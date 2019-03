Calendar Today BASEBALL College: Cal State Bakersfield at Hawaii, 6:35 p.m., at Les Murakami Stadium. ILH: St. Francis vs. Damien at CORP 1; Mid-Pacific vs. Saint Louis at Goeas Field; Kamehameha vs. Hanalani at CORP Read More

Calendar

Today

BASEBALL

College: Cal State Bakersfield at Hawaii, 6:35 p.m., at Les Murakami Stadium.

ILH: St. Francis vs. Damien at CORP 1; Mid-Pacific vs. Saint Louis at Goeas Field; Kamehameha vs. Hanalani at CORP 2; Maryknoll at ‘Iolani; Pac-Five vs. Punahou at Ala Wai Field. Games start at 3:30 p.m.

SOFTBALL

College: Bank of Hawaii Rainbow Wahine Classic—Alabama vs. Niagara, 1 p.m.; Southern Illinois-Edwardsville vs. Alabama, 3:30 p.m.; Southern Illinois-Edwardsville vs. Hawaii, 6 p.m. Games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

ILH: Pac-Five vs. Maryknoll at Sand Island Field; Sacred Hearts at Mid-Pacific; Damien at Kamehameha; St. Francis vs. ‘Iolani at Ala Wai NP. Games start at 4 p.m.

OIA East: Kailua at Castle, 3 p.m.

TENNIS

College women: Indiana at Hawaii, 3 p.m.

ILH boys: St. Francis vs. Maryknoll, 4 p.m. at Keehi Lagoon courts; Hawaii Baptist at Kamehameha, 4 p.m.; Mid-Pacific at Punahou, 4:15 p.m.; Le Jardin at ‘Iolani. 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

ILH varsity I boys: Hawaii Baptist at ‘Iolani, 6 p.m.; Punahou at Kamehameha, 6:15 p.m.

ILH varsity II boys: Punahou at Hanalani, 6:15 p.m.

ILH varsity III boys: Lanakila Baptist vs. Hawaiian Mission, 5 p.m. at Hanalani.

OIA West boys: Aiea at Campbell; Kapolei at Pearl City; Mililani at Waialua; Waianae at Nanakuli; Waipahu at Radford. JV at 5:30 p.m., varsity to follow.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I—Punahou at Kamehameha, 6 p.m.; Mid-Pacific at ‘Iolani, 6 p.m. Varsity II—Punahou at Kamehameha, 5 p.m.; Sacred Hearts vs. Le Jardin, 5 p.m. at ‘Iolani.

FRIDAY

BASEBALL

College: Cal State Bakersfield at Hawaii, 6:35 p.m., at Les Murakami Stadium.

OIA East: Kailua at Castle, 3 p.m.

OIA West: Pearl City at Kapolei. 3 p.m.

OIA Division II: Kaimuki at Waialua; Kalaheo at Radford. Games start at 3 p.m.

SOFTBALL

College: Bank of Hawaii Rainbow Wahine Classic—Southern Illinois-Edwardsville vs. Niagara, 1 p.m.; Niagara vs. Alabama, 3:30 p.m.; Alabama vs. Hawaii, 6 p.m. Games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

PacWest: Dominican vs. Chaminade (doubleheader), 3:30 p.m. and 5:30 p.m. at Central Oahu Regional Park.

OIA East: Kaiser at Kaimuki, 3 p.m.

OIA West: Pearl City at Waianae, 3 p.m.

TENNIS

ILH boys: St. Francis at Punahou, 4:30 p.m.

ILH girls: Island Pacific vs. Le Jardin at Central Oahu Regional Park; St. Andrew’s vs. Maryknoll at Keehi Lagoon courts. Matches start at 4 p.m.

VOLLEYBALL

Big West men: Cal State Northridge at Hawaii, 7 p.m., at Stan Sheriff Center.

Water Polo

OIA

Leilehua 9, Waipahu 0

Goal Scorers—Leil: Taylor Dinsmore 4, Kobie Pasoquen-Rabago 2, Antonia Tomas, Abigail Arne, Kamaile Sorge.

Pearl City 20, McKinley 5

Goal Scorers—McK: Alannah Rafalovich 3, Breana Crump, Ciana Meafou. PC: Miya Chung 4, Malia Fujita 4, Ema Heath 3, Cody Bagay 2, Keeli Maeda 2, Allison Ogoso 2, Olivia Crone, Cheyne Santos, Jaynalei Saba.

Kaiser 9, Roosevelt 4

Goal Scorers—Kais: Sarah Lorenzo 3, Megan Kaneshiro 2, Noelle Nakakura 2, Shayna Gakia, Kanoko Niimura. Roos: Jessica Urban 2, Hailey Oyadomari, Princess Gimeno.

Kahuku 13, Kalaheo 2

Goal Scorers—Kalh: Nohea Espejo, Zoe Carmack. Kah: Aika Dougherty 3, Jade Paranhos-Lopes 2, Mahina Okimoto 2, Siitia Cravens, Aiyanna Bennion, Kaylee Vendiola, Kamakana Gilman, Ava Padaca, Logan Harris.

Mililani 14, Kailua 7

Goal Scorers—Kail: Morgan Hardwick 4, Cassie Charles 3. Mil: Kuuleilani Kaaiawaawa 5, Madison Yamada 3, Maysa Segovia 3, Angie Lancaster, Isabella Bergman, Alyssa Meyer.

ILH

Varsity I Girls

From Tuesday

Punahou 17, Mid-Pacific 4

Pun: Christina Hicks 7, Dillyn Litzke 2, Keala Yasuhara 2, Victoria Gacutan 2, Sierra Smart, Pono Gacutan, Emmalia McKenny, RaeAnn Uyeda. MPI: Kaley Yap 2, Angle Shaw, Hunter Nottage

Varsity II Girls

From Tuesday

Punahou 10, Mid-Pacific 1

Goal Scorers—Pun: Rory Kilmer 3, Izzy Horio 2, Emma Mcdonald 2, Naleo Faurot, Sarah Blichfeldt, Leah Mizuno. MPI: Peyton Ku

BNP Paribas Open

Wednesday

At Indian Wells, Calif.

Men’s Fourth Round singles

Rafael Nadal (2), Spain, def. Filip Krajinovic, Serbia, 6-3, 6-4.

Yoshihito Nishioka, Japan, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 6-4, 0-0 retired.

Milos Raonic (13), Canada, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 6-4, 6-3.

Hubert Hurkacz, Poland, def. Denis Shapovalov (24), Canada, 7-6 (3), 2-6, 6-3.

Roger Federer (4), Switzerland, def. Kyle Edmund (22), Britain, 6-1, 6-4.

Karen Khachanov (12), Russia, def. John Isner (8), United States, 6-4, 7-6 (1).

Dominic Thiem (7), Austria, def. Ivo Karlovic, Croatia, 6-4, 6-3.

Gael Monfils (18), France, def. Philipp Kohlschreiber, Germany, 6-0, 6-2.

Women’s Quarterfinal singles

Bianca Andreescu, Canada, def. Garbine Muguruza (20), Spain, 6-0, 6-1.

Elina Svitolina (6), Ukraine, def. Marketa Vondrousova, Czech Republic, 4-6, 6-4, 6-4.

PacWest Men

Hawaii Hilo 4, St. Mary’s 2

Singles

1. Jeremiah Gonzalez (SMU) def. Vaclav Slezak (UHH), 6-2, 6-0.

2. Alessandro Giuliato (UHH) def. Bojan Popovic (SMU), 6-2, 6-2.

3. Martin Soukal (UHH) def. Jose Antelo (SMU), 6-3, 4-6, 6-1.

4. Chun En Wu (UHH) vs. Alex Gee (SMU), 6-3, 7-6 (8-6).

5. Luca Checchia (UHH) vs. Brenden Brown (SMU), 7-5, 2-6, 2-2, unfinished.

6. Louis Bonnay (SMU) def. Alan Cincunegui (UHH), 6-2, 6-4.

Doubles

1. Slezak/Giuliato (UHH) def. Gonzalez/Popovic (SMU), 7-6 (7-5).

2. En Wu/Soukal (UHH) def. Brown/Antelo (SMU), 6-1.

3. Gee/Saisaurav Konakanchi (SMU) def. Checchia/Cincunegui (UHH), 6-3.

Hawaii Pacific 4, Southwest Baptist (Mo.) 1

Singles

1. Raul Caballero (SWB) vs. Valentin Masse (HPU) 3-6, 6-3, 1-4, unfinished

2. Adham Gaber (SWB) vs. Ondrej Ctverak (HPU) 3-6, 6-2, 3-4, unfinished

3. Gyory Agoston (SWB) def. Benjamin Loccisano (HPU) 0-6, 7-5, 6-2

4. Maxime Gayte (HPU) def. David Szeri (SWB) 7-5, 7-6 (7-5)

5. Lukas Bauer (HPU) def. Carlos Corser (SWB) 6-3, 6-2

6. Jonatan Lundahl (HPU) def. Marcel Castello (SWB) 3-6, 6-1, 6-0

Doubles

1. Valentin Masse/Maxime Gayte (HPU) def. Raul Caballero/Adham Gaber (SWB) 7-5

2. Gyory Agoston/Ferenc Agoston (SWB) def. Lukas Bauer/Cheng-Chieh Wang (HPU) 6-3

3. Benjamin Loccisano/Ondrej Ctverak (HPU) def. David Szeri/Carlos Corser (SWB) 6-4

PacWest women

Indianapolis 4, Hawaii Pacific 1

Singles

1. Hanna Volikova (INDY) def. Elodie Busson (HPU) 6-3, 7-6 (7-2)

2. Nikol Alexeeva (INDY) vs. Elisa Elhadj (HPU) 6-1, 3-6, 2-5, unfinished

3. Anya Novikova (INDY) vs. Mihoki Miyahara (HPU) 4-6, 6-3, 2-1, unfinished

4. Maja Pindelska (INDY) def. Debora Echeverria (HPU) 7-6 (7-5), 6-2

5. Sarah Ikioka (HPU) def. Chloe Weihs (INDY) 6-3, 6-0

6. Anna Valiaeva (INDY) def. Nicole Ballach (HPU) 6-3, 6-0

Doubles

1. Nikol Alexeeva/Anya Novikova (INDY) vs. Elodie Busson/Elisa Elhadj (HPU) 5-5, unfinished

2. Hanna Volikova/Maja Pindelska (INDY) def. Mihoki Miyahara/Heloise Le Normand (HPU) 6-1

3. Chloe Weihs/Anna Valiaeva (INDY) def. Debora Echeverria/Sarah Ikioka (HPU) 6-4

OIA

Varsity Boys

Pearl City 3, Campbell 2

Moanalua 4, Kalaheo 1

Waialua 2, Waipahu 2

Varsity Girls

Pearl City 5, Campbell 0

Moanalua 4, Kalaheo 1

Waialua 5, Waipahu 0

ILH

Varsity Girls

‘Iolani 4, Le Jardin 1

OIA East

Castle 12, Kalani 11

W–Keegan Kamaunu. L–Max Patterson.

Leading hitters–Cast: Kalai Cabana-Zukeran 2-4, 2 runs, RBI; Ian Rivera 3-5, 2 runs, 2 RBI; Austyn Acosta 2-4, run, RBI; Shaden Borges 2-4, run, 2 RBI; Jordan Muraoka 2-4, run, RBI. Kaln: Kaden Stremick 2-3, 3 runs; Kai Matsumoto 2-3, 2 runs, 5 RBI, HR.

Moanalua 6, Roosevelt 1

W–Shane Cachola. L–Hostas Pang.

Leading hitters–Roos: Chase Iwamuro 2-4, run; Zach Tanabe 2-3. Moa: Garin Fukumitsu 3-3, run, RBI.

Farrington 6, Kaiser 5

W–Clyde Enos. L–Johnny Erickson.

Leading hitters–Farr: Kody Pilor 3-4, run, 2 RBI, HR. Kais: Landon Shigeta 2-3; Cavin Lime 2-3; Branden Chun-Ming 2-4, RBI; Jonah Oku 2-3, run, RBI.

OIA West

Mililani 2, Aiea 1

W–Jason Shiigi. L–John Navarro.

Leading hitters–Mil: Jacob Hirayama 2-4, run; Vance Oshiro 2-4, RBI.

Kapolei 11, Waianae 6

W–Izeth Owens-Kalaola. L–Jayson Swift.

Leading hitters–Kapo: Alex Rodriguez 2-3, RBI; Bula White 2-4, run, 2 RBI; Kainoa Mane 2-4, run, 3 RBI; Owens-Kalaola 3-3, 2 RBI; Aaron Yeung 2-3, run, 2 RBI. Wain: Nainoa Machado 2-4, run, RBI; Kaleo Akiona 2-4, run, RBI; Lono Kahookele 3-3; Konan Keliikoa 2-3, 2 RBI.

Leilehua 6, Pearl City 5

W–Kaika Cordero. L–Joshua Aribal.

Leading hitters–Leil: Hunter Sasaki 2-4, 2 runs, 2 RBI, HR; Ty Yukumoto 2-2, 2 runs; Kaika Cordero 2-2, 2 RBI.

OIA Division II

Kaimuki 5, Kahuku 1

W–Kaulana Kaluna Jr. L–Cypress Abraham.

Leading hitters–Kaim: Kaulana Kaluna Jr. 2-4, run, 2 RBI, HR.

Waipahu 8, Kalaheo 5

W–Brendan Kumasaka L–John Case. Sv–Seth Garcia.

Leading hitters–Waip: Joshua Lee 2-3, 2 RBI; Riki Nishizawa 2-3, run, RBI; Radlee Ferreira 2-3, 2 runs, RBI.

McKinley 25, Nanakuli 0

W–Cody Takenaka. L–Charles Hauhio.

Leading hitters–McK: Noah Omori 2-3, 5 runs, 2 RBI; Cody Takenaka 3-4, 5 RBI; Koolau Anderson 4-5, 3 runs, 5 RBI; Marc Rogel 2-4, 2 runs, 4 RBI, HR; Kama Rabot-Souza 2-3, 3 runs, 2 RBI.

Radford 7, Waialua 2

W–Ben Kafka. L–E Bell.

Leading hitters–Rad: Matt Lukins 2-4, 2 runs; Richard Akana II 2-3, 2 runs, 2 RBI; Pinemua Epenesa 3-3, RBI.

ILH

Division I-AA Boys

Punahou II def. Saint Louis 25-17, 22-25, 25-21

Division I Varsity Boys

From Tuesday

Punahou def. Hawaii Baptist 25-18, 27-25

OIA

Varsity Boys

Kalaheo def. McKinley 25-16, 25-16

Castle def. Kalani 25-20, 25-20

Junior Varsity

Kalaheo def. McKinley 21-9, 17-21, 15-13

Castle def. Kalani 21-23, 21-13, 15-6

SOFTBALL

PacWest

Hawaii Hilo 12, Dominican 2

W–Isabelle Mejia. L–Lauren Persi.

Leading hitters–UHH: Vevesi Liilii 2 runs, 3 RBI, HR; Brinell Kaleikini 2-3, 2 runs, RBI; Billi Derleth 3-3, run, 4 RBI, HR.

Hawaii Hilo 2, Dominican 0

W–Valerie Alvarado. L–Alyssa Waltman.

Leading hitters–Dom: Mady Christensen 2-4; Haley Cheek 2-3. UHH: Kiarra Lincoln 2-3, RBI; Isabelle Mejia 1-1, run, RBI, HR.

From Tuesday

Biola 2, Hawaii Pacific 0

W–Paige Austin. L–Jordan Curry.

Leading hitters–HPU: Sierra Dias 2-3. Biola: Kayla Neff 1-2, run, RBI.

Hawaii Pacific 8, Biola 6

W–Emilee Leonard. L–Jennifer Morinishi.

Leading hitters–HPU: Tiana Cantero-Kawelo 2-5, 2 runs, RBI; Noel Saunders 3-4, 2 runs, RBI. Biola: Kayla Neff 3-4, run, 2 RBI; Areana Ramos 2-4, run.

Holy Names 6, Chaminade 0

W–Haighley Kissee. L–Madelyn Stockslager.

Leading hitters–Holy Names: Rayah Davis 2-3, run, RBI.

Holy Names 5, Chaminade 2

W–Chailey Stewart. L–Kayla Higuchi.

Leading hitters–Holy Names: Brianna Morris 2-3, run; Tailor Goods 2-3, 2 runs, 3 RBI.

ILH

Pac-Five 16, Sacred Hearts 2

Makua Alii

Aikane 17, Fat Katz 5

Bad Company 9, Hawaiians 4

Hui Ohana 12, Action 11

Firehouse 13, Golden Eagles 11

Waipio 28, Xpress 26

Yankees 22, Hikina 10

Zen 19, Na Pueo 7

Na Kahuna 20, Lokahi 8

Makules 17, Sportsmen 2