 53, Mid-Pacific 44

HIGH SCHOOL

ILH Boys Varsity

Monday

Punahou 5, Pac-Five 2

‘Iolani 1, Kamehameha 1

Tuesday

Girls varsity

Kamehameha 12, Mid-Pacific 0

Goal scorers—KS: Sarah Naumu 3,

Shelby Aoki 2, Nalei Shannon 2, Madison

Sharrer, Camryn Gouveia, Mya Pasion,

Ayva Ray Malepeai, Cassie Jenkins