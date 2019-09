Scoreboard: Sept. 29, 2019

[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

CALENDER

TODAY

No local sporting events scheduled.

MONDAY

BOWLING

ILH boys: 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

OIA West: 5 p.m. at Schofield Bowling Center.

GOLF

College men: Dual match: Hawaii Pacific vs. Chaminade, 1 p.m., at Leilehua Golf Course.

VOLLEYBALL

OIA West Division I Girls: Kapolei at Leilehua; Waianae at Aiea, at 7 p.m.

OIA West Division I/II Girls: Waipahu at Radford; Mililani at Campbell, games at 7 p.m.

OIA West Division II Girls: Waialua at Pearl City, at 5 p.m.

SCOREBOARD

GOLF

COLLEGE WOMEN

Wyoming Cowgirl Deser Intern.

At Palm Desert, Calif.

Second Round, par

Team leaderboard

1. Cal Poly 301-297–598

2. UTEP 304-299–603

3. Southern Utah 297-299–603

4. ULM 307-315–622

5. Hawaii 313-311–624

T-6. Univ. of Wyoming 314-312–626

T-6. UC Riverside 313-313–626

8. UT Arlington 319-321–640

9. CSU Northridge 323-321–644

10. CSU Bakersfield 336-327–663

Player leaderboard

1. Chanikan Yongyuan, S. Utah 69-76–145

T-2. Valeria Mendizabal, UTEP 74-72–146

T-2. Vanessa Richani, LBSU 74-72–146

T-4. Jensen Jalufka, Cal Poly 78-70–148

T-4. Jahaanvie Walia, ULM 73-75–148

T-7. Audrey Haddad, UTEP 75-75–150

T-7. Elizabeth Scholtes, Cal Poly 74-76–150

T-10. Jennifer Deng, UC River. 78-73–151

T-10. Kate Tran, UT Arling. 78-73–151

T-10. Madi Daniel, Cal Poly 76-75–151

T-10. Madigan Murray, UT Arlin. 74-77–151

T-10. Erin Sargent, Wyom. 74-77–151

Also (Hawaii golfers)

T-15. Tyra Tonkham 73-79–152

T-15. Megan Ratcliffe 76-76–152

T-29. Sahara Washington 82-76–158

T-41. Hakura Shintani 83-80–163

T-41. Kralyn Salazar 82-81–163

PGA Safeway Open

At Napa, Calif.

Third Round; par 72

Cameron Champ 67-68-67–202

Sebastián Muñoz 71-67-67–205

Adam Hadwin 68-70-67–205

Nick Taylor 69-66-70–205

Chez Reavie 69-68-69–206

Collin Morikawa 72-64-70–206

Justin Thomas 71-64-71–206

Nick Watney 69-65-72–206

Bud Cauley 69-72-66–207

Zac Blair 75-66-66–207

Michael Thompson 71-68-68–207

Charles Howell III 73-65-69–207

Xinjun Zhang 69-68-70–207

Brian Gay 70-67-70–207

Daniel Berger 73-69-66–208

Rhein Gibson 74-68-66–208

Jhonattan Vegas 70-71-67–208

Harold Varner III 72-69-67–208

Roger Sloan 70-69-69–208

Andrew Landry 65-74-69–208

Bryson DeChambeau 68-64-76–208

Lanto Griffin 69-73-67–209

Mark Hubbard 71-71-67–209

Marc Leishman 70-72-67–209

Chesson Hadley 72-69-68–209

Brandt Snedeker 73-67-69–209

Cameron Percy 70-69-70–209

Jim Furyk 71-67-71–209

Francesco Molinari 66-71-72–209

Patrick Cantlay 69-71-70–210

Brian Stuard 70-70-70–210

Aaron Baddeley 69-70-71–210

Harris English 70-68-72–210

Talor Gooch 69-69-72–210

Dylan Frittelli 70-65-75–210

Cameron Tringale 68-74-69–211

Patrick Rodgers 70-71-70–211

Bo Hoag 71-70-70–211

Harry Higgs 71-69-71–211

Adam Scott 65-73-73–211

Robby Shelton 70-67-74–211

Scott Harrington 72-70-70–212

Michael Gligic 72-69-71–212

Fabián Gómez 71-70-71–212

Brice Garnett 70-70-72–212

Adam Long 67-68-77–212

Tyler Duncan 68-74-71–213

Kristoffer Ventura 72-70-71–213

Sungjae Im 70-72-71–213

Kevin Chappell 72-70-71–213

Isaiah Salinda 72-70-71–213

Hank Lebioda 71-70-72–213

Maverick McNealy 70-71-72–213

Corey Conners 68-73-72–213

Carlos Ortiz 72-69-72–213

David Hearn 71-70-72–213

John Oda 70-66-77–213

Ricky Barnes 72-70-72–214

Brendan Steele 74-68-72–214

Bo Van Pelt 72-70-72–214

Vaughn Taylor 73-69-72–214

Si Woo Kim 69-70-75–214

Rafael Campos 71-71-73–215

Rob Oppenheim 68-74-74–216

Max Homa 70-70-76–216

Tyler McCumber 74-68-75–217

Scott Piercy 70-72-80–222

LPGA Indy Women in Tech Championship

At Indianapolis

Third Round; par 72

a-amateur

Mi Jung Hur 63-70-66–199

Marina Alex 66-71-64–201

Maria Torres 69-68-66–203

Nanna Koerstz Madsen 65-75-64–204

Bronte Law 65-75-65–205

Chella Choi 67-72-67–206

Megan Khang 69-70-68–207

Caroline Masson 69-70-68–207

Amy Olson 66-72-69–207

Sakura Yokomine 65-70-72–207

Amy Yang 71-70-67–208

Georgia Hall 69-71-68–208

Clariss Guce 71-68-69–208

Mariah Stackhouse 71-70-68–209

Yu Liu 70-71-68–209

Hyo Joo Kim 70-73-67–210

Alison Lee 70-72-68–210

Christina Kim 72-69-69–210

Pavarisa Yoktuan 70-71-69–210

Inbee Park 69-71-70–210

Alena Sharp 68-72-70–210

Ryann O’Toole 68-72-70–210

Tiffany Chan 73-65-72–210

Pornanong Phatlum 66-72-72–210

Lydia Ko 73-71-67–211

Jing Yan 72-72-67–211

Azahara Munoz 72-71-68–211

Karine Icher 71-72-68–211

Sarah Kemp 71-71-69–211

Brooke M. Henderson 69-72-70–211

Cheyenne Woods 68-73-70–211

Katherine Kirk 72-68-71–211

Anna Nordqvist 70-70-71–211

Nicole Broch Larsen 68-72-71–211

Kendall Dye 69-69-73–211

Su Oh 74-70-68–212

Brittany Altomare 71-73-68–212

Ashleigh Buhai 69-74-69–212

Ruixin Liu 70-72-70–212

Sarah Schmelzel 70-71-71–212

Caroline Hedwall 68-73-71–212

Brittany Lang 68-73-71–212

Peiyun Chien 69-71-72–212

Ally McDonald 67-72-73–212

Madelene Sagstrom 71-72-70–213

Angel Yin 69-74-70–213

Gemma Dryburgh 71-70-72–213

Lauren Stephenson 67-74-72–213

a-Erica Shepherd 70-74-70–214

Daniela Darquea 68-75-71–214

Xiyu Lin 71-71-72–214

Louise Ridderstrom 71-73-71–215

Austin Ernst 72-71-72–215

Giulia Molinaro 72-71-72–215

Jasmine Suwannapura 69-73-73–215

Anne van Dam 68-74-73–215

Jodi Ewart Shadoff 67-72-76–215

Morgan Pressel 76-68-72–216

Mi Hyang Lee 73-71-72–216

Cydney Clanton 72-72-72–216

Jennifer Song 71-72-73–216

Katherine Perry 72-70-74–216

Mirim Lee 67-73-76–216

Klara Spilkova 72-72-73–217

Cheyenne Knight 68-73-76–217

Hannah Green 73-71-74–218

Eun-Hee Ji 68-76-74–218

Sarah Burnham 69-74-75–218

Emma Talley 69-75-75–219

Ayako Uehara 72-72-76–220

European Alfred

Dunhill Championship

At St. Andrews and Carnoustie,

Scotland

Third Round, par 72

V. Perez, France 64s-68c-64k–196

M. Southgate, Eng. 65c-66k-65s–196

Paul Waring, Eng. 65k-68s-65c–198

J. Lagergren, Sweden 69c-62k-68s–199

Tony Finau, U.S. 67c-66k-66s–199

Jordan Smith, England 64s-68c-68k–200

Andrea Pavan, Italy 68c-65k-67s–200

Luke Donald, England 68c-68k-64s–200

Tyrell Hatton, England 66c-68k-67s–201

L. Bjerregaard, Denmark 67c-68k-66s–201

J. Wang, S. Korea 66c-68k-6xs–201

Calum Hill, Scotland 66k-65s-70c–201

Matthew Jordan, Eng. 66k-64s-71c–201

R. Ramsay, Scotland 65k-67s-70c–202

Justin Rose, Eng. 68c-64k-70s–202

Russell Knox, Scotland 66s-66c-70k–202

Alex Noren, Sweden 69c-66k-68s–203

Li Haotong, China 71c-68k-64s–203

R. MacIntyre, Scotland 71c-66k-66s–203

Callum Shinkwin, Eng. 72c-68k-63s–203

M. Fitzpatrick, Eng. 69c-67k-67s–203

P. Harrington, Ireland 69c-68k-66s–203

Aaron Rai, England 68k-66s-69c–203

Shane Lowry, Ireland 73c-66k-64s–203

Also

Danny Willett, Eng. 72c-66k-66s–204

Eddie Pepperell, Eng. 70c-66k-68s–204

T. Fleetwood, Eng. 66c-69k-70s–205

J. Veerman, U.S. 72c-63k-70s–205

John Catlin, U.S. 72c-65k-69s–206

R. McIlroy, N. Ireland 70c-66k-70s–206

M. Wallace, England 70c-68k-68s–206

Missed cut

R. Cabrera-Bello, Spain 69c-69k-70s–208

Sihwan Kim, U.S. 74k-65s-70c–209

David Lipsky, U.S. 73c-64k-72s–209

Ernie Els, S. Africa 70c-72k-69s–211

B. Wiesberger, Austria 72c-71k-68s–211

Julian Suri, U.S. 68s-74c-70k–212

Jon Rahm, Spain 71c-68k-73s–212

Brandon Wu, U.S. 71k-66s-76c–213

Berry Henson, U.S. 68k-69s-78c–215

Sean Crocker, U.S. 71k-71s-75c–217

D.A. Points, U.S. 69s-75c-74k–218

PGA PURE Championship

At Monterey, Calif.

Second Round, par 72

Steve Flesch 68PB-67PH–135

Billy Andrade 70PB-67PH–137

Kent Jones 68PB-69PH–137

Marco Dawson 67PH-71PB–138

Stephen Leaney 69PH-70PB–139

Joey Sindelar 67PB-72PH–139

Tommy Armour III 71PH-68PB–139

Jeff Maggert 68PH-71PB–139

Tom Gillis 69PH-70PB–139

Paul Broadhurst 72PB-67PH–139

Kirk Triplett 70PH-69PB–139

Bernhard Langer 67PH-72PB–139

Tom Byrum 68PH-72PB–140

Billy Mayfair 71PB-69PH–140

Scott Parel 68PB-72PH–140

Wes Short, Jr. 68PH-72PB–140

Lee Janzen 71PB-69PH–140

Woody Austin 69PH-71PB–140

Greg Kraft 68PB-72PH–140

Doug Barron 67PH-73PB–140

Tom Lehman 67PH-73PB–140

Vijay Singh 72PB-69PH–141

Tom Pernice Jr. 72PB-69PH–141

Tim Petrovic 74PB-67PH–141

Rod Pampling 67PB-74PH–141

Jerry Kelly 67PH-74PB–141

Kenny Perry 73PB-69PH–142

Esteban Toledo 69PH-73PB–142

Chris DiMarco 69PH-73PB–142

Duffy Waldorf 68PH-74PB–142

Retief Goosen 67PH-75PB–142

Gibby Gilbert III 70PB-72PH–142

David Frost 68PB-74PH–142

Steve Jones 67PH-75PB–142

Paul Goydos 67PH-75PB–142

Scott McCarron 69PH-73PB–142

Gene Sauers 68PB-74PH–142

Colin Montgomerie 72PB-71PH–143

Joe Durant 73PB-70PH–143

Ken Tanigawa 70PB-73PH–143

Jerry Smith 71PB-72PH–143

Larry Mize 73PB-70PH–143

Steve Pate 74PB-70PH–144

Rocco Mediate 71PB-73PH–144

Sandy Lyle 71PB-73PH–144

Gary Nicklaus 74PB-70PH–144

Glen Day 71PB-73PH–144

Russ Cochran 67PH-77PB–144

Bob Estes 71PB-73PH–144

Ken Duke 71PH-74PB–145

Darren Clarke 69PH-76PB–145

VOLLEYBALL

ILH

Saturday

Girls varsity, division I

Kamehameha def. Mid Pacific 25-17, 25-10, 25-14.

Maryknoll def. Sacred Hearts 25-19, 25-16, 25-20.

Girls varsity, division I-AA

‘Iolani def. Le Jardin 25-22, 25-14.

Girls varsity, division II

Damien def. University 25-17, 25-21, 19-25, 25-19.

Girls junior varsity, division I-AA

Punahou Gold def. ‘Iolani Black 25-22, 20-25, 25-17.

Kamehameha Blue def. Punahou Blue 25-23, 27-25.

AIR RIFLERY

OIA

Saturday

Boys

Kailua 1889.23, Roosevelt 1721.15

High shooters–Kail: Rickie Barros 498.08.

Roos: Logan Domingo 467.05.

Girls

Kailua 1973.27, Roosevelt 1692.17.

High shooters–Kail: Amber Chiu 501.08. Roos: Dacsi Furuya 453.04.

SOCCER

COLLEGE MEN

At Hilo

Hawaii Pacific 6, Hawaii Hilo 1. Goal scorers–HPU: Jair Espinoza 5:42, Gerrit Arzberger 2, Mitchell Brenner, Reece Montgomerey; 87:13, 89:29. UHH: Pedro Werneck 84:24.

COLLEGE WOMEN

At Hilo

Hawaii Pacific 3, Hawaii Hilo 2. Goal scorers–HPU: Ebony Madrid; 58:58, 83:07, 109:43. UHH: Crystal Sanchez 15:11, Nanea Wall 29:17.