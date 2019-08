Scoreboard | Honolulu Star-Advertiser

[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

TODAY

SOCCER

College women: Outrigger Soccer Kickoff–San Francisco at Hawaii, 3:30 p.m., at Lower Campus Field.

VOLLEYBALL

ILH Division I girls: Mid-Pacific at ‘Iolani, Sacred Hearts at Punahou; matches start at 6 p.m.

ILH Division II/III girls: At La Pietra–Christian Academy vs. Assets, 5 p.m.;

Hanalani at La Pietra, 6:30 p.m. Also,

Lanakila Baptist at Hawaiian Mission, 6 p.m.

OIA West Division I girls: Nanakuli vs Kapolei, Radford vs Waianae; matches start at 7 p.m.

OIA West Division I/II girls: Waipahu vs Mililani, Pearl City vs Aiea, Campbell vs Leilehua; matches start at 7 p.m.

Tuesday

VOLLEYBALL

ILH Division I girls: Le Jardin at

Kamehameha, Maryknoll at Hawaii Baptist; matches start at 6 p.m.

ILH Division II/III girls: At Hanalani–University vs. Lanakila Baptist, 5:30 p.m.; Assets at Hanalani, 6:45 p.m.; At St.

Andrew’s–Hawaiian Mission at St.

Andrew’s, 5 p.m.; Damien vs. Christian Academy, 6:15 p.m.; Also, Island Pacific at La Pietra, 6 p.m.

OIA East Division I girls: Castle vs

Kahuku, Kailua vs Moanalua, Kaiser vs

Farrington; matches start at 7 p.m.

OIA East Division I/II girls: Anuenue vs Kalaheo, 5 p.m.; Kalani vs Roosevelt, 7 p.m.

OIA East Division II girls: McKinley vs Kaimuki, 7 p.m.

Little League World Series

Sunday, At South Williamsport, Pa.

Third place

Chofu City (Japan) 5,

Central East Maui (Wailuku), 0

Championship

River Ridge (La.) 8, Willemstad (Curacao) 0

Third place

Japan 5, Central East Maui (Wailuku), 0

W–Yuto Misaki. L–Shiloh Gilliland. S–Yuto Kakeba.

Leading hitters–Chofu City: Jo

Nishizawa 2-3, 2b, 2 runs; Ryohei

Ushikubo 2-2, 2 runs; Daiki Kobari 2-3, 2b, run, 3 RBI; Taishi Kawaguchi 2b. Central East Maui: Nakea Kahalehau 2-3.

Soft Tennis

OIA

Saturday

Boys varsity

Kalani 2, Roosevelt 1

Leilehua 2, Waipahu 1

Waianae 3, Waipahu 0

Girls varsity

Kalani 3, Roosevelt 0

Waipahu 3, Leilehua 0

Waipahu 2, Waianae 1

POLO

Honolulu Polo Cup

Gene Turchi Tournament

USPA Amateur Cup

Sunday, At Waimanalo

Island Shells 2, Team Honolulu 2

Goal scorers–Island Shells: Khai Agon, Allen Hoe. Team Honolulu: Beau Broughton, Nalu Pitzel.

VOLLEYBALL

ILH

Girls varsity, Division II/III

Saturday

Damien def. Hanalani 23-25, 25-14, 25-15

University def. La Pietra 25-21, 25-20

BIIF

Girls varsity

Saturday

Konawaena def. Makua Lani 25-10, 25-4, 25-8

Paddling

OHCRA

Dad Center Race

Sunday, From Kailua to Outrigger

Canoe Club

Overall–1. Outrigger – Noio (Colleen Hall, Malia Kamisugi, Kristina Larson, Marie

Martel, Kaya McTigue, Kelsey Barden, Jeniifer Lee, Nicky Piskorski, Kelly Vide, Karin Hansen del Rey), 3:21:48; 2.

Outrigger – Mana Ula, 3:22:37; 3. Lanikai – Pohako’ele’ele, 3:24:19.

Koa–1. Lanikai – Hokulele (Robin Cooper, Tina Craveiro, Janelle Jinbo-Labuguen,

Kristin Kauhane, Jessie Krause, Amber

Kuhlmann, Hoku Mertyris, Charissa Ono, Jasmine Viera, Elise Martin), 3:39:12

Unlimited Juniors–1. Outrigger – Moli

(Kiana Yost, Kaya Lee, Emma Daniel,

Tehina Kahikina, Yael Van Delden, Hayden Brown, Kela Totherow, Taraina

Kamakawiwo’ole, Dillyn Lietzke, Ariana Hunt, Golda Gray Thomas, Amelia Moody), 3:36:03; 2. Outrigger – Koa’e, 4:02:28; 3. Hui Nalu – Kau’ana, 4:23:21.

Unlimited Open–1. Outrigger – Noio, 3:21:48; 2. Outrigger – U’au, 3:44:25; 3. Outrigger – Kamaldo Melemele, 3:47:12.

Juniors–1. Lanikai – Ikaika (Helani

Asplund, Kamalani Freitas, Emma Lindsey, Peyton Ku, Ayla Sprechor, Mehanaokala Leifchild, Izzy Lukus, Hoku Kishida, Emma McDonald, Kali Wailding), 3:47:56; 2. Healani – Kanai, 4:23:44; 3. Lanikai – Moku, 4:29:16.

40+ Masters–1. Keahiakahoe – Ne’e Papa (Violet Carillo, Dondi Dawson, Kelly Allen, Julie Aio, Nicole Queyrel, Myrna Resep, Pauahi Ioane, Leann Alani, Marjorie

Kahookele-Pea, Darcy Daniel), 3:39:23; 2. Kailua – Kaulana Paku’i, 3:49:18; 3. Pu’uwai Canoe Club, 3:50:39.

50+ Masters–1. Lanikai – Keoki (Melanie Bailey, Susan Butterbaugh, Michelle Campillio-Peters, Cindi Chess, Lisa

Barney, Judy Drake, Keani Hardy, Lisa

Hanohano, Malia Maldonado, Kelly Smith, Michi Wong, Barrie Morgan), 3:53:49; 2. Hui Nalu – Kaupiko, 4:15:08.

55+ Masters–1. Kailua – Kekauilani

(Carleen Ornellas, Jennifer Fisher, Cynthia Cobb-Adams, Debbie Clark, Heidi

Hansen-Smith, Jamie Grimm, Julie Madden, Lisa Wilson, Lois Hewlett, Sandra

Scafe-Kalama, Vivian Pilbrow, Barbara VanDerCamp), 3:51:28; 2. Waikiki Yacht Club – Piinaia, 4:29:12; 3. New Hope – Hoku, 4:37:29.

60+ Masters–1. Outrigger – Waikiki (Paula Crabb, Wendy Wichman, Katy Bourne, Kim Heyer, Laurie Lawson,

Caroline Kaiulu Downing, Genie Kincaid, Tana Feeley, Mary Quinn, Joan Bennet, Linda Fernandez, Laurie Foster), 4:01:19; 2. New Hope – Kaipo, 4:24:14

Open–1. Outrigger – Mana Ula ( Rachel Bruntsch, Angela Dolan, Aulani Hall, Donna Kahakui, Nahoku Keala, Liat Portner, Kahala Schneider, Mary Smolenski, Beata Cseke, Anelle Borges), 3:22:37; 2. Lanikai –

Pohako’ele’ele, 3:24:19; 3. Hui Nalu –

Uncle Jimmy Olds, 3:24:36.

Running

Hawaii’s Hardest

Half Marathon

Saturday, At Schofield Barracks.

Distance–13.1 Miles

Female

Open–1. Alison Sukolsky, 1:27:40.6; 2. Skylar Hartman, 1:54:21.1; 3. Julie Thenn, 2:03:28.8.

20 to 24–1. Hannah LeFors, 2:06:17.8; 2. Sol Nieves, 2:28:19.7; 3. Hailey Liu, 2:52:18.0.

25 to 29–1. Heather Dunham, 2:25:59.1; 2. Arielle Carias, 2:31:27.0; 3. Ava Jednak, 2:32:23.8.

30 to 34–1. Michelle Hill, 2:17:52.2; 2.

Sophie Petrosyan, 2:17:52.3; 3. Laura

Jonikaitis, 2:20:20.0.

35 to 39–1. Paula Berger, 2:06:35.7; 2. Kimberly West, 2:16:33.3; 3. Bonnie

Henning, 2:27:52.5.

40 to 44–1. Racquel Junio, 2:04:08.6; 2. Christine Lyons, 2:08:01.7; 3. Amy Darmer, 2:11:31.8.

45 to 49–1. Thelma Cummings, 2:08:34.3.

50 to 54–1. Dawn Wojwochowski, 2:30:41.7; 2. Benton Maritsa, 3:05:31.7; 3. Betty Kramer, 3:18:06.8.

55 to 59–1. Beverly McCreary, 2:09:24.0; 2. Millicent Wright, 2:41:17.1; 3. Fatima Elizabet Santana-Rivera, 3:08:23.6.

60 to 64–1. Linda Okita, 2:37:28.1; 2. Karen Burmeister, 2:41:11.3.

Male

Open–1. Nathan Weir, 1:29:33.1; 2. Brian Hayes, 1:29:41.8; 3. Eric Council, 1:32:53.0.

15 to 19–1. Carlos Sandoval, 1:51:03.5; 2. Micah Waterman, 2:06:13.2; 3. Tristen Garline, 2:09:40.5.

20 to 24–1. Stieven Naval, 1:39:02.0; 2. Dynel King, 1:50:31.8; 3. Skyler Barriere, 1:55:54.9.

25 to 29–1. Garrett Cook, 1:38:23.4; 2. Erik Delgado, 1:38:53.5; 2. Joshua

Waxenbaum, 1:43:34.5.

30 to 34–1. Christian Genao, 1:35:49.6; 2. Thomas Jednak, 2:03:54.4; 3. Andrew Welsh, 2:05:43.9.

35 to 39–1. Martin Corona, 1:39:45.4; 2. James Peterson, 1:48:28.1; 3. Jeremy

Davis, 1:59:32.4.

40 to 44–1. Richard Moore, 1:36:53.2; 2. Jason Constantineau, 1:50:43.9; 3.

Samuel Nyandia, 1:52:14.1.

45 to 49–1. Blake Botill, 1:40:12.5; 2.

Gabriel Ortizgarcia, 1:45:37.0; 3. John

Tunick, 1:54:15.2.

50 to 54–1. Samuel Dugan, 2:26:30.3; 2. Edward Baptist, 2:30:15.9; 3. Daniel Kelsch, 2:35:36.3.

55 to 59–1. Calvin Shiroma, 1:52:11.6; 2. Douglas Mulbury, 2:02:35.2; 3. Carroll

Diebold, 2:25:23.4.

60 to 64–1. Ron Heller, 2:46:55.9.

TRIATHLON

Tradewind Triathlon

Sunday

At Kaneohe Marine Corps Base

Hawaii

Swim–500 meters; Bike–11 miles; Run–5K.

Female

Open–1. Emily Reynolds, 1:06:39.9; 2. America McColley, 1:08:29.7; 3. Wendy Clark, 1:10:56.2.

19 and under–1. Madison Rividan, 2:11:07.0.

20 to 24–1. Abigail Perdew, 1:17:57.8.

25 to 29–1. Breann Guzman, 1:12:56.2; 2. Lindsay Erol, 1:15:38.5; 3. Stacey

Johnson, 1:23:29.6.

30 to 34–1. Katie Cherefko, 1:12:58.5; 2. Summer Cox, 1:16:47.5; 3. Ashley Ahner, 1:19:36.5.

35 to 39–1. Karla Wayman, 1:17:57.1; 2. Lauren Vander Veen, 1:20:01.1; 3. Angela Collard, 1:21:23.6.

40 to 44–1. Mandi Jones, 1:11:14.8; 2. Erynn Tait, 1:25:24.3; 3. Sarah Carle, 1:29:56.9.

45 to 49–1. Ana Gloria Cassa, 1:55:13.1.

50 to 59–1. Amy Conley, 1:27:36.4; 3. Jody Tinetti, 1:29:09.5.

Male

Open–1. Lee Suring, 1:01:01.0; 2. Gary Goldstein, 1:03:24.8; 3. Nathan Biar, 1:04:49.4.

19 and under–1. Maika Eldredge, 1:30:10.9; 2. John Dever, 1:33:58.6.

20 to 24–1. Hayden Florence, 1:12:57.8; 2. Brock Balmoja, 1:13:12.8.

25 to 29–1. Nicholas Verver, 1:11:31.2; 2. Zoar Morales, 1:15:38.5; 3. Dylan Riedell, 1:16:50.2.

30 to 34–1. Matt Brawn, 1:07:54.0; 2. Jonathan Crase, 1:08:38.4; 3. Ben Bacca, 1:15:43.5.

35 to 39–1. Andrew Domina, 1:08:57.8; 2. Chris Wiley, 1:12:14.2; 3. Ryan Josephs, 1:18:21.2.

40 to 44–1. Matt Collins, 1:12:57.4; 2.

Jason Hetzel, 1:16:06.4; 3. Richard Kebo, 1:23:23.7.

45 to 49–1. Kevin Halpin, 1:08:43.7; 2. Cyrille Collard, 1:13:43.4; 3. Josh Rudd, 1:14:58.5.

50 to 59–1. Tim Connelly, 1:05:30.1; 2. Casey Fitzpatrick, 1:06:51.2; 3. Greg Miller, 1:07:50.0.

60 and over–1. David Norton, 1:44:36.2; 2. Robert Campbell, 1:47:50.0; 3. Jim Troutman, 1:47:54.6.